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03:01, 09 Mayıs 2017 Salı
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:02, 09 Mayıs 2017 Salı

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Tarihte bugün: AB'nin temeli olan 'Shumann Deklarasyonu' yayınlandı
Tarihte bugün: AB'nin temeli olan 'Shumann Deklarasyonu' yayınlandı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; AB’nin temelini oluşturan Shumann Deklarasyonunun yayınlanması, Meinhof Çete liderinin hücresinde ölü bulunması var..

Dünya Bülteni / Tarih Servisi

GÜNÜN OLAYI

AB’nin Temelini Oluşturan Shumann Deklarasyonu Yayınlandı (1950)

Fransız Dış İşleri Bakanı Robert Shumann Avrupa’nın güvenliği için birleşik bir Avrupa fikrini açıkladığı Shumann Deklarasyonunu 9 Mayıs 1950 tarihinde ilan etti. Böylece Avrupa Birliği’nin fikri temelleri atılmış oldu. 1985 Yılında ki Milan Zirvesinde bu tarihin Avrupa Günü olarak kutlanmasına karar verildi. Bu günün amacı, Avrupa halkları arasında birlik ve kardeşlik duygularının güçlendirilmesi olarak belirlendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

I.TBMM Hükümetinin Programı Okundu (1920)

TBMM açıldıktan sonra kurulan ilk hükümet 9 Mayıs 1920 tarihinde hazırladığı icraat programını meclise sundu. Hükümet programı Eğitim Bakanı Dr.Rıza Nur tarafından sunuldu. Rıza Nur en önemli hedefin Misak-ı Milli’ye göre bağımsızlığa kavuşmak olduğunu belirtti.

Sovyet Hükümetinin Rusya Ve Doğu Müslümanlarına Yayınladığı Demeç TBMM’de Okundu (1920)

TBMM hükümeti mecliste hükümet programını sunduktan sonra Sovyet Hükümetinin 1917 yılında Rusya ve Doğu Müslümanlarına yönelik demeci 9 Mayıs 1920 tarihli oturumunda alkışlar ile okundu. Bu demeç Müslüman halkları emperyalizme karşı Bolşeviklere destek olmaya çağırıyordu. Çarlık Rusya’sının Türkiye’yi parçalamaya yönelik antlaşmalarının tanınmadığı ve özellikle İstanbul’un Müslümanların elinde kalması gerektiği belirtilmekteydi. Bu sıralarda yeni kurulan TBMM dış destek arayışı içerisindeydi ve Batı dünyası ile ters düşmüş olan Sovyetler ile ittifak arayışlarına girilmişti.

Ulrike Meinhof Hücresinde Ölü Bulundu (1976)

İlk başlarda nükleer karşıtı hareketin bir üyesiydi ve konkret adlı radikal sol gazetenin editörü olarak çalışıyordu. Alman Kızıl Ordu’sunun kuruluşunda önemli rol oynadı. Şehir gerillacılığı adı altında yaptığı eylemlerle Baader-Meinhof çetesi olarak ünlenmesine yol açtı. Alman polisi tarafından yakalandı ve hapishanede iken 9 Mayıs 1976 tarihinde hücresinde ölü olarak bulundu. Yetkililer tarafından ölüm nedeni olarak intihar ettiği açıklaması yapıldı. Ancak ölümü hakkında bir çok iddialar gündeme getirilmiş özellikle sol çevreler devleti suçlamıştır.

İtalya Eski Başbakanı Aldo Moro Ölü Olarak Bulundu (1978)

İtalya’nın eski başbakanlarından Aldo Moro, Kızıl Tugaylar örgütü tarafından kaçırılmıştı. Kaçırıldıktan yaklaşık iki ay süre sonra Aldo Moro’nun cesedi 9 Mayıs 1978 tarihinde bir arabanın bagajında bulundu. Teröristlerin isteklerinin kabul edilmemesi üzerine bu yola başvurdukları ileri sürülmüştür. Bu olaydan sonra İtalya Hükümeti terör konusunda sert ve etkili tedbirlere başvurmuştur.

PKK Behmenin Mezrasında Katliam Yaptı (1988)

Mardin’in Nusaybin ilçesi Taşköy  Behmenin mezrasını basan PKK’lı teröristler 9 Mayıs 1988 tarihinde, aynı aileden 8’i çocuk, 2’si kadın 11 kişiyi katlettiler. Katliam sırasında 2 çocuk ağır şekilde yaralandı. PKK’lı teröristlerin Şırnak baskını sırasında kaçırdıkları üç vatandaş ise öldürülmüş olarak bulundu. PKK’lı teröristler 7 ve 8 mayıs tarihlerinde de benzer masum vatandaşlara yönelik eylemler gerçekleştirmişlerdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

- 1485. Davutpaşa Lisesi, dönemin sadrazamı Davut Paşa tarafından ‘’Mektebi Sübyan’’ adıyla kuruldu. 1874’te Rüştiye Mektebi’ne dönüştü.

- 1805. Alman şairi, oyun yazarı, edebiyat kuramcısı Friedirch von Schiller, Saksonya’da öldü.

- 1926. Devlet İstatistik Enstitüsü kuruldu.

- 1926. Amerikalı kaşif Amiral Byrd, Kuzey Kutbu’na doğru ilk uçuşunu yaptı.

- 1935. Cumhuriyet Halk Fırkası 4. Büyük Kurultayı toplandı. Kurultayda ‘’fırka’’ yerine ‘’parti’’ sözcüğü benimsendi. ‘’Altı Ok’’ daha ayrıntılı şekilde ele alındı. ‘’Partinin güttüğü bütün bu esaslar Kemalizm prensipleridir’’ denilerek, ‘’Kemalizm’’ ilk kez resmi olarak tanımlandı.

- 1942. Ulusal mimarlık akımının en önemli temsilcilerinden Mimar Vedat Tek İstanbul’da öldü.

- 1944. Kızılordu Sivastopol ve Kırım’ın tümünü işgal etti.

- 1955. Batı Almanya, NATO’ya katıldı.

- 1988. Basın Müzesi, İstanbul’da açıldı.

- 1998. Şair Haşim Nezihi Okay 94 yaşında İstanbul’da öldü.

-2001 - Gana'nın başkenti Akra'da futbol maçında izdihamda 130 kişi öldü.

-2002 - Taburcu olduktan sonra çalışmalarını evinde sürdüren Başbakan Bülent Ecevit, 'görevini bırakmayacağını' söyledi.

 



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