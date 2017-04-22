Güncelleme: 00:14, 23 Nisan 2017 Pazar

Tarihte bugün: TBMM Ankara'da açıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

TBMM Cuma Günü Açıldı (1923)

İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal Ankara’da yeni bir meclis açılacağını duyurmuştu. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Ankara Müftüsü Rıfat Hoca’nın önerisi ile Ankara’da 23 Nisan 1920 Cuma günü 115 milletvekilinin katılımı ile TBMM açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Haliç Üzerine Geçici Köprü Kuruldu (1453)

İstanbul kuşatması tüm hızıyla devam ederken son olarak 67 parça küçük gemi karadan Haliç’e indirilmişti. Bu gemiler yardımıyla Haliç tarafından da surları zorlamak için Haliç üzerine dubalar yardımıyla 23 Nisan 1453 tarihinde geçici köprü kuruldu.

İngiliz Tiyatro Yazarı Ve Şair Shakespeare Öldü (1616)

Eserleri dünya çapında meşhur olan tanınmış İngiliz şair ve tiyatro yazarı William Shakespeare 23 Nisan 1616 tarihinde hayatını kaybetti.

Don Kişot’un Yazarı Cervantes Öldü (1616)

İspanyol şair, roman ve oyun yazarı Miguel Servantes 23 Nisan 1616 tarihinde Madrit’te öldü. Cervantes İnebahtı Deniz Savaşına katılmış ve sol elini kaybetmiştir. Arkasından da esir düşerek uzun süre Cezayir’de kalmıştır.

Bulgaristan Meclisi Açıldı (1879)

Berlin Antlaşması ile Bulgaristan Osmanlı Devletine bağlı bir prenslik haline getirilmişti. Antlaşmanın imzalanmasından sonra harekete geçen Bulgarlar 23 Nisan 1879 tarihinde Bulgar Meclisini açtılar ve ilk Bulgar anayasasını onayladılar.

Hareket Ordusu İstanbul’a Geldi (1909)

31 Mart Olayının arkasından isyanı bastırmak için Selanik’te Mahmut Şevket Paşa komutasında Hareket Ordusu adı verilen bir ordu hazırlandı. Hareket Ordusu 23 Nisan 1909 tarihinde İstanbul’a gelerek duruma müdahale etmeye başladı. Padişah II.Abdülhamit Müslüman kanı dökmeme gerekçesi ile İstanbul’da ki I.Orduyu harekete geçirmemesi Hareket Ordusu ile olayları bastıran İttihat Ve Terakkicilerin iktidarını kuvvetlendirdi.

Lozan Barış Görüşmelerinin İkinci Dönemi Başladı (1923)

Lozan Barış görüşmelerinin birinci dönemi çeşitli anlaşmazlık nedeniyle sona ermişti. Çeşitli diplomatik girişimler sonrasında 23 Nisan 1923 tarihinde Lozan görüşmelerinin ikinci dönemi başlamış oldu. Lozan Antlaşması zaman zaman tartışma konusu olmakta ve gizli maddelerinin varlığından bahsedilmektedir.

AİDS’e Neden Olan Virüs Tespit Edildi (1984)

ABD Sağlık Bakanlığı yetkilileri 20.Yüzyılın vebası olarak adlandırılan AİDS’e neden olan virüsün HTLV-III tipi bir virüs olduğunu 23 Nisan 1984 tarihinde kamuoyuna açıkladılar.