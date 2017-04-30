Tarihte bugün: Gazneli Sultan Mahmut vefat etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Gazneli Sultan Mahmut Vefat Etti (1030)
Gazneli Sultan Mahmut 30 Nisan 1030 tarihinde Gazne’de vefat etti. Gazneliler Devleti onun zamanında en parlak dönemini yaşamıştır. Hindistan’da İslamiyetin yayılması için büyük çaba sarf etmiş ve bu amaçla 17 Hint seferi düzenlemiştir. Ayrıca bilime ve adalete verdiği büyük önem ile de tanınmıştır. Türk tarihinde ilk kez sultan ünvanını kullanan hükümdar olma özelliğini de taşımaktadır. Hind seferleri meyvesini vermiş günümüzde Pakistan ve Bangladeş gibi Müslüman devletlerin ortaya çıkışının ilk temelleri onun tarafından atılmıştır diyebiliriz.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
IV.Mehmet Rusya Seferine Çıktı (1678)
Köprülüler Dönemi ile Osmanlı Devleti tekrar eski gücüne dönüşün sinyallerini vermeye başlamıştı. 1677 yılında ilk büyük Osmanlı-Rus savaşı başlamıştı. Bu durum üzerine padişah IV.Mehmet 30 Nisan 1678’de I.Rusya Seferine çıktı. Bu sefer sonunda Ukrayna’da ki Çehrin Kalesi fethedilmişti.
Vahhabiler Mekke’yi İşgal Etti (1803)
Suud ailesi siyasi hakimiyet tesis etmek amacıyla Vahhabiliği benimsemişlerdi. Osmanlı Devletinin Rus savaşları ile meşgul olduğu bir dönemde hakimiyetlerini bütün Necit bölgesine yaydılar. Suud Bin Abdülaziz 30 Nisan 1803 tarihinde Mekke’yi ele geçirdi. Mekke Şerifi Galip tarafından Mekke Suudilerin elinden bir süre sonra geri alındı.
Adolf Hitler İntihar Etti (1945)
Almanya’yı 1933-1945 yılları arasında idare eden Adolf Hitler 30 Nisan 1945 tarihinde II:Dünya Savaşını kaybetmesi üzerine intihar etti. Hitler I.Dünya Savaşından ağır bir yenilgi ile çıkan Almanya’yı tekrar süper güç haline getirmiş ve II.Dünya Savaşının ilk bölümünde nerdeyse Avrupa’nın tamamını tankları ile ele geçirmişti. Ayrıca Almanya’da yaşayan Yahudilere karşı etnik temizlik harekatı başlatmıştı. Rus ordularının Berlin’e girmesi ve başkanlık sarayını kuşatmaları üzerine intihar etmişti.
İstanbul’da Tren Kazası Meydana Geldi (1961)
İstanbul’da Cevizli ile Kartal arasında 30 Nisan 1961 tarihinde Kurtalan Ekspres ile bir banliyö treni çarpıştı. Meydana gelen tren kazasında 16 yolcu hayatını kaybederken 80 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandılar.
Muhammed Ali Vietnam Savaşı Nedeniyle Askere Gitmeyi Reddetti (1967)
Müslümanlığı kabul ettikten sonra Muhammed Ali ismini alan ünlü boksör Vietnam Savaşını haksız bulduğu için 30 Nisan 1967 tarihinde kendisine yapılan askerlik çağrısını reddetti. Bunun üzerine ABD hükümeti onun şampiyonluk ünvanının geri alınmasına karar verdi.
Vietnam Savaşını Komünistler Kazandı (1975)
ABD’nin Güney Vietnam’dan çekilmesinden sonra hızlı bir harekata geçen Kuzey Vietnam kuvvetleri 30 Nisan 1975 tarihinde başkent Saygon’u ele geçirdi. Böylece 30 yıllık bir mücadele sonunda komünistler bütün Vietnam’ın kontrolünü ellerine geçirmiş oluyorlardı. Aynı zamanda Vietnam Savaş’ı da sona ermiş oldu.
Hindistan'ı İslamla tanıştıran Gazneli Mahmut, tarihte "Sultan" ünvanını ilk alan kişiydi. 2 Kasım 971'de doğdu. 30 Nisan 1030'da Gazne'de vefat etti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gazneli Sultan Mahmut'un vefatı, Adolf Hitler'in intihar etmesi, Muhammed Ali'nin Vietnam Savaşı nedeniyle askere gitmeyi reddetmesi var..
Kut'ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıların Yıldız Sarayını yağmalaması,‘’Kut’ül Amare Savaşı’’nın kazanılması, Hıyanet-i Vataniye Kanununun kabul edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi,İtalya’nın faşist lideri Mussolini'nin öldürülmesi, Ümraniye çöplüğünün patlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, İsrail'in Sina’dan tamamen çekilmesi,27 Nisan e-Muhtırası var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çernobil Nükleer Santral faciası,İtalya'nın itilaf devletleri tarafına geçmesi, Selçukluların son hükümdarı Sultan Sencer'in vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Çanaakkale Savaşlarında kara harekatı döneminin başlaması,Süveyş Kanalının yapımına başlanması,Portekiz’de diktatörlük döneminin sona ermesi ‘’Karanfil Devrimi’’ var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlanması, Kıbrıs’ta Annan Planının oylanması, Erol Güngör'ün vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; TBMM Ankara'da açılması, Hareket Ordusu'nun İstanbul’a gelmesi, Lozan Barış görüşmelerinin ikinci döneminin başlaması var..
Meclisin etrafının çevrildiği bu saatlerde Meclisi Mebusan’da önemli bir karar alınıyordu. Sinop Milletvekili Rıza Nur Bey mecliste söz alarak: “Efendiler. Mühim bir ân-ı tarihi yaşıyoruz. Bu devlet ve millet bu zamana kadar böyle büyük bir musibete duçâr olmamıştır.” diyecek ve
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fatih'in gemileri karadan Haliç’e indirmesi, Milli Mücadele için fetva çıkarılması, Rauf Denktaş'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi var..
Muhammed İkbal verdiği konferansları,dersleri ve yazdığı şiirleri ile bir taraftan ümmeti tekrar ihya etmek için samimiyetle çalışırken diğer yandan Hint Müslümanlarını İngiltere’ye karşı mücadeleye teşvik ediyor ve Müslüman toplumun sahip olacağı bağımsız bir devletin temellerini atıyordu.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; mütefekkir şair Muhammed İkbal ile romancı Kemal Tahir'in vefatı,Yunanistan’da askeri darbe, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher Dudayev'in şehit olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Hz. Muhammed (sav)in doğumu, Sultan Baybars’ın Anadolu’ya gelmesi, Napolyon’un sürgüne gönderilmesi, Razgrat Olayının yaşanması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş açacağını bildirmesi, İngilizlerin desteğini alan Ermeniler'in Kars’ı işgal etmesi, Kabotaj Kanununun kabulü var..