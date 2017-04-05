Güncelleme: 00:10, 05 Nisan 2017 Çarşamba

Tarihte bugün: Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Vefat Etti (1900)

Tokat’ta 1832 yılında doğan Gazi Osman Paşa ilk görevine Kırım Savaşı ile başlamıştır. Bir çok sorunlu bölgede Lübnan’da, Girit’te, Yemen’de ve Rumeli’de görev yaptı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Plevne’de gösterdiği kahramanlık Rusları bile hayran bırakmıştır. Plevne’den yarma harekatı ile çıkmak isterken Ruslara esir düştü. Ayestafanos Antlaşmasından sonra yurda döndü. Genelkurmay Başkanlığı da (Serasker) dahil bir çok önemli görevde bulunan Gazi Osman Paşa 5 Nisan 1900 tarihinde vefat etti. Cenazesi Fatih Camii bahçesindedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fatih Sultan Mehmet İstanbul Önlerinde (1453)

İstanbul’un Fethi için Edirne’den yola çıkan Fatih Sultan Mehmet 5 Nisan 1453 tarihinde İstanbul önlerine geldi.Otağ-ı Hümayun Topkapısı denilen bölgede kuruldu. İstanbul kuşatması için gereken bütün hazırlıklar Edirne’de yapılmıştı.

Türkiye’nin İlk Çocuk Hastanesi İstanbul’da Açıldı (1899)

Sultan II.Abdülhamit ölen bebeği Hatice Sultan adına yaptırmıştı. Türkiye’nin ilk modern çocuk hastanesidir. İlk modern hastaneciliğinde uygulandığı bu hastane Berlin’de ki bir hastane örnek alınarak inşa edilmişti.Bir yılda bitirilen hastane 5 Nisan 1899’da Hamidiye Etfal Hastanesi Alisi adıyla büyük bir törenle hizmete girdi.İlk zamanlar bütün çocuklar ücretsiz tedavi edilmiştir. Daha sonra ismi Şişli Etfal Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti Kuruldu (1909)

Ayasofya Camiinde yapılan bir mevlit ile 5 Nisan 1909 tarihinde İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti kuruluşu ilan edildi. Cemiyet ilk zamanlar Volkan gazetesinin bulunduğu merkezde faaliyetlerini yürütmüştür. Ayasofya’da yapılan Mevlid’e Bediüzzaman Said Nursi’de katıldı ve bir konuşma yaptı.

Ethel ve Julius Rosenberg Casusluk Yakmaktan İdama Mahkum Oldular (1951)

ABD vatandaşı olan Amerikan Komünist Partisi CPUSA üyesi Yahudi kökenli karı-koca SSCB adına casusluk yapmaktan idama mahkum edildiler. Bu karar dünyada geniş yankı bulsa da geri adım atılmadı ve idam kararı iki yıl sonra uygulandı.

5 Nisan Kararları İlan Edildi (1994)

Türkiye Tarihinin en kötü ekonomik krizlerinden birisi yaşandı. Başbakan Tansu Çiller tarafından ekonomik duruma acil müdahale için 5 Nisan 1994 tarihinde bir dizi ekonomik önlem ilan edildi. bu önlemler sonucunda ücretler düşmüş, işsizlik artmış, yüksek bir develüasyon yaşanmış, faizler yükselmiş ve üç haneli enflasyon rakamları ortaya çıkmıştır.

Türkçe ve Ermenice Yayınlanan Agos Gazetesi Yayın Hayatına Başladı (1996)

Türkiye’de ki Ermeni kökenli vatandaşlara hitap eden haftalık Agos gazetesi 5 Nisan 1996 tarihinde yayın hayatına başladı. İlerleyen dönemlerde Hrant Dink gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi ve gazetenin fikri çizgisini belirledi.