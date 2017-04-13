Güncelleme: 00:37, 13 Nisan 2017 Perşembe

Tarihte bugün: '31 Mart Olayı' gerçekleşti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

’31 Mart Olayı’’(1909)

II.Meşrutiyetin ilanından hemen sonra arka arkaya gelen toprak kayıpları; Girit’in Yunanistan’a bağlanması, Bulgaristan’ın bağımsızlık ilan etmesi ve son olarak Bosna-Hersek’in Avusturya tarafından işgali halkda büyük bir ümitsizliğe ve tepkilere neden olmuştu. Bu ortam içerisinde İstanbul’da 13 Nisan 1909 (31 Mart 1325) tarihinde yönetime karşı büyük bir isyan patlak verdi. İsyan başlangıçta bir kısım askerler tarafından çıkarılmıştı ama giderek yayıldı ve yaygınlaştı. Bu olay eski takvimlere göre 31 Mart tarihinde olduğu için bu isimle anılmıştır. Bu olay Türk Tarihinin halen en çok tartışılan olaylarından birisidir.

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=205855

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ünlü Yazar ve Şair Muallim Naci Vefat Etti (1893)

Öğretmenlik ve özel katiplik yapmış daha sonra memuriyetten ayrılarak gazeteciliğe başlamıştır. Klasik Türk edebiyatını savunmuş ve aruzu ustalıkla kullanmıştır. Özellikle Servet-i Fünunculara tesir etmiştir. Muallim Naci arkasında şiir,hatırat, tenkit, tarih ve tiyatro türü bir çok eser bırakarak 13 Nisan 1893 tarihinde İstanbul’da vefat etti.

Hintliler Beş İngilizi Öldürdüler (1919)

Hindistan’ın Pencap bölgesinde Amritsar’da İngilizlerin Rowlatt Tasarısını (bu tasarı Hindistan’da bağımsızlık isyanlarını engellemeyi amaçlıyordu)protesto eden Hintliler beş İngiliz vatandaşını 13 Nisan 1919’da öldürdüler. Bu olay üzerine harekete geçen bölgedeki İngiliz kuvvetleri ertesi gün yine tasarıyı protesto eden grubun üzerine ateş açmaları üzerine tam bir katliam yaşandı.Resmi kayıtlara göre 14 Nisan 1919’da yaşanan bu olayda 379 Hintli öldü ve 1200 Hintli ise yaralandı.

Eski İttihatçılardan Ölenlerin Yakınlarına Maaş Bağlandı (1924)

İttihatçıların ileri gelenlerinden olup da hayatta olmayan kişilerin maddi zorluklar içerisindeki yakınlarına 13 Nisan 1924’te maaş bağlanmasına karar verildi. Bunlar arasında Ermeniler tarafından yurt dışında öldürülen Talat Paşa, Cemal Paşa ve Şakir Paşa’nın yakınları ilk sıradaydı.

İlk Kadın Mühendislerimiz Diplomalarını Aldı (1933)

Bugünkü İstanbul Teknik Üniversitesi o zamanki ismiyle Yüksek Mühendis Mektebin mezun olan Sabiha ve Melek Hanımlar 13 Nisan 1933’te diplomalarını aldılar. Türkiye’nin ilk kadın mühendisleri olma ünvanını taşıyan bu iki bayan Ankara ve Bursa Nafia İdarelerinde işe başladılar.

Şemdin Sakık Yakalandı (1998)

PKK terör örgütünün ikinci adamı Şemdin Sakık Genelkurmay Başkanlığı Özel Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak’ta yapılan bir operasyonla 13 Nisan 1998’de ele geçirildi. Parmaksız Zeki kot adını kullanan Şemdin Sakık özellikle isminin 33 silahsız askerin şehit edilmesi olayında geçmesi nedeniyle kamuoyunun büyük tepkisini çekmiştir. Halen aldığı cezalar nedeniyle cezaevinde bulunmaktadır.