Güncelleme: 00:21, 24 Nisan 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Rusya Osmanlı Devletine Savaş Açtı (1877)

Rusya uzun uğraşlardan sonra Balkanlarda ki Hıristiyan haklarını bahane ederek 1856 Paris Antlaşması ile getirilen Osmanlı toprak bütünlüğü garantisi bozmayı başardı. Osmanlı Devletini yalnızlaştırdıktan sonra asıl amacını gerçekleştirmek için 24 Nisan 1877 tarihinde savaş ilan etti. Rus orduları hem Balkanlardan hem de Kafkaslardan saldırıya geçti. Tarihimizde 93 harbi olarak adlandırılan bu savaş tam bir felaket ile sonuçlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Ermeni Komitalarının Çalışmaları Yasaklandı (1915)

Ermenilerin Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu savaş ortamından yararlanarak çetecilik ve isyan faaliyetlerine başlaması Osmanlı Devletini tedbir almaya itti. İlk olarak bütün vilayetlere 24 Nisan 1915 tarihinde gönderilen tebliğ ile acilen alınması gerekli bazı tedbirler bildirildi. Buna göre Ermeni Komitalarının kapatılması ve evraklarına el konulması istendi. Ermenilerin yurt içi ve yurt dışına çıkışları sınırlandırıldı. Zeytun ve Maraş’ta isyan halinde olan Ermeniler önce Konya’ya orda da sıkıntı çıkarmaları üzerine Halep, Zor ve Urfa yörelerine göç ettirilmişlerdir. Ermenilerin soy kırım günü ilan ettikleri tarih bu tarihtir.

Sevr Antlaşmasının Taslağı San Remo’da Hazırlandı (1920)

I.Dünya Savaşının üzerinden iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini paylaşma konusunda aralarında anlaşamadıkları için bir barış antlaşması imzalanamamıştı. Sonunda aradaki pürüzler giderildi ve Sevr Antlaşmasının maddeleri oluşturularak 24 Nisan 1920’de San Remo’da imza altına aldılar. Oluşturulan taslak daha sonra Osmanlı Devletine kabul ettirilmeye çalışılacaktır.

ABD’nin Rehine Kurtarma Fiyaskosu (1980)

Humeyni taraftarı olan öğrenciler 1979’da Tahran’da ABD elçiliğini basarak 63 kişiyi rehin almışlardı. Karşılığında ABD’de bulunan İran Şah’ının teslimini istiyorlardı. Bütün çabalara rağmen 1980 yılına kadar herhangi bir antlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine ABD’nin Umman denizinde bulunan donanması bir kurtarma operasyonu planladı. Ancak 24 Nisan 1980 tarihinde yapılan operasyon başarısız oldu ve askerler geri dönmek zorunda kaldılar.

Prof. Dr. Erol Güngör Vefat Etti (1982)

Son dönemin önemli ilim ve fikir adamlarından Prof.Dr. Erol Güngör İstanbul’da vefat etti. İslam ve milliyetçiliği birlikte ve yeniden değerlendirmeye çalışmıştır.

Kıbrıs’ta Annan Planı Oylandı (2004)

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan Kıbrıs Sorunu’nun çözümünü içeren plan 24 Nisan 2004 tarihinde her iki kesimde ayrı ayrı oylandı. Türk tarafında plan için evet oyu çıkarken Rum tarafında hayır oylarının fazla çıkması nedeni ile plan yürürlüğe girememiştir. Planın temelinde iki ayrı toplumlu tek devlet oluşturmak vardı.