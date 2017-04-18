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02:20, 19 Nisan 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 19 Nisan 2017 Çarşamba

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Tarihte bugün: Rusya, Osmanlı'ya savaş açacağını bildirdi
Tarihte bugün: Rusya, Osmanlı'ya savaş açacağını bildirdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI  

Rusya Osmanlı Devletine savaş Açacağını Bildirdi (1877)

Rusya Avrupa Devletlerini Balkanlarda ki Hıristiyanların haklarının çiğnendiğini iddia ederek Osmanlıya karşı tavır almalarını sağladı. Amacı Osmanlı Devletini 1856 Paris Antlaşmasının getirdiği güvenceden yoksun bırakmaktı. Osmanlı Devleti büyük oranda iç işlerine müdahale belgesi olan Londra protokolünü reddedince Rusya için istediği fırsat doğmuştu. Rusya Balkanlarda barış ve güvenliği sağlayamadığını iddia ettiği Osmanlı Devletine savaş açacağını 19 Nisan 1877’de Avrupa Devletlerine bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ünlü Fransız Fizikçi Pierre Curie Öldü (1906)

Fransız asıllı ünlü fizikçi Pierre Curie 19 Nisan 1906 tarihinde hayatını kaybetti. Radyum ve Polonyum elementlerini keşfetti. Radyasyon olgusu üzerine yaptıkları çalışmaları ile eşi Marie Curie ile birlikte Nobel ödülü almışlardır.

İngilizlerin Desteğini Alan Ermeniler Kars’ı İşgal Etti (1919)

Rusya Bolşevik İhtilali sonrası Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalayarak I.Dünya Savaşından çekilmişti. Bu antlaşma gereğine 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı döneminde işgal ettiği Kars, Artvin ve Batum’u geri bırakmıştı. Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Antlaşması ile teslim olması ile birlikte 19 Nisan 1919’da Kars ve çevresi İngilizlerin desteğinde ki Ermeniler tarafından işgal edildi.

Anzavur İstanbul’a Kaçtı (1920)

Çerkez Ethem tarafından kuvvetleri dağıtılan Ahmet Anzavur 19 Nisan 1920’de yaralı olarak Karabiga’dan bindiği bir gemi ile İstanbul’a kaçtı. Bir yıl sonra tekrar aynı yere dönecek ve aynı yerde Arnavut çeteleri tarafından öldürülecektir.

Kabotaj Kanunu Kabul Edildi (1926)

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Nisan 1926’da kabul edilen 815 sayılı kanun ile Kabotaj hakkı Türk vatandaşlarına verildi. Bu kanun ile Türk karasuları ve limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı yine Türk vatandaşlarına tanınıyordu. TBMM tarafından kabul edilen Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlk Uzay İstasyonu Uzaya Gönderildi (1971)

Tarihin ilk uzay istasyonu olan Salyut-I SSCB tarafından 19 Nisan 1971 tarihinde uzaya fırlatıldı.Salyut-I uzayda yaklaşık 5 ay kadar kalabilmiştir.

ABD’de 11 Eylül’den Önceki En Büyük Terörist Eylem Gerçekleştirildi (1995)

ABD’nin Oklahama eyaletinin başkenti Oklahama City’de bir kamu binası 19 Nisan 1995’te bombalı saldırıya hedef oldu. Saldırı sonucu 168 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli patlama da 800 civarında kişi ise yaralandı. Bu olay ABD tarihinde 11 Eylül olayından önceki en büyük terör saldırısı olarak kabul edilmektedir. Bazı araştırmacılar bu olayın yeterli şekilde araştırılmadan üzerinin kapatıldığını iddia etmektedirler.



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