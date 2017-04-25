Tarihte bugün: Çernobil faciası yaşandı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Çernobil Nükleer Santral Faciası Yaşandı (1986)
SSCB’ye ait Ukrayna’da bulunan RBMT-1000 tipi nükleer santralin dört no’lu ünitesi 26 Nisan 1986 tarihinde infilak etti. Bölgedeki radyasyon miktarı normalin 100 bin katına ulaştı. Patlamada ilk etapta santralde bulunan 81 kişi öldü. Bölgede yaşayan 135 bin kişi tahliye edildi. Patlamadan 2 milyona yakın Ukraynalı etkilendi. Kanser vakaları ve anormal doğumlarda normalin 400 katı artışlar oldu.
Çernobil olayından Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi de etkilendi. Çay ve fındık başta olmak üzere Karadeniz Bölgesinde yetişen ürünler kontrol altına alındı. Ancak etkilenmenin boyutu tam olarak bilinememektedir. Hafızalardan silinmeyen en önemli olay dönemin Sanayi Ve Ticaret Bakanının televizyonda çay içerek etkilenme olmadığını göstermeye çalışması oldu. Bugün bölgede ki kanser vakalarının fazla olması bu konu ile ilgili iddiaları gündeme getirmektedir.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Selçukluların Son Hükümdarı Sultan Sencer Vefat Etti (1157)
Büyük Selçuklu Devletinin son hükümdarı Sultan Sencer 26 Nisan 1157 tarihinde vefat etti. O’nun ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti de tarih sahnesinden çekildi. Sultan Melikşah’ın oğlu olan Sultan Sencer saltanatı süresince devleti tekrar eski güçlü haline getirmek için çok çaba saf etti. Ancak önce Karahitaylara arkasından doğudan gelen Oğuz Türklerine yenilerek esir düşmesi kurduğu düzenin bozulmasına yol açmıştı. Esaretten kurtulduğunda artık iyice yaşlanmıştı ve devleti tekrar toparlamak için vakti kalmamıştı.
İtalya İtilaf Devletleri Tarafına Geçti (1915)
İtalya Balkan ve Adriyatik sorunları nedeniyle Avusturya-Macaristan ile arası açılmıştı. Bu durumu değerlendiren İtilaf devletleri İtalya’yı kendi yanlarına çekmek için girişimlere başladılar. Sonuçta İtalya’ya Dalmaçya kıyılarında istediği yerler ayrıca savaş sonunda Alman sömürgelerinden ve Osmanlı Devletinden pay verilmesi vaat edilerek 26 Nisan 1915’te Londra’da antlaşma imzalandı.
Mustafa Kemal Lenin’e Mektup Gönderdi (1920)
TBMM açıldıktan hemen sonra diplomatik atağa geçerek uluslar arası destek bulmaya çalıştı. İlk olarak yalnızlık içerisinde ki SSCB’ye 26 Nisan 1920’de bizzat Mustafa Kemal tarafından mektup gönderildi. Mustafa Kemal bu mektubunda Lenin’e normal ilişkiler kurulmasını teklif ediyor ve emperyalizme karşı birlikte mücadele edilmesini öneriyordu.
Hitlerin Uçakları Diktatör Franco’ya Yardım Etti (1937)
İspanyol diktatör General Franco’ya komünistlere karşı yardım etmek amacıyla Hitler’in gönderdiği uçaklar 26 Nisan 1937’de Guernica’yı bombaladı. Bu bombalama esnasında Guernica’da yaşayan yaklaşık 2000 civarında insan hayatını kaybetti.
Bilge Köyü Katliamı Davası Sonuçlandı (2010)
Çorum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Bilge Köyü Katliamı davasında Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 7'si çocuk 44 kişinin öldürülmesiyle ilgili, 8'i tutuklu 13 sanık hakkında açılan dava sonuçlandı. Karara göre 6 kişiye 44 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaşı küçük olan 1 sanığa 44 kez 15 yıl, evinde silah bulunduran 1 kişiye 15 yıl, havaya ateş açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 1 kişiye ise 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 4 kişi ise beraat etti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çernobil Nükleer Santral faciası,İtalya'nın itilaf devletleri tarafına geçmesi, Selçukluların son hükümdarı Sultan Sencer'in vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Çanaakkale Savaşlarında kara harekatı döneminin başlaması,Süveyş Kanalının yapımına başlanması,Portekiz’de diktatörlük döneminin sona ermesi ‘’Karanfil Devrimi’’ var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlanması, Kıbrıs’ta Annan Planının oylanması, Erol Güngör'ün vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var..
Meclisin etrafının çevrildiği bu saatlerde Meclisi Mebusan’da önemli bir karar alınıyordu. Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey mecliste söz alarak: “Efendiler. Mühim bir ân-ı tarihi yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük bir musibete duçâr olmamıştır.” diyecek ve
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Mısır’ın son sultanı Tomanbay'ın idam edilmesi, Tanin gazetesinin kapatılması,Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kurulması var