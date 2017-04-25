Güncelleme: 00:48, 25 Nisan 2017 Salı

Tarihte bugün: Çanakkale Kara Savaşları başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Çanakkale Savaşlarında Kara Harekatı Dönemi Başladı (1915)

İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’yi denizden geçme düşüncesi 18 Mart 1915’te hezimetle sonuçlanmıştı. Artık bütün ümitlerini kara harekatına bağlamışlardı. Bu amaçla düzenleyecekleri kara harekatını 25 Nisan 1915 günü sabahı Saros Körfezine yaptıkları sahte bir çıkarma girişimi ile başlattılar. Aynı anda Seddülbahir bölgesine asıl saldırıyı başlattılar. Ancak Kara Harekatı’da bekledikleri gibi olmayacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Mısır’ı Sömürgecilerin Hedefi Yapan Süveyş Kanalının Yapımına Başlandı (1859)

Sokullu Mehmet Paşa zamanında gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Süveyş Kanalı Projesi Fransız mühendis Ferdinand De Lesseps Avusturyalı mühendis Negelli’nin hazırlamış olduğu projeyi Hidiv Said Paşa’ya kabul ettirmesi ile hayata geçme imkanı buldu. Said Paşa kanal için Osmanlı Hükümdarı Abdülmecid’ten de onay aldıktan sonra 25 Nisan 1859’da kanal inşaatını başlattı. Kanalın inşaatı 10 yıl sürdü ve 17 Kasım 1869’da açıldı. Kanalın toplam uzunluğu 171 km’dir. Bu uzunluğun yaklaşık 40 kilometresinin göllerden geçmesi hem ulaşım hem de maliyet açısından oldukça avantajlı olmuştur.

Kanal ilk açıldığında ancak bir gemi geçebiliyordu. Fakat daha sonradan yapılan düzenlemelerle günümüzde iki gemini geçebileceği şekildedir. Panama kanalında olduğu gibi Süveyş Kanalı’nda yükseltme ve alçaltmalara gerek olmamıştır. Ancak kanalın dolma tehlikesine karşı sürekli bakım gerekmektedir. Kanal Hint Deniz yoluna göre %43’e varan bir mesafe avantajı sağlamaktadır.

Mustafa Kemal’in Yaveri Salih Bozok Öldü (1941)

Selanik doğumlu olan Salih Bozok Mustafa Kemal’in çocukluk arkadaşıdır. Ancak bu arkadaşlık Mustafa Kemal’in ölümüne kadar devam etmiştir. Hatta Mustafa Kemal’i ölümünde de yalnız bırakmak istemeyen Salih Bozok aynı gün kalbine ‘’Başkomutan yaversiz gidemez’’ diyerek kurşun sıkmış ama ölmemişti. Atatürk’ün ölümünden sonra bir süre milletvekilliği yaptı ve 25 Nisan 1941 tarihinde öldü.

Yenilen Devletler İle Yapılacak Barış Antlaşmaları Hazırlandı (1946)

II.Dünya Savaşının galipleri olan ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa Dış İşleri Bakanları Paris’te 25 Nisan 1946’da bir araya gelerek Almanya ve Japonya dışında yenilen devletler ile yapılacak barış antlaşmalarını hazırladılar.

İngiliz Bilim Adamları DNA’nın Yapısını Açıkladılar (1953)

Cambridge Üniversitesinden Dr.James D. Watson ve Dr. Fransis Crick 25 Nisan 1953 tarihinde DNA’nın yapısının detaylarını açıkladılar. Buna göre DNA sarmal helezonik bir moleküler yapıya sahipti. DNA’yı oluşturan iki nükleoid şeker ve fosfattan oluşuyordu.

Portekiz’de Diktatörlük Sona Erdi ‘’Karanfil Devrimi’’(1974)

Portekiz’de Salazar’ın darbesiyle 1926 yılında başlayan 50 yıla yakın süredir devam eden faşist diktatörlük 25 Nisan 1974 tarihinde sol eğilimli asker ve subayların darbesi ile sona erdi. Karanfil Devrimi adı verilen bu darbe sonrası ülkede anayasa değiştirildi. Ordu ve bürokraside büyük çaplı tasfiyeler yapıldı.







