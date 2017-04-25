Tarihte bugün: Çanakkale Kara Savaşları başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Çanakkale Savaşlarında Kara Harekatı Dönemi Başladı (1915)
İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’yi denizden geçme düşüncesi 18 Mart 1915’te hezimetle sonuçlanmıştı. Artık bütün ümitlerini kara harekatına bağlamışlardı. Bu amaçla düzenleyecekleri kara harekatını 25 Nisan 1915 günü sabahı Saros Körfezine yaptıkları sahte bir çıkarma girişimi ile başlattılar. Aynı anda Seddülbahir bölgesine asıl saldırıyı başlattılar. Ancak Kara Harekatı’da bekledikleri gibi olmayacaktır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Mısır’ı Sömürgecilerin Hedefi Yapan Süveyş Kanalının Yapımına Başlandı (1859)
Sokullu Mehmet Paşa zamanında gündeme gelen ancak gerçekleşmeyen Süveyş Kanalı Projesi Fransız mühendis Ferdinand De Lesseps Avusturyalı mühendis Negelli’nin hazırlamış olduğu projeyi Hidiv Said Paşa’ya kabul ettirmesi ile hayata geçme imkanı buldu. Said Paşa kanal için Osmanlı Hükümdarı Abdülmecid’ten de onay aldıktan sonra 25 Nisan 1859’da kanal inşaatını başlattı. Kanalın inşaatı 10 yıl sürdü ve 17 Kasım 1869’da açıldı. Kanalın toplam uzunluğu 171 km’dir. Bu uzunluğun yaklaşık 40 kilometresinin göllerden geçmesi hem ulaşım hem de maliyet açısından oldukça avantajlı olmuştur.
Kanal ilk açıldığında ancak bir gemi geçebiliyordu. Fakat daha sonradan yapılan düzenlemelerle günümüzde iki gemini geçebileceği şekildedir. Panama kanalında olduğu gibi Süveyş Kanalı’nda yükseltme ve alçaltmalara gerek olmamıştır. Ancak kanalın dolma tehlikesine karşı sürekli bakım gerekmektedir. Kanal Hint Deniz yoluna göre %43’e varan bir mesafe avantajı sağlamaktadır.
Mustafa Kemal’in Yaveri Salih Bozok Öldü (1941)
Selanik doğumlu olan Salih Bozok Mustafa Kemal’in çocukluk arkadaşıdır. Ancak bu arkadaşlık Mustafa Kemal’in ölümüne kadar devam etmiştir. Hatta Mustafa Kemal’i ölümünde de yalnız bırakmak istemeyen Salih Bozok aynı gün kalbine ‘’Başkomutan yaversiz gidemez’’ diyerek kurşun sıkmış ama ölmemişti. Atatürk’ün ölümünden sonra bir süre milletvekilliği yaptı ve 25 Nisan 1941 tarihinde öldü.
Yenilen Devletler İle Yapılacak Barış Antlaşmaları Hazırlandı (1946)
II.Dünya Savaşının galipleri olan ABD, SSCB, İngiltere ve Fransa Dış İşleri Bakanları Paris’te 25 Nisan 1946’da bir araya gelerek Almanya ve Japonya dışında yenilen devletler ile yapılacak barış antlaşmalarını hazırladılar.
İngiliz Bilim Adamları DNA’nın Yapısını Açıkladılar (1953)
Cambridge Üniversitesinden Dr.James D. Watson ve Dr. Fransis Crick 25 Nisan 1953 tarihinde DNA’nın yapısının detaylarını açıkladılar. Buna göre DNA sarmal helezonik bir moleküler yapıya sahipti. DNA’yı oluşturan iki nükleoid şeker ve fosfattan oluşuyordu.
Portekiz’de Diktatörlük Sona Erdi ‘’Karanfil Devrimi’’(1974)
Portekiz’de Salazar’ın darbesiyle 1926 yılında başlayan 50 yıla yakın süredir devam eden faşist diktatörlük 25 Nisan 1974 tarihinde sol eğilimli asker ve subayların darbesi ile sona erdi. Karanfil Devrimi adı verilen bu darbe sonrası ülkede anayasa değiştirildi. Ordu ve bürokraside büyük çaplı tasfiyeler yapıldı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Çanaakkale Savaşlarında kara harekatı döneminin başlaması,Süveyş Kanalının yapımına başlanması,Portekiz’de diktatörlük döneminin sona ermesi ‘’Karanfil Devrimi’’ var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlanması, Kıbrıs’ta Annan Planının oylanması, Erol Güngör'ün vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var..
Meclisin etrafının çevrildiği bu saatlerde Meclisi Mebusan’da önemli bir karar alınıyordu. Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey mecliste söz alarak: “Efendiler. Mühim bir ân-ı tarihi yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük bir musibete duçâr olmamıştır.” diyecek ve
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Celali İsyanlarının başlaması, ABD uçaklarının Küba’yı bombalamaya başlaması, tarihin en büyük katliamcılarından Pol Pot'un ölmesi var..