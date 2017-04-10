Güncelleme: 00:24, 10 Nisan 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Anayasadan devletin dini İslamdır hükmü çıkarıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Anayasadan Devletin Dini İslamdır Hükmü Çıkarıldı (1928)

İsmet Paşa ve 120 arkadaşının teklifi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi 10 Nisan 1928 tarihli toplantısında anayasanın laikleşmesi ilkesinden hareketle anayasanın ikinci maddesinde yer alan "Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır." fıkrası kaldırıldığı gibi 26. maddenin baş tarafında şeriat hükümlerinin T.B.M.M. tarafından yürütüleceğini belirten cümle de kaldırıldı. Bundan başka milletvekilleri ve cumhurbaşkanının yaptıkları yeminlerde "Allah" üzerine yemin kaldırılarak, namus üzerine ant içilmesi şekli kabul edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Emniyet Teşkilatı Kuruldu (1845)

II.Mahmut zamanında başlayan kapsamlı ve kalıcı yeniliklere Tanzimat Döneminde de devam edildi. Bunlardan bir tanesi de Polis Teşkilatının kurulmasıdır. Emniyet Teşkilatı 10 Nisan 1845 tarihinde yayınlanan ve elçilik görevlilerine gönderilen 17 maddelik "Polis Nizamnamesi" ile ilk defa "polis" adıyla dünya devletlerindeki benzeri polis teşkilatı kuruldu. Başlangıçta Tophane Müşirliğine bağlı iken 1846’da Zaptiye Müşirliği adı altında bağımsız bir örgüte dönüştürülmüştür.

Meksikalı Halk Kahramanı Emilio Zapata Öldürüldü (1919)

Meksikalı halk kahramanı Emilio Zapata 10 Nisan 1919’da muhaliflerin tuzağına düşerek öldürüldü. Zapata fakir bir köylü çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Köylülerin daha doğrusu çiftçilerin haklarını savundu. Kısa sürede köyünde liderliğe yükseldi ve diğer bölgelerden de destek alarak gücünü arttırdı. Asıl amacı yoksul köylüler için adil bir toprak dağılımı sağlamaktı. Silahlı mücadele ile bir ara başkent Merxico City’yi de ele geçirmiştir.

Mareşal Fevzi Çakmak Vefat Etti (1950)

Fevzi Çakmak Osmanlı Devleti Harbiye Nazırı iken İstanbul’un işgali üzerine Anadolu’ya geçerek milli harekete katılmıştı. TBMM tarafından Kütahya-Eskişehir Savaşlarının kaybedilmesinden sonra İsmet Bey’in yerine Genelkurmay Başkanlığına getirildi. Bu görevi 1944 yılına kadar sürdürdü. Siyasi hayatına Demokrat Parti ile başlayan Fevzi Çakmak daha sonra Millet Partisi’nin kuruluşunda yer aldı. Mareşal Fevzi Çakmak 10 Nisan 1950 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığına defnedildi.

Pegasus Hava Yollarına Ait Yolcu Uçağı Kaçırıldı (2007)

Diyarbakır-İstanbul seferi sırasında Pegasus Hava Yollarına ait yolcu uçağı 10 Nisan 2007 tarihinde kaçırıldı. İçinde bulunan 178 yolcu ile İran’a gitmek isteyen hava korsanı uçak Esenboğa Hava Alanına indikten bir süre sonra teslim oldu.

Polonya Cumhurbaşkanının Uçağı Düştü (2010)

Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynska ve beraberindekiler bindikleri uçağın 10 Nisan 2010 tarihinde düşmesi ile hayatlarını kaybettiler. Uçaktakiler Varşova’dan Smolenks’e Katyn Katliamı için yapılacak törene katılmak için gidiyorlardı. Bu katliamda II.Dünya Savaşı sırasında 15000 Polonyalı Ruslar tarafından katledilmişti. Uzun süre bu katliamdan Naziler sorumlu tutulmuşlardı.