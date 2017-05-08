Tarihte bugün: Fransızlar Cezayir'de soykırım yaptı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
Fransa İçin Kurtuluş Cezayir İçin Soykırım Günü (1945)
Fransa II.Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanya’sının işgaline uğramıştı. Almanlardan kurtulmak isteyen Fransızlar Cezayirli gençleri bağımsızlık vaadiyle cepheye sürmüşlerdi. Almanya’nın teslim olmasının ardından 8 mayıs 1945 Fransa’nın kurtuluş günü oldu.
Fransa’nın kurtuluşu sadece Fransa’da değil Cezayir’de de kutlanıyordu. Kendilerinin de bağımsız olacağını düşünen Cezayirliler Fransız askerlerinin üzerlerine ateş açması ile boş yere ümitlendikleri ve kandırıldıklarını anlamış oldular. Fransızların o gün başlayan katliamında yaklaşık 45 bin Cezayirli hayatını kaybetti. Fransızlar Almanlara karşı duydukları hıncı masum Cezayir halkından almaya çalışıyorlardı adeta. Katliam, işkence, tecavüz ve her türlü zulmü işlediler. Fakat bilmedikleri şey bu zulüm artık Cezayir’de bardağı taşırmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Ünlü Kimyacı Lavosier Fransız Devrimine Kurban Gitti (1794)
Fransızların ünlü kimyacısı ‘’ kütlenin Korunumu Kanunu ‘’ ile tanınan Lavosier aristokratlara yakınlığı ve vergi usulsüzlüğü gibi çeşitli suçlamalar ile 8 Mayıs 1794 tarihinde giyotin ile idam edildi. Böylece devrimin kurbanları arasına bir de bilim adamı katılmış oldu.
Mithat Paşa Boğularak Öldürüldü (1884)
Mithat Paşa II. Abdülhamit tarafından sadrazamlıktan alındı ve sürgün edildi. Bir süre Avrupa'da kalan ve ertesi yıl Girit'e dönmesine izin verilen Mithat Paşa, Aralık 1878'de Suriye valiliğine atandı. Sultan Abdülaziz'in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Mütercim Mehmed Rüştü Paşa ile birlikte sorgulanmasına karar verilince Fransız Konsolosluğuna sığındı. Ama kısa bir süre sonra verilen güvence üzerine teslim oldu. Yargılama sonunda Abdülaziz'in ölümüne neden olmaktan suçlu bulundu ve idamına karar verildi. İngiltere'nin müdahalesiyle cezası ömür boyu hapse çevrildi ve Taif'e gönderildi. Taif’te hapishanede iken 8 Mayıs 1884 gecesi boğularak öldürüldü.
Pele Yanardağı Patladı Felaket Yaşandı (1902)
Fransız sömürgesi olan Karayiplerde ki Martinik adasın da Pele Yanardağı 8 Mayıs 1902 tarihinde harekete geçti. Bu olay tam bir felakete dönüştü. Ada sakinlerinden tahmini 30-40 bin kadar kişi feci şekilde hayatını kaybetti.
Kemalizm İlk Kez Resmiyet Kazandı (1935)
Cumhuriyet Halk Partisinin dördüncü büyük kurultayında 8 Mayıs 1935 tarihinde ilk kez altı ok ayrıntılı bir şekilde tanımlandı.
CHP’de Milli Şef Dönemi Kapandı (1972)
Cumhuriyet Halk Partisi Kongresinde bir ilk yaşanmış ve Genel Başkan İsmet İnönü’nün istediği olmamıştı. Parti Meclisi güvenoyu almıştı. Bu durum karşısında evine çekilen Genel Başkan İsmet İnönü ertesi gün 8 Mayıs 1972 tarihinde öğleden sonra CHP Genel Başkanlığından istifa mektubunu şoförü aracılığı ile gönderdi. Artık Ecevit’in önü açılmıştı. Bu durum üzerine yeni genel başkanı seçmek üzere CHP olağanüstü kongre kararı aldı.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
- 1886. Coca Cola, ABD’de kimyacı John Styth Pemberton tarafından imal edildi.
- 1903. Fransız ressam Paul Gaugin öldü.
- 1945. Alman General Von Keitel, Sovyet komutan General Zhukov’a teslim oldu. Avrupa’da savaşın bittiği bu güne ‘’V.E. Day’’ (Zafer Günü) adı verildi.
- 1947. Ulvi Cemal Erkin, Prag’da Çek Filarmoni Orkestrasını yönetti.
- 1952. Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü kuruldu.
- 1961. Uluslararası Af Örgütü kuruldu.
- 1978. Radyo-TV Gazetecileri Derneği kuruldu.
- 1984. Türk parlamenterlerin yetki belgeleri, Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde onaylandı. 12 Eylül’den sonra, 1981’den beri Konsey Meclisi’nde temsil edilmeyen Türkiye ile Avrupa Konseyi ilişkileri, böylelikle yumuşama yoluna girmiş oldu.
- 1984. Sovyetler Birliği Los Angeles Olimpiyatlarını boykot edeceğini açıkladı.
- 1987. Ressam müzeci Elif Naci 89 yaşında öldü.
- 1993. Üç bin kişi Gökova termik santralına karşı eylem yaptı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mithat Paşa’nın öldürülmesi, Pele Yanardağının patlaması, Fransızların Cezayir'de soykırım yapması, İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanlığından istifası var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Osmanlı-ABD resmi ilişkilerinin başlaması, TBMM'nin tarihinde ilk kez polis tarafından aranması, II.Dünya Savaşı sonunda Almanya’nın teslim olması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;İmam-ı Azam’ın vefatı, Manş Tünelinin açılması, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmesi var…
Tarihte Bugün Yaşanan Olaylar Arasında; Napoleon’un’un ölümü, Mehmet Ali Paşa ile antlaşma, Türkiye’de ilk anneler günü, Ankara’da 555 K gösterisi var…
Salgın hastalıkların da zayiata sebep olduğu bu ilk kara kuşatmasına Ebu Eyyüb El-Ensari, Abdullah Bin Abbas, Abdullah Bin Ömer, Abdullah Bin Zübeyr gibi önde gelen sahabeler de katılmış, Ebu Eyyüb El-Ensari burada hastalanarak vefat etmiştir.
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fatih Sultan Mehmet’in vefat etmesi, Fenerbahçe kulübünün kuruluşu, 3 Mayıs Milliyetçilik Olayları, Asala liderinin öldürülmesi var…
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Taksim Olayları, Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferine çıkması, U-2 Krizi, ‘’Tanrıyı İnsan Yarattı’’ diyen Yargıtay Başkanı İmran Öktem’in ölümü var. İşte 1 Mayıs tarihli önemli olaylar:
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Kut'ül Amare, Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı sırasında, kenarda kalmış, unutulmaya yüz tutmuş ünlü bir zaferi. Osmanlı'nın bu zaferi, dönemin İngiliz basınında “Britanya tarihinin en aşağılık şartlı teslimi” olarak yer almıştı. Emre Gül'ün makalesi ve bu zaferle ilgili resimler
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Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Fransa’ya verilen kapitülasyonların sürekli hale getirilmesi,İtalya’nın faşist lideri Mussolini'nin öldürülmesi, Ümraniye çöplüğünün patlaması var..
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