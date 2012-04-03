GÃ¼ncelleme: 00:02, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

TARÄ°HTE BUGÃœN: DumlupÄ±nar DenizaltÄ±sÄ± battÄ±

Tarih DosyasÄ± / DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYIÂ

Alparslan TÃ¼rkeÅŸ Vefat Etti (1997)

Alparslan TÃ¼rkeÅŸ 1917 KÄ±brÄ±s doÄŸumludur. Kuleli Askeri Lisesinden sonra Harp Okulunu bitirerek teÄŸmen rÃ¼tbesiyle orduya katÄ±ldÄ±. Ä°lk olarak 1944 yÄ±lÄ±nda Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k- TurancÄ±lÄ±k davasÄ±nda Nihal AtsÄ±z ile birlikte tutuklandÄ± ve yargÄ±landÄ±. Bu davadan sonra tekrar orduya dÃ¶ndÃ¼ ve Harp akademisini bitirdi. ArkasÄ±ndan Amerikaâ€™da askeri eÄŸitim aldÄ±. 27 MayÄ±s darbecileri arasÄ±nda yer aldÄ± ve darbenin bildirisini radyodan okudu. Milli Birlik Komitesi ile ters dÃ¼ÅŸÃ¼nce Hindistanâ€™a elÃ§i olarak atandÄ±. CumhuriyetÃ§i KÃ¶ylÃ¼ Millet Partisi ile siyasete adÄ±m attÄ±. Daha sonra MilliyetÃ§i Hareket Partisi adÄ± verilen bu partide siyasal yaÅŸamÄ±nÄ± 4 Nisan 1997â€™de hayatÄ±nÄ± kaybedene kadar devam ettirdi.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

NATOâ€™nun KuruluÅŸ AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1949)

II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonunda SSCBâ€™nin yayÄ±lmacÄ± emellerine karÅŸÄ± Washingtonâ€™da bir araya gelen ABD, BelÃ§ika, Danimarka, Fransa, NorveÃ§, LÃ¼ksemburg ve Portekiz arsasÄ±nda 4 Nisan 1949â€™da NATOâ€™nun kuruluÅŸ antlaÅŸmasÄ± olan Washington AntlaÅŸmasÄ± imza edildi.

DumlupÄ±nar DenizaltÄ±sÄ± BattÄ± (1953)

Akdenizâ€™de yapÄ±lan NATO tatbikatÄ±ndan dÃ¶nen DumlupÄ±nar denizaltÄ±sÄ± Ã‡anakkale BoÄŸazÄ± Nara burnu aÃ§Ä±klarÄ±nda 4 Nisan 1953 tarihinde Ä°sveÃ§ bandralÄ± Naboland adlÄ± yÃ¼k gemisi ile Ã§arpÄ±ÅŸarak battÄ±. DenizaltÄ±nÄ±n iÃ§erisinde saÄŸ olarak bulunan son 22 kiÅŸide kurtarÄ±lamadÄ± ve bu faciada 81 denizcimiz hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Ä°ngiltere BaÄŸdat PaktÄ±na KatÄ±ldÄ± (1955)

NATO iÃ§erisinde kendisini yeterince gÃ¼vende hissetmeyen TÃ¼rkiye bÃ¶lgesel Paktlarla gÃ¼venliÄŸi pekiÅŸtirmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Balkan paktÄ±nÄ±n iÅŸe yaramamasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™yi Orta DoÄŸuya yÃ¶neltti. TÃ¼rkiye ile Irak arasÄ±nda1955 yÄ±lÄ±nda BaÄŸdat PaktÄ± kuruldu. Bu pakta 4 Nisan 1955 tarihinde Ä°ngiltereâ€™de dahil oldu. Daha sonra BaÄŸdat PaktÄ±na Pakistan ve Ä°ranâ€™da katÄ±ldÄ±lar. Bu pakt 1979 yÄ±lÄ±nda laÄŸvedilmiÅŸtir.

