Güncelleme: 00:10, 22 Nisan 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: Fatih gemileri karadan Haliç’e indirdi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Fatih Gemileri Karadan Haliç’e İndirdi (1453)

İstanbul surlarının en zayıf olduğu bölge Haliç kıyıları idi. Bizanslılar kuşatma öncesi Haliç’in girişini kalın bir zincirle kapatmışlar ayrıca birkaç gemiyi batırarak girişi tıkamışlardı. Fatih Sultan Mehmet o tarihe kadar hiç kimsenin yapmadığı bir şeyi yaptı. Osmanlı ince donanmasına ait 67 küçük gemiyi 22 Nisan 1453 gecesi karadan yürüterek Haliç’e indirdi. Ertesi gün burunlarının dibinde Türk donanmasını gören Bizanslılar büyük bir şaşkınlık yaşadılar.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Şahkulu Karagöz Ahmet Paşa’yı Şehit Etti (1511)

Şah Kulu babası Hasan Halife ile Antalya civarında bir mağarada uzun süre kalıp ibadet ile meşgul olunca çok sayıda taraftar toplamıştı. Şehzadeler arasında ki çekişme ortamından yararlanarak Şah İsmail’in halifesi olduğunu ilan ederek isyan etti. Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa Şahkulu üzerine gönderildi. Karagöz Ahmet Paşa Şahkulu isyanını üç beş çapulcu olarak görüp önemsemeyince bunun bedelini canı ile ödedi. Şahkulu 22 Nisan 1511’de Kütahya’yı kuşattı ise de başarılı olamayarak çekildi.

Milli Mücadele İçin Fetva (1920)

Kuvayi Milliyecilerin devlete ve padişaha karşı asi olduklarını ilan eden Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendi’nin fetvasına karşılık Ankara Müftüsü Rıfat Hoca başkanlığında ki bir kurul tarafından karşı fetva yayınlandı. Bu fetva 22 Nisan 1920 tarihinde Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlandı.

Deniz Silahlarına Sınırlama Getirildi (1930)

Kara silahlarının sınırlandırılması konusunda büyük oranda antlaşmaya varılmıştı. Fakat deniz konusun herhangi bir sınırlama yapılmaması silahlanma yarışını hızlandırmıştı. Büyük devletler bu konu da ancak üçüncü toplantıda 22 Nisan 1930’da Londra’da yaptıkları antlaşma ile bir karara varabilmişlerdir. Fakat 1930’lardan itibaren Almanya ve İtalya’da ki gelişmeler bu antlaşmanın ömrünü çok kısaltmıştır.

Yunanistan’da Kurulan Yeni Yönetim Kıbrıs Planını Açıkladı (1967)

Yunanistan’da yaşanan askeri darbenin arkasından kurulan yeni hükümet 22 Nisan 1967 tarihinde Kıbrıs konusunda izleyecekleri yeni politikayı açıkladılar. Yeni politika ENOSİS esasına dayanıyordu. Türkiye barışçı yollar ile Enosis konusunda ikna edilecek Kıbrıs’ta ki Türklere ise azınlık statüsü verilecekti. Kısa süre sonra Yunanistan’ın Kıbrıs konusunda Türkiye’yi nasıl ikna etmeye çalışacağı ortaya çıktı. Şöyle ki Batı Trakya Türkleri sıkıştırılacak ve Kıbrıs konusunda taviz alınacaktı.

Rauf Denktaş Cumhurbaşkanı Seçildi (1990-1995)

Rauf Denktaş 22 Nisan 1990 tarihinde ikinci cumhurbaşkanlığına 22 Nisan 1995 tarihinde ise üçüncü kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığına seçildi. 2005 Yılından sonra ise bir daha aday olmamıştır.

Deniz Baykal Seçim Yenilgisinin Ardından İstifa Etti (1999)

Cumhuriyet Halk Partisi 18 Nisan 1999 genel seçimlerinde tarihinin en kötü sonuçlarından birisini aldı. Ülke barajı olan %10 geçilemedi ve CHP TBMM dışında kaldı. Bu ağır yenilgi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal 22 Nisan 1999’da görevinden istifa etti. Bir yıl sonra ki kongrede tekrar genel başkanlığa seçildi.