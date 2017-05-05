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Günün Haberleri
00:45, 06 Mayıs 2017 Cumartesi
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:05, 06 Mayıs 2017 Cumartesi

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Tarihte bugün: Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi
Tarihte bugün: Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;İmam-ı Azam’ın vefatı, Manş Tünelinin açılması, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesi var…

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları İdam Edildiler (1972)

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adlı yasadışı sol örgütün kurucusu Deniz gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ile Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972 tarihinde Cebeci Cezaevi avlusunda idam edildiler. Adam kaçırma ve soygun gibi bir çok eyleme adı karışmış olan Deniz Gezmiş Sivas’ın Gemerek ilçesinde ele geçirilmişti.

GÜNÜN KİŞİSİ

İmam-ı Azam Ebu Hanife Vefat Etti (767)

Asıl adı Numan Bin Sabit olan İmam-ı azam Ebu Hanife 6 Mayıs 767 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Bu büyük insanın nasıl vefat ettiği ihtilaflıdır. Halife Ebu Cafer el-Mansur'un kadılık teklifini kabul etmeyince kırbaçlandığı ve hapse atıldığı kaynaklarda zikredilmektedir. Bazı kaynaklar onun hapiste gördüğü işkenceler nedeniyle kimi kaynaklar ise hapisten çıktıktan sonra zehirletilerek öldürüldüğünü belirtirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Bulgarlar Müslüman Olan Kızı Linç Etmek İstediler (1876)

 Selanik’te bir Bulgar kızı Müslüman olunca, Bulgarlar kızı linç etmek istediler. Bu durum karşısında Müslüman halk müdahale edip kızı kurtarmak istedi. Bu durum 6 Mayıs 1876 tarihinde çatışmaya dönüştü. Bu olayı kışkırtan kişiler oldukları anlaşılan Fransız ve Alman konsolosları olaylar sırasında öldürüldüler. Bu olay tarihlerde Selanik vakası olarak yer aldı.

Hakkari’de Büyük Bir Deprem yaşandı (1930)

Hakkari’de 6 Mayıs 1930 tarihinde aletsel büyüklüğü 7.2 olan şiddetli bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Hakkari sınır bölgesiydi. Yaşanan bu büyük depremde resmi rakamlara göre 2514 kişi hayatını kaybetmişti.

Dünyanın En Büyük Zeplin’i Düştü (1937)

Almanların Hindenburg adını verdikleri dünyanın en büyük Zeplini Frankfurt’tan New Jersey’e uçarken Manhatten üzerinde 6 Mayıs 1937 tarihinde yanarak yere çakıldı. Bu kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Bu olaydan sonra zeplinler gözden düştü ve bir daha hava taşımacılığında kullanılmadı. Hindenburg zeplini üç jumbo uçak boyutundaydı ve Titanic’ten bile daha uzundu.

Manş Tüneli Hizmete Açıldı (1994)

Fransa ile İngiltere’yi birbirine bağlayan Manş Tüneli 6 Mayıs 1994 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı. Açılış töreni Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterland ve İngiltere Kraliçesi, Kraliçe 2. Elizabeth katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Tünel ilk olarak 1960’larda gündeme gelmiş ancak çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle yapım aşamasına 1987’de başlanmıştır. Tünel 147 km uzunlukta olup Fransa ile İngiltere arasını trenle 20 dk’ya indirmiştir. Denizin 45 metre altından inşa edilmiştir.

Irkçı Lider Pim Fortuyn Öldürüldü Müslümanlara İftira atıldı (2002)

Hollanda’da 2002 yılında Müslümanları hedef gösteren birbiri arkasına siyasi cinayetler işlendi. Bnlardan birisi de 6 Mayıs 2002 tarihinde ırkçı lider Pim Fortuyn’un öldürülmesidir. Olaydan Müslümanlar sorumlu tutuldu ancak bir süre sonra katilin bir Hollandalı olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1889- Osmanlı devletinin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.

1915- Yönetmen ve aktör Orson Welles doğdu.

1927- İstanbul Radyosu düzenli ve programlı yayınlarına başladı.

1930- Hakkari’de 7.2 büyüklüğündeki depremde 2514 kişi öldü.

1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra, bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.

1955- Besteci Hüseyin Saadettin Arel 75 yaşında öldü.

1976 - Kuzeydoğu İtalya'nın Friuli bölgesinde meydana gelen depremde 989 kişi öldü.

1983 - Batı Almanya'da Stern dergisinin bulduğu Adolf Hitler'in günlüklerinin sahte oldukları ortaya çıktı.

1988 - Norveç'te bir yolcu uçağı düştü: 36 kişi öldü.

1996 - Eski CIA başkanı William Colby'nin cesedi güney Maryland'da bir nehirde bulundu.

2001 - Suriye'ye yaptığı bir gezi sırasında bir camiyi ziyaret eden Papa II. Jan Pol, bir camiye ayak basan ilk Papa oldu.

2002 - Jean Pierre Raffarin, Fransa başbakanı seçildi.

2002 - Hollandalı politikacı Pim Fortuyn bir suikast girişimi sonucu öldürüldü.

2004 - Dünyada en çok izlenen 4 televizyon dizisinden biri olan Friends bitti. Son bölümünü ABD'de 2 milyon kişi izledi.

2006 - PKK'ya karşı 10.000'den fazla Hakkârili protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.



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