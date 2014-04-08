Tarihte bugün: Şeriye mahkemeleri kaldırıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Şeriye Mahkemeleri Kaldırıldı (1924)
TBMM batılılaşma yolundaki adımlarına devam ederek 8 Nisan 1924 tarihinde kabul ettiği Mahkemeler Teşkilatı Kanunu ile Şeriye Mahkemelerinin görevine son verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Koca Ragıp Paşa Vefat Etti (1763)
18.Yüzyılın önemli devlet adamlarından Sadrazam Koca Ragıp Paşa 8 Nisan 1763’te İstanbul’da vefat etti. Koca Ragıp Paşa diplomat ve edebiyatçı özellikleri ile de tanınıyordu. İstanbul Laleli’de yaptırdığı kütüphanenin bahçesine defnedilmiştir.
Nusretiye Camii İbadete Açıldı (1826)
Nusretiye Camii’nin bulunduğu alanda III.Selim zamanında yapılmış bir cami bulunuyordu. Bu ahşap cami bölgede çıkan bir yangında tamamen yanmıştır. Aynı yerde bugün ki Nusretiye Camii Sultan II.Mahmut tarafından inşa ettirildi ve 8 Nisan 1826 tarihinde büyük bir törenle açıldı. Nusretiye Camii yer olarak İstanbul’da Tophane ile Kabataş arasında yer alır.
Üçlü İtilafa Giden Yolun Başlangıcı (1904)
Almanya’nın giderek büyük bir tehdit haline gelmesi İngiltere’yi dost arayışına itti. İngiltere hem denizde hemde karada kendileri için ortak tehdit olan Almanya’ya karşı yakınlaştılar. Aralarında ki sorunları çözümlediler ve Almanya’nın oluşturduğu üçlü ittifak’a karşı birleştiler. İngiltere ile Fransa arasında 8 Nisan 1904’te ittifak antlaşması yapıldı. Üçlü İtilafın ilk temeli böylece atılmış oldu. İleride Rusya’nın da katılımı ile Üçlü İtilaf resmen kurulacaktır.
Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey idam Edildi (1919)
İngilizlerin isteği ile Ermenilerin göç ettirilmesi esnasında görev alan bazı yöneticiler ile ilgili asılsız soruşturmalar açılır. Bunlardan birisi de Yozgat bölgesinde Müslümanları katleden Ermenilerin göç ettirilmesinde görev alan Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey’dir. Kemal Bey sırf İngilizler istedi diye Mahkeme Başkanı Nemrut Mustafa Paşa tarafından 8 Nisan 1919’da idama mahkum edilir ve idam edilir. Bu haksız idam halk tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştır. TBMM tarafından Kemal Bey’e ‘’Milli Şehit’’ünvanı vermiştir. Kemal Bey’in idam sehpasına çıkarken son sözleri ‘’Yaşasın Millet’’olmuştur.
Dünyaca Ünlü Ressam Pablo Picasso Öldü (1973)
İspanyol ressam Pablo Picasso 8 Nisan 1973 tarihinde Fransa’da hayatını kaybetti. Ressamlığının yanında heykeltıraş, seramik sanatçısı ve dekor tasarımcısı olarak da tanınmıştır. Kübizm akımının öncülerinden kabul edilir.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İngiltere ve Fransa'nın Kırım savaşına girmesi, Servet-i Fünun'un yayın hayatına başlaması, Birinci Meclisin muhalif vekillerinden Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi var...