Tarihte bugün: Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Urfa Fransız İşgalinden Kurtuldu (1920)
Urfa Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra önce İngilizler tarafından işgal edilmişti. Daha sonra şehir Fransızlara teslim edildi. Urfa halkının Fransızlara karşı yürüttüğü mücadele başarılı oldu ve Fransızlar 11 Nisan 1920’de Urfa’yı terk ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1984 yılında Urfa’ya Şanlı ünvanını verdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Fatih Sultan Mehmet Akkoyunlular Üzerine Sefere Çıktı (1473)
Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Timurlu ve Karakoyunlu Devletlerine son vermiş gözünü Anadolu’ya dikmişti. Kendisini Timur gibi görmeye başlamış ve Fatih Sultan Mehmet’i de yenebileceğini düşünüyordu. Bu sorunu halletmeyi düşünen Fatih Sultan Mehmet 11 Nisan 1473’te Şehzade Cem’i saltanat naibi olarak bıraktı ve Akkoyunlular üzerine sefere çıktı. Bu sefer Uzun Hasan için sonun başlangıcı idi.
Napolyon’a Karşı İngiliz-Rus İttifakı (1805)
Napolyon’un bütün Avrupa’yı tehdit etmesi üzerine 11 Nisan 1805’te Londra’da süren uzun müzakerelerden sonra, İngiliz-Rus ittifak antlaşması imzalandı. Bu ittifakın Fransa’yı Avrupa’ya karşı tehdit oluşturamayacağı bir duruma getirmek ve gelecekte barış ve istikrar sağlayacak şekilde geleceğin Avrupa’sını yeniden şekillendirmek gibi büyük hedefleri vardı.
Osmanlı Devleti ilk ABD Elçisini Atadı (1867)
Osmanlı-ABD ilişkileri 1830’larda resmi olarak başlamıştı. İlk ABD elçisi resmi olarak 1839’da İstanbul’da göreve başlamıştı. Osmanlı Devleti iç ve dış politikada zor günler yaşadığı bir dönemde ABD ile ilişkileri geliştirmek için 11 Nisan 1867’deEduard Blacque (Bulak) Bey’i ABD elçiliğine atadı. Böylece Osmanlı Devleti ABD’de daimi diplomatik temsilciliği kurmuş oldu.
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Kapatıldı (1920)
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde açılmıştı. Misak-ı Milli kararlarına bozulan İtilaf Devletleri 16 Mart 19120’de İstanbul’u resmen işgal ettiler. İtilaf Devletlerinin baskıları sonunda zaten çalışması iyice imkansız hale gelen Meclis-i Mebusan padişah Vahdettin tarafından 11 Nisan 1920’de kapatıldı.
27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı Oldu (1963)
Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Nisan 1963 tarihinde aldığı bir karar ile 27 mayısı Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilan etti. Bu bayram 12 Eylül darbesi sonrası yürürlükten kaldırıldı.
Arnavutluğun Devlet Başkanı Enver Hoca Öldü (1985)
Arnavutluğun İtalyanlar tarafından işgali sırasında başlayan komünist faaliyetlere katıldı. Bir süre sonra Komünistlerin liderliğini üstlendi. Enver Hoca 1946 yılında Arnavutluğun devlet başkanı oldu. Başlarda SSCB’ye dayalı bir politika izleyen Arnavutluk daha sonra dış dünya ile tamamen irtibatı keserek dışa kapalı bir politika izledi. Ülkesini 41 yıl yöneten Enver Hoca 11 Nisan 1985 tarihinde Tiran’da hayatını kaybetti.
Ankara’da Esnaflar Ekonomik Krizi Protesto Etti (2001)
Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnaflar 11 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da protesto mitingi düzenlediler. Miting esnasında olaylar çıktı bu olaylarda bir çok polis memuru da yaralandı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Paris’in sembolü Eyfel Kulesinin yapılması, Büyük devletlerin Osmanlı Devletine karşı ortak politika belirlemesi, Japonya'nın kapılarını sömürgecilere açmak zorunda kalması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Paris Antlaşmasının imzalanması, Napolyon’u yenen koalisyon güçlerinin Paris’e girmesi, Mahir Çayan ve arkadaşlarının ölü olarak ele geçirilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; General Franco'nun İspanya iç savaşından galibiyet ile çıkması, Zorunlu eğitimin süresinin 5 yıl olması, Hafız İbrahim Demiralay'ın vefatı var..