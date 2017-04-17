Tarihte bugün: Osmanlı-Yunan savaşı başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Osmanlı-Yunan Savaşı Başladı (1897)
Girit meselesi yüzünden Osmanlı Devleti ile Yunanistan’ın arası iyice bozulmuştu. Son olarak Yunanistan’ın donanma göndererek Girit adasına el koyduğunu açıklaması artık savaşı kaçınılmaz hale getirmişti. Yunanistan’a savaş ilan eden Osmanlı Devleti 18 Nisan 1897’de savaşı fiilen başlattı. Müşir Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri kısa sürede Yunan Kuvvetlerini ezdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Abdülhamit Çin’e Nasihat Heyeti Gönderdi (1901)
Çin’de emperyalist devletlere karşı Boxer isyanı denen büyük bir isyan patlak vermişti. Alman İmparatoru isyana Müslümanların da katılmış olabileceği düşüncesiyle Osmanlı Devletinden yardımcı olmasını istedi. Padişah II.Abdülhamit Çin’de arabuluculuk yapmak üzere bir nasihat heyeti hazırlattı. Enver Paşa (İttihatçı Enver Paşa değil)başkanlığında ki heyet 18 Nisan 1901 tarihinde İstanbul’dan yola çıktı.
Tarafsız Devletler Üçüncü Bir Blok Oluşturmak İçin Bir Araya Geldiler (1955)
II.Dünya Savaşından sonra bağımsızlığını kazanan bir çok yeni devlet iki kutuplu dünyada yönünü bulmaya çalışıyordu. Bu ortam içerisinde faaliyete geçen Hindistan ve Mısır üçüncü bir blok oluşturmak istiyorlardı. Bu amaçla 18 Nisan 1955 tarihinde Bandung Konferansı toplandı. Asya ve Afrika ülkelerinin katıldığı konferansa Türkiye’de katıldı. Ancak bu konferans tam anlamıyla bir örgütlenmeyi gerçekleştiremedi.
Ünlü Fizikçi Albert Einstein Öldü (1955)
Albert Einstein Almanya doğumlu Yahudi kökenli bir bilim insanıdır. 20. Yüzyılın en önemli bilim insanlarındandır. Fizik alanında ki çalışmaları ve keşifleri ile meşhur olmuştur. Albert Einstein 18 Nisan 1955 tarihinde ABD’de hayatını kaybetti.
İsmet İnönü ‘’Bende Sizi Kurtaramam’’ Dedi ve Darbe Oldu (1960)
Demokrat Parti tarafından muhalefetin yıkıcı ve kanunlara aykırı çalışmalarını araştırmak için TBMM’de komisyon kurulmasına öncülük etmesi üzerine İsmet İnönü hükümeti 18 Nisan 1960 tarihinde tehditkar bir şekilde uyardı. Konuşmasında ‘’Sizi ben bile kurtaramam’’ diyordu. Bu konuşmadan bir süre sonra 27 Mayıs ihtilali gerçekleşti.
Genel Seçimlerde İlginç Sonuçlar Ortaya Çıktı (1999)
28 Şubat süreci ile başlayan sıkıntılı dönemin arkasından 18 Nisan 1999’da milletvekili seçimleri yapıldı. Seçim sonunda Bülent Ecevit’in başkanlığında ki DSP %22 ile en çok oyu alan parti olmasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Bu seçimde bir çok sürpriz yaşandı. MHP tarihinin en yüksek oyunu alarak ikinci parti oldu. CHP’nin barajı aşamamış olması ise bir diğer sürprizdi. Bu seçim sonunda yeni ve sıkıntılı bir koalisyon dönemi başladı.
Zirve Yayınevi Baskını Yaşandı (2007)
Malatya’da Zirve Yayınevine 18 Nisan 2007 tarihinde baskın yapan bazı saldırganlar 1 Alman ve 2 hıristiyan Türk’ü katletmişlerdi. Bu olayla ilgili yakalanan zanlıların davası halen devam etmektedir. Dava Ergenekon Davası ile birleştirilmiştir.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Abdülhamit Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in idamı, Şeriye Mahkemelerinin kaldırılması,Nusretiye Cami'inin ibadete açılması var..