Tarihte bugün: Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Rusya Osmanlı Devletine Savaş Açtı (1877)
Rusya uzun uğraşlardan sonra Balkanlarda ki Hıristiyan haklarını bahane ederek 1856 Paris Antlaşması ile getirilen Osmanlı toprak bütünlüğü garantisi bozmayı başardı. Osmanlı Devletini yalnızlaştırdıktan sonra asıl amacını gerçekleştirmek için 24 Nisan 1877 tarihinde savaş ilan etti. Rus orduları hem Balkanlardan hem de Kafkaslardan saldırıya geçti. Tarihimizde 93 harbi olarak adlandırılan bu savaş tam bir felaket ile sonuçlandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ermeni Komitalarının Çalışmaları Yasaklandı (1915)
Ermenilerin Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu savaş ortamından yararlanarak çetecilik ve isyan faaliyetlerine başlaması Osmanlı Devletini tedbir almaya itti. İlk olarak bütün vilayetlere 24 Nisan 1915 tarihinde gönderilen tebliğ ile acilen alınması gerekli bazı tedbirler bildirildi. Buna göre Ermeni Komitalarının kapatılması ve evraklarına el konulması istendi. Ermenilerin yurt içi ve yurt dışına çıkışları sınırlandırıldı. Zeytun ve Maraş’ta isyan halinde olan Ermeniler önce Konya’ya orda da sıkıntı çıkarmaları üzerine Halep, Zor ve Urfa yörelerine göç ettirilmişlerdir. Ermenilerin soy kırım günü ilan ettikleri tarih bu tarihtir.
Sevr Antlaşmasının Taslağı San Remo’da Hazırlandı (1920)
I.Dünya Savaşının üzerinden iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini paylaşma konusunda aralarında anlaşamadıkları için bir barış antlaşması imzalanamamıştı. Sonunda aradaki pürüzler giderildi ve Sevr Antlaşmasının maddeleri oluşturularak 24 Nisan 1920’de San Remo’da imza altına aldılar. Oluşturulan taslak daha sonra Osmanlı Devletine kabul ettirilmeye çalışılacaktır.
ABD’nin Rehine Kurtarma Fiyaskosu (1980)
Humeyni taraftarı olan öğrenciler 1979’da Tahran’da ABD elçiliğini basarak 63 kişiyi rehin almışlardı. Karşılığında ABD’de bulunan İran Şah’ının teslimini istiyorlardı. Bütün çabalara rağmen 1980 yılına kadar herhangi bir antlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine ABD’nin Umman denizinde bulunan donanması bir kurtarma operasyonu planladı. Ancak 24 Nisan 1980 tarihinde yapılan operasyon başarısız oldu ve askerler geri dönmek zorunda kaldılar.
Prof. Dr. Erol Güngör Vefat Etti (1982)
Son dönemin önemli ilim ve fikir adamlarından Prof.Dr. Erol Güngör İstanbul’da vefat etti. İslam ve milliyetçiliği birlikte ve yeniden değerlendirmeye çalışmıştır.
Kıbrıs’ta Annan Planı Oylandı (2004)
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan tarafından hazırlanan Kıbrıs Sorunu’nun çözümünü içeren plan 24 Nisan 2004 tarihinde her iki kesimde ayrı ayrı oylandı. Türk tarafında plan için evet oyu çıkarken Rum tarafında hayır oylarının fazla çıkması nedeni ile plan yürürlüğe girememiştir. Planın temelinde iki ayrı toplumlu tek devlet oluşturmak vardı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlanması, Kıbrıs’ta Annan Planının oylanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var..
Meclisin etrafının çevrildiği bu saatlerde Meclisi Mebusan’da önemli bir karar alınıyordu. Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey mecliste söz alarak: “Efendiler. Mühim bir ân-ı tarihi yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük bir musibete duçâr olmamıştır.” diyecek ve
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..
“Titanic Faciası” Osmanlı basınında da geniş yankı uyandırdı ve Osmanlı kamuoyunca da merakla takip edildi. Yapılan yayınlarda Titanic’in boyutları ve özelliklerinden, kazanın meydana gelişine, felaketin öğrenilmesinden ve yerinin koordinatlarına kadar birçok bilgi ayrıntılı olarak yer almıştı.