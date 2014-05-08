Güncelleme: 00:10, 09 Nisan 2017 Pazar

Tarihte bugün: Mimar Sinan Vefat Etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Mimar Sinan Vefat Etti (1588)

Kayseri’nin Ağırnas Köyü doğumlu Büyük Türk Mimar Mimar Sinan arkasında bir çok eser bırakarak 9 Nisan 1588 tarihinde vefat etti. Başta Selimiye, Süleymaniye ve Şehzade Camii olmak üzere 84 camii, 52 mescit, 57 medrese, 22 türbe, 7 Kur’an kursu, 17 imaret, 3 sağlık yurdu, 7 su kemeri, 8 köprü, 35 saray,20 kervansaray, 46 hamam ve 6 mahzen önemli eserleri arasında yer alır. Osmanlı Devletinde mimarbaşılık görevinde bulunmuştur. Eserleri sadece mimari açıdan değil mühendislik olarak ta üstün özellikler taşımaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Mora’da Ruslar Denize Döküldü (1770)

Rus donanması 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Mora Yarımadasına asker çıkararak bölgedeki Rumları ayaklandırdılar. Muhsinzade Mehmet Paşa komutasında ki Osmanlı Kuvvetleri Mora’ya gelerek 9 Nisan 1770’de isyanı bastırdı. Asi Rumlar imha edildi. Ruslar Mora’dan ayrılarak Ege Denizine açıldılar. Çeşme’de Osmanlı Donanmasına baskın gerçekleştireceklerdir.

Baltacı Mehmet Paşa Prut Seferine Çıktı (1711)

Osmanlı Devleti Karlofça’nın şokunu atlatamamıştı ve ilk fırsatta kaybettiği toprakları geri almak istiyordu. Rusların İşvbeç Kralını takip bahanesi ile Osmanlı topraklarına girmesi savaş nedeni sayıldı. Aslında Osmanlı Devlet adamları İstanbul Antlaşması ile Ruslara bırakılmış olan Azak kalesini geri almak ve Ruslardan daha önceki yenilginin hesabını sormak istiyorlardı. Savaş kararı alındıktan sonra Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın Serdar-ı Ekremliğinde 9 Nisan 1711’de Osmanlı ordusu sefere çıktı.

Amerikan İç Savaşı Sona Erdi (1865)

Amerika Birleşik Devletlerinde köleliğin kaldırılması konusunda fikir ayrılığına düşen kuzey eyaletleri ile güney eyaletleri arasında 1861 yılında savaş çıkmıştı Aslında bu savaşın altında yatan bazı ekonomik ve dini farklılıklar vardı. Kuzey eyaletleri daha çok sanayi ve ticaretle uğraşıyorlardı ve dini olarakta ağırlık protestandı. Güney eyaletleri ise tarımla geçiniyorlar ve köleye ihtiyaç duyuyorlardı. İnanç olarakta Katolik mezhebi ağır basıyordu. Dört yıl süren bu iç savaş 9 Nisan 1865 tarihinde kuzeylilerin zaferi ile sonuçlandı. Osmanlı Devleti bu iç savaş sırasında kuzeyi desteklemiştir.

Alparslan Türkeş Serbest Bırakıldı (1985)

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş 12 Eylül 1980 darbesinin ardından tutuklanmıştı. Bu süreçte bir çok davadan yargılandı. Hatta hakkında idam cezası bile istendi. Dört buçuk yıl tutuklu kaldıktan sonra 9 Nisan 1985 tarihinde serbest bırakıldı.

Mina’da Şeytan Taşlama Sırasında İzdiham Yaşandı (1998)

Suudi Arabistan’da hac görevini ifa eden Müslümanlar arasında Mina’da şeytan taşlama sırasında 9 Nisan 1998’de izdiham çıktı. Yaşanan bu izdiham faciaya dönüştü ve 119 hacı hayatını kaybetti. Suudi yetkililer bu izdihamları önlemek için köprü çözümünü buldular.