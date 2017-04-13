Tarihte bugün: '31 Mart Olayı' gerçekleşti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
’31 Mart Olayı’’(1909)
II.Meşrutiyetin ilanından hemen sonra arka arkaya gelen toprak kayıpları; Girit’in Yunanistan’a bağlanması, Bulgaristan’ın bağımsızlık ilan etmesi ve son olarak Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından işgali halkda büyük bir ümitsizliğe ve tepkilere neden olmuştu. Bu ortam içerisinde İstanbul’da 13 Nisan 1909 (31 Mart 1325) tarihinde yönetime karşı büyük bir isyan patlak verdi. İsyan başlangıçta bir kısım askerler tarafından çıkarılmıştı ama giderek yayıldı ve yaygınlaştı. Bu olay eski takvimlere göre 31 Mart tarihinde olduğu için bu isimle anılmıştır. Bu olay Türk Tarihinin halen en çok tartışılan olaylarından birisidir.
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GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ünlü Yazar ve Şair Muallim Naci Vefat Etti (1893)
Öğretmenlik ve özel katiplik yapmış daha sonra memuriyetten ayrılarak gazeteciliğe başlamıştır. Klasik Türk edebiyatını savunmuş ve aruzu ustalıkla kullanmıştır. Özellikle Servet-i Fünunculara tesir etmiştir. Muallim Naci arkasında şiir,hatırat, tenkit, tarih ve tiyatro türü bir çok eser bırakarak 13 Nisan 1893 tarihinde İstanbul’da vefat etti.
Hintliler Beş İngilizi Öldürdüler (1919)
Hindistan’ın Pencap bölgesinde Amritsar’da İngilizlerin Rowlatt Tasarısını (bu tasarı Hindistan’da bağımsızlık isyanlarını engellemeyi amaçlıyordu)protesto eden Hintliler beş İngiliz vatandaşını 13 Nisan 1919’da öldürdüler. Bu olay üzerine harekete geçen bölgedeki İngiliz kuvvetleri ertesi gün yine tasarıyı protesto eden grubun üzerine ateş açmaları üzerine tam bir katliam yaşandı.Resmi kayıtlara göre 14 Nisan 1919’da yaşanan bu olayda 379 Hintli öldü ve 1200 Hintli ise yaralandı.
Eski İttihatçılardan Ölenlerin Yakınlarına Maaş Bağlandı (1924)
İttihatçıların ileri gelenlerinden olup da hayatta olmayan kişilerin maddi zorluklar içerisindeki yakınlarına 13 Nisan 1924’te maaş bağlanmasına karar verildi. Bunlar arasında Ermeniler tarafından yurt dışında öldürülen Talat Paşa, Cemal Paşa ve Şakir Paşa’nın yakınları ilk sıradaydı.
İlk Kadın Mühendislerimiz Diplomalarını Aldı (1933)
Bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi o zamanki ismiyle Yüksek Mühendis Mektebin mezun olan Sabiha ve Melek Hanımlar 13 Nisan 1933’te diplomalarını aldılar. Türkiye’nin ilk kadın mühendisleri olma ünvanını taşıyan bu iki bayan Ankara ve Bursa Nafia İdarelerinde işe başladılar.
Şemdin Sakık Yakalandı (1998)
PKK terör örgütünün ikinci adamı Şemdin Sakık Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta yapılan bir operasyonla 13 Nisan 1998’de ele geçirildi. Parmaksız Zeki kot adını kullanan Şemdin Sakık özellikle isminin 33 silahsız askerin şehit edilmesi olayında geçmesi nedeniyle kamuoyunun büyük tepkisini çekmiştir. Halen aldığı cezalar nedeniyle cezaevinde bulunmaktadır.
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD'nin I.Dünya Savaşına girmesi, Topal Osman Ağa'nın öldürülmesi,Falkland adalarının Arjantin tarafından işgal edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şura-i Devlet'in (Danıştay) kurulması, İran’da İslam Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, II.İnönü savaşının kazanılması var..