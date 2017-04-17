Güncelleme: 00:22, 17 Nisan 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Turgut Özal vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal Vefat Etti (1993)

Türkiye Cumhuriyetinin sekizinci cumhurbaşkanı olan Turgut Özal 17 Nisan 1993’te Ankara’da vefat etti. Ölümü ile ilgili olarak zaman zaman çeşitli iddialar gündeme gelmekte ve tartışılmaktadır. 12 Eylül 1980 darbesinin arkasından Anavatan Partisini kurmuş ve yapılan ilk seçimlerde tek başına iktidar olarak başbakan olmuştur. Başta ekonomi olmak üzere Türkiye’nin mevcut politikalarında köklü değişiklikler gerçekleştirmiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İtalya’ya Osmanlı Devletinden Verilecek Pay Arttırıldı (1917)

İtilaf Devletleri aralarında ki gizli antlaşmalar ile Osmanlı Devletini paylaşıyorlardı. Rusya’nın savaştan çekilmesi üzerine İtilaf Devletleri ortaya çıkan açığı İtalya ile kapatmak istiyorlardı. İtalya’yı sömürge vaadleri ile kendi taraflarına çekmeyi başarmışlardı. İtalya’nın tereddütlerini gidermek ve bir an önce savaşa sokmak için 17 Nisan 1917 tarihli Saint Jean de Maurien Antlaşması ile Anadolu için söz verdikleri payı arttırdılar. Antalya yöresine İzmir ve çevresini de eklediler.

Köy Enstitüleri Kuruluş Kanunu Kabul Edildi (1940)

Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in projesi olan Köy Enstitülerinin kuruluşuna dair 3803 nolu kanun 17 Nisan 1940 tarihinde TBMM’de kabul edildi. Köy Enstitüleri 1954 yılında Demokrat Parti iktidarı döneminde kapatılmıştır. Köy Enstitüleri en çok tartışılan uygulamalardan birisi olmuştur.

ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatı Hezimete Dönüştü (1961)

Küba’nın SSCB ile yakın ilişkiler kurması ve ABD için bir tehdit haline gelmesi ABD’yi harekete geçirdi. Nikaragua’dan kalkan ABD bombadıman uçakları 15 Nisan 1961 tarihinden itibaren Küba havaalanlarını bombalamaya başladı. Arkasından Kübalı mültecilerden oluşturulan kuvvetler ile 17 Nisan 1961’de Domuzlar Körfezi çıkarması yapıldı. Ancak beklendiği gibi Kübalılar bu girişime destek vermediler. Castro’nun kuvvetleri bu kuvvetleri etkisiz hale getirdi. ABD’nin bu olay sonucu prestiji epeyce sarsıldı.

Ali Fuat Başgil Vefat Etti (1967)

Samsun doğumlu olan Ord.Prof.Dr. Ali Fuat Başgil 17 Nisan 1967 tarihinde vefat etmiştir. Kendisi anayasa hukukçusu, siyasetçi, yazar, fikir ve ilim adamlarındandır. Adalet Partisi Senatörü iken cumhurbaşkanlığına aday olmuş fakat 27 mayıs darbecileri tarafından tehdit edilerek adaylıktan çekilmek zorunda bırakılmıştı.

Malatya Belediye Başkanı ‘’Hamido’’ya Bombalı Suikast Yapıldı (1978)

Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğdu (Hamido) 17 Nisan 1978’de Ankara’dan evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu üç yakını ile birlikte hayatını kaybetti. Bu olayın arkasından Malatya karıştı. CHP binası ile birlikte bir çok işyeri saldırıya uğradı ve yakıldı.