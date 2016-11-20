Güncelleme: 00:46, 07 Mayıs 2017 Pazar

Tarihte bugün: TBMM tarihinde ilk kez polis milletvekili odalarını aradı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

TBMM Tarihinde Bir İlk Yaşandı ‘’Polis Milletvekili Odalarını Aradı’’ (1966)

TBMM 7 Mayıs 1966 tarihinde polis tarafından arandı. TBMM tarihinde bir ilk olan bu olayda meclisteki bütün grup odaları en ince ayrıntısına kadar aranmıştı. Zamanın İçişleri Bakanı olan Faruk Sükan Meclis İdare Amiri’nin aksine olaydan haberinin olmadığını belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

ABD İle Osmanlı Devleti Arasında İlk Resmi İlişkiler Başladı (1830)

Osmanlı Devleti Navarin Olayı ile dünyada ne kadar yalnız olduğunu fark etti. Bunun üzerine uzun süredir Osmanlı Devleti ile resmi ilişkiler kurmak isteyen ABD’ye olumlu cevap verdi. Sonunda iki devlet arasında ilk resmi antlaşma olan Ticaret ve Dostluk Antlaşması 7 Mayıs 1830 tarihinde imzalandı. Böylece ilk kez ABD-Osmanlı Devleti ilişkisi başlamış oldu.

Cumhuriyet Gazetesi Yayınlanmaya Başlandı (1924)

Merkezi İstanbul’da bulunan Cumhuriyet Gazetesi 7 Mayıs 1924 tarihinde yayın hayatına başladı. Yunus Nadi Nebizade Hamdi ve Zekeriya Sertel ile Cumhuriyet Gazetesini ortak kurmuştur. İlk yayın yönetmeni Zekeriya Sertel’dir.

Almanya Teslim Oldu (1945)

Sovyet orduları Berlin’e girdiğinde Hitler intihar etmişti. Yeni yönetim artık tek amaçlarının Almanya’ya komünizmin gelmemesi olarak açıkladı ve savaşın kaybedildiğini kabul etti. Normandiya çıkarma karşısında başarısız olan Almanya için bu olay sonun başlangıcı olmuştu. Almanya ile müttefikler arasında Reims’de yapılan görüşmeler sonunda 7 Mayıs 1945 tarihinde kayıtsız şartsız teslim oldu. Böylece iki dünya savaşının sorumlusu Almanya her iki savaşta da hezimetle ayrıldı. Milyonlarca insan birkaç devletin hırsına kurban gittiler.

Ayasofya’nın Ve Kariye Camiinin Mozaiklerini Çıkarma Çalışmaları Başladı(1953)

ABD’de Bizans Enstitüsü Müdürü olan Prof. Dr. Paul Underwood 7 Mayıs 1953 tarihinde Türkiye’ye geldi. Geliş amacı Ayasofya ve Kariye Camilerindeki Bizans Dönemine ait mozaiklerin ortaya çıkarılması idi. Bu çalışma yaklaşık dört yıl sürmüş İslami döneme ait süslemeler ve sıvalar kaldırılarak mozaiklere ulaşılmıştır.

Irak Türkmenleri ‘’Türkmen Kardaşlık Kulübünü’’ Kurdular(1960)

Bağdat’ta oturan Kerküklülerin büyük gayretleriyle 07 Mayıs1960 tarihinde Irak’ta bir ilk olarak Türkmenler arasında resmi bir dayanışma cemiyeti sıfatıyla “Türkmen Kardaşlık Kulübü” kurulmuştur. Bu kulüp 1964 yılında Türkçe yayın yapmaya başlamış ve 1966 yılında da üniversiteli gençler için öğrenci yurdu açmıştır.

CHP Kurultayında İnönü’nün İsteği Gerçekleşmedi (1972)

CHP kurultayının ilk gününden itibaren İsmet İnönü’nün tüm çabalarına rağmen Bülent Ecevit ağırlığını hissettirmeye başlamıştı. Kurultay başkanlığı seçimi durumu iyice netleştirmişti. İsmet İnönü ikinci günü 7 Mayıs 1972 tarihinde parti meclisi için güvenoyu yaptırdı. Amacı güvensizlik oyu çıkması ve Parti Meclisini yeniden oluşturmaktı. Fakat istediği olmadı ve parti meclisi güvenoyu aldı. Artık Ecevit’in gücü iyice netleşmişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1867- Alfred Nobel, dinamitin patentini aldı.

1915- İngiliz transatlantiği Lusitania batırıldı, 1200 kişi öldü.

1921- Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği kuruldu.

1925- Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum’da müebbet sürgüne mahkum edildi.

1943- Eski başbakanlardan Ali Fethi Okyar İstanbul’da öldü.

1979- İran’ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13’e, erkeklerde 15’e indirdi.

1986- Gazeteci, hikaye ve oyun yazarı Haldun Taner 71 yaşında İstanbul’da öldü.

1995- Fransa’da sağın adayı Jacques Chirac, cumhurbaşkanı seçildi.

1997- İstanbul’da Yenikapı Mevlevihanesi yandı.