Tarihte bugün: Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Vefat Etti (1900)
Tokat’ta 1832 yılında doğan Gazi Osman Paşa ilk görevine Kırım Savaşı ile başlamıştır. Bir çok sorunlu bölgede Lübnan’da, Girit’te, Yemen’de ve Rumeli’de görev yaptı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Plevne’de gösterdiği kahramanlık Rusları bile hayran bırakmıştır. Plevne’den yarma harekatı ile çıkmak isterken Ruslara esir düştü. Ayestafanos Antlaşmasından sonra yurda döndü. Genelkurmay Başkanlığı da (Serasker) dahil bir çok önemli görevde bulunan Gazi Osman Paşa 5 Nisan 1900 tarihinde vefat etti. Cenazesi Fatih Camii bahçesindedir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Fatih Sultan Mehmet İstanbul Önlerinde (1453)
İstanbul’un Fethi için Edirne’den yola çıkan Fatih Sultan Mehmet 5 Nisan 1453 tarihinde İstanbul önlerine geldi.Otağ-ı Hümayun Topkapısı denilen bölgede kuruldu. İstanbul kuşatması için gereken bütün hazırlıklar Edirne’de yapılmıştı.
Türkiye’nin İlk Çocuk Hastanesi İstanbul’da Açıldı (1899)
Sultan II.Abdülhamit ölen bebeği Hatice Sultan adına yaptırmıştı. Türkiye’nin ilk modern çocuk hastanesidir. İlk modern hastaneciliğinde uygulandığı bu hastane Berlin’de ki bir hastane örnek alınarak inşa edilmişti.Bir yılda bitirilen hastane 5 Nisan 1899’da Hamidiye Etfal Hastanesi Alisi adıyla büyük bir törenle hizmete girdi.İlk zamanlar bütün çocuklar ücretsiz tedavi edilmiştir. Daha sonra ismi Şişli Etfal Hastanesi olarak değiştirilmiştir.
İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti Kuruldu (1909)
Ayasofya Camiinde yapılan bir mevlit ile 5 Nisan 1909 tarihinde İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti kuruluşu ilan edildi. Cemiyet ilk zamanlar Volkan gazetesinin bulunduğu merkezde faaliyetlerini yürütmüştür. Ayasofya’da yapılan Mevlid’e Bediüzzaman Said Nursi’de katıldı ve bir konuşma yaptı.
Ethel ve Julius Rosenberg Casusluk Yakmaktan İdama Mahkum Oldular (1951)
ABD vatandaşı olan Amerikan Komünist Partisi CPUSA üyesi Yahudi kökenli karı-koca SSCB adına casusluk yapmaktan idama mahkum edildiler. Bu karar dünyada geniş yankı bulsa da geri adım atılmadı ve idam kararı iki yıl sonra uygulandı.
5 Nisan Kararları İlan Edildi (1994)
Türkiye Tarihinin en kötü ekonomik krizlerinden birisi yaşandı. Başbakan Tansu Çiller tarafından ekonomik duruma acil müdahale için 5 Nisan 1994 tarihinde bir dizi ekonomik önlem ilan edildi. bu önlemler sonucunda ücretler düşmüş, işsizlik artmış, yüksek bir develüasyon yaşanmış, faizler yükselmiş ve üç haneli enflasyon rakamları ortaya çıkmıştır.
Türkçe ve Ermenice Yayınlanan Agos Gazetesi Yayın Hayatına Başladı (1996)
Türkiye’de ki Ermeni kökenli vatandaşlara hitap eden haftalık Agos gazetesi 5 Nisan 1996 tarihinde yayın hayatına başladı. İlerleyen dönemlerde Hrant Dink gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi ve gazetenin fikri çizgisini belirledi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Yunanlıların bağımsızlık ilan etmeleri, Türk Ocağı'nın kurulması, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Abbasilerin en meşhur halifelerinden Harun Reşid’in ölümü, Hitler’in olağanüstü yetkiler alması, Çöl Tilkisi lakaplı Alman General Erwin Rommel’in İngilizlere karşı büyük taarruz başlatması, İspanya’da terör örgütü ETA'nın süresiz ateşkes ilan etmesi var..