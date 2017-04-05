Tarihte bugün: Fatih İstanbul'u kuşatmaya başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Fatih'in İstanbul Kuşatması Başladı (1453)
Fatih Sultan Mehmet Edirne’de uzun süre İstanbul’un fethi için hazırlık yaptırmıştı. Bütün hazırlıkların tamam olduğuna kanaat getiren Fatih Sultan Mehmet 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul kuşatmasını başlattı. Kuşatma için büyük toplar dökülmüş, tekerlekli kuleler inşa edilmiş, ordu ve donanma güçlendirilmişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Orhan Gazi Bursa’yı Aldı (1326)
Bursa Osman Bey döneminden beri kuşatma altındaydı. Orhan Bey zamanında bu kuşatma daha da sıkılaştırıldı. Sonunda gerekli yardımı alamayacağını anlayan Bursa tekfuru(vali) 6 Nisan 1326 tarihinde şehri teslim etti. Orhan Bey Bursa’yı başkent yaptı ve babası Osman Gazi’nin mezarını Bursa’ya getirdi.
Barbaros Hayretttin Paşa Kaptan-ı Derya Oldu (1534)
Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği ile İstanbul’a gelmesinden bir süre sonra 6 Nisan 1534 tarihinde Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Donanmasının başına getirildi. Böylece yetenekleri ve başarısı sayesinde korsanlıktan Kaptan-ı Deryalığa yükselen Barbaros Hayrettin Paşa kendisine duyulan güveni sarsmamış, beklentilere uygun olarak Osmanlıyı denizlerde de üstün duruma getirmiştir.
Mora’da Yunan İsyanı Başladı Ve Türkler Katledildi (1821)
Aleksander İpsilanti’in Eflak’da başlattığı isyan kısa sürede bastırılınca kaçmak zorunda kalmıştı. Kardeşi Dimitri İpsilanti ve Prens Kantakuzenos Mora yarımadasına geldiler. Onların ve Patras Piskoposu Pol Germanos’un kışkırtmaları ile 6 Nisan 1821’de Mora’da Yunan ayaklanması başladı. Bölgede bulunan Müslüman Türkler feci şekilde katledildiler. Yunanlılara göz açtırmayan Tepedelenli Ali Paşa’nın ortadan kaldırılmış olması Yunanlılara istediği fırsatı vermişti.
İttihatçıları Eleştiren Gazeteci Hasan Fehmi Öldürüldü (1909)
Hasan Fehmi Serbesti gazetesi yazarı idi. Özellikle İttihat Ve Terakkicilere karşı şiddetli muhalefeti ile tanınıyordu. Gazeteci Hasan Fehmi 6 Nisan 1909 tarihinde Galata Köprüsü üzerinde vurularak öldürüldü. Cenaze merasimi oldukça büyük bir halk katımı ile gerçekleşmiştir. Kamuoyunda bu cinayetin arkasında İttihatçıların olduğuna inanılmıştır.
Anadolu Ajansı Kuruldu (1920)
Anadolu Ajansının kuruluş düşüncesi Halide Edip ile Yunus Nadi’ye aittir. Bu düşüncelerini Mustafa Kemal’e aktardılar ve onun da bu fikri benimsemesi ile 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı kuruldu.
Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı Seçildi (1973)
Türkiye Büyük Millet Meclisine 15. Tur oylamadan sonra Emekli Oramiral Ve Kontenjan senatörü Fahri Korutürk 6 Nisan 1973 tarihine cumhurbaşkanı seçildi.
İnsanlık Tarihinin En Vahşi Katliamlarından Biri Başladı (1994)
Uzun süre Belçika’nın sömürgesi olan Ruanda’da yapay bir ırkçılık oluşturulmuştu. Aralarında fazla bir fark olmayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında yapay ırkçılık oluşturularak büyük düşmanlık sokuldu. Maksat ülke halkı birbiri ile uğraşmaktan asıl düşmanlarını göremesinler. Bu klasik sömürgeci taktiğidir. Batılılar tarafından Afrika ülkeleri kurulurken devletler aralarında düşmanlık olan farklı grupların bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Böylece bu devletler asla asıl düşmanlarını görememektedirler. Ruanda ve Brundi Devlet başkanlarının uçağının düşürülmesi ile 6 Nisan 1994’te Ruanda’da vahşi bir katliam başladı. Yaklaşık bir milyon insan satırlarla dünyanın gözü önünde katledildi. Hatta bazı batılı ülkeler bu katliama yardımcı bile oldular.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Yunanlıların bağımsızlık ilan etmeleri, Türk Ocağı'nın kurulması, BBP lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi var