Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:01, 05 Nisan 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 05 Nisan 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Tarihte bugün: Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefat etti
Tarihte bugün: Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI 

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa Vefat Etti (1900)

Tokat’ta 1832 yılında doğan Gazi Osman Paşa ilk görevine Kırım Savaşı ile başlamıştır. Bir çok sorunlu bölgede Lübnan’da, Girit’te, Yemen’de ve Rumeli’de görev yaptı. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Plevne’de gösterdiği kahramanlık Rusları bile hayran bırakmıştır. Plevne’den yarma harekatı ile çıkmak isterken Ruslara esir düştü. Ayestafanos Antlaşmasından sonra yurda döndü. Genelkurmay Başkanlığı da (Serasker) dahil bir çok önemli görevde bulunan Gazi Osman Paşa 5 Nisan 1900 tarihinde vefat etti. Cenazesi Fatih Camii bahçesindedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fatih Sultan Mehmet İstanbul Önlerinde (1453)

İstanbul’un Fethi için Edirne’den yola çıkan Fatih Sultan Mehmet 5 Nisan 1453 tarihinde İstanbul önlerine geldi.Otağ-ı Hümayun Topkapısı denilen bölgede kuruldu. İstanbul kuşatması için gereken bütün hazırlıklar Edirne’de yapılmıştı.

Türkiye’nin İlk Çocuk Hastanesi İstanbul’da Açıldı (1899)

Sultan II.Abdülhamit ölen bebeği Hatice Sultan adına yaptırmıştı. Türkiye’nin ilk modern çocuk hastanesidir. İlk modern hastaneciliğinde uygulandığı bu hastane Berlin’de ki bir hastane örnek alınarak inşa edilmişti.Bir yılda bitirilen hastane 5 Nisan 1899’da Hamidiye Etfal Hastanesi Alisi adıyla büyük bir törenle hizmete girdi.İlk zamanlar bütün çocuklar ücretsiz tedavi edilmiştir. Daha sonra ismi Şişli Etfal Hastanesi olarak değiştirilmiştir.

İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti Kuruldu (1909)

Ayasofya Camiinde yapılan bir mevlit ile 5 Nisan 1909 tarihinde İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti kuruluşu ilan edildi. Cemiyet ilk zamanlar Volkan gazetesinin bulunduğu merkezde faaliyetlerini yürütmüştür. Ayasofya’da yapılan Mevlid’e Bediüzzaman Said Nursi’de katıldı ve bir konuşma yaptı.

Ethel ve Julius Rosenberg Casusluk Yakmaktan İdama Mahkum Oldular (1951)

ABD vatandaşı olan Amerikan Komünist Partisi CPUSA üyesi  Yahudi kökenli karı-koca SSCB adına casusluk yapmaktan idama mahkum edildiler. Bu karar dünyada geniş yankı bulsa da geri adım atılmadı ve idam kararı iki yıl sonra uygulandı.

5 Nisan Kararları İlan Edildi (1994)

Türkiye Tarihinin en kötü ekonomik krizlerinden birisi yaşandı. Başbakan Tansu Çiller tarafından ekonomik duruma acil müdahale için 5 Nisan 1994 tarihinde bir dizi ekonomik önlem ilan edildi. bu önlemler sonucunda ücretler düşmüş, işsizlik artmış, yüksek bir develüasyon yaşanmış, faizler yükselmiş ve üç haneli enflasyon rakamları ortaya çıkmıştır.

Türkçe ve Ermenice Yayınlanan Agos Gazetesi Yayın Hayatına Başladı (1996)

Türkiye’de ki Ermeni kökenli vatandaşlara hitap eden haftalık Agos gazetesi 5 Nisan 1996 tarihinde yayın hayatına başladı. İlerleyen dönemlerde Hrant Dink gazetenin Genel Yayın Yönetmenliğini üstlendi ve gazetenin fikri çizgisini belirledi.



İlgili Konular tarihte bugün
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
Tarihte bugün Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefat etti
Tarihte bugün: Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
Martin Luther King'in hayali neydi
Martin Luther King'in hayali neydi ?

28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün Alparslan Türkeş vefat etti
Tarihte bugün: Alparslan Türkeş vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün Sultan Abdülaziz 346 yıl sonra Mısır'a giden ilk
Tarihte bugün: Sultan Abdülaziz, 346 yıl sonra Mısır'a giden ilk padişah oldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün Topal Osman Ağa öldürüldü
Tarihte bugün: Topal Osman Ağa öldürüldü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün İran da İslam Cumhuriyeti ilan edildi
Tarihte bugün: İran’da İslam Cumhuriyeti ilan edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün Paris in sembolü Eyfel Kulesi yapıldı
Tarihte bugün: Paris’in sembolü Eyfel Kulesi yapıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün Paris Antlaşması imzalandı
Tarihte bugün: Paris Antlaşması imzalandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün Zorunlu Eğitim Süresi 5 Yıl Oldu
Tarihte bugün: Zorunlu Eğitim Süresi 5 Yıl Oldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün İtalyanlar Antalya yı işgal etti
Tarihte bugün: İtalyanlar Antalya’yı işgal etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
Ali Şükrü Bey cinayeti nasıl işlendi
Ali Şükrü Bey cinayeti nasıl işlendi?

I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün Muhalif Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey öldürüldü
Tarihte bugün: Muhalif Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey öldürüldü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...
Tarihte bugün Osmanlı Ordusu İngilizler'i Gazze'den süngü ile püskürttü
Tarihte bugün: Osmanlı Ordusu İngilizler'i Gazze'den süngü ile püskürttü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kısa hayat hikayesi
Muhsin Yazıcıoğlu'nun kısa hayat hikayesi

Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü
Tarihte bugün: Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopteri düştü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Yunanlıların bağımsızlık ilan etmeleri, Türk Ocağı'nın kurulması, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi var
Tarihte bugün Meşhur halifelerden Harun Reşit vefat etti
Tarihte bugün: Meşhur halifelerden Harun Reşit vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında Abbasilerin en meşhur halifelerinden Harun Reşid’in ölümü, Hitler’in olağanüstü yetkiler alması, Çöl Tilkisi lakaplı Alman General Erwin Rommel’in İngilizlere karşı büyük taarruz başlatması, İspanya’da terör örgütü ETA'nın süresiz ateşkes ilan etmesi var..

Haberler

Tarihte bugün: Alparslan Türkeş vefat etti
Tarihte bugün Alparslan Türkeş vefat etti

Tarihte bugün: Sultan Abdülaziz, 346 yıl sonra Mısır'a giden ilk padişah oldu
Tarihte bugün Sultan Abdülaziz 346 yıl sonra Mısır'a giden ilk

Tarihte bugün: Topal Osman Ağa öldürüldü
Tarihte bugün Topal Osman Ağa öldürüldü

Tarihte bugün: İran’da İslam Cumhuriyeti ilan edildi
Tarihte bugün İran da İslam Cumhuriyeti ilan edildi

Tarihte bugün: Paris’in sembolü Eyfel Kulesi yapıldı
Tarihte bugün Paris in sembolü Eyfel Kulesi yapıldı

Tarihte bugün: Paris Antlaşması imzalandı
Tarihte bugün Paris Antlaşması imzalandı

Tarihte bugün: Zorunlu Eğitim Süresi 5 Yıl Oldu
Tarihte bugün Zorunlu Eğitim Süresi 5 Yıl Oldu

Tarihte bugün: İtalyanlar Antalya’yı işgal etti
Tarihte bugün İtalyanlar Antalya yı işgal etti






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 