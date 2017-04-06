Tarihte bugün: İtalya Arnavutluğu işgale başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
İtalya Arnavutluğu İşgale Başladı (1939)
Almanya’nın ve özelliklede Hitler’in başarıları Mussolini’yi harekete geçirdi. Son olarak Almanların Prag’a girmesi üzerine İtalyanlarda Arnavutluğu işgale kara verdiler. Hitler Mussoli’nin bu düşüncesini hararetle destekledi. Çünkü bu durum İtalya’nın diğer Avrupa devletleri tarafından dışlanmasına sebep olacak, İtalya Almanya’ya yanaşmaya mecbur kalacaktı. İtalyanlar 7 Nisan 1939’da Arnavutluğa asker çıkarmaya başladılar.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Divan Edebiyatı’nın Ünlü Şairlerinden Baki Vefat Etti (1600)
İstanbul doğumlu olup asıl adı Mahmut Abdülbaki’dir. İlme meraklı olup zamanın medreselerinde iyi bir ders almıştır. Uzun süre medreselerde müderrislik görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca kadılık ve kazaskerlik gibi hizmetlerde bulunmuştur. Yazdığı şiirler herkes tarafından sevilmiş ve itibar görmüştür. Ünlü divan şairi Baki 7 Nisan 1600 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.
Sultan I.Abdülhamit Özi’nin Kaybedilmesine Dayanamadı (1789)
Kırım’ı Ruslardan geri almak için savaş açılmıştı. Ancak savaş istenildiği gibi gitmedi. Özi kalesinin Ruslar tarafından alınıp şehrin Müslüman ahalisinin katledilmesi haberi İstanbul’a ulaşınca Padişah I.Abdülhamit üzüntüsünden felç geçirerek 7 Nisan 1789’da vefat etti. Sultan III. Selim aynı gün Osmanlı tahtına çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü Kuruldu (1948)
Birleşmiş Milletler tarafından 1945’te başlayan çalışmalar sonunda 7 Nisan 1948’de Dünya Sağlık Örgütü kuruldu. Örgütün temel amacı insanların sağlığının korunması için dünya işbirliğini sağlamaktır. Ancak zaman zaman Dünya Sağlık Örgütü’nün ismi çeşitli komplo teorilerinde geçmektedir. Özellikle dünyayı etkileyen büyük salgınlar sonrası bu tür teoriler yaygın olarak tartışılır. Mesela en son domuz gribi tartışmaları gibi.
İsrail Şam Üzerinde Suriye Uçaklarını Düşürdü (1967)
Suriye’nin yeni yönetimi İsrail’e karşı daha sert bir tutum takındı. Hatta El-Fetih örgütünü topraklarında barındırırken İsrail’e saldırılar düzenlenmesine göz yumdu. Bu gelişmeler üzerine İsrail, Suriye ve Ürdün’e karşı misilleme saldırılarına başladı. Suriye ile İsrail arasında 7 Nisan 1967 tarihinde Suriye hava sahası üzerinde bir hava savaşı meydana geldi. Bu savaşta 6 Suriye uçağı İsrail uçakları tarafından Şam üzerinde düşürüldü. Bu olay Arapların onurunu zedelediği gibi uçakların SSCB yapımı olması nedeniyle SSCB içinde prestij kaybına neden olmuştur.
Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk Öldürüldü (1991)
Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk asker kılığında evine gelen üç aşırı solcu militan tarafından 7 Nisan 1991 tarihinde suikaste uğradı. Bu suikast sonucu hayatını kaybetti. Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk 12 Mart döneminin ünlü sorgulama merkezi Ziverbey Köşkü’nün kurucusuydu. Askeri yönetimin gözaltına aldığı sol liderler Ziverbey Köşkü’ne götürülür, orada sorgulanırlardı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; I.Gazze Muharebesinde İngilizlerin yenilgisi, Dünya müzik dehalarından Bethoven'ın ölümü, Schengen Antlaşmasının yürürlüğe girmesi var..
Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde sebebi henüz tam manasıyla açığa çıkartılamayan bir helikopter kazasında vefat etmişti. Kendisine Allah'tan Rahmet diliyoruz.