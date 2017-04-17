Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
00:58, 17 Nisan 2017 Pazartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:22, 17 Nisan 2017 Pazartesi

  • Paylaş
Tarihte bugün: Turgut Özal vefat etti
Tarihte bugün: Turgut Özal vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi,Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI   

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal Vefat Etti (1993)

Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci cumhurbaşkanı olan Turgut Özal 17 Nisan 1993’te Ankara’da vefat etti. Ölümü ile ilgili olarak zaman zaman çeşitli iddialar gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. 12 Eylül 1980 darbesinin arkasından Anavatan Partisini kurmuş ve yapılan ilk seçimlerde tek başına iktidar olarak başbakan olmuştur. Başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin mevcut politikalarında köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İtalya’ya Osmanlı Devletinden Verilecek Pay Arttırıldı (1917)

İtilaf Devletleri aralarında ki gizli antlaşmalar ile Osmanlı Devletini paylaşıyorlardı. Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine İtilaf Devletleri ortaya çıkan açığı İtalya ile kapatmak istiyorlardı. İtalya’yı sömürge vaadleri ile kendi taraflarına çekmeyi başarmışlardı. İtalya’nın tereddütlerini gidermek ve bir an önce savaşa sokmak için 17 Nisan 1917 tarihli Saint Jean de Maurien Antlaşması ile Anadolu için söz verdikleri payı arttırdılar. Antalya yöresine İzmir ve çevresini de eklediler.

Köy Enstitüleri Kuruluş Kanunu Kabul Edildi (1940)

Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in projesi olan Köy Enstitülerinin kuruluşuna dair 3803 nolu kanun 17 Nisan 1940 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Köy Enstitüleri 1954 yılında Demokrat Parti iktidarı döneminde kapatılmıştır. Köy Enstitüleri en çok tartışılan uygulamalardan birisi olmuştur.

ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatı Hezimete Dönüştü (1961)

Küba’nın SSCB ile yakın ilişkiler kurması ve ABD için bir tehdit haline gelmesi ABD’yi harekete geçirdi. Nikaragua’dan kalkan ABD bombadıman uçakları 15 Nisan 1961 tarihinden itibaren Küba havaalanlarını bombalamaya başladı. Arkasından Kübalı mültecilerden oluşturulan kuvvetler ile 17 Nisan 1961’de Domuzlar Körfezi çıkarması yapıldı. Ancak beklendiği gibi Kübalılar bu girişime destek vermediler. Castro’nun kuvvetleri bu kuvvetleri etkisiz hale getirdi. ABD’nin bu olay sonucu prestiji epeyce sarsıldı.

Ali Fuat Başgil Vefat Etti (1967)

Samsun doğumlu olan Ord.Prof.Dr. Ali Fuat Başgil 17 Nisan 1967 tarihinde vefat etmiştir. Kendisi anayasa hukukçusu, siyasetçi, yazar, fikir ve ilim adamlarındandır. Adalet Partisi Senatörü iken cumhurbaşkanlığına aday olmuş fakat 27 mayıs darbecileri tarafından tehdit edilerek adaylıktan çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Malatya Belediye Başkanı ‘’Hamido’’ya Bombalı Suikast Yapıldı (1978)

Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğdu (Hamido) 17 Nisan 1978’de Ankara’dan evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu üç yakını ile birlikte hayatını kaybetti. Bu olayın arkasından Malatya karıştı. CHP binası ile birlikte bir çok işyeri saldırıya uğradı ve yakıldı.



İlgili Konular tarihte bugün Turgut Özal Köy Enstitüleri Kuruluş Kanunu ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatı ali fuat başgil
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
Turgut Özal ın ölümü ve cenaze töreni FOTO
Turgut Özal’ın ölümü ve cenaze töreni | FOTO

Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün Turgut Özal vefat etti
Tarihte bugün: Turgut Özal vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi,Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Mısır ın son sultanı neden idam edildi
Mısır’ın son sultanı neden idam edildi?

Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün Mısır ın son sultanı Tomanbay idam edildi
Tarihte bugün: Mısır’ın son sultanı Tomanbay idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün Celali İsyanları başladı
Tarihte bugün: Celali İsyanları başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
Osmanlı Titanic i böyle görmüştü
Osmanlı, “Titanic”i böyle görmüştü

“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün Titanic battı
Tarihte bugün: Titanic battı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
31 Mart'ta Sultanahmet Meydanı'nda yaşananlar
31 Mart'ta Sultanahmet Meydanı'nda yaşananlar

Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün '31 Mart Olayı' gerçekleşti
Tarihte bugün: '31 Mart Olayı' gerçekleşti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün Arap Birliği Filistin'e dair bildiri yayınladı
Tarihte bugün: Arap Birliği Filistin'e dair bildiri yayınladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün Urfa Fransız işgalinden kurtuldu
Tarihte bugün: Urfa, Fransız işgalinden kurtuldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün Anayasadan devletin dini İslamdır hükmü çıkarıldı
Tarihte bugün: Anayasadan devletin dini İslamdır hükmü çıkarıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün Mimar Sinan Vefat Etti
Tarihte bugün: Mimar Sinan Vefat Etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün Şeriye mahkemeleri kaldırıldı
Tarihte bugün: Şeriye mahkemeleri kaldırıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..
Şair B ki nin mezar taşları
Şair Bâki’nin mezar taşları

7 Nisan 1600 tarihinde Hakkın Rahmetine kavuşan Divan Edebiyatı’nın önde gelen isimlerinden Şair Bâki’nin Edirnekapı-Necatibey Mezarlığı’nda bulunan kabrine ait mezar taşları
Tarihte bugün İtalya Arnavutluğu işgale başladı
Tarihte bugün: İtalya Arnavutluğu işgale başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İtalya'nın Arnavutluğu işgale başlaması, Dünya Sağlık Örgütü kurulması, Divan Edebiyatı’nın ünlü şairlerinden Baki'nin vefatı var..

Haberler

İnönü, 1945'te Başgil'i idamla tehdit etmiş
İnönü 1945'te Başgil'i idamla tehdit etmiş

Başgil'in mâziden hatıraları
Başgil'in m ziden hatıraları

Turgut Özal’ın ölümü ve cenaze töreni | FOTO
Turgut Özal ın ölümü ve cenaze töreni FOTO

Merhum siyasi liderler sistem değişikliğini savunmuştu
Merhum siyasi liderler sistem değişikliğini savunmuştu

Eski bakanlardan Korkut Özal vefat etti
Eski bakanlardan Korkut Özal vefat etti

Özal'ın ölümü davasında Ersöz'ün beraati onandı
Özal'ın ölümü davasında Ersöz'ün beraati onandı

Siyasî tarihten bir yaprak
Siyas tarihten bir yaprak

Tarihte bugün: Mısır’ın son sultanı Tomanbay idam edildi
Tarihte bugün Mısır ın son sultanı Tomanbay idam edildi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 