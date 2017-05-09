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Günün Haberleri
01:00, 10 Mayıs 2017 Çarşamba
Tarihte bugün
Güncelleme: 00:09, 10 Mayıs 2017 Çarşamba

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Tarihte bugün: ABD’nin bağımsızlık kararı alındı
Tarihte bugün: ABD’nin bağımsızlık kararı alındı

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’nin bağımsızlığı yolunda ilk önemli adımın atılması, Nelson Mandela’nın Cumhurbaşkanı olması, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığından istifası var…

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni 

GÜNÜN OLAYI

ABD’nin Bağımsızlık Kararı Alındı (1776)

İngiltere Krallığından ekonomik bazı serbestlikler isteyen Amerikan kolonileri İngilizlerin buna yanaşmaması ve baskıyı daha da arttırması üzerine ekonomik isteklerinin yanında siyasi bağımsızlık için harekete geçtiler.   1774'de Philadelphia'da, ilk Amerikan Kongresi toplandı; 18 Nisan 1775'te silahlı çatışmalar başladı. Bir yıl sonra, 1776'da II. Amerikan Kongresi toplandı. Amerikan orduları başkomutanlığına George Washington atandı. 10 Mayıs 1776'da Amerikan Kongresi, bağımsızlığını ilan etti. 4 Temmuz 1776'da, Jefferson tarafından hazırlanan Bağımsızlık Bildirisi kabul edildi; bu bildiri ile ABD kurulmuş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Fransa Alsace-Lorraine’yi Kaybetti (1871)

Fransa Sedan Savaşında Prusya orduları karşısında ağır bir yenilgi aldı. Prusya karşısında yenilen Fransa önce ateşkes imzaladı arkasından Frankfurt’ta 10 Mayıs 1871’de Frankfurt’ta asıl barış antlaşması imzaladı. Bu antlaşmanın en önemli maddelerinden birisi Alsace-Lorraine bölgesinin Almanya’ya bırakılmasıdır. Ayrıca Fransa’nın Avrupa’da ki üstünlüğü sona ermiş oldu. Almanya’nın birleşmesinin önü açıldı. Ancak Fransa Sedan yenilgisinin intikamını almak için fırsat kollamaya başladı ve I.Dünya Savaşına giden yolun önemli başlangıçlarından birisini de bu antlaşma teşkil etti.

Tren Ve Tramvay İşçileri İlk Kez Greve Gitti (1920)

İstanbul’da tren ve tramvay işçileri ücretlerinin az olduğu gerekçesi ile 10 Mayıs 1920 tarihinde tarihlerinde ilk kez greve gittiler.

Güney Kore Cumhuriyeti’nin Kuruluşu İçin Seçimler Yapıldı (1948)

Kore Savaşı öncesi Kore ikiye ayrılmış durumdaydı. Kuzey Kore SSCB işgali altında Güney Kore ise ABD işgalindeydi. Kore’nin birleştirilmesi çabalarından herhangi bir netice alınamadı. Bunun üzerine ABD 10 Mayıs 1948 tarihinde Kore’de seçimler düzenletti. Seçim sonunda Syngman Rhee başkanlığında Güney Kore Cumhuriyeti kuruldu. Bu olay Kore’nin bölünüşünü resmileştirdi.

Beyoğlu’nda Meyhaneleri İle Ünlü Tarihi Çiçek Pasajı Çöktü (1978)

İstanbul Beyoğlu’nda meyhaneleri ile ünlü tarihi Çiçek Pasajı 10 Mayıs 1978 tarihinde sabaha karşı büyük bir gürültü içerisinde çöktü. Günlerce süren temizlik çalışmaları sonunda enkaz altından 12 ceset çıkarıldı. Adını eskiden önünde sıralanmış Çiçekçi dükkanlarından almıştı.

Nelson Mandela Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Oldu (1994)

Güney Afrika Cumhuriyetinde siyahların hakları için mücadele eden ve bu uğurda 27 yıl hapis yatan Nelson Mandela yapılan seçimin ardından 10 Mayıs 1994 tarihinde cumhurbaşkanlığı görevine başladı. Hapishaneden çıktığında 71 yaşındaydı.

Deniz Baykal CHP Genel Başkanlığından İstifa Etti (2010)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal kendisi ve partisinden bir milletvekili ile ilgili olduğu iddia edilen görüntülerin internet ortamında yayınlanması üzerine 10 Mayıs 2010 tarihinde genel başkanlık görevini bıraktığını açıkladı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

- 1799. Cezzar Ahmet Paşa, Akka’da Napolyon’un ordularına karşı zafer kazandı.

- 1868. ‘’Danıştay’’ kuruldu. ‘’Şurayı Devlet’’ adıyla kurulan Danıştay, Padişah Abdülaziz’in nutkuyla fiilen çalışmaya başladı.

- 1876. Osmanlı devletinde sansür uygulamasına ilişkin ilk ‘’Kararnamei Ali’’ çıkarıldı.

- 1907. Anneler Günü, ilk kez ABD’nin Philadelphia kentinde kutlandı.

- 1919. İtilaf Devletleri temsilcileri, Paris’te, Yunanlılar’ın İzmir’i işgali konusunda karar aldılar.

- 1920. Amerikan Komünist Partisi kuruldu.

- 1921. Mustafa Kemal Paşa, TBMM’de “Müdafaayı Hukuk Grubu”nu kurdu.

- 1930. Cumhuriyet Halk Fırkası’nın 3. Büyük Kongresi’nde, ‘’Altı Ok’’un simgelediği ilkeler kabul edildi.

- 1933. Naziler Almanya’da Heinrich Mann, Upton Sinclair, Erich Maria Remarque gibi yazarların kitaplarını yakmaya başladılar.

- 1934. İstanbul’da görülmemiş balık akını: Lüferin kilosu 4 kuruşa düştü.

- 1940. Winston Churchill, Chamberlain’ın istifası üzerine İngiltere Başbakanı oldu.

- 1941. 550 Alman uçağı Londra’yı bombaladı, 1400 sivil öldü.

- 1961. TBMM, nispi temsil seçim sistemini kabul etti.

- 1975. Türk sinemasında komedi filmlerinin değişmez oyuncusu Necdet Tosun 49 yaşında öldü.

- 1995. Tiyatro sanatçısı Belkıs Dilligil, İstanbul’da geçirdiği trafik kazasında öldü.

 



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