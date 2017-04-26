Güncelleme: 00:10, 27 Nisan 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Sultan Abdülhamit tahttan indirildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Sultan Abdülhamit Tahttan İndirildi (1909)

İttihat Terakkicilerin ön planda olduğu Meclis-i Mebusan Sultan II.Abdülhamit’i 31 Mart olayı ile bağlantısı olduğu iddiası ile 25 Nisan 1909’da tahttan indirilmesi yönünde karar verdi. Bu karar Ayan Meclisi üyesi Gürcü Arif Hikmet Paşa, Draç Mebusu Arnavut Esat Toptani Paşa ve Selanik Mebusu Musevi Emanuel Karasu Efendi’den oluşan bir heyet tarafından 27 Nisan 1909 tarihinde II.Abdülhamit’e tebliğ edildi. II.Abdülhamit İstanbul’dan uzaklaştırılarak Balkan Savaşlarına kadar Selanik’te Alatini Köşkü’nde gözaltında tutuldu. Sultan Abdülhamit’i istibdat ile suçlayarak deviren İttihatçılar kendileri görülmemiş bir istibdat uygulamıştır.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Afganistan’da Komünistler Darbe Yaptı (1978)

General Muhammed Davut Han 1973 yılında solculara dayanarak bir darbe yapmış ve krallık yönetimine son vermişti. Fakat ilerleyen zamanda Marksistler ile arası açıldı. Afganlı Marksistler 27 Nisan 1978 sabahı askerlerinde desteğini alarak general Muhammed Davut Han’a karşı bir darbe gerçekleştirdiler. Darbeciler Afganistan Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Darbenin liderleri Nur Muhammed Taraki, Hafizullah Amin Babrak Karmal ve General Abdülkadir idi.

Milli Güreşçi Celal Atik Vefat Etti (1979)

Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Celal Atik 27 Nisan 1979’da vefat etti. Yozgat Boğazlıyan doğumlu Celal Atik fiziksel görünümünün düzgün ve yakışıklı olması ile de biliniyordu. Soyadı olan Atik bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine verilmiştir.

İsrail Sina’dan Tamamen Çekildi (1982)

Camp-David görüşmelerinin arkasından Mısır ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğu ile kalıcı barış antlaşması imzalanmıştı. Bu antlşamanın en önemli maddelerinden birisi olan İsrail’in Sina’dan çekilmesi şartı 27 nisan 1982 tarihinde gerçekleşti. Ancak antlaşmada imzası bulunan Enver Sedat bu olayı görememişti. Çünkü bir yıl önce bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Devrimci Karargah Örgütü Lideri Ölü Ele Geçirildi (2009)

İstanbul Polisi 27 Nisan 2009 tarihinde devrimci Karargah Örgütü’ne karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 ev ve işyerine baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sırasında çıkan bir çatışmada Devrimci Karagah Örgütü lideri olduğu öğrenilen Orhan Yılmazkaya çatışma sırasında ölü olarak ele geçirildi.

27 Nisan e-Muhtırası Yaşandı (2007)

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin dolması üzerine Ak Parti’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olması çeşitli çevreleri rahatsız etti. Özellikle Abdullah Gül’ün adaylığının açıklanması gerilimi arttırdı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde 27 Nisan 2007 tarihinde gece yarısı konuyla ilgili laiklik vurgusu yapılan bir basın açıklaması yayınlandı. Bu basın açıklaması bazı siyasetçi ve gazeteciler tarafından muhtıra olarak yorumlandı. Daha sonra bu açıklama e-muhtıra olarak siyasi literatüre geçti.