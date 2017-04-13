Tarihte bugün: Titanic battı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
İngilizlerin Büyük Gemisi Titanic Battı (1912)
O güne kadar inşa edilmiş en büyük yolcu gemisiydi. Zamanın en ileri teknolojisi ile yapılmış ve kesinlikle batmaz gözüyle bakılıyordu. Titanic ABD’ye gitmek için çıktığı ilk yolculuğunda büyük bir buzdağına çarparak 2 saat 40 dakikada sulara gömüldü. Gemide bulunan 2223 yolcudan 1513’ü hayatını kaybetti. Titanic faciası filmlere romanlara, belgesellere konu olmuş hakkında yüzlerce efsane söylenmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
ABD Başkanı Abraham Lincoln Öldürüldü (1865)
ABD’nin parçalanma tehlikesi ile karşılaştığı bir dönem de başkanlık yapan Abraham Lincoln 14 Nisan 1865 tarihinde bir güneylinin saldırısı ile hayatını kaybetti. Suikast dört yıl süren ve kuzeyin galibiyeti ile biten iç savaştasın bitmesinden birkaç gün sonrasında gerçekleşmiştir. Abraham Lincoln ABD’nin birliğini korumayı başarmış ayrıca köleliği de kaldırmış olması açısından ABD tarihinde önemli bir yer işgal eder.
Tamamlanan Alman Birliği Yeni Anayasasını Kabul Etti (1871)
Prusya Krallığının öncülüğünde tamamlanan Alman Birliğini pekiştiren Alman İmparatorluk Anayasası, 14 Nisan 1871 tarihinde imparatorluk meclisinde kabul edilerek yürürlüğe girdi. Bu anayasaya göre bu birliği oluşturan bütün devletler yönetim ve siyasi yapılarını muhafaza ediyorlardı. Alman İmparatoru olan Prusya Kralı ülkenin birliğinin temsilsisiydi. Alman Birliğinin gerçekleşmesi ileride Avrupa’da yeni bir dönem için başlangıç olacaktır.
Adana’da Ermeniler Türklere Karşı Saldırılara Başladılar (1909)
II.Meşrutiyetin arkasından meydana gelen karmaşa ortamında kışkırtmalar sonucu harekete geçen Ermeniler 14 Nisan 1909 tarihinde Adana’da Türklere saldırmaya başladılar. Türkler ile Ermeniler arasındaki çatışmalar üç gün sürdü. Sonunda güvenlik kuvvetleri duruma hakim oldular. Avrupa Devletleri kışkırttıkları Ermenileri yalnız bırakmadılar ve Osmanlı Devletine sözde Ermeni haklarını bahane ederek sıkıştırmaya başladılar.
İngilizler Amritsar’da Hintlileri Katletti (1919)
Hindistan’ın Pencap bölgesinde Amritsar’da İngilizlerin Rowlatt Tasarısını (bu tasarı Hindistan’da bağımsızlık isyanlarını engellemeyi amaçlıyordu)protesto eden Hintliler beş İngiliz vatandaşını 13 Nisan 1919’da öldürdüler. Bu olay üzerine harekete geçen bölgedeki İngiliz kuvvetleri ertesi gün yine tasarıyı protesto eden grubun üzerine ateş açmaları üzerine tam bir katliam yaşandı. Resmi kayıtlara göre 14 Nisan 1919’da yaşanan bu olayda 379 Hintli öldü ve 1200 Hintli ise yaralandı.
Almanya’ya Karşı Ortak Cephe Kuruldu (1935)
Almanya’nın Versay Antlaşmasının hükümlerini birer birer çiğnemesi Avrupa ülkelerini tedbir almaya itti. Sonunda Fransa İtalya ve İngiltere arasında Almanya’ya karşı ortak bir cephe oluşturmak amacıyla 14 Nisan 1935 tarihinde Stresa Antlaşmaları imzalandı.
SSCB Afganistan’dan Çekilmeyi Kabul Etti (1988)
Mihail Gorbaçov iktidara gelir gelmez SSCB için içinden çıkılmaz bir bataklığa dönüşen Afganistan işgalini sona erdirmenin yollarını aramaya başladı. Sonunda BM’nin aracığı ile SSCB Afganistan’dan çekilme antlaşmasını 14 Nisan 1988’de Cenevre’de imzaladı.
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yavuz Sultan Selim’den 346 yıl sonra Mısır’a ayak basan ilk Osmanlı padişahının Sultan Abdülaziz olması, Topkapı Sarayı’nın müze yapılmasına karar verilmesi, Karabük Demir Çelik Fabrikasının temelinin atılması var..