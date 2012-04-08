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01:33, 08 Nisan 2018 Pazar
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:01, 08 Nisan 2018 Pazar

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TARİHTE BUGÜN: Şer'i mahkemeler kaldırıldı
TARİHTE BUGÜN: Şer'i mahkemeler kaldırıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şer'iye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI  

Şer'iye Mahkemeleri Kaldırıldı (1924)

TBMM batılılaşma yolundaki adımlarına devam ederek 8 Nisan 1924 tarihinde kabul ettiği Mahkemeler Teşkilatı Kanunu ile Şer'iye Mahkemelerinin görevine son verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Koca Ragıp Paşa Vefat Etti (1763)

18.Yüzyılın önemli devlet adamlarından Sadrazam Koca Ragıp Paşa 8 Nisan 1763’te İstanbul’da vefat etti. Koca Ragıp Paşa diplomat ve edebiyatçı özellikleri ile de tanınıyordu. İstanbul Laleli’de yaptırdığı kütüphanenin bahçesine defnedilmiştir.

Nusretiye Camii İbadete Açıldı (1826)

Nusretiye Camii’nin bulunduğu alanda III.Selim zamanında yapılmış bir cami bulunuyordu. Bu ahşap cami bölgede çıkan bir yangında tamamen yanmıştır. Aynı yerde bugün ki Nusretiye Camii Sultan II.Mahmut tarafından inşa ettirildi ve 8 Nisan 1826 tarihinde büyük bir törenle açıldı. Nusretiye Camii yer olarak İstanbul’da Tophane ile Kabataş arasında yer alır.

Üçlü İtilafa Giden Yolun Başlangıcı (1904)

Almanya’nın giderek büyük bir tehdit haline gelmesi İngiltere’yi dost arayışına itti. İngiltere hem denizde hemde karada kendileri için ortak tehdit olan Almanya’ya karşı yakınlaştılar. Aralarında ki sorunları çözümlediler ve Almanya’nın oluşturduğu üçlü ittifak’a karşı birleştiler. İngiltere ile Fransa arasında 8 Nisan 1904’te ittifak antlaşması yapıldı. Üçlü İtilafın ilk temeli böylece atılmış oldu. İleride Rusya’nın da katılımı ile Üçlü İtilaf resmen kurulacaktır.

Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey idam Edildi (1919)

İngilizlerin isteği ile Ermenilerin göç ettirilmesi esnasında görev alan bazı yöneticiler ile ilgili asılsız soruşturmalar açılır. Bunlardan birisi de Yozgat bölgesinde Müslümanları katleden Ermenilerin göç ettirilmesinde görev alan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’dir. Kemal Bey sırf İngilizler istedi diye Mahkeme Başkanı Nemrut Mustafa Paşa tarafından 8 Nisan 1919’da idama mahkum edilir ve idam edilir. Bu haksız idam halk tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır. TBMM tarafından Kemal Bey’e ‘’Milli Şehit’’ünvanı vermiştir. Kemal Bey’in idam sehpasına çıkarken son sözleri ‘’Yaşasın Millet’’olmuştur.

Dünyaca Ünlü Ressam Pablo Picasso Öldü (1973)

İspanyol ressam Pablo Picasso 8 Nisan 1973 tarihinde Fransa’da hayatını kaybetti. Ressamlığının yanında heykeltıraş, seramik sanatçısı ve dekor tasarımcısı olarak da tanınmıştır. Kübizm akımının öncülerinden kabul edilir.



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Yorum
dua
Umit Yardım
Kemal Bey'in idamı yakın Türk tarihinin en acı olaylarından biridir. Özellikle genç nesillerin ibretle öğrenmesi ve hatırlamasında tarih şuuru bakımından büyük dersler olacaktır. Allah rahmet eylesin.
08/04/2014, 08:38
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Tarihte bugün Haberleri
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TARİHTE BUGÜN: Şer'i mahkemeler kaldırıldı

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