Tarihte bugün: Muhammed İkbal vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Pakistanlı Müslüman Şair Muhammed İkbal Vefat Etti (1938)
Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal 21 Nisan 1938’de vefat etti. Muhammed İkbal Pencap’ta 1877’de dünyaya gelmişti. Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmekteydi Avrupa’da Münih Üniversitesinde üç yıl doktora yaptı. Ülkesinde bir süre felsefe ve İngilizce öğretmenliği yaptı. Bir süre hukuk ile uğraştı. Ömrünün sonlarına doğru sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı dönemler geçirdi ve hatta görme yeteneğini kaybetti.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Yunanistan’da Darbe Oldu (1967)
Yunanistan genel seçimlerinde kral ve ordu karşıtı baba-oğul Papandreu’ların liderliğindeki Merkez Birliği Partisi’nin seçimi kazanması ihtimali üzerine Albay Papadopulos komutasında ki askerler 21 Nisan 1967 tarihinde yönetime el koydular. Bu iktidar değişikliği Kıbrıs Bunalımının da şiddetlenmesine yol açacaktır.
Ecevit Malatya Olayları İçin MHP’yi Suçladı (1978)
Başbakan Bülent Ecevit ve İç İşleri Bakanı İrfan Özaydınlı 21 Nisan 1978 tarihindeki açıklamalarında Malatya’da Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğdu (Hamido)’nun öldürülmesinden sonra çıkan olaylar için ülkücü geçleri MHP’yi suçladı. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş bu iddialara çok sert tepki gösterdi ve eğer bu iddialarını ispat edemezlerse bunu söyleyenlerin dünyanın en alçak insanları olacağını söyledi.
Metropolit Yakovas ve Emilyanos Sınır dışı Edildi (1964)
Metropolit Yakovas aslen Yunanistan doğumludur. Yunanistan’ın Almanlar tarafından işgali sırasında Türkiye’ye sığınmış ve daha sonra Türk vatandaşlığına alınmıştır. Öğrenimini Heybeli ada Ruhban Okulu’da tamamlamış ve Fener Rum Patrikhhanesinde görev almıştır. Ancak görevi sırasında Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhine faaliyetlerde bulunmuştur. Metropolit Yakovas (Papayuanu Canavaris) bu faaliyetleri tespit edilince 21 Nisan 1964 tarihinde sınır dışı edilmiştir. Aynı zamanda patrik vekili Emilyanos’ta sınırdışı edildi. Bu iki metropolite Amerika dışında hiç bir ülke vize vermedi. Sonunda 21 Nisan 1964 günü, iki aylık Amerika vizesi alarak uçakla New York’a hareket ettiler.
Kemal Tahir vefat etti (1973
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev Şehit Oldu (1996)
Rus Hava Kuvvetlerinde Tümgeneralliğe kadar yükselmiş başarılı bir subaydı. Baltık ülkelerinde ki bağımsızlık isyanlarını kuvvet kullanarak bastırmayı kabul etmedi . Bunun üzerine birliği ile birlikte Grozni’ye sürgün edildi. Burada görevinden istifa etti ve Çeçen bağımsızlık hareketinin öncülerinden oldu. Çeçenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ilk cumhurbaşkanı seçildi. Rusların Çeçenistan’a müdahalesi sırasında Çeçenistan’ın kurtuluşu için mücadele eden mücahitlerin başına geçti. Çeçenistan bağımsızlık savaşını yürütürken Ruslar tarafından düzenlenen bir suikast sonucu 21 Nisan 1996 tarihinde şehit oldu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe,Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’de Kuzey-Güney savaşının başlaması, Şeyh Sait'in yakalanarak tutuklanması, Arap Ligi Devletlerinin Filistin topraklarının Filistinlilere ait olduğunu ilan etmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih Sultan Mehmet'in Akkoyunlular üzerine sefere çıkması, Urfa'nın Fransız işgalinden kurtulması, Son Osmanlı Mebusan Meclisinin kapatılması var..