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Günün Haberleri
01:20, 11 Nisan 2017 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 11 Nisan 2017 Salı

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Tarihte bugün: Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu
Tarihte bugün: Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI 

Urfa Fransız İşgalinden Kurtuldu (1920)

Urfa Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra önce İngilizler tarafından işgal edilmişti. Daha sonra şehir Fransızlara teslim edildi. Urfa halkının Fransızlara karşı yürüttüğü mücadele başarılı oldu ve Fransızlar 11 Nisan 1920’de Urfa’yı terk ettiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1984 yılında Urfa’ya Şanlı ünvanını verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fatih Sultan Mehmet  Akkoyunlular Üzerine Sefere Çıktı (1473)

Akkoyunlu Hükümdarı Uzun Hasan Timurlu ve Karakoyunlu Devletlerine son vermiş gözünü Anadolu’ya dikmişti. Kendisini Timur gibi görmeye başlamış ve Fatih Sultan Mehmet’i de yenebileceğini düşünüyordu. Bu sorunu halletmeyi düşünen Fatih Sultan Mehmet 11 Nisan 1473’te Şehzade Cem’i saltanat naibi olarak bıraktı ve Akkoyunlular üzerine sefere çıktı. Bu sefer Uzun Hasan için sonun başlangıcı idi.

Napolyon’a Karşı İngiliz-Rus İttifakı (1805)

Napolyon’un bütün Avrupa’yı tehdit etmesi üzerine 11 Nisan 1805’te Londra’da süren uzun müzakerelerden sonra, İngiliz-Rus ittifak antlaşması imzalandı. Bu ittifakın Fransa’yı Avrupa’ya karşı tehdit oluşturamayacağı bir duruma getirmek ve gelecekte barış ve istikrar sağlayacak şekilde geleceğin Avrupa’sını  yeniden şekillendirmek gibi büyük hedefleri vardı.

Osmanlı Devleti ilk ABD Elçisini Atadı (1867)

Osmanlı-ABD ilişkileri 1830’larda resmi olarak başlamıştı. İlk ABD elçisi resmi olarak 1839’da İstanbul’da göreve başlamıştı. Osmanlı Devleti iç ve dış politikada zor günler yaşadığı bir dönemde ABD ile ilişkileri geliştirmek için 11 Nisan 1867’deEduard Blacque (Bulak) Bey’i ABD elçiliğine atadı. Böylece Osmanlı Devleti ABD’de daimi diplomatik temsilciliği kurmuş oldu.

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi Kapatıldı (1920)

Son Osmanlı Mebuslar Meclisi 12 Ocak 1920 tarihinde açılmıştı. Misak-ı Milli kararlarına bozulan İtilaf Devletleri  16 Mart 19120’de İstanbul’u resmen işgal ettiler. İtilaf Devletlerinin baskıları sonunda zaten çalışması iyice imkansız hale gelen Meclis-i Mebusan padişah Vahdettin tarafından 11 Nisan 1920’de kapatıldı.

27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı Oldu (1963)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Nisan 1963 tarihinde aldığı bir karar ile 27 mayısı Hürriyet ve Anayasa Bayramı ilan etti. Bu bayram 12 Eylül darbesi sonrası yürürlükten kaldırıldı.

Arnavutluğun Devlet Başkanı Enver Hoca Öldü (1985)

Arnavutluğun İtalyanlar tarafından işgali sırasında başlayan komünist faaliyetlere katıldı. Bir süre sonra Komünistlerin liderliğini üstlendi. Enver Hoca 1946 yılında Arnavutluğun devlet başkanı oldu. Başlarda SSCB’ye dayalı bir politika izleyen Arnavutluk daha sonra dış dünya ile tamamen irtibatı keserek dışa kapalı bir politika izledi. Ülkesini 41 yıl yöneten Enver Hoca 11 Nisan 1985 tarihinde Tiran’da hayatını kaybetti.

Ankara’da Esnaflar Ekonomik Krizi Protesto Etti (2001)

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle sıkıntılı günler geçiren esnaflar 11 Nisan 2001 tarihinde Ankara’da protesto mitingi düzenlediler. Miting esnasında olaylar çıktı bu olaylarda bir çok polis memuru da yaralandı.

 



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