Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:37, 27 Nisan 2017 Perşembe
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:10, 27 Nisan 2017 Perşembe

  • Paylaş
Tarihte bugün: Sultan Abdülhamit tahttan indirildi
Tarihte bugün: Sultan Abdülhamit tahttan indirildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, İsrail'in Sina’dan tamamen çekilmesi,27 Nisan e-Muhtırası var

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI    

Sultan Abdülhamit Tahttan İndirildi (1909)

İttihat Terakkicilerin ön planda olduğu Meclis-i Mebusan Sultan II.Abdülhamit’i 31 Mart olayı ile bağlantısı olduğu iddiası ile 25 Nisan 1909’da tahttan indirilmesi yönünde karar verdi. Bu karar Ayan Meclisi üyesi Gürcü Arif Hikmet Paşa, Draç Mebusu Arnavut Esat Toptani Paşa ve Selanik Mebusu Musevi Emanuel Karasu Efendi’den oluşan bir heyet tarafından 27 Nisan 1909 tarihinde II.Abdülhamit’e tebliğ edildi. II.Abdülhamit İstanbul’dan uzaklaştırılarak Balkan Savaşlarına kadar Selanik’te Alatini Köşkü’nde gözaltında tutuldu. Sultan Abdülhamit’i istibdat ile suçlayarak deviren İttihatçılar kendileri görülmemiş bir istibdat uygulamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Afganistan’da Komünistler Darbe Yaptı (1978)

General Muhammed Davut Han 1973 yılında solculara dayanarak bir darbe yapmış ve krallık yönetimine son vermişti. Fakat ilerleyen zamanda Marksistler ile arası açıldı. Afganlı Marksistler 27 Nisan 1978 sabahı askerlerinde desteğini alarak general Muhammed Davut Han’a karşı bir darbe gerçekleştirdiler. Darbeciler Afganistan Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Darbenin liderleri Nur Muhammed Taraki, Hafizullah Amin Babrak Karmal ve General Abdülkadir idi.

Milli Güreşçi Celal Atik Vefat Etti (1979)

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Celal Atik 27 Nisan 1979’da vefat etti. Yozgat Boğazlıyan doğumlu Celal Atik fiziksel görünümünün düzgün ve yakışıklı olması ile de biliniyordu. Soyadı olan Atik bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine verilmiştir.

İsrail Sina’dan Tamamen Çekildi (1982)

Camp-David görüşmelerinin arkasından Mısır ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğu ile kalıcı barış antlaşması imzalanmıştı.  Bu antlşamanın en önemli maddelerinden birisi olan İsrail’in Sina’dan çekilmesi şartı 27 nisan 1982 tarihinde gerçekleşti. Ancak antlaşmada imzası bulunan Enver Sedat bu olayı görememişti. Çünkü bir yıl önce bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Devrimci Karargah Örgütü Lideri Ölü Ele Geçirildi (2009)

İstanbul Polisi 27 Nisan 2009 tarihinde devrimci Karargah Örgütü’ne karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 ev ve işyerine baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sırasında çıkan bir çatışmada Devrimci Karagah Örgütü lideri olduğu öğrenilen Orhan Yılmazkaya çatışma sırasında ölü olarak ele geçirildi.

27 Nisan e-Muhtırası Yaşandı (2007)

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin dolması üzerine Ak Parti’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olması çeşitli çevreleri rahatsız etti. Özellikle Abdullah Gül’ün adaylığının açıklanması gerilimi arttırdı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde 27 Nisan 2007 tarihinde gece yarısı konuyla ilgili laiklik vurgusu yapılan bir basın açıklaması yayınlandı. Bu basın açıklaması bazı siyasetçi ve gazeteciler tarafından muhtıra olarak yorumlandı. Daha sonra bu açıklama e-muhtıra olarak siyasi literatüre geçti.



