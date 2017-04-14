Tarihte bugün: Celali İsyanları başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Celali İsyanları Başladı (1519)
Anadolu’da Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Bozoklu Celal adında bir kişinin öncülüğünde 15 Nisan 1519 tarihinde başladı. İsyan kısa sürede bastırıldı. Ancak bundan sonra Anadolu’da çıkan bütün isyanlara Celali İsyanı adı verilmiştir. Celali isyanları XVI.yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’yu tam bir anarşi ortamına itmiş ve devleti çok uğraştırmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Kirman Selçuklularının Kurucusu Kavurt Bey Vefat Etti (1073)
Kirman Selçuklularının kurucusu Sultan Alparslan’ın ağabeyi Karaarslan Kavurt Bey 15 Nisan 1073 tarihinde Hemedan’da vefat etti.
Sultan Baybars Moğolları Elbistan Ovasında Yendi (1277)
Memluk hükümdarı Sultan Baybars Moğolların eline düşmüş Anadolu Selçuklu Devletine yardım için Anadolu’ya geldi. Moğol ordusunu 15 Nisan 1277 tarihinde Elbistan’da yenilgiye uğrattı. Anadolu halkı Sultan Baybars’ı sevinçle karşılamıştı. Fakat devlet adamları Moğol korkusundan dolayı Sultan Baybars’a gerekli desteği vermeyince o da bir süre sonra ülkesine geri döndü. Moğollar bu olayın intikamını Anadolu halkını katlederek aldılar.
Ahmet Anzavur Öldürüldü (1921)
Milli Mücadeleye karşı iki kez isyan başlatan Ahmet Anzavur Biga dolaylarında Arnavut çeteciler tarafından 15 Nisan 1921 tarihinde öldürüldü. Ahmet Anzavur’un isyanı Çerkez Ethem’in öncülüğünde bastırılmış ve kuvvetlerinin yok olması üzerine İstanbul’a kaçmıştı.
ABD Uçakları Küba’yı Bombalamaya Başladı (1961)
Küba’nın SSCB ile yakın ilişkiler kurması ve ABD için bir tehdit haline gelmesi ABD’yi harekete geçirdi. Nikaragua’dan kalkan ABD bombadıman uçakları 15 Nisan 1961 tarihinden itibaren Küba havaalanlarını bombalamaya başladı.
Libya’ya Hava Saldırısı Düzenlendi (1986)
ABD kendi vatandaşlarına karşı Libya tarafından terörist saldırılarda bulunulduğu gerekçesi ile 15 Nisan 1986 tarihinde Libya’ya karşı hava saldırısında bulundu. İngiltere’den kalkan ABD savaş uçakları sabah saatlerinde Libya’da ki bazı hedefleri sabahın erken saatlerinde bombaladı.
Tarihin En Kanlı Katliamcılarından Olan Pol Pot öldü (1998)
Kamboçya’da Kızıl Kmerler adlı gerilla örgütünü kurmuştu. Devrik kral ile işbirliği yaparak Kamboçya yönetimini ele geçirdi. 1975-1979 arasında başbakanlık yaptığı dönemde bir milyona yakın insanı (bazı iddialarda 3 milyondan fazla) katlettirdi. Eğer üç milyon rakamı doğruysa bu o zamanki Kamboçya nüfusunun neredeyse yarısına denk geliyordu. Pol Pot hiçbir cezai işleme tabi tutulamadan 15 Nisan 1998’de öldü.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, Tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıları eleştiren gazeteci Hasan Fehmi'nin öldürülmesi, Orhan Gazinin Bursa’yı alması, İstanbul kuşatmasının başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..
28 Ağustos 1963 tarihinde 250 binden fazla siyah ve beyazlardan oluşan kalabalık Washinton'daki Lincoln Anıtının önünde toplanmıştı. Martin Luther King meydanda “Bir hayalim var” diyor ve hayalini Amerikan halkı ile paylaşıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; NATO’nun kuruluş antlaşmasının imzalanması, İngiltere'nin Bağdat Paktına katılması, Alparslan Türkeş'in ölümü, Dumlupınar Denizaltısının batması var..