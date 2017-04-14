Güncelleme: 00:10, 15 Nisan 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: Celali İsyanları başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Celali İsyanları Başladı (1519)

Anadolu’da Osmanlı Devletine karşı ilk isyan Bozoklu Celal adında bir kişinin öncülüğünde 15 Nisan 1519 tarihinde başladı. İsyan kısa sürede bastırıldı. Ancak bundan sonra Anadolu’da çıkan bütün isyanlara Celali İsyanı adı verilmiştir. Celali isyanları XVI.yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’yu tam bir anarşi ortamına itmiş ve devleti çok uğraştırmıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kirman Selçuklularının Kurucusu Kavurt Bey Vefat Etti (1073)

Kirman Selçuklularının kurucusu Sultan Alparslan’ın ağabeyi Karaarslan Kavurt Bey 15 Nisan 1073 tarihinde Hemedan’da vefat etti.

Sultan Baybars Moğolları Elbistan Ovasında Yendi (1277)

Memluk hükümdarı Sultan Baybars Moğolların eline düşmüş Anadolu Selçuklu Devletine yardım için Anadolu’ya geldi. Moğol ordusunu 15 Nisan 1277 tarihinde Elbistan’da yenilgiye uğrattı. Anadolu halkı Sultan Baybars’ı sevinçle karşılamıştı. Fakat devlet adamları Moğol korkusundan dolayı Sultan Baybars’a gerekli desteği vermeyince o da bir süre sonra ülkesine geri döndü. Moğollar bu olayın intikamını Anadolu halkını katlederek aldılar.

Ahmet Anzavur Öldürüldü (1921)

Milli Mücadeleye karşı iki kez isyan başlatan Ahmet Anzavur Biga dolaylarında Arnavut çeteciler tarafından 15 Nisan 1921 tarihinde öldürüldü. Ahmet Anzavur’un isyanı Çerkez Ethem’in öncülüğünde bastırılmış ve kuvvetlerinin yok olması üzerine İstanbul’a kaçmıştı.

ABD Uçakları Küba’yı Bombalamaya Başladı (1961)

Küba’nın SSCB ile yakın ilişkiler kurması ve ABD için bir tehdit haline gelmesi ABD’yi harekete geçirdi. Nikaragua’dan kalkan ABD bombadıman uçakları 15 Nisan 1961 tarihinden itibaren Küba havaalanlarını bombalamaya başladı.

Libya’ya Hava Saldırısı Düzenlendi (1986)

ABD kendi vatandaşlarına karşı Libya tarafından terörist saldırılarda bulunulduğu gerekçesi ile 15 Nisan 1986 tarihinde Libya’ya karşı hava saldırısında bulundu. İngiltere’den kalkan ABD savaş uçakları sabah saatlerinde Libya’da ki bazı hedefleri sabahın erken saatlerinde bombaladı.

Tarihin En Kanlı Katliamcılarından Olan Pol Pot öldü (1998)

Kamboçya’da Kızıl Kmerler adlı gerilla örgütünü kurmuştu. Devrik kral ile işbirliği yaparak Kamboçya yönetimini ele geçirdi. 1975-1979 arasında başbakanlık yaptığı dönemde bir milyona yakın insanı (bazı iddialarda 3 milyondan fazla) katlettirdi. Eğer üç milyon rakamı doğruysa bu o zamanki Kamboçya nüfusunun neredeyse yarısına denk geliyordu. Pol Pot hiçbir cezai işleme tabi tutulamadan 15 Nisan 1998’de öldü.