Tarihte bugün: Mimar Sinan Vefat Etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Mimar Sinan Vefat Etti (1588)
Kayseri’nin Ağırnas Köyü doğumlu Büyük Türk Mimar Mimar Sinan arkasında bir çok eser bırakarak 9 Nisan 1588 tarihinde vefat etti. Başta Selimiye, Süleymaniye ve Şehzade Camii olmak üzere 84 camii, 52 mescit, 57 medrese, 22 türbe, 7 Kur’an kursu, 17 imaret, 3 sağlık yurdu, 7 su kemeri, 8 köprü, 35 saray,20 kervansaray, 46 hamam ve 6 mahzen önemli eserleri arasında yer alır. Osmanlı Devletinde mimarbaşılık görevinde bulunmuştur. Eserleri sadece mimari açıdan değil mühendislik olarak ta üstün özellikler taşımaktadır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Mora’da Ruslar Denize Döküldü (1770)
Rus donanması 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Mora Yarımadasına asker çıkararak bölgedeki Rumları ayaklandırdılar. Muhsinzade Mehmet Paşa komutasında ki Osmanlı Kuvvetleri Mora’ya gelerek 9 Nisan 1770’de isyanı bastırdı. Asi Rumlar imha edildi. Ruslar Mora’dan ayrılarak Ege Denizine açıldılar. Çeşme’de Osmanlı Donanmasına baskın gerçekleştireceklerdir.
Baltacı Mehmet Paşa Prut Seferine Çıktı (1711)
Osmanlı Devleti Karlofça’nın şokunu atlatamamıştı ve ilk fırsatta kaybettiği toprakları geri almak istiyordu. Rusların İşvbeç Kralını takip bahanesi ile Osmanlı topraklarına girmesi savaş nedeni sayıldı. Aslında Osmanlı Devlet adamları İstanbul Antlaşması ile Ruslara bırakılmış olan Azak kalesini geri almak ve Ruslardan daha önceki yenilginin hesabını sormak istiyorlardı. Savaş kararı alındıktan sonra Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın Serdar-ı Ekremliğinde 9 Nisan 1711’de Osmanlı ordusu sefere çıktı.
Amerikan İç Savaşı Sona Erdi (1865)
Amerika Birleşik Devletlerinde köleliğin kaldırılması konusunda fikir ayrılığına düşen kuzey eyaletleri ile güney eyaletleri arasında 1861 yılında savaş çıkmıştı Aslında bu savaşın altında yatan bazı ekonomik ve dini farklılıklar vardı. Kuzey eyaletleri daha çok sanayi ve ticaretle uğraşıyorlardı ve dini olarakta ağırlık protestandı. Güney eyaletleri ise tarımla geçiniyorlar ve köleye ihtiyaç duyuyorlardı. İnanç olarakta Katolik mezhebi ağır basıyordu. Dört yıl süren bu iç savaş 9 Nisan 1865 tarihinde kuzeylilerin zaferi ile sonuçlandı. Osmanlı Devleti bu iç savaş sırasında kuzeyi desteklemiştir.
Alparslan Türkeş Serbest Bırakıldı (1985)
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş 12 Eylül 1980 darbesinin ardından tutuklanmıştı. Bu süreçte bir çok davadan yargılandı. Hatta hakkında idam cezası bile istendi. Dört buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra 9 Nisan 1985 tarihinde serbest bırakıldı.
Mina’da Şeytan Taşlama Sırasında İzdiham Yaşandı (1998)
Suudi Arabistan’da hac görevini ifa eden Müslümanlar arasında Mina’da şeytan taşlama sırasında 9 Nisan 1998’de izdiham çıktı. Yaşanan bu izdiham faciaya dönüştü ve 119 hacı hayatını kaybetti. Suudi yetkililer bu izdihamları önlemek için köprü çözümünü buldular.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gaziantep'li Şahin Bey'in şehit düşmesi, İtalyanlar'ın Antalya’yı işgal etmesi, Cevdet Sunay'ın Cumhurbaşkanı olması var..
I. Meclis'in önemli muhaliflerinden Ali Şükrü Bey esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuş, cesedi daha sonra Çankaya Köşkü arazisinde bulunmuştu