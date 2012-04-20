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Güncelleme: 15:22, 10 Nisan 2018 Salı

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Az Bilinen Bir İslâm Ülkesi Gabon
Az Bilinen Bir İslâm Ülkesi Gabon

Nüfusunun bir kısmını Müslümanların oluşturduğu Gabon, az sayıdaki huzurlu birkaç Afrika ülkesinden biridir.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gabon, resmi adıyla Gabon Cumhuriyeti, orta Afrika'nın batısında bulunur. Batıda Gine Körfezi, kuzeyde Ekvator Ginesi ve Kamerun, doğuda ise Kongo ile çevrilidir. Bağımsızlığını 17 Ağustos 1960 tarihinde Fransa'dan kazanmıştır.



Az nüfusu, yeterli tabii kaynakları ve yabancı yatırımlar Gabon'u bölgenin en zengin ülkelerinden biri haline getirmiştir. Afrika'nın en huzurlu ve problemsiz birkaç ülkesinden birisidir.

Sömürge dönemi

Gabon'un ilk ahalisi muhtemelen Pigmelerdir.
1471 - 1473 yılları arası: Portekizliler Gabon kıyılarına ulaştı.
17. yüzyıl ve 18. yüzyılın başı: Avrupalılar zenci ticaretiyle birlikte fildişi ve abanoz ticaretine yöneldi.
1843 yılı: Fransızlar sömürgeci olarak Gabon'a yerleştiler. Kuzeydoğudan gelen Franklar mahalli halkı püskürterek yerlerini aldı.
1849 yılı: Libreville azat edilmiş köleler tarafından kuruldu (Libreville serbest şehir anlamına gelir.)
1875 yılı: Savorgnan de Brazza Ogoue'yi keşfetti.
1886 yılı: Gabon bir Fransız sömürgesi oldu. Sonra Fransız Kongosu ile birleşti. 1888 - 1904 yılları arası: Gabon Fransız Ekvator Afrika' sına bağlı bir sömürge oldu.



Bağımsızlık dönemi

1956 yılı: Sömürge özerkleşti.
1958 yılı: Gabon Cumhuriyeti ilan edildi.
1960 yılı: Cumhuriyet resmen bağımsızlığına kavuştu.
1961 - 1967 yılları arası: Leon M'Ba cumhurbaşkanlığına getirildi (1964'te Fransa onun iktidarda kalabilmesini sağlamak için müdahale etti). 1967'de Omar Bongo iktidara geldi ve tek partiye dayalı olarak ülkeyi yönetmeye başladı.
1990'da çok partili hayata geçildi ve 1991'de anayasa değişikliğiyle Partiler Yasası kabul edildi.

1992'de Omar (Ömer) Bongo cumhurbaşkanlığına seçildi. 2009'da Omar Bongo vefat edince yerine oğlu Ali Bongo cumhurbaşkanı olarak devleti idare etmeğe başladı.

Başşehir Libreville'deki Cami

İklimi tropikal; hava her zaman sıcak ve nemlidir. Dar kıyı ovaları; tepelikli iç kısım; doğu ve kuzeyde ağaçsız büyük ovalar bulunur.

Gabon Afrika'nın en gelişmiş ve zengin ülkesidir. Ülkenin gelişmekte olan ekonomisinin temelini madencilik oluşturur. Dünyanın dördüncü büyük manganez yataklarına sahip olan ülkede petrol ve uranyum yatakları da ekonomiye çok büyük katkı sağlar. Madencilik ve petrol dışında diğer önemli faaliyet keresteciliktir. Tarımsal üretim genellikle geçimlik düzeyde sürdürülür.



Bantu kabilesi başlıca dört kabile boyuna ayrılır: Fang, Eshira, Bapounou, Bateke. Diğer Afrikalı ve Avrupalılar 154.000 civarındadır. Nüfusunun yüzde 30'a yakın bölümü Müslüman, yüzde 55'i Hristiyan, kalan ise yerel dinlere inananlardan oluşur.

 



İlgili Konular afrika Gabon
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