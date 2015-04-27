Güncelleme: 00:09, 29 Nisan 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: Kut’ül Amare Zaferi kazanıldı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Irak Cephesinde ‘’Kut’ül Amare Savaşı’’ Kazanıldı (1916)

Irak Cephesinde Bağdat’a doğru ilerlemek isteyen İngiliz kuvvetleri Osmanlı Kuvvetleri tarafından Kut’ül Amare’de kuşatıldı. Kuşatma sonrası İngilizler başlarında bulunan komutanları General Towshend’le birlikte 29 Nisan 1916’da teslim olmaktan başka çare bulamadılar. Bu olayda İngiliz komutanla birlikte yaklaşık 18000 İngiliz askeri esir alınmışlardı. İngilizlerin Irak Bölgesinde ilerleyişi bir süre durdurulmuş oldu. Bu muharebenin komutanı Enver Paşa’nın kendisinden bir yaş küçük amcası Halil Kut’tur.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Cezayir Dayısı Fransız Elçisinin Yüzüne Yelpaze İle Vurdu (1827)

Cezayir dayısı İzmirli Hasan Paşa Fransızlardan alacaklarının ödenmemesi üzerine bu ülkeye karşı tavır almıştı. Fransızlar anlaşmazlığı körükleyecek davranışlar içerisine girmişler ve sorunun iyice büyümesine yol açmışlardı. Sonunda Dayı İzmirli Hasan Paşa Fransız elçisi ile görüşme esnasında sinirlerine hakim olamadı ve 29 Nisan 1827 tarihinde Fransız elçisinin suratına yelpaze ile vurdu. Bu olayı bahane eden Fransızlar Cezayir’e savaş ilan ettiler. Cezayir’in Fransızlar tarafından işgali ile sonlanan süreç böylece başlamış oldu.

İttihatçılar Yıldız Sarayını Yağmaladılar (1909)

Sultan II.Abdülhamit’in tahttan indirilip Selanik’e gönderilmesinin ardından Yıldız Sarayı 29 Nisan 1909’da İttihatçıların ve Hareket ordusu mensuplarının yağmasına maruz kaldı. Yağmalanan sarayda bulunan önemli belgelerde bu olay sırasında yok edildi.

Hıyanet-i Vataniye Kanunu Kabul Edildi (1920)

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne karşı isyanların yaygınlaştığı bir dönemde 29 Nisan 1920 tarihinde milletvekili Mehmet Şükrü Bey’in önerisi ile Hıyanet-i Vataniye Kanunu kabul edildi. Bu kanunun amacı TBMM etrafında örgütlenmeyi ve birleşmeyi sağlamaktı. Ayrıca TBMM’nin otoritesinin artırılması amaçlanmıştı.

Doğu Türkistan’ın Milli Kahramanı Osman Batur’u Çinliler Şehit Etti (1951)

Osman Batur Altay Kazak Türklerinden olup Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için Ruslar ve Çinlilerle mücadele etmiş bir direnişçiydi. Doğu Türkistan Türklerinin milli kahramanı Osman Batur 29 Nisan 1951 tarihinde Çinliler tarafından işkenceler ile şehit edildi. esir alındıktan sonra Doğu Türkistan’ın başkenti Urumçi sokaklarında dolaştırılmış göstermelik bir mahkemede yargılanıp suçlu ilan edilerek katledilmiştir.

Los Angeles Ayaklanması Çıktı (1992)

ABD Los Angeles şehrinde dört polisin bir zenci genci dövmesi olayının kamera kayıtlarının televizyonda yayınlanması üzerine oluşan kamuoyu sonucu polislerin yargılanmasına karar verilir. Yargılamanın beraatla sonuçlandığının duyulması üzerine29 Nisan 1992 tarihinde bir kısım kişiler gösteri yapmak istediler. Üzerlerine çok sayıda polis sevk edilince büyük bir halk tepkisi oluştu. Üç gün süren 50’ye yakın insanın öldüğü ve bir çok işyerinin tahrip edildiği bir isyan yaşandı.