Martin Luther King Ã–ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ (1968)

AmerikalÄ± siyahi Ã¶nderlerden Martin Luther King 4 Nisan 1968â€™de Memphisâ€™de bir motelin balkonunda uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Irki ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmiÅŸtir. Amerikan YurttaÅŸ HaklarÄ± Hareketine Ã¶nderlik etmiÅŸtir. En bilinen konuÅŸmasÄ± â€˜â€™Bir hayalim varâ€™â€™ adlÄ± konuÅŸmasÄ±dÄ±r.http://www.dunyabulteni.com/?aType=haberYazdir&ArticleID=172822&tip=haber

ZÃ¼lfikar Ali Butto Ä°dam edildi (1979)

Pakistan baÅŸbakanlarÄ±ndan ZÃ¼lfikar Ali Butto General Ziya Ã¼l Hak tarafÄ±ndan darbe ile iktidardan dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Bir cinayet olayÄ±na adÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in suÃ§lu bulunarak 4 Nisan 1979 tarihinde asÄ±larak idam edilmiÅŸtir. ZÃ¼lfikar Ali Butto aynÄ± zamanda Pakistan Halk Partisiâ€™nin de kurucusudur. Kendisinden sonra kÄ±zÄ± Benazir Butto siyasete atÄ±lmÄ±ÅŸ o da bir suikast sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸtir.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER OLAYLARI

1581 Francis Drake dÃ¼nya turunu tamamladÄ± ve I. Elizabeth tarafÄ±ndan ÅŸÃ¶valyelikle Ã¶dÃ¼llendirildi.

1814 Napolyon tahtÄ±ndan ilk defa Ã§ekildi.

1929 Ä°stanbul'da dÃ¼zenlenen Yerli MalÄ± Kullanma ve Koruma ToplantÄ±sÄ±'nda genÃ§lik, yerli malÄ± kullanmaya yemin etti.

1929 Alman motor tasarÄ±mcÄ±sÄ± mÃ¼hendis Karl Benz, Ã¶ldÃ¼.

1941 Sultan Vahdettin'in eÅŸi Emine Nazikeda, Ã¶ldÃ¼.

1949 Kuzey Atlantik PaktÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ (NATO) kuruldu.

1953 DumlupÄ±nar DenizaltÄ±sÄ±, NATO tatbikatÄ±ndan dÃ¶nerken Ä°sveÃ§ gemisi ile Ã§arpÄ±ÅŸarak battÄ±; 81 TÃ¼rk denizcisi Ã¶ldÃ¼.

1966 Demirel, "TÃ¼rkiye'de ABD Ã¼ssÃ¼ yoktur, tesisi vardÄ±r" dedi.

1968 Martin Luther King Memphis'te Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

1975 Microsoft, Bill Gates ve Paul Allen ortaklÄ±ÄŸÄ±nda kuruldu.

1979 Pakistan devrik BaÅŸbakanÄ± ZÃ¼lfikar Ali Butto idam edildi.

1985 BalÄ±kesir'de eÄŸitim uÃ§uÅŸu yapan bir uÃ§ak, marangozlar sitesine dÃ¼ÅŸtÃ¼. UÃ§aÄŸÄ±n iki pilotu ile 14 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 21 kiÅŸi yaralandÄ±.

1988 Ä°stanbul Sinema GÃ¼nleri'nde iki filmin gÃ¶sterilmesi mÃ¼stehcenlik ve Ä°slam'a aykÄ±rÄ±lÄ±k nedeniyle yasaklandÄ±.

1991 Ã–zel Ã¼niversitelere ÅŸartlÄ± izin verildi.

1997 Asker ve siyaset adamÄ± Alparslan TÃ¼rkeÅŸ, Ã¶ldÃ¼.

2001 YargÄ±tay, Mehmet Ali AÄŸcaâ€™nÄ±n gasp suÃ§undan 7 yÄ±l 2 ay aÄŸÄ±r hapis cezasÄ±na mahkÃ»m edildiÄŸi kararÄ± onadÄ±.

2002 PKK, Avrupa Ã¼lkelerinde yasaklanmasÄ±nda sonra, adÄ±nÄ± KADEK (KÃ¼rdistan Demokrasi ve Ã–zgÃ¼rlÃ¼k Kongresi) olarak deÄŸiÅŸtirdi.

2003 YargÄ±tay, ManisalÄ± genÃ§ler davasÄ±nda 11 polisin, 60 ile 130 ay hapis cezalarÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmalarÄ±na iliÅŸkin kararÄ± onadÄ±.

2004 Konyaspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Tevfik Lav, trafik kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

2004 Almanya Alevi KadÄ±nlar BirliÄŸi konser dÃ¼zenledi. Konserde 500 kadÄ±n aynÄ± anda saz Ã§alarken 300 kadÄ±n tÃ¼rkÃ¼ sÃ¶yledi.

2006 MayÄ±n Bilincini GeliÅŸtirme GÃ¼nÃ¼ olarak ilk kez eylem yapÄ±ldÄ±.

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