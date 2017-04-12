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02:29, 12 Nisan 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 01:08, 12 Nisan 2017 Çarşamba

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Tarihte bugün: Arap Birliği Filistin'e dair bildiri yayınladı
Tarihte bugün: Arap Birliği Filistin'e dair bildiri yayınladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Arap Ligi Devletleri Filistin Topraklarının Filistinlilere Ait Olduğunu İlan Ettiler (1948)

Ürdün Kralının Filistin topraklarının bir kısmını kendine katma girişimi diğer Arap Devletlerini harekete geçirdi. Arap Ligi Devletleri 12 Nisan 1948’de ilan ettikleri bir bildiri ile Filistin’e asker gönderen Arap Devletlerinin burada hak iddia edemeyeceğini ve bütün toprakların Filistinlilere ait olduğuna dair bir bildiri yayınladılar. Ancak bu karar Ürdün Kralı Abdullah’ı engellememiş kendisini aynı zamanda Filistinlilerinde kralı ilan etmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

ABD’de Kuzey-Güney Savaşı Denen İç Savaş Başladı (1861)

Amerika Birleşik Devletlerinde köleliğin kaldırılması konusunda fikir ayrılığına düşen kuzey eyaletleri ile güney eyaletleri arasında 12 Nisan 1861tarihinde savaş çıktı. Aslında bu savaşın altında yatan bazı ekonomik ve dini farklılıklar vardı. Kuzey eyaletleri daha çok sanayi ve ticaretle uğraşıyorlardı ve dini olarakta ağırlık protestandı. Güney eyaletleri ise tarımla geçiniyorlar ve köleye ihtiyaç duyuyorlardı. İnanç olarak ta Katolik mezhebi ağır basıyordu.  Dört yıl süren bu iç savaş 9 Nisan 1865 tarihinde kuzeylilerin zaferi ile sonuçlandı. Osmanlı Devleti bu iç savaş sırasında kuzeyi desteklemiştir.

Şeyh Sait Yakalanarak Tutuklandı (1925)

1925 yılı şubatında başlayan Şeyh Sait isyanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da büyük bir alana yayılmıştı. Bölgeye sevk edilen askeri kuvvetler 12 Nisan 1925 tarihinde Şeyh Sait’i tutukladılar. Diyarbakır İstiklal Mahkemesinde yargılanan Şeyh Sait idama mahkum edilecektir.

Arap Ligi Devletleri Filistin Topraklarının Filistinlilere Ait Olduğunu İlan Ettiler (1948)

Ürdün Kralının Filistin topraklarının bir kısmını kendine katma girişimi diğer Arap Devletlerini harekete geçirdi. Arap Ligi Devletleri 12 Nisan 1948’de ilan ettikleri bir bildiri ile Filistin’e asker gönderen Arap Devletlerinin burada hak iddia edemeyeceğini ve bütün toprakların Filistinlilere ait olduğuna dair bir bildiri yayınladılar. Ancak bu karar Ürdün Kralı Abdullah’ı engellememiş kendisini aynı zamanda Filistinlilerinde kralı ilan etmiştir.

İlk Defa İnsanlı Bir Uzay Aracı İle Dünyanın Çevresi Dolaşıldı (1961)

Rus kozmonot Yuri Gagarin Vostok-1 adlı uzay aracı ile dünyanın çevresini dolaşan ilk insan oldu. Rus kozmonot bu dönüşü 12 Nisan 1961’de 89 dakikada gerçekleştirdi. Bu olay ile birlikte SSCB ile ABD arasında ki uzay yarışı yeni bir boyut kazanmış oldu.

İsmail Hami Danişment Vefat Etti (1967)

Türk-İslam ve Osmanlı Tarihçisi İsmail Hami Danişment 12 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da vefat etti.En bilinen eseri İzahlı Osmanlı Tarihi Krolojisi’dir.

İlk Uzay Mekiği İlk Yolculuğuna Çıktı (1981)

ABD tarafından geliştirilen ilk uzay mekiği Columbia iki astronot ile 12 Nisan 1981 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bu yolculuk sırasında mekikde bulunan iki astronot uzay yürüyüşü de gerçekleştirdiler. Uzay Mekikleri uzay yolculuklarında yeni bir dönemi başlattı. İlk uzay mekiği olan Columbia 2003 yılında bir arıza sonrasında infilak etmiştir.

Samsun’da Ahmet Türk’e saldırı (2010)

 Kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk Samsun’da 12 Nisan 2010 tarihinde yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı sonucu aldığı yumruk darbesi ile Ahmet Türk’ün burnu kırıldı. Ahmet Türk Muş’un Bulanık ilçesinde DTP’nin kapatılmasını protesto ederken öldürülen kişilerin duruşmasını izlemek için Samsun’a gelmişti. Adliye çıkışı bir kişinin saldırısına uğradı.



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