İlgili Konular tarihte bugün Sultan Abdülhamit Afganistan Celal Atik İsrail 27 Nisan e-Muhtırası
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Tarihte bugün Haberleri
Tarihte bugün Sultan Abdülhamit tahttan indirildi
Tarihte bugün: Sultan Abdülhamit tahttan indirildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, İsrail'in Sina’dan tamamen çekilmesi,27 Nisan e-Muhtırası var
Tarihte bugün Çernobil faciası yaşandı
Tarihte bugün: Çernobil faciası yaşandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çernobil Nükleer Santral faciası,İtalya'nın itilaf devletleri tarafına geçmesi, Selçukluların son hükümdarı Sultan Sencer'in vefatı var..
Tarihte bugün Çanakkale Kara Savaşları başladı
Tarihte bugün: Çanakkale Kara Savaşları başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Çanaakkale Savaşlarında kara harekatı döneminin başlaması,Süveyş Kanalının yapımına başlanması,Portekiz’de diktatörlük döneminin sona ermesi ‘’Karanfil Devrimi’’ var..
Tarihte bugün Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı
Tarihte bugün: Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açtı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlanması, Kıbrıs’ta Annan Planının oylanması, Erol Güngör'ün vefatı var..
Tarihte bugün TBMM Ankara'da açıldı
Tarihte bugün: TBMM Ankara'da açıldı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var..
TBMM Osmanlı Meclisi'nin devamı mıydı
TBMM Osmanlı Meclisi'nin devamı mıydı ?

Meclisin etrafının çevrildiği bu saatlerde Meclisi Mebusan’da önemli bir karar alınıyordu. Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey mecliste söz alarak: “Efendiler. Mühim bir ân-ı tarihi yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük bir musibete duçâr olmamıştır.” diyecek ve
Tarihte bugün Fatih gemileri karadan Haliç e indirdi
Tarihte bugün: Fatih gemileri karadan Haliç’e indirdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Pakistan'ın milli şairi ve mücadele insanı Muhammed İkbal
Pakistan'ın milli şairi ve mücadele insanı Muhammed İkbal

Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün Muhammed İkbal vefat etti
Tarihte bugün: Muhammed İkbal vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün Peygamberimiz Hz Muhammed'in SAV doğum günü
Tarihte bugün: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) doğum günü

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün Rusya Osmanlı'ya savaş açacağını bildirdi
Tarihte bugün: Rusya, Osmanlı'ya savaş açacağını bildirdi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün Osmanlı-Yunan savaşı başladı
Tarihte bugün: Osmanlı-Yunan savaşı başladı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
Ölümle tehdit edilen bir Cumhurbaşkanı adayı Ali Fuat Başgil
Ölümle tehdit edilen bir Cumhurbaşkanı adayı: Ali Fuat Başgil

'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Turgut Özal ın ölümü ve cenaze töreni FOTO
Turgut Özal’ın ölümü ve cenaze töreni | FOTO

Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün Turgut Özal vefat etti
Tarihte bugün: Turgut Özal vefat etti

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Mısır ın son sultanı neden idam edildi
Mısır’ın son sultanı neden idam edildi?

Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.

Haberler

Açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek
Açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek

İsrail'den Filistinli kız çocuğuna 10 yıl hapis
İsrail'den Filistinli kız çocuğuna 10 yıl hapis

Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya misilleme
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya misilleme

İsrail'den Kudüs'te 10 bin yeni konuta onay
İsrail'den Kudüs'te 10 bin yeni konuta onay

Arap Birliği'nden BM'ye 'İsrail' çağrısı
Arap Birliği'nden BM'ye 'İsrail' çağrısı

Filistin'den Almanya'ya 'İsrail'e baskı yapın' çağrısı
Filistin'den Almanya'ya 'İsrail'e baskı yapın' çağrısı

Netanyahu'dan Alman bakana 'boykot tehdidi'
Netanyahu'dan Alman bakana 'boykot tehdidi'

İsrailli eski bakandan 'DEAŞ İsrail'den özür diledi' itirafı
İsrailli eski bakandan 'DEAŞ İsrail'den özür diledi' itirafı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 