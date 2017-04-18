Tarihte bugün: Rusya, Osmanlı'ya savaş açacağını bildirdi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Rusya Osmanlı Devletine savaş Açacağını Bildirdi (1877)
Rusya Avrupa Devletlerini Balkanlarda ki Hıristiyanların haklarının çiğnendiğini iddia ederek Osmanlıya karşı tavır almalarını sağladı. Amacı Osmanlı Devletini 1856 Paris Antlaşmasının getirdiği güvenceden yoksun bırakmaktı. Osmanlı Devleti büyük oranda iç işlerine müdahale belgesi olan Londra protokolünü reddedince Rusya için istediği fırsat doğmuştu. Rusya Balkanlarda barış ve güvenliği sağlayamadığını iddia ettiği Osmanlı Devletine savaş açacağını 19 Nisan 1877’de Avrupa Devletlerine bildirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ünlü Fransız Fizikçi Pierre Curie Öldü (1906)
Fransız asıllı ünlü fizikçi Pierre Curie 19 Nisan 1906 tarihinde hayatını kaybetti. Radyum ve Polonyum elementlerini keşfetti. Radyasyon olgusu üzerine yaptıkları çalışmaları ile eşi Marie Curie ile birlikte Nobel ödülü almışlardır.
İngilizlerin Desteğini Alan Ermeniler Kars’ı İşgal Etti (1919)
Rusya Bolşevik İhtilali sonrası Brest-Litovsk Antlaşmasını imzalayarak I.Dünya Savaşından çekilmişti. Bu antlaşma gereğine 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı döneminde işgal ettiği Kars, Artvin ve Batum’u geri bırakmıştı. Osmanlı Devletinin Mondros Ateşkes Antlaşması ile teslim olması ile birlikte 19 Nisan 1919’da Kars ve çevresi İngilizlerin desteğinde ki Ermeniler tarafından işgal edildi.
Anzavur İstanbul’a Kaçtı (1920)
Çerkez Ethem tarafından kuvvetleri dağıtılan Ahmet Anzavur 19 Nisan 1920’de yaralı olarak Karabiga’dan bindiği bir gemi ile İstanbul’a kaçtı. Bir yıl sonra tekrar aynı yere dönecek ve aynı yerde Arnavut çeteleri tarafından öldürülecektir.
Kabotaj Kanunu Kabul Edildi (1926)
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Nisan 1926’da kabul edilen 815 sayılı kanun ile Kabotaj hakkı Türk vatandaşlarına verildi. Bu kanun ile Türk karasuları ve limanlarında yük ve yolcu taşıma hakkı yine Türk vatandaşlarına tanınıyordu. TBMM tarafından kabul edilen Kabotaj Kanunu 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
İlk Uzay İstasyonu Uzaya Gönderildi (1971)
Tarihin ilk uzay istasyonu olan Salyut-I SSCB tarafından 19 Nisan 1971 tarihinde uzaya fırlatıldı.Salyut-I uzayda yaklaşık 5 ay kadar kalabilmiştir.
ABD’de 11 Eylül’den Önceki En Büyük Terörist Eylem Gerçekleştirildi (1995)
ABD’nin Oklahama eyaletinin başkenti Oklahama City’de bir kamu binası 19 Nisan 1995’te bombalı saldırıya hedef oldu. Saldırı sonucu 168 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli patlama da 800 civarında kişi ise yaralandı. Bu olay ABD tarihinde 11 Eylül olayından önceki en büyük terör saldırısı olarak kabul edilmektedir. Bazı araştırmacılar bu olayın yeterli şekilde araştırılmadan üzerinin kapatıldığını iddia etmektedirler.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mareşal Fevzi Çakmak'ın vefatı,Emniyet Teşkilatının kurulması, Anayasadan Devletin Dini İslam'dır hükmünün çıkarılması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mimar Sinan'ın ölümü, Baltacı Mehmet Paşa'nın Prut Seferine çıkması, Amerikan iç savaşının sona ermesi var..