Tarihte bugün: Deniz Gezmiş ve arkadaşları idam edildi

Dünya Bülteni / Tarih Servisi
GÜNÜN OLAYI
Deniz Gezmiş Ve Arkadaşları İdam Edildiler (1972)
Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu adlı yasadışı sol örgütün kurucusu Deniz gezmiş ve arkadaşları Hüseyin İnan ile Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972 tarihinde Cebeci Cezaevi avlusunda idam edildiler. Adam kaçırma ve soygun gibi bir çok eyleme adı karışmış olan Deniz Gezmiş Sivas’ın Gemerek ilçesinde ele geçirilmişti.
GÜNÜN KİŞİSİ
İmam-ı Azam Ebu Hanife Vefat Etti (767)
Asıl adı Numan Bin Sabit olan İmam-ı azam Ebu Hanife 6 Mayıs 767 tarihinde Bağdat’ta vefat etti. Bu büyük insanın nasıl vefat ettiği ihtilaflıdır. Halife Ebu Cafer el-Mansur'un kadılık teklifini kabul etmeyince kırbaçlandığı ve hapse atıldığı kaynaklarda zikredilmektedir. Bazı kaynaklar onun hapiste gördüğü işkenceler nedeniyle kimi kaynaklar ise hapisten çıktıktan sonra zehirletilerek öldürüldüğünü belirtirler.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Bulgarlar Müslüman Olan Kızı Linç Etmek İstediler (1876)
Selanik’te bir Bulgar kızı Müslüman olunca, Bulgarlar kızı linç etmek istediler. Bu durum karşısında Müslüman halk müdahale edip kızı kurtarmak istedi. Bu durum 6 Mayıs 1876 tarihinde çatışmaya dönüştü. Bu olayı kışkırtan kişiler oldukları anlaşılan Fransız ve Alman konsolosları olaylar sırasında öldürüldüler. Bu olay tarihlerde Selanik vakası olarak yer aldı.
Hakkari’de Büyük Bir Deprem yaşandı (1930)
Hakkari’de 6 Mayıs 1930 tarihinde aletsel büyüklüğü 7.2 olan şiddetli bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssü Hakkari sınır bölgesiydi. Yaşanan bu büyük depremde resmi rakamlara göre 2514 kişi hayatını kaybetmişti.
Dünyanın En Büyük Zeplin’i Düştü (1937)
Almanların Hindenburg adını verdikleri dünyanın en büyük Zeplini Frankfurt’tan New Jersey’e uçarken Manhatten üzerinde 6 Mayıs 1937 tarihinde yanarak yere çakıldı. Bu kazada 35 kişi yaşamını yitirdi. Bu olaydan sonra zeplinler gözden düştü ve bir daha hava taşımacılığında kullanılmadı. Hindenburg zeplini üç jumbo uçak boyutundaydı ve Titanic’ten bile daha uzundu.
Manş Tüneli Hizmete Açıldı (1994)
Fransa ile İngiltere’yi birbirine bağlayan Manş Tüneli 6 Mayıs 1994 tarihinde tamamlanarak hizmete açıldı. Açılış töreni Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterland ve İngiltere Kraliçesi, Kraliçe 2. Elizabeth katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Tünel ilk olarak 1960’larda gündeme gelmiş ancak çeşitli anlaşmazlıklar nedeniyle yapım aşamasına 1987’de başlanmıştır. Tünel 147 km uzunlukta olup Fransa ile İngiltere arasını trenle 20 dk’ya indirmiştir. Denizin 45 metre altından inşa edilmiştir.
Irkçı Lider Pim Fortuyn Öldürüldü Müslümanlara İftira atıldı (2002)
Hollanda’da 2002 yılında Müslümanları hedef gösteren birbiri arkasına siyasi cinayetler işlendi. Bnlardan birisi de 6 Mayıs 2002 tarihinde ırkçı lider Pim Fortuyn’un öldürülmesidir. Olaydan Müslümanlar sorumlu tutuldu ancak bir süre sonra katilin bir Hollandalı olduğu ortaya çıktı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1889- Osmanlı devletinin de katıldığı Uluslararası Paris Fuarı başladı.
1915- Yönetmen ve aktör Orson Welles doğdu.
1927- İstanbul Radyosu düzenli ve programlı yayınlarına başladı.
1930- Hakkari’de 7.2 büyüklüğündeki depremde 2514 kişi öldü.
