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Günün Haberleri
00:50, 21 Nisan 2017 Cuma
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:14, 21 Nisan 2017 Cuma

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Tarihte bugün: Muhammed İkbal vefat etti
Tarihte bugün: Muhammed İkbal vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe,Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI   

Pakistanlı Müslüman Şair Muhammed İkbal Vefat Etti (1938)

Pakistan’ın milli şairi Muhammed İkbal 21 Nisan 1938’de vefat etti. Muhammed İkbal Pencap’ta 1877’de dünyaya gelmişti. Arapça ve Farsça’yı çok iyi bilmekteydi Avrupa’da Münih Üniversitesinde üç yıl doktora yaptı. Ülkesinde bir süre felsefe ve İngilizce öğretmenliği yaptı. Bir süre hukuk ile uğraştı. Ömrünün sonlarına doğru sağlık sorunları nedeniyle sıkıntılı dönemler geçirdi ve hatta görme yeteneğini kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Yunanistan’da Darbe Oldu (1967)

Yunanistan genel seçimlerinde kral ve ordu karşıtı baba-oğul Papandreu’ların liderliğindeki Merkez Birliği Partisi’nin seçimi kazanması ihtimali üzerine Albay Papadopulos komutasında ki askerler 21 Nisan 1967 tarihinde yönetime el koydular. Bu iktidar değişikliği Kıbrıs Bunalımının da şiddetlenmesine yol açacaktır.

Ecevit Malatya Olayları İçin MHP’yi Suçladı (1978)

Başbakan Bülent Ecevit ve İç İşleri Bakanı İrfan Özaydınlı 21 Nisan 1978 tarihindeki açıklamalarında Malatya’da Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğdu (Hamido)’nun öldürülmesinden sonra çıkan olaylar için ülkücü geçleri MHP’yi suçladı. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş bu iddialara çok sert tepki gösterdi ve eğer bu iddialarını ispat edemezlerse bunu söyleyenlerin dünyanın en alçak insanları olacağını söyledi.

Metropolit Yakovas ve Emilyanos Sınır dışı Edildi (1964)

Metropolit Yakovas aslen Yunanistan doğumludur. Yunanistan’ın Almanlar tarafından işgali sırasında Türkiye’ye sığınmış ve daha sonra Türk vatandaşlığına alınmıştır. Öğrenimini Heybeli ada Ruhban Okulu’da tamamlamış ve Fener Rum Patrikhhanesinde görev almıştır. Ancak görevi sırasında Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhine faaliyetlerde bulunmuştur. Metropolit Yakovas (Papayuanu Canavaris) bu faaliyetleri tespit edilince 21 Nisan 1964 tarihinde sınır dışı edilmiştir. Aynı zamanda patrik vekili Emilyanos’ta sınırdışı edildi. Bu iki metropolite Amerika dışında hiç bir ülke vize vermedi. Sonunda 21 Nisan 1964 günü, iki aylık Amerika vizesi alarak uçakla New York’a hareket ettiler.

Kemal Tahir vefat etti (1973

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev Şehit Oldu (1996)

Rus Hava Kuvvetlerinde Tümgeneralliğe kadar yükselmiş başarılı bir subaydı. Baltık ülkelerinde ki bağımsızlık isyanlarını kuvvet kullanarak bastırmayı kabul etmedi . Bunun üzerine birliği ile birlikte Grozni’ye sürgün edildi. Burada görevinden istifa etti ve Çeçen bağımsızlık hareketinin öncülerinden oldu. Çeçenistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden sonra ilk cumhurbaşkanı seçildi. Rusların Çeçenistan’a müdahalesi sırasında Çeçenistan’ın kurtuluşu için mücadele eden mücahitlerin başına geçti. Çeçenistan bağımsızlık savaşını yürütürken Ruslar tarafından düzenlenen bir suikast sonucu 21 Nisan 1996 tarihinde şehit oldu.



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