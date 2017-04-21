Tarihte bugün: Fatih gemileri karadan Haliç’e indirdi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Fatih Gemileri Karadan Haliç’e İndirdi (1453)
İstanbul surlarının en zayıf olduğu bölge Haliç kıyıları idi. Bizanslılar kuşatma öncesi Haliç’in girişini kalın bir zincirle kapatmışlar ayrıca birkaç gemiyi batırarak girişi tıkamışlardı. Fatih Sultan Mehmet o tarihe kadar hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Osmanlı ince donanmasına ait 67 küçük gemiyi 22 Nisan 1453 gecesi karadan yürüterek Haliç’e indirdi. Ertesi gün burunlarının dibinde Türk donanmasını gören Bizanslılar büyük bir şaşkınlık yaşadılar.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Şahkulu Karagöz Ahmet Paşa’yı Şehit Etti (1511)
Şah Kulu babası Hasan Halife ile Antalya civarında bir mağarada uzun süre kalıp ibadet ile meşgul olunca çok sayıda taraftar toplamıştı. Şehzadeler arasında ki çekişme ortamından yararlanarak Şah İsmail’in halifesi olduğunu ilan ederek isyan etti. Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa Şahkulu üzerine gönderildi. Karagöz Ahmet Paşa Şahkulu isyanını üç beş çapulcu olarak görüp önemsemeyince bunun bedelini canı ile ödedi. Şahkulu 22 Nisan 1511’de Kütahya’yı kuşattı ise de başarılı olamayarak çekildi.
Milli Mücadele İçin Fetva (1920)
Kuvayi Milliyecilerin devlete ve padişaha karşı asi olduklarını ilan eden Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’nin fetvasına karşılık Ankara Müftüsü Rıfat Hoca başkanlığında ki bir kurul tarafından karşı fetva yayınlandı. Bu fetva 22 Nisan 1920 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlandı.
Deniz Silahlarına Sınırlama Getirildi (1930)
Kara silahlarının sınırlandırılması konusunda büyük oranda antlaşmaya varılmıştı. Fakat deniz konusun herhangi bir sınırlama yapılmaması silahlanma yarışını hızlandırmıştı. Büyük devletler bu konu da ancak üçüncü toplantıda 22 Nisan 1930’da Londra’da yaptıkları antlaşma ile bir karara varabilmişlerdir. Fakat 1930’lardan itibaren Almanya ve İtalya’da ki gelişmeler bu antlaşmanın ömrünü çok kısaltmıştır.
Yunanistan’da Kurulan Yeni Yönetim Kıbrıs Planını Açıkladı (1967)
Yunanistan’da yaşanan askeri darbenin arkasından kurulan yeni hükümet 22 Nisan 1967 tarihinde Kıbrıs konusunda izleyecekleri yeni politikayı açıkladılar. Yeni politika ENOSİS esasına dayanıyordu. Türkiye barışçı yollar ile Enosis konusunda ikna edilecek Kıbrıs’ta ki Türklere ise azınlık statüsü verilecekti. Kısa süre sonra Yunanistan’ın Kıbrıs konusunda Türkiye’yi nasıl ikna etmeye çalışacağı ortaya çıktı. Şöyle ki Batı Trakya Türkleri sıkıştırılacak ve Kıbrıs konusunda taviz alınacaktı.
Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı Seçildi (1990-1995)
Rauf Denktaş 22 Nisan 1990 tarihinde ikinci cumhurbaşkanlığına 22 Nisan 1995 tarihinde ise üçüncü kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığına seçildi. 2005 Yılından sonra ise bir daha aday olmamıştır.
Deniz Baykal Seçim Yenilgisinin Ardından İstifa Etti (1999)
Cumhuriyet Halk Partisi 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde tarihinin en kötü sonuçlarından birisini aldı. Ülke barajı olan %10 geçilemedi ve CHP TBMM dışında kaldı. Bu ağır yenilgi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal 22 Nisan 1999’da görevinden istifa etti. Bir yıl sonra ki kongrede tekrar genel başkanlığa seçildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;’31 Mart Olayı’nın yaşanması, İlk kadın mühendislerimizin diplomalarını alması, Şemdin Sakık'ın yakalanması var..