Tarihte bugün: Turgut Özal vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal Vefat Etti (1993)
Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci cumhurbaşkanı olan Turgut Özal 17 Nisan 1993’te Ankara’da vefat etti. Ölümü ile ilgili olarak zaman zaman çeşitli iddialar gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. 12 Eylül 1980 darbesinin arkasından Anavatan Partisini kurmuş ve yapılan ilk seçimlerde tek başına iktidar olarak başbakan olmuştur. Başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin mevcut politikalarında köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
İtalya’ya Osmanlı Devletinden Verilecek Pay Arttırıldı (1917)
İtilaf Devletleri aralarında ki gizli antlaşmalar ile Osmanlı Devletini paylaşıyorlardı. Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine İtilaf Devletleri ortaya çıkan açığı İtalya ile kapatmak istiyorlardı. İtalya’yı sömürge vaadleri ile kendi taraflarına çekmeyi başarmışlardı. İtalya’nın tereddütlerini gidermek ve bir an önce savaşa sokmak için 17 Nisan 1917 tarihli Saint Jean de Maurien Antlaşması ile Anadolu için söz verdikleri payı arttırdılar. Antalya yöresine İzmir ve çevresini de eklediler.
Köy Enstitüleri Kuruluş Kanunu Kabul Edildi (1940)
Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in projesi olan Köy Enstitülerinin kuruluşuna dair 3803 nolu kanun 17 Nisan 1940 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Köy Enstitüleri 1954 yılında Demokrat Parti iktidarı döneminde kapatılmıştır. Köy Enstitüleri en çok tartışılan uygulamalardan birisi olmuştur.
ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatı Hezimete Dönüştü (1961)
Küba’nın SSCB ile yakın ilişkiler kurması ve ABD için bir tehdit haline gelmesi ABD’yi harekete geçirdi. Nikaragua’dan kalkan ABD bombadıman uçakları 15 Nisan 1961 tarihinden itibaren Küba havaalanlarını bombalamaya başladı. Arkasından Kübalı mültecilerden oluşturulan kuvvetler ile 17 Nisan 1961’de Domuzlar Körfezi çıkarması yapıldı. Ancak beklendiği gibi Kübalılar bu girişime destek vermediler. Castro’nun kuvvetleri bu kuvvetleri etkisiz hale getirdi. ABD’nin bu olay sonucu prestiji epeyce sarsıldı.
Ali Fuat Başgil Vefat Etti (1967)
Samsun doğumlu olan Ord.Prof.Dr. Ali Fuat Başgil 17 Nisan 1967 tarihinde vefat etmiştir. Kendisi anayasa hukukçusu, siyasetçi, yazar, fikir ve ilim adamlarındandır. Adalet Partisi Senatörü iken cumhurbaşkanlığına aday olmuş fakat 27 mayıs darbecileri tarafından tehdit edilerek adaylıktan çekilmek zorunda bırakılmıştı.
Malatya Belediye Başkanı ‘’Hamido’’ya Bombalı Suikast Yapıldı (1978)
Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğdu (Hamido) 17 Nisan 1978’de Ankara’dan evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu üç yakını ile birlikte hayatını kaybetti. Bu olayın arkasından Malatya karıştı. CHP binası ile birlikte bir çok işyeri saldırıya uğradı ve yakıldı.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi,Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..