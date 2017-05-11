Güncelleme: 00:32, 11 Mayıs 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Yassıada Davaları başladı

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Yassıada Davaları Başladı (1961)

27 Mayıs Darbesi sonrası gözaltına alınanlar için ‘’anayasayı ihlal’’ gerekçesi ile dava açıldı ve 11 Mayıs 1961 tarihinde yargılamalar başladı. Dava sonunda 15 kişiye ölüm, 31 kişiye ise müebbet hapis ve 408 kişiyede çeşitli hapis mahkumiyetleri verildi. Milli Birlik Komitesi yalnızca üç kişinin Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun ölüm cezalarını onayladı.http://www.dunyabulteni.net/index.php?aType=haber&ArticleID=174654

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Özdemiroğlu Osman Paşa İran Ordusunu Perişan Etti ‘’Meşaleler Şavaşı’’(1583)

Özdemiroğlu Osman Paşa Azerbaycan içlerine doğru ilerlemekte olan İmam Kuli komutasındaki 50000 kişilik Safevi ordusunu 11 Mayıs 1583 tarihinde Meşaleler Savaşında bozguna uğrattı. Bu savaşın Meşale yakılarak gece de devam ettirilmesi üzerine Meşaleler Savaşı denildi. Savaşı kaybeden Safevi ordusu İstanbul’dan yardım kuvvetlerinin de geldiğini duyunca Erivan (Revan)’dan ayrılarak İran’a doğru çekildi.

İstanbul’da Medrese Öğrencileri Ayaklandı ‘’Softalar Kıyamı’’(1876)

Genç Osmanlılar padişaha karşı bir halk isyanı çıkarmak için öncelikle medrese öğrencilerini kışkırtarak harekete geçmelerini sağladılar. Fatih, Bayezıt ve Süleymaniye medreselerindeki öğrenciler 11 Mayıs 1876 günü dersleri boykot ederek ayaklandılar. Bab-ı Âli’ye doğru yürüyen kalabalığın isteği doğrultusunda Padişah Abdülaziz Sadrazam Mahmut Nedim Paşa ile Şeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi’yi azletti. “Softalar Kıyımı” olarak bilinen bu olaydan sonra sadrazamlığa Mütercim Mehmet Rüştü Paşa, Seraskerliğe Hüseyin Avni Paşa, Midhat Paşa’da Vükelâ heyetine tayin edildi . Böylece ilerde Sultan Abdülaziz’i tahttan indirecek olan ihtilalci kadro istedikleri mevkilere geldi.

Sevr Antlaşmasının Taslağı Osmanlı Devletine Sunuldu (1920)

I.Dünya Savaşının üzerinden iki yıla yakın bir süre geçmesine rağmen İtilaf Devletleri Osmanlı Devletini paylaşma konusunda aralarında anlaşamadıkları için bir barış antlaşması imzalanamamıştı. Sonunda aradaki pürüzler giderildi ve Sevr Antlaşmasının maddeleri oluşturularak 24 Nisan 1920’de San Remo’da imza altına aldılar. Oluşturulan taslak daha sonra Osmanlı Devletine 11 Mayıs 1920 Tarihinde sunuldu. Bu taslağı kabul etmekten başka seçeneklerinin olmadığı söylenerek baskı yapılmaya başlandı.

Milli Mücadele’nin Bazı Liderleri İdama Mahkum Edildi (1920)

Nemrut Mustafa Paşa başkanlığında İstanbul’da ki Divan-ı Harp başta Mustafa Kemal olmak üzere Vasıf Bey (Kara), Ali Fuat Paşa (Cebesoy), Alfred Rüstem Bey, Dr. Adnan Bey (Adıvar) ve Halide Edip (Adıvar) gibi Milli Mücadele içerisinde yer alan bazı kişiler 11 mayıs 1920 tarihinde idama mahkum edildi. İsnat edilen suçlar "bozgunculuk" yaparak, halkı zorla askere almak, İttihatçılarla işbirliği yapmak gibi suçlamalardı.

Osmanlı Devletinden Ermenilerden Oluşan Jandarma Kurmasını İstediler(1895)

Ermeniler Anadolu’da çeşitli isyan şeklinde eylemler gerçekleştirerek Avrupa Devletlerinin ilgisini açık tutmaya çalışıyorlardı. Sonunda istedikleri oldu. Zamanın büyük devletleri İngiltere, Fransa ve Rusya Osmanlı Devleti’ne Berlin Antlaşmasının 61. Maddesini derhal uygulamasını isteyen bir notayı 11 Mayıs 1895 tarihinde verdiler. Bazı istekleri; 6 eyalete kendilerinin de onayladığı yeni vali atanması, Hamidiye alaylarının kaldırılması, Ermenilerden jandarma kurulmasını istemişlerdi.

Stalin’den Kırım Türklerine Sürgün Kararı (1944)

Stalin 11 Mayıs 1944 tarihinde bütün Kırım Türklerinin sürgüne gönderilmesi kararı aldı. Bu karar 17-18 Mayıs gecesi ansızın baskın şeklinde gerçekleştirildi. Yüzlerce yıllık Türk yurdu Kırım’da Türk bırakılmadı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

- 1812. İngiltere Başbakanı Spencer Perceval, cinnet getiren işadamı John Bellingham tarafından Avam Kamarası’nda vurularak öldürüldü.

- 1946. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün CHP Tüzüğü’nde yer alan ‘’Milli Şef’’ ve ‘’Değişmez Genel Başkan’’ unvanları kaldırıldı.

- 1949. İngiltere, 18 Nisan’da bağımsızlığını ilan eden İrlanda Cumhuriyeti’ni tanıdı.

- 1954. Öykü yazarı Sait Faik Abasıyanık 48 yaşında öldü. Ölümünden on yıl sonra, Burgaz Adası’ndaki evi müzeye dönüştürüldü

- 1976. TBMM, kadın işçilerin 20 yılda emekliliğini öngören tasarıyı kabul etti.

- 1984. Çay stoklarının tükendiği açıklandı. İstanbul’da bazı kahvehanelerde çay satışları durdu.

- 1985. Birmingham City ile Leeds United arasında Birmingham’da yapılan futbol maçı sırasında yangın çıktı; 40 kişi öldü, 150 kişi yaralandı.

- 1997. IBM bilgisayar şirketinin süper bilgisayarı Deep Blue (Koyu Mavi), gelmiş geçmiş en büyük satranç ustası kabul edilen Gari Kasparov’u yendi.

2005 - Galatasaray, Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda, Fenerbahçe'yi 5-1 mağlup ederek 14. Türkiye kupasını kazandı.