1937- Dünyanın en büyük zeplini olan Hindenburg, havalandıktan kısa süre sonra alev aldı ve yanarak yere çakıldı. 35 yolcunun öldüğü kazadan sonra, bu taşımacılık yönteminden vazgeçildi.
1955- Besteci Hüseyin Saadettin Arel 75 yaşında öldü.
1976 - Kuzeydoğu İtalya'nın Friuli bölgesinde meydana gelen depremde 989 kişi öldü.
1983 - Batı Almanya'da Stern dergisinin bulduğu Adolf Hitler'in günlüklerinin sahte oldukları ortaya çıktı.
1988 - Norveç'te bir yolcu uçağı düştü: 36 kişi öldü.
1996 - Eski CIA başkanı William Colby'nin cesedi güney Maryland'da bir nehirde bulundu.
2001 - Suriye'ye yaptığı bir gezi sırasında bir camiyi ziyaret eden Papa II. Jan Pol, bir camiye ayak basan ilk Papa oldu.
2002 - Jean Pierre Raffarin, Fransa başbakanı seçildi.
2002 - Hollandalı politikacı Pim Fortuyn bir suikast girişimi sonucu öldürüldü.
2004 - Dünyada en çok izlenen 4 televizyon dizisinden biri olan Friends bitti. Son bölümünü ABD'de 2 milyon kişi izledi.
2006 - PKK'ya karşı 10.000'den fazla Hakkârili protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;İmam-ı Azam’ın vefatı, Manş Tünelinin açılması, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesi var…
Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Arasında; Napoleon’un’un ölümü, Mehmet Ali Paşa ile antlaşma, Türkiye’de ilk anneler günü, Ankara’da 555 K gösterisi var…
Salgın hastalıkların da zayiata sebep olduğu bu ilk kara kuşatmasına Ebu Eyyüb El-Ensari, Abdullah Bin Abbas, Abdullah Bin Ömer, Abdullah Bin Zübeyr gibi önde gelen sahabeler de katılmış, Ebu Eyyüb El-Ensari burada hastalanarak vefat etmiştir.
Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Arasında; Ebu Eyyub El Ensari’nin vefatı, Kerküklü Türkmenlere karşı Levi Katliamı, Bilge Köyü katliamı, Tito’nun ölümü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fatih Sultan Mehmet’in vefat etmesi, Fenerbahçe kulübünün kuruluşu, 3 Mayıs Milliyetçilik Olayları, Asala liderinin öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Milletvekili Merve Kavakçı’ya Başörtülü olduğu için TBMM’de yemin ettirilmemesi, Demokrat Partinin 1954 seçimlerini kazanması, Usame Bin Ladin’in öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Taksim Olayları, Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferine çıkması, U-2 Krizi, ‘’Tanrıyı İnsan Yarattı’’ diyen Yargıtay Başkanı İmran Öktem’in ölümü var. İşte 1 Mayıs tarihli önemli olaylar:
Hindistan'ı İslamla tanıştıran Gazneli Mahmut, tarihte "Sultan" ünvanını ilk alan kişiydi. 2 Kasım 971'de doğdu. 30 Nisan 1030'da Gazne'de vefat etti
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Gazneli Sultan Mahmut'un vefatı, Adolf Hitler'in intihar etmesi, Muhammed Ali'nin Vietnam Savaşı nedeniyle askere gitmeyi reddetmesi var..
Kut'ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İttihatçıların Yıldız Sarayını yağmalaması,‘’Kut’ül Amare Savaşı’’nın kazanılması, Hıyanet-i Vataniye Kanununun kabul edilmesi var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi,İtalya’nın faşist lideri Mussolini'nin öldürülmesi, Ümraniye çöplüğünün patlaması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi, İsrail'in Sina’dan tamamen çekilmesi,27 Nisan e-Muhtırası var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Çernobil Nükleer Santral faciası,İtalya'nın itilaf devletleri tarafına geçmesi, Selçukluların son hükümdarı Sultan Sencer'in vefatı var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Çanaakkale Savaşlarında kara harekatı döneminin başlaması,Süveyş Kanalının yapımına başlanması,Portekiz’de diktatörlük döneminin sona ermesi ‘’Karanfil Devrimi’’ var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Rusya'nın Osmanlı Devletine savaş açması, Sevr Antlaşmasının taslağının hazırlanması, Kıbrıs’ta Annan Planının oylanması, Erol Güngör'ün vefatı var..