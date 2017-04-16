Tarihte bugün: Mısır’ın son sultanı Tomanbay idam edildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Mısır’ın Son Sultanı Tomanbay İdam edildi (1517)
Ridaniye Savaşından sonra uzun uğraşlardan sonra Memluk Devletinin son hükümdarı Tomanbay yakalandı. Arkasında sevilen güçlü bir düşman bırakmak istemeyen Yavuz Sultan selim onun idamına karar verdi.Tomanbay idam kararından sonra Şehsüvaroğlu Ali Bey’e teslim edildi. Şehsuvaroğlu Ali Bey’in babası Dulkadiroğlu Şehsuvar Bey 1472 yılında Osmanlılara sadakat göstermesinden dolayı Memluk sultanı tarafından idam ettirilmişti. Şehsuvaroğlu Ali Bey Tomanbay’ı vaktiyle babasının idam edildiği Kahire’de Babüz Züveyle kapısında asılarak idam ettirdi. (16 Nisan 1517) Böylece Memluk Devletinin son hükümdarı bir başka deyimle son Mısır Sultanı hayata veda etti.
Yavuz Sultan Selim’in emriyle Kahire’de Tomanbay için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine bizzat Yavuz Sultan Selim’de katıldı ve Osmanlı hükümdarlık geleneğinde hiç olmayan bir şeyi yaparak Tomanbay’ın cenazesini omuzladı. Ayrıca üç gün boyunca Tomanbay adına fakirlere para dağıtıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Çin Japonlar İle Anlaşmak Zorunda Kaldı (1895)
Japonya hızla kalkınırken ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgeciliğe başvurdu. Gözünü Asya kıyılarına dikmişti. İlk olarak Kore Yarımadasını işgal etti. Bu yüzden Çin-Japon savaşı çıktı. Japonlar Mançurya’yı işgal ettikleri gibi Çin’in kuzeyini de işgale başladılar. Çin Japonlar karşısında etkisiz kalınca ABD aracılığı ile barış istedi. İki devlet arasında 16 Nisan 1895’te Shimonoseki Antlaşması imzalandı. Japonya Kore’ye bağımsızlık verdi ama Mançurya’ya da yerleşti.
Tanin Gazetesi Siyasi Nedenlerle Kapatıldı (1925)
Hüseyin Cahit (Yalçın)’ın gazetesi Tanin siyasi bazı gerekçeler ile16 Nisan 1925 tarihinde kapatıldı. Hüseyin Cahit Yalçın karmaşık bir fikriyata sahipti. Milliyetçi ve vatansever görünür fakat dini konulara pek sıcak bakmamıştır. Hatta İtalyan Şarkiyatçı Kaytano’nun Hz. Muhammed hakkında yanlış bilgilerle dolu İslam Tarihi adlı eserini çevirmekte bir sakınca görmemiştir.
Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı Kuruldu (1948)
ABD Marshall Planı ile Avrupa ülkelerini SSCB karşısında ekonomik olarak güçlendirmek istiyordu. Ancak yardım yapmak için öncelikle yardım alacak ülkelerin kendi arasında ekonomik işbirliğine gitmelerini karşılıklı yardımlaşmada yetersiz kalındığında kendisinin devreye gireceğini bildirdi. Bu amaçla 16 Avrupa devleti aralarında ekonomik işbirliği için anlaştılar. Bunun üzerine ABD Dış Yardım Kanunu’nu çıkardı. Bu kanun kapsamında yardıma başlayınca Avrupa Devletleri aralarında 16 Nisan 1948’de Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatını kurarak işbirliğini kurumsallaştırdılar.
Halil El Vezir ‘’Ebu Cihat’’İsrailliler Tarafından Öldürüldü (1988)
Halil El Vezir Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Yaser Arafat’tan sonraki ikinci ismi olarak biliniyordu. 1988 Yılında intifada bütün şiddetiyle devam ederken Ebu Cihat Tunus’taki evinde İsrail özel kuvvetlerinin düzenlediği bir operasyonda 16 Nisan 1988’de hayatını kaybetti. Bu olay sonrası Filistin’de oluşan tepki sonrası İsrail saldırdı ve bir günde 14 Filistinli’yi katletti. Ebu Cihat için Yaser Arafat Şam’da büyük bir cenaze töreni düzenletti.
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Türkiye’nin ilk çocuk hastanesinin İstanbul’da açılması, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın vefatı, 5 Nisan kararlarının ilan edilmesi var..