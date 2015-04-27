Tarihte bugün: Kut’ül Amare Zaferi kazanıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Irak Cephesinde ‘’Kut’ül Amare Savaşı’’ Kazanıldı (1916)
Irak Cephesinde Bağdat’a doğru ilerlemek isteyen İngiliz kuvvetleri Osmanlı Kuvvetleri tarafından Kut’ül Amare’de kuşatıldı. Kuşatma sonrası İngilizler başlarında bulunan komutanları General Towshend’le birlikte 29 Nisan 1916’da teslim olmaktan başka çare bulamadılar. Bu olayda İngiliz komutanla birlikte yaklaşık 18000 İngiliz askeri esir alınmışlardı. İngilizlerin Irak Bölgesinde ilerleyişi bir süre durdurulmuş oldu. Bu muharebenin komutanı Enver Paşa’nın kendisinden bir yaş küçük amcası Halil Kut’tur.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Cezayir Dayısı Fransız Elçisinin Yüzüne Yelpaze İle Vurdu (1827)
Cezayir dayısı İzmirli Hasan Paşa Fransızlardan alacaklarının ödenmemesi üzerine bu ülkeye karşı tavır almıştı. Fransızlar anlaşmazlığı körükleyecek davranışlar içerisine girmişler ve sorunun iyice büyümesine yol açmışlardı. Sonunda Dayı İzmirli Hasan Paşa Fransız elçisi ile görüşme esnasında sinirlerine hakim olamadı ve 29 Nisan 1827 tarihinde Fransız elçisinin suratına yelpaze ile vurdu. Bu olayı bahane eden Fransızlar Cezayir’e savaş ilan ettiler. Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali ile sonlanan süreç böylece başlamış oldu.
İttihatçılar Yıldız Sarayını Yağmaladılar (1909)
Sultan II.Abdülhamit’in tahttan indirilip Selanik’e gönderilmesinin ardından Yıldız Sarayı 29 Nisan 1909’da İttihatçıların ve Hareket ordusu mensuplarının yağmasına maruz kaldı. Yağmalanan sarayda bulunan önemli belgelerde bu olay sırasında yok edildi.
Hıyanet-i Vataniye Kanunu Kabul Edildi (1920)
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı isyanların yaygınlaştığı bir dönemde 29 Nisan 1920 tarihinde milletvekili Mehmet Şükrü Bey’in önerisi ile Hıyanet-i Vataniye Kanunu kabul edildi. Bu kanunun amacı TBMM etrafında örgütlenmeyi ve birleşmeyi sağlamaktı. Ayrıca TBMM’nin otoritesinin artırılması amaçlanmıştı.
Doğu Türkistan’ın Milli Kahramanı Osman Batur’u Çinliler Şehit Etti (1951)
Osman Batur Altay Kazak Türklerinden olup Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için Ruslar ve Çinlilerle mücadele etmiş bir direnişçiydi. Doğu Türkistan Türklerinin milli kahramanı Osman Batur 29 Nisan 1951 tarihinde Çinliler tarafından işkenceler ile şehit edildi. esir alındıktan sonra Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi sokaklarında dolaştırılmış göstermelik bir mahkemede yargılanıp suçlu ilan edilerek katledilmiştir.
Los Angeles Ayaklanması Çıktı (1992)
ABD Los Angeles şehrinde dört polisin bir zenci genci dövmesi olayının kamera kayıtlarının televizyonda yayınlanması üzerine oluşan kamuoyu sonucu polislerin yargılanmasına karar verilir. Yargılamanın beraatla sonuçlandığının duyulması üzerine29 Nisan 1992 tarihinde bir kısım kişiler gösteri yapmak istediler. Üzerlerine çok sayıda polis sevk edilince büyük bir halk tepkisi oluştu. Üç gün süren 50’ye yakın insanın öldüğü ve bir çok işyerinin tahrip edildiği bir isyan yaşandı.
Kut'ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıların Yıldız Sarayını yağmalaması,‘’Kut’ül Amare Savaşı’’nın kazanılması, Hıyanet-i Vataniye Kanununun kabul edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi,İtalya’nın faşist lideri Mussolini'nin öldürülmesi, Ümraniye çöplüğünün patlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, İsrail'in Sina’dan tamamen çekilmesi,27 Nisan e-Muhtırası var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çernobil Nükleer Santral faciası,İtalya'nın itilaf devletleri tarafına geçmesi, Selçukluların son hükümdarı Sultan Sencer'in vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Çanaakkale Savaşlarında kara harekatı döneminin başlaması,Süveyş Kanalının yapımına başlanması,Portekiz’de diktatörlük döneminin sona ermesi ‘’Karanfil Devrimi’’ var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlanması, Kıbrıs’ta Annan Planının oylanması, Erol Güngör'ün vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var..
Meclisin etrafının çevrildiği bu saatlerde Meclisi Mebusan’da önemli bir karar alınıyordu. Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey mecliste söz alarak: “Efendiler. Mühim bir ân-ı tarihi yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük bir musibete duçâr olmamıştır.” diyecek ve
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-Yunan savaşının başlaması, Sultan Abdülhamit'in Çin’e nasihat heyeti göndermesi, İsmet İnönü'nün ‘’Ben de Sizi Kurtaramam’’ demesi var..
'Sizi Cumhurbaşkanlığı arabası alıp Köşk’e götürmeyecek, aksine bir cipe bindirilerek Etlik’e götürüleceksiniz; orada yeriniz hazırlanmıştır. Belki de Etlik’te gömülebilirsiniz.” Dedi.