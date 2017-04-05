Güncelleme: 00:06, 06 Nisan 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Fatih İstanbul'u kuşatmaya başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Fatih'in İstanbul Kuşatması Başladı (1453)

Fatih Sultan Mehmet Edirne’de uzun süre İstanbul’un fethi için hazırlık yaptırmıştı. Bütün hazırlıkların tamam olduğuna kanaat getiren Fatih Sultan Mehmet 6 Nisan 1453 tarihinde İstanbul kuşatmasını başlattı. Kuşatma için büyük toplar dökülmüş, tekerlekli kuleler inşa edilmiş, ordu ve donanma güçlendirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Orhan Gazi Bursa’yı Aldı (1326)

Bursa Osman Bey döneminden beri kuşatma altındaydı. Orhan Bey zamanında bu kuşatma daha da sıkılaştırıldı. Sonunda gerekli yardımı alamayacağını anlayan Bursa tekfuru(vali) 6 Nisan 1326 tarihinde şehri teslim etti. Orhan Bey Bursa’yı başkent yaptı ve babası Osman Gazi’nin mezarını Bursa’ya getirdi.

Barbaros Hayretttin Paşa Kaptan-ı Derya Oldu (1534)

Cezayir Beylerbeyi Barbaros Hayrettin Paşa Kanuni Sultan Süleyman’ın isteği ile İstanbul’a gelmesinden bir süre sonra 6 Nisan 1534 tarihinde Kaptan-ı Derya olarak Osmanlı Donanmasının başına getirildi. Böylece yetenekleri ve başarısı sayesinde korsanlıktan Kaptan-ı Deryalığa yükselen Barbaros Hayrettin Paşa kendisine duyulan güveni sarsmamış, beklentilere uygun olarak Osmanlıyı denizlerde de üstün duruma getirmiştir.

Mora’da Yunan İsyanı Başladı Ve Türkler Katledildi (1821)

Aleksander İpsilanti’in Eflak’da başlattığı isyan kısa sürede bastırılınca kaçmak zorunda kalmıştı. Kardeşi Dimitri İpsilanti ve Prens Kantakuzenos Mora yarımadasına geldiler. Onların ve Patras Piskoposu Pol Germanos’un kışkırtmaları ile 6 Nisan 1821’de Mora’da Yunan ayaklanması başladı. Bölgede bulunan Müslüman Türkler feci şekilde katledildiler. Yunanlılara göz açtırmayan Tepedelenli Ali Paşa’nın ortadan kaldırılmış olması Yunanlılara istediği fırsatı vermişti.

İttihatçıları Eleştiren Gazeteci Hasan Fehmi Öldürüldü (1909)

Hasan Fehmi Serbesti gazetesi yazarı idi. Özellikle İttihat Ve Terakkicilere karşı şiddetli muhalefeti ile tanınıyordu. Gazeteci Hasan Fehmi 6 Nisan 1909 tarihinde Galata Köprüsü üzerinde vurularak öldürüldü. Cenaze merasimi oldukça büyük bir halk katımı ile gerçekleşmiştir. Kamuoyunda bu cinayetin arkasında İttihatçıların olduğuna inanılmıştır.

Anadolu Ajansı Kuruldu (1920)

Anadolu Ajansının kuruluş düşüncesi Halide Edip ile Yunus Nadi’ye aittir. Bu düşüncelerini Mustafa Kemal’e aktardılar ve onun da bu fikri benimsemesi ile 6 Nisan 1920’de Anadolu Ajansı kuruldu.

Fahri Korutürk Cumhurbaşkanı Seçildi (1973)

Türkiye Büyük Millet Meclisine 15. Tur oylamadan sonra Emekli Oramiral Ve Kontenjan senatörü Fahri Korutürk 6 Nisan 1973 tarihine cumhurbaşkanı seçildi.

İnsanlık Tarihinin En Vahşi Katliamlarından Biri Başladı (1994)

Uzun süre Belçika’nın sömürgesi olan Ruanda’da yapay bir ırkçılık oluşturulmuştu. Aralarında fazla bir fark olmayan Hutu ve Tutsi kabileleri arasında yapay ırkçılık oluşturularak büyük düşmanlık sokuldu. Maksat ülke halkı birbiri ile uğraşmaktan asıl düşmanlarını göremesinler. Bu klasik sömürgeci taktiğidir. Batılılar tarafından Afrika ülkeleri kurulurken devletler aralarında düşmanlık olan farklı grupların bir araya getirilmesi ile kurulmuştur. Böylece bu devletler asla asıl düşmanlarını görememektedirler. Ruanda ve Brundi Devlet başkanlarının uçağının düşürülmesi ile 6 Nisan 1994’te Ruanda’da vahşi bir katliam başladı. Yaklaşık bir milyon insan satırlarla dünyanın gözü önünde katledildi. Hatta bazı batılı ülkeler bu katliama yardımcı bile oldular.