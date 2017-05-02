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Günün Haberleri
01:00, 02 Mayıs 2017 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:07, 02 Mayıs 2017 Salı

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Tarihte bugün: Merve Kavakçı’ya TBMM’de yemin ettirilmedi
Tarihte bugün: Merve Kavakçı’ya TBMM’de yemin ettirilmedi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Başörtülü Milletvekili Merve Kavakçı’ya TBMM’de yemin ettirilmemesi, Demokrat Partinin 1954 seçimlerini kazanması, Usame Bin Ladin’in öldürülmesi var…

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Başörtülü Milletvekili Merve Kavakçı’ya TBMM’de Yemin Ettirilmedi (1999)

Merve Kavakçı Fazlet Partisinden milletvekili seçilerek yemin töreni için 2 Mayıs 1999 tarihine yemin için TBMM genel kuruluna gelmişti. Meclise türbanla geldiği gerekçesi ile başta DSP genel Başkanı Bülent Ecevit olmak üzere DSP milletvekillerinin yoğun protestosuna maruz kaldı ve yemin edemeden TBMM’den ayrıldı. Bu protesto yaşanırken diğer partilerin sessiz kaldıkları gözlemlendi. Bu olay Fazilet Partisi kapatma davasının da temel dayanaklarından birisi yapılmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İran’a Savaş İlan edildi (1776)

Avşar soyundan gelen İran hükümdarı Şahruh Osmanlı Devletinin Rus savaşından yenilgi ile ayrılmış olmasından yararlanmak istedi. Basra’da dahil bir kısım Irak Bölgesi topraklarını işgal etti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti İran’a 2 Mayıs 1776 tarihinde savaş açtı. Bu savaş sonunda İranlıların işgal ettiği yerler geri alındı.

İspanya’da Napoleon’a Karşı İsyan Çıktı (1808)

Napoleon İspanya’yı işgal etmişti. Bu işgal sonrasında Napoleon’un kardeşini İspanya kralı yapmaya çalışması ve baskıcı uygulamaları Madrit halkının 2 Mayıs 1808 tarihinde Napoleon’a karşı Dos De Mayo adıyla anılan isyanı çıkarmasına neden oldu. Fransızların sert tedbirler ile isyanı bastırmaya çalışması isyanın yayılmasına neden oldu.

Rusların Kışkırttığı Bulgarlar İsyan Çıkardılar (1876)

Rusya’nın kışkırtmaları sonunda Bulgarlar 2 Mayıs 1876 tarihinde büyük bir isyan çıkardılar. Rusya’nın amacı Balkanlarda karışıklık çıkarıp bu karışıklıkların suçlusu olarak Osmanlı Devletini gösterecek ve kendi müdahalesi için gerekçe oluşturacaktı. Bulgar isyanı bastırıldı fakat Rusya’nın istediği olmuş Avrupa’da Osmanlı Devleti aleyhine bir kamuoyu oluşmuştu.

Fransa Almanya’ya Karşı İttifak Arayışında (1935)

Fransa I.Dünya Savaşı sonunda istediğini elde etmişti. Fakat Almanya karşısında kendisini güvende hissetmiyordu. Çünkü Almanların kaybettiklerini geri almaya çalışacaklarını düşünüyor ve çözüm arıyordu. Ne Kellog Paktı ne de Locarno Antlaşması bu konuda Fransa’ya istediği güvenceyi sağlamamıştı. Bunun sonucunda 2 Mayıs 1935 tarihinde Fransa SSCB ile ikili bir ittifak antlaşması imzaladı.

Türkiye’de İlk Kez Otomobil Yarışı Düzenlendi (1949)

Türkiye’de 2 Mayıs 1949 tarihinde ilk kez otomobil yarışı düzenlendi. Yarışma Ankara Hipodrom’da 1200 metrelik parkurda yapıldı. Yarışmayı 1947 Ford model arabası ile Emin Özgünay kazandı. Yarışmanın ödülü 1000 TL idi.

Demokrat Parti Seçimlerden Yine Zaferle Çıktı (1954)

TBMM için 2 Mayıs 1954 yılında yapılan genel seçimlerin galibi yine Demokrat Parti oldu. Demokrat Parti’nin 404 milletvekilliği kazandığı seçimde CHP ancak 30 milletvekili alabilmişti. CKMP 5, bağımsızlar ise 7 milletvekili çıkarmıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1519. İtalyan Rönesansını başlatan heykelci, mimar, mühendis Leonardo da Vinci öldü.

1926. Atlantik’in iki yakası arasında ilk faks mesajı gönderildi. ABD’nin Londra Büyükelçisi Alanson Bigelow Houghton’un, Augustus John tarafından çizilen resmi, Londra’dan New York’taki New York Times bürosuna geçildi.

 1938. Ordu Süvari Ekibi, Roma’da Milletler Kupası yarışlarında altın Mussolini kupasını kazandı.

1939. Ankara’da 1. Neşriyat Kongresi toplandı.

 1945. İtalya’daki Alman işgal birlikleri Müttefik ordularına, Berlin’deki Alman güçleri Sovyet Mareşal Jukof’un birliklerine teslim olmaya başladı.

 1953. Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi kurucuları seçildi.

1972. Pele’nin de oynadığı Brezilya şampiyonu Santos futbol takımı İstanbul’a geldi. Santos ertesi gün Fenerbahçe’yi 6-1 yendi.

1972. ABD’den alınan TCG Oruç Reis ile TCG Uluç Ali Reis denizaltıları törenle donanmaya katıldılar.

 1973. Lübnan ordusunun Filistinli mültecilere saldırmasıyla Lübnan iç savaşı başladı.

1982. Falkland’da İngiltere-Arjantin savaşı başladı.

1984. F-16 uçaklarının Türkiye’de yapılması için anlaşma sağlandı.

1986. Birinci Uluslararası Asya-Avrupa Sanat Bienali, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde açıldı.

 1992. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ABD’de prostat ameliyatı geçirdi.

1995. Genelkurmay Başkanlığı, Çelik Harekatı’nın 43 gününü değerlendirdi. İki trilyon 800 milyar liraya mal olan harekatta 555’i ölü, 568 terörist ele geçirildi.

1999. Fazilet Partisi’nden Merve Kavakçı, milletvekili yemin törenine başörtüsüyle katıldı. Olay Meclis’te protestolarla karşılandı.

2011.Usame Bin Ladin öldürüldü.

 

 



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