Turgut Özal’ın ölümü ve cenaze töreni | FOTO

Emre Gül / Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
Yeni bir siyasi aktör: Turgut Özal
1983 yılında Anavatan Partisi’ni kurarak Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getiren Turgut Özal, uzlaşmacı bir yaklaşımla sosyal demokratları, liberalleri, milliyetçileri ve muhafazakârları bir araya toplamayı başardı. Ülkesi için arı gibi çalışma hedefindeki Özal ve partisi, aynı yıl yapılan genel seçimlerde geçerli oyların %45, 1’ini alarak birinci oldu ve 400 sandalyeli TBMM’de 211 milletvekilliği kazandı. Başbakanlığı döneminde uygulamaya giriştiği politikalar kamuoyundan uzun süre geniş bir destek görmesini sağladı. Türkiye’nin değişim ve dönüşümünde önemli kararlara imza atarak ülkeye büyük mesafeler aldırdı. 1987 yılında yapılan seçimleri de kazandı ve başbakanlık görevine devam etti. İki yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı seçildi. Bu görevi sırasında çıktığı yorucu on iki günlük Orta Asya Türkî Cumhuriyetleri gezisinin ardından geçirdiği bir rahatsızlık sonucu 17 Nisan 1993’te hayatını kaybetti. Kalp krizi sebebiyle öldüğü açıklanan Cumhurbaşkanının vefatı son yıllara kadar şüpheli görülerek tartışıla geldi.
Turgut Özal fenalaşıyor
Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra görevi sırasında vefat eden ikinci cumhurbaşkanı olan Turgut Özal, 17 Nisan sabahı eşine “Kendimi iyi hissetmiyorum” dedi. Her sabah mutadı olduğu üzere egzersiz için yürüyüş bandına çıktı. Bir süre sonra fenalaşarak banttan düşen Özal’a ilk müdahaleyi eşi Semra Özal yaptı. Köşke doktor çağrıldı ve Gülhane Askeri Hastanesi’ne götürülmesine karar verildi. Ambülânsta durumu kötüleşince doktorlar daha yakın bir hastaneye gitmesinin zorunlu olduğunu bildirdi. Bunun üzerine Hacettepe Hastanesi’ne götürüldü ve tıbbi müdahale başladı.
Doktorlardan açıklama: Cumhurbaşkanı 1-2 saat içinde ölebilir!
Kalbi normal ritmine döndürmek için yapılan şok tedavisi ve ameliyattan sonuç alınamadı. Doktorlar artık bir çarenin kalmadığını ve Cumhurbaşkanının tıbben kaybedilmekte olduğunu, pil takılan kalbin bir iki saat içinde durabileceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kaya Toperi’nin durumun kritik olduğu ve daha da kötüye gittiği açıklamalarının ardından saat 14.30’da 66 yaşındaki Turgut Özal’ın kurtarılamayarak hayata gözlerini yumduğu resmen açıklandı. Türk bayrağına sarılı cenazesi Hacettepe’den alınarak GATA’ya götürüldü. Gaslin ardından ise morga kaldırıldı.
Ulusal yas
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ani ölümü üzerine Bakanlar Kurulu olağanüstü toplanarak ülke genelinde beş günlük yas ilan etti. Türkiye’de ve dış temsilciliklerdeki bayraklar yarıya indirilerek oynanacak olan spor müsabakaları iptal edildi. Vasiyeti gereği Adnan Menderes’in Anıt-mezarının karşısındaki alana gömülmek üzere cenaze programı düzenlendi. Buna göre Özal’ın naaşı Mecliste düzenlenecek tören ve Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazını takiben İstanbul’a gönderilecek, Fatih Camii’ndeki ikinci namazın ardından Perşembe günü toprağa verilecekti.
İlk tören Ankara’da
Cenaze törenine Türkiye içi ve dışından yüz binlerce kişi akın etti. Merhum Cumhurbaşkanı için ilk tören TBMM’de yapıldı. Güvenlik için görev yapan sekiz bin polis ve sekiz bin asker dışında törene 72 ülkeden cumhurbaşkanları, başbakanlar, meclis ve hükümet başkanları, bakanlar, milletvekilleri askeri ve sivil erkân ve vatandaşlar katıldı. Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
İstanbul’a defnedilen ilk Cumhurbaşkanı
İstanbul’da yapılacak tören için de trafik yeniden düzenlenerek gerekli tedbirler alındıktan sonra gömüleceği anıt mezar hazır hale getirildi. 9.500 güvenlik mensubu ve üç bölük askerin görev yaptığı ikinci cenaze töreni Türkiye halkının yoğun ilgisi ve katılımına sahne oldu. Caddeleri ve sokakları dolduran ve yüz binleri bulan kalabalık Fatih Camii’ne sığmadı. Televizyondan canlı yayınlanan merasim, Reisü’l-Kur’an Abdurrahman Gürses’in kıldırdığı namazın ardından devam etti. Tekbirlerle takip edilen tabut askerlerin omuzlarında saat 16.00 sıralarında defnedileceği yere getirildi. Tabutun açılmasının ardından Turgut Özal’ın kefene sarılı naaşı dualar eşliğinde toprağa verildi. Böylece Turgut Özal, İstanbul’a defnedilen ilk Cumhurbaşkanı oldu.
Kaynaklar:
Ahmet Kuyaş (Yayın Yönetmeni), Tarih 2002, İstanbul, 2002.
Sabah Gazetesi, 18 Nisan 1993. Milliyet Gazetesi 22, 23 Nisan 1993.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
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