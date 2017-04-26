Tarihte bugün: Sultan Abdülhamit tahttan indirildi

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Sultan Abdülhamit Tahttan İndirildi (1909)
İttihat Terakkicilerin ön planda olduğu Meclis-i Mebusan Sultan II.Abdülhamit’i 31 Mart olayı ile bağlantısı olduğu iddiası ile 25 Nisan 1909’da tahttan indirilmesi yönünde karar verdi. Bu karar Ayan Meclisi üyesi Gürcü Arif Hikmet Paşa, Draç Mebusu Arnavut Esat Toptani Paşa ve Selanik Mebusu Musevi Emanuel Karasu Efendi’den oluşan bir heyet tarafından 27 Nisan 1909 tarihinde II.Abdülhamit’e tebliğ edildi. II.Abdülhamit İstanbul’dan uzaklaştırılarak Balkan Savaşlarına kadar Selanik’te Alatini Köşkü’nde gözaltında tutuldu. Sultan Abdülhamit’i istibdat ile suçlayarak deviren İttihatçılar kendileri görülmemiş bir istibdat uygulamıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Afganistan’da Komünistler Darbe Yaptı (1978)
General Muhammed Davut Han 1973 yılında solculara dayanarak bir darbe yapmış ve krallık yönetimine son vermişti. Fakat ilerleyen zamanda Marksistler ile arası açıldı. Afganlı Marksistler 27 Nisan 1978 sabahı askerlerinde desteğini alarak general Muhammed Davut Han’a karşı bir darbe gerçekleştirdiler. Darbeciler Afganistan Demokratik Cumhuriyeti’ni ilan ettiler. Darbenin liderleri Nur Muhammed Taraki, Hafizullah Amin Babrak Karmal ve General Abdülkadir idi.
Milli Güreşçi Celal Atik Vefat Etti (1979)
Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Celal Atik 27 Nisan 1979’da vefat etti. Yozgat Boğazlıyan doğumlu Celal Atik fiziksel görünümünün düzgün ve yakışıklı olması ile de biliniyordu. Soyadı olan Atik bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine verilmiştir.
İsrail Sina’dan Tamamen Çekildi (1982)
Camp-David görüşmelerinin arkasından Mısır ile İsrail arasında ABD’nin arabuluculuğu ile kalıcı barış antlaşması imzalanmıştı. Bu antlşamanın en önemli maddelerinden birisi olan İsrail’in Sina’dan çekilmesi şartı 27 nisan 1982 tarihinde gerçekleşti. Ancak antlaşmada imzası bulunan Enver Sedat bu olayı görememişti. Çünkü bir yıl önce bir suikast sonucu öldürülmüştü.
Devrimci Karargah Örgütü Lideri Ölü Ele Geçirildi (2009)
İstanbul Polisi 27 Nisan 2009 tarihinde devrimci Karargah Örgütü’ne karşı büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Yaklaşık 60 ev ve işyerine baskınlar düzenlendi. Bu baskınlar sırasında çıkan bir çatışmada Devrimci Karagah Örgütü lideri olduğu öğrenilen Orhan Yılmazkaya çatışma sırasında ölü olarak ele geçirildi.
27 Nisan e-Muhtırası Yaşandı (2007)
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in görev süresinin dolması üzerine Ak Parti’nin cumhurbaşkanı adayını belirleyecek olması çeşitli çevreleri rahatsız etti. Özellikle Abdullah Gül’ün adaylığının açıklanması gerilimi arttırdı. Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde 27 Nisan 2007 tarihinde gece yarısı konuyla ilgili laiklik vurgusu yapılan bir basın açıklaması yayınlandı. Bu basın açıklaması bazı siyasetçi ve gazeteciler tarafından muhtıra olarak yorumlandı. Daha sonra bu açıklama e-muhtıra olarak siyasi literatüre geçti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, İsrail'in Sina’dan tamamen çekilmesi,27 Nisan e-Muhtırası var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çernobil Nükleer Santral faciası,İtalya'nın itilaf devletleri tarafına geçmesi, Selçukluların son hükümdarı Sultan Sencer'in vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Çanaakkale Savaşlarında kara harekatı döneminin başlaması,Süveyş Kanalının yapımına başlanması,Portekiz’de diktatörlük döneminin sona ermesi ‘’Karanfil Devrimi’’ var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlanması, Kıbrıs’ta Annan Planının oylanması, Erol Güngör'ün vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var..
Meclisin etrafının çevrildiği bu saatlerde Meclisi Mebusan’da önemli bir karar alınıyordu. Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey mecliste söz alarak: “Efendiler. Mühim bir ân-ı tarihi yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük bir musibete duçâr olmamıştır.” diyecek ve
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.
Binlerce kişinin tekbir ve duaları eşliğinde top arabasına konan tabut Kocatepe Camii’ne götürüldü ve kılınan namazın ardından Esenboğa Havalimanı’ndan Dicle uçağı ile İstanbul’a gönderildi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sekizinci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefat etmesi, Köy Enstitüleri kuruluş kanununun kabul edilmesi, ABD’nin Domuzlar Körfezi Harekatının hezimete dönüşmesi var..
Yavuz Sultan Selim arkasında güçlü bir düşman bırakmak istemiyordu. Tomanbay oldukça sevilen birisiydi. Ayrıca Memluk Devleti’nin tekrar canlandırılma ümitlerini söndürmek istiyordu. İşte bu düşünceler ile Tomanbay’ın idamına karar verildi.