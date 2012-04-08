Şair Bâki’nin mezar taşları

Emre Gül/ Dünya Bülteni – Tarih Servisi
Şair Bâki kimdir?
Asıl adı Mahmud Abdülbâki olan ve Kanuni Sultan Süleyman’ın yakın dostluğunu kazanan Bâki, 1526 yılında İstanbul’da doğmuştu. Babası, Fatih Camii müezzinlerinden Mehmed Efendi idi. Dört padişah görmüş ve hayatı boyunca devlet hizmetinde bulunarak, müderrislik, kadılık ve kazaskerlik yapmıştı. Kanuni’nin “Padişahlığımın birkaç yerinden pek haz duymuşumdur. Bunlardan biri de Bâki gibi tab’ı temiz bir insanı bulup, çıkarıp itibar eylediğimdir” dediği devrinin “Sultan’üş-Şuara” sı yani “Şairler Sultanı” 7 Nisan 1600 yılında vefat etmiş ve Edirnekapı dışına defnedilmişti. Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazına devletin ileri gelenleri, şairler, vezirler yanında kalabalık bir halk kitlesi de katılmıştı. Namazı Şeyhülislam Sun’ullah Efendi kıldırmış ve tabutu musalla taşına konulduğu sırada şairin “Kadrini seng-i musallada bilüp ey Baki, Durup el bağlayalar karşına yârân saf saf” beyitini okuyan şeyhülislam orada bulunan herkesi ağlatmıştı. O zamandan bugüne mezar taşları zaman içerisinde yenilenmiş, farklı tarihlere ait üç şahidesi mevcuttur.
Hüve’l-Hallaku’l Bâki
Ulemâdan ve sultân-ı şua’râdan
merhum Abdülbâki Efendi’nin
ruhuçün Fatiha sene 1008
Hüve’l Hallaku’l-Bâki
Külli men aleyha fan
Herşey fani zat-ı uluhiyet bâki
Abdülbâki lisanından
Bâki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş
Sultanü’ş-Şuara Fazıl Mahmut Abdülbâki ruhu için Fatiha
Doğumu 1032 Hicri Ölümü 1008
Kabrin yeniden tanzim ve ihya tarihi
1952
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
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