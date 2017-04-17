Güncelleme: 00:45, 18 Nisan 2017 Salı

Tarihte bugün: Osmanlı-Yunan savaşı başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Osmanlı-Yunan Savaşı Başladı (1897)

Girit meselesi yüzünden Osmanlı Devleti ile Yunanistan’ın arası iyice bozulmuştu. Son olarak Yunanistan’ın donanma göndererek Girit adasına el koyduğunu açıklaması artık savaşı kaçınılmaz hale getirmişti. Yunanistan’a savaş ilan eden Osmanlı Devleti 18 Nisan 1897’de savaşı fiilen başlattı. Müşir Ethem Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri kısa sürede Yunan Kuvvetlerini ezdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Abdülhamit Çin’e Nasihat Heyeti Gönderdi (1901)

Çin’de emperyalist devletlere karşı Boxer isyanı denen büyük bir isyan patlak vermişti. Alman İmparatoru isyana Müslümanların da katılmış olabileceği düşüncesiyle Osmanlı Devletinden yardımcı olmasını istedi. Padişah II.Abdülhamit Çin’de arabuluculuk yapmak üzere bir nasihat heyeti hazırlattı. Enver Paşa (İttihatçı Enver Paşa değil)başkanlığında ki heyet 18 Nisan 1901 tarihinde İstanbul’dan yola çıktı.

Tarafsız Devletler Üçüncü Bir Blok Oluşturmak İçin Bir Araya Geldiler (1955)

II.Dünya Savaşından sonra bağımsızlığını kazanan bir çok yeni devlet iki kutuplu dünyada yönünü bulmaya çalışıyordu. Bu ortam içerisinde faaliyete geçen Hindistan ve Mısır üçüncü bir blok oluşturmak istiyorlardı. Bu amaçla 18 Nisan 1955 tarihinde Bandung Konferansı toplandı. Asya ve Afrika ülkelerinin katıldığı konferansa Türkiye’de katıldı. Ancak bu konferans tam anlamıyla bir örgütlenmeyi gerçekleştiremedi.

Ünlü Fizikçi Albert Einstein Öldü (1955)

Albert Einstein Almanya doğumlu Yahudi kökenli bir bilim insanıdır. 20. Yüzyılın en önemli bilim insanlarındandır. Fizik alanında ki çalışmaları ve keşifleri ile meşhur olmuştur. Albert Einstein 18 Nisan 1955 tarihinde ABD’de hayatını kaybetti.

İsmet İnönü ‘’Bende Sizi Kurtaramam’’ Dedi ve Darbe Oldu (1960)

Demokrat Parti tarafından muhalefetin yıkıcı ve kanunlara aykırı çalışmalarını araştırmak için TBMM’de komisyon kurulmasına öncülük etmesi üzerine İsmet İnönü hükümeti 18 Nisan 1960 tarihinde tehditkar bir şekilde uyardı. Konuşmasında ‘’Sizi ben bile kurtaramam’’ diyordu. Bu konuşmadan bir süre sonra 27 Mayıs ihtilali gerçekleşti.

Genel Seçimlerde İlginç Sonuçlar Ortaya Çıktı (1999)

28 Şubat süreci ile başlayan sıkıntılı dönemin arkasından 18 Nisan 1999’da milletvekili seçimleri yapıldı. Seçim sonunda Bülent Ecevit’in başkanlığında ki DSP %22 ile en çok oyu alan parti olmasına rağmen tek başına iktidar olamadı. Bu seçimde bir çok sürpriz yaşandı. MHP tarihinin en yüksek oyunu alarak ikinci parti oldu. CHP’nin barajı aşamamış olması ise bir diğer sürprizdi. Bu seçim sonunda yeni ve sıkıntılı bir koalisyon dönemi başladı.

Zirve Yayınevi Baskını Yaşandı (2007)

Malatya’da Zirve Yayınevine 18 Nisan 2007 tarihinde baskın yapan bazı saldırganlar 1 Alman ve 2 hıristiyan Türk’ü katletmişlerdi. Bu olayla ilgili yakalanan zanlıların davası halen devam etmektedir. Dava Ergenekon Davası ile birleştirilmiştir.