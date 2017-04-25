Güncelleme: 00:10, 26 Nisan 2017 Çarşamba

Tarihte bugün: Çernobil faciası yaşandı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Çernobil Nükleer Santral Faciası Yaşandı (1986)

SSCB’ye ait Ukrayna’da bulunan RBMT-1000 tipi nükleer santralin dört no’lu ünitesi 26 Nisan 1986 tarihinde infilak etti. Bölgedeki radyasyon miktarı normalin 100 bin katına ulaştı. Patlamada ilk etapta santralde bulunan 81 kişi öldü. Bölgede yaşayan 135 bin kişi tahliye edildi. Patlamadan 2 milyona yakın Ukraynalı etkilendi. Kanser vakaları ve anormal doğumlarda normalin 400 katı artışlar oldu.

Çernobil olayından Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi de etkilendi. Çay ve fındık başta olmak üzere Karadeniz Bölgesinde yetişen ürünler kontrol altına alındı. Ancak etkilenmenin boyutu tam olarak bilinememektedir. Hafızalardan silinmeyen en önemli olay dönemin Sanayi Ve Ticaret Bakanının televizyonda çay içerek etkilenme olmadığını göstermeye çalışması oldu. Bugün bölgede ki kanser vakalarının fazla olması bu konu ile ilgili iddiaları gündeme getirmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Selçukluların Son Hükümdarı Sultan Sencer Vefat Etti (1157)

Büyük Selçuklu Devletinin son hükümdarı Sultan Sencer 26 Nisan 1157 tarihinde vefat etti. O’nun ölümü ile Büyük Selçuklu Devleti de tarih sahnesinden çekildi. Sultan Melikşah’ın oğlu olan Sultan Sencer saltanatı süresince devleti tekrar eski güçlü haline getirmek için çok çaba saf etti. Ancak önce Karahitaylara arkasından doğudan gelen Oğuz Türklerine yenilerek esir düşmesi kurduğu düzenin bozulmasına yol açmıştı. Esaretten kurtulduğunda artık iyice yaşlanmıştı ve devleti tekrar toparlamak için vakti kalmamıştı.

İtalya İtilaf Devletleri Tarafına Geçti (1915)

İtalya Balkan ve Adriyatik sorunları nedeniyle Avusturya-Macaristan ile arası açılmıştı. Bu durumu değerlendiren İtilaf devletleri İtalya’yı kendi yanlarına çekmek için girişimlere başladılar. Sonuçta İtalya’ya Dalmaçya kıyılarında istediği yerler ayrıca savaş sonunda Alman sömürgelerinden ve Osmanlı Devletinden pay verilmesi vaat edilerek 26 Nisan 1915’te Londra’da antlaşma imzalandı.

Mustafa Kemal Lenin’e Mektup Gönderdi (1920)

TBMM açıldıktan hemen sonra diplomatik atağa geçerek uluslar arası destek bulmaya çalıştı. İlk olarak yalnızlık içerisinde ki SSCB’ye 26 Nisan 1920’de bizzat Mustafa Kemal tarafından mektup gönderildi. Mustafa Kemal bu mektubunda Lenin’e normal ilişkiler kurulmasını teklif ediyor ve emperyalizme karşı birlikte mücadele edilmesini öneriyordu.

Hitlerin Uçakları Diktatör Franco’ya Yardım Etti (1937)

İspanyol diktatör General Franco’ya komünistlere karşı yardım etmek amacıyla Hitler’in gönderdiği uçaklar 26 Nisan 1937’de Guernica’yı bombaladı. Bu bombalama esnasında Guernica’da yaşayan yaklaşık 2000 civarında insan hayatını kaybetti.

Bilge Köyü Katliamı Davası Sonuçlandı (2010)

Çorum Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Bilge Köyü Katliamı davasında Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 7'si çocuk 44 kişinin öldürülmesiyle ilgili, 8'i tutuklu 13 sanık hakkında açılan dava sonuçlandı. Karara göre 6 kişiye 44 kez ağırlaştırılmış müebbet, yaşı küçük olan 1 sanığa 44 kez 15 yıl, evinde silah bulunduran 1 kişiye 15 yıl, havaya ateş açtığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 1 kişiye ise 6 ay hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 4 kişi ise beraat etti.