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00:53, 16 Nisan 2017 Pazar
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:01, 16 Nisan 2017 Pazar

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Tarihte bugün: Mısır’ın son sultanı Tomanbay idam edildi
Tarihte bugün: Mısır’ın son sultanı Tomanbay idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI  

Mısır’ın Son Sultanı Tomanbay İdam edildi (1517)

Ridaniye Savaşından sonra uzun uğraşlardan sonra Memluk Devletinin son hükümdarı Tomanbay yakalandı. Arkasında sevilen güçlü bir düşman bırakmak istemeyen Yavuz Sultan selim onun idamına karar verdi.Tomanbay idam kararından sonra Şehsüvaroğlu Ali Bey’e teslim edildi. Şehsuvaroğlu Ali Bey’in babası Dulkadiroğlu Şehsuvar Bey 1472 yılında Osmanlılara sadakat göstermesinden dolayı Memluk sultanı tarafından idam ettirilmişti. Şehsuvaroğlu Ali Bey Tomanbay’ı vaktiyle babasının idam edildiği Kahire’de Babüz Züveyle kapısında asılarak idam ettirdi. (16 Nisan 1517) Böylece Memluk Devletinin son hükümdarı bir başka deyimle son Mısır Sultanı hayata veda etti.
Yavuz Sultan Selim’in emriyle Kahire’de Tomanbay için büyük bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine bizzat Yavuz Sultan Selim’de katıldı ve Osmanlı hükümdarlık geleneğinde hiç olmayan bir şeyi yaparak Tomanbay’ın cenazesini omuzladı. Ayrıca üç gün boyunca Tomanbay adına fakirlere para dağıtıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Çin Japonlar İle Anlaşmak Zorunda Kaldı (1895)

Japonya hızla kalkınırken ihtiyaçlarını karşılamak için sömürgeciliğe başvurdu. Gözünü Asya kıyılarına dikmişti. İlk olarak Kore Yarımadasını işgal etti. Bu yüzden Çin-Japon savaşı çıktı. Japonlar Mançurya’yı işgal ettikleri gibi Çin’in kuzeyini de işgale başladılar. Çin Japonlar karşısında etkisiz kalınca ABD aracılığı ile barış istedi. İki devlet arasında 16 Nisan 1895’te Shimonoseki Antlaşması imzalandı. Japonya Kore’ye bağımsızlık verdi ama Mançurya’ya da yerleşti.

Tanin Gazetesi Siyasi Nedenlerle Kapatıldı (1925)

Hüseyin Cahit (Yalçın)’ın gazetesi Tanin siyasi bazı gerekçeler ile16 Nisan 1925 tarihinde kapatıldı. Hüseyin Cahit Yalçın karmaşık bir fikriyata sahipti. Milliyetçi ve vatansever görünür fakat dini konulara pek sıcak bakmamıştır. Hatta İtalyan Şarkiyatçı Kaytano’nun Hz. Muhammed hakkında yanlış bilgilerle dolu İslam Tarihi adlı eserini çevirmekte bir sakınca görmemiştir.

Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı Kuruldu (1948)

ABD Marshall Planı ile Avrupa ülkelerini SSCB karşısında ekonomik olarak güçlendirmek istiyordu. Ancak yardım yapmak için öncelikle yardım alacak ülkelerin kendi arasında ekonomik işbirliğine gitmelerini karşılıklı yardımlaşmada yetersiz kalındığında kendisinin devreye gireceğini bildirdi. Bu amaçla 16 Avrupa devleti aralarında ekonomik işbirliği için anlaştılar. Bunun üzerine ABD Dış Yardım Kanunu’nu çıkardı. Bu kanun kapsamında yardıma başlayınca Avrupa Devletleri aralarında 16 Nisan 1948’de Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatını kurarak işbirliğini kurumsallaştırdılar.

Halil El Vezir ‘’Ebu Cihat’’İsrailliler Tarafından Öldürüldü (1988)

Halil El Vezir Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Yaser Arafat’tan sonraki ikinci ismi olarak biliniyordu. 1988 Yılında intifada bütün şiddetiyle devam ederken Ebu Cihat Tunus’taki evinde İsrail özel kuvvetlerinin düzenlediği bir operasyonda 16 Nisan 1988’de hayatını kaybetti. Bu olay sonrası Filistin’de oluşan tepki sonrası İsrail saldırdı ve bir günde 14 Filistinli’yi katletti. Ebu Cihat için Yaser Arafat Şam’da büyük bir cenaze töreni düzenletti.



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