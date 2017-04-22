Tarihte bugün: TBMM Ankara'da açıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
TBMM Cuma Günü Açıldı (1923)
İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgal edilmesi üzerine Mustafa Kemal Ankara’da yeni bir meclis açılacağını duyurmuştu. Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Ankara Müftüsü Rıfat Hoca’nın önerisi ile Ankara’da 23 Nisan 1920 Cuma günü 115 milletvekilinin katılımı ile TBMM açıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Haliç Üzerine Geçici Köprü Kuruldu (1453)
İstanbul kuşatması tüm hızıyla devam ederken son olarak 67 parça küçük gemi karadan Haliç’e indirilmişti. Bu gemiler yardımıyla Haliç tarafından da surları zorlamak için Haliç üzerine dubalar yardımıyla 23 Nisan 1453 tarihinde geçici köprü kuruldu.
İngiliz Tiyatro Yazarı Ve Şair Shakespeare Öldü (1616)
Eserleri dünya çapında meşhur olan tanınmış İngiliz şair ve tiyatro yazarı William Shakespeare 23 Nisan 1616 tarihinde hayatını kaybetti.
Don Kişot’un Yazarı Cervantes Öldü (1616)
İspanyol şair, roman ve oyun yazarı Miguel Servantes 23 Nisan 1616 tarihinde Madrit’te öldü. Cervantes İnebahtı Deniz Savaşına katılmış ve sol elini kaybetmiştir. Arkasından da esir düşerek uzun süre Cezayir’de kalmıştır.
Bulgaristan Meclisi Açıldı (1879)
Berlin Antlaşması ile Bulgaristan Osmanlı Devletine bağlı bir prenslik haline getirilmişti. Antlaşmanın imzalanmasından sonra harekete geçen Bulgarlar 23 Nisan 1879 tarihinde Bulgar Meclisini açtılar ve ilk Bulgar anayasasını onayladılar.
Hareket Ordusu İstanbul’a Geldi (1909)
31 Mart Olayının arkasından isyanı bastırmak için Selanik’te Mahmut Şevket Paşa komutasında Hareket Ordusu adı verilen bir ordu hazırlandı. Hareket Ordusu 23 Nisan 1909 tarihinde İstanbul’a gelerek duruma müdahale etmeye başladı. Padişah II.Abdülhamit Müslüman kanı dökmeme gerekçesi ile İstanbul’da ki I.Orduyu harekete geçirmemesi Hareket Ordusu ile olayları bastıran İttihat Ve Terakkicilerin iktidarını kuvvetlendirdi.
Lozan Barış Görüşmelerinin İkinci Dönemi Başladı (1923)
Lozan Barış görüşmelerinin birinci dönemi çeşitli anlaşmazlık nedeniyle sona ermişti. Çeşitli diplomatik girişimler sonrasında 23 Nisan 1923 tarihinde Lozan görüşmelerinin ikinci dönemi başlamış oldu. Lozan Antlaşması zaman zaman tartışma konusu olmakta ve gizli maddelerinin varlığından bahsedilmektedir.
AİDS’e Neden Olan Virüs Tespit Edildi (1984)
ABD Sağlık Bakanlığı yetkilileri 20.Yüzyılın vebası olarak adlandırılan AİDS’e neden olan virüsün HTLV-III tipi bir virüs olduğunu 23 Nisan 1984 tarihinde kamuoyuna açıkladılar.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD Başkanı Abraham Lincoln'ün öldürülmesi, Titanic'in batması, SSCB'nin Afganistan’dan çekilmeyi kabul etmesi, Adana’da Ermeniler'in Müslüman tebaya Karşı Saldırılara Başlaması var..
Ali Cevat Bey, “İnsan büyüğünden, zabitinden bazı kere dayak da yer. Bahusus askerlikte ne zararı var?” diye cevap verince isyancı asker “ Sana kurban olayım ağam, sen gözümün üstüne vur. Zararı yok. Bizi dövenler küçük küçük çocuklardır. Hem de ağızları küfürle doludur. Dinimize, imanımıza küfür ediyorlar. Günah değil mi?’ diyecekti.