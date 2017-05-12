Güncelleme: 00:10, 12 Mayıs 2017 Cuma

Tarihte bugün: Fransa Tunus’u işgal etti

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Fransa Tunus’u İşgal Etti (1881)

Fransa Cezayir’e yerleştikten sonra gözünü Tunus’a dikmişti. Fakat Tunus’u İtalya’da istemekteydi. Almanya ve İngiltere Fransa’yı desteklediler. Çünkü İngiltere Kıbrıs’a yerleşmiş olması nedeniyle Fransa’yı Tunus’a yönlendiriyordu. Almanya ise Alsace-Lorraine’i Fransa’dan almış Fransızların dikkatini başka yöne çevirmeye çalışıyordu. Osmanlı Devleti ise 1877-1878 Rus savaşının çöküntüsü içerisinde idi. Fransa bu müsait ortamı değerlendirdi ve bazı sınır olaylarını bahane ederek Tunus’u işgal etti. Tunus Beyi 12 Mayıs 1881 tarihinde Bardo Antlaşmasını imzalayarak Fransız himayesini kabul etti. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika topraklarından önemli bir parçayı daha kaybetmiş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

İstanbul Kuşatması Tüm Şiddetiyle Devam Ediyor (1453)

İstanbul Kuşatması bir aydan fazla bir zamandır tüm şiddetiyle devam ediyordu. Fatih Sultan Mehmet tüm kararlılığını ortaya koyuyor Bizanslılar ise karşı koymak için ellerindeki tüm imkanları kullanıyorlardı. Osmanlı Kuvvetleri 12 Mayıs 1453 tarihinde Edirnekapı ile Tekfur Sarayı arasından büyük bir saldırı gerçekleştirdiler. Ancak Bizanslıların şiddetli direnişi karşısında bu saldırı sonuçsuz kaldı ve ordu geri çekildi.

İrlanda’nın Bağımsızlığını İsteyen Liderler Kurşuna Dizildi (1916)

İrlanda’da James Connoly öncülüğünde İngiltere’ye karşı bağımsızlık için Paskalya Ayaklanması olarak adlandırılan büyük bir ayaklanma çıktı. Ayaklanma güçlükle bastırıldı. Ayaklanma girişimi liderleri başta James Connoly olmak üzere 12 Mayıs 1916 tarihinde kurşuna dizilerek idam edildiler.

Kuzey Afrika Savaşını Alman Ve İtalyan Kuvvetleri Kaybetti (1943)

I.Dünya Savaşının başlarında İtalya Kuzey Afrika’da Mısır saldırısında İngilizler karşısında yenildiler. Bunun üzerine Hitler General Rommel komutasında bir kısım Alman kuvvetini bölgeye gönderdi. Başlangıçta Rommel başarılı oldu ve İskenderiye’ye kadar ilerledi. Fakat gerekli yardım gelmeyince Almanlar geri çekilmek zorunda kaldılar ve 12 Mayıs 1943 tarihinde de tamamen teslim oldular. Yaklaşık 150 bin civarında alman ve İtalyan askeri esir alınmıştı.

Ankara’da Facia ‘’YİBA Çarşısı Yandı’’(1978)

Ankara’da Dışkapı ile Ulus arasında bulunan YİBA çarşısı 12 Mayıs 1978 tarihinde binanın alt katında bulunan bir çanta imalathanesinde başlayan yangın sonucu yandı. Bu yangında 49 kişi hayatını kaybederken 100’den fazla kişide yaralandı. YİBA çarşısı 1964 yılında açılmıştı. Yangının kalabalık bir saate denk gelmesi ve binada yangın çıkışının olmaması kayıpları arttırmıştır.

Çin’de Siçuan Depremi Yaşandı (2008)

Çin Halk Cumhuriyetinin Siçuan eyaletinde 12 Mayıs 2008 tarihinde 7.8 şiddetinde büyük bir deprem yaşandı. Yaşanan felakette tahminen 70 bin kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı bir çok çevre ülkeden hissedildi ve Çin’de üç gün ulusal yas ilan edildi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

- 1871. Paris Komünü ayrılık halinde kadınlara nafaka hakkı tanıdı.

- 1929. İlk tıp bayramı, Haydarpaşa Tıp Fakültesi binasında törenle kutlandı.

- 1937. İngiltere’de VI. George, tahtı reddeden VIII. Edward yerine taç giydi.

- 1947. Güzel Sanatlar Akademisi’nin Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesinde yetişen on sanatçının oluşturduğu ‘’Onlar Grubu’’ kuruldu.

- 1951. Yıkıcı gücü Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bombaların 100 katı büyüklüğünde olan ilk hidrojen bombası denemesi, Pasifik Okyanusu’ndaki Eniwetok atolünde yapıldı.

- 1976. Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Türkiye’de büro açma isteği kabul edildi.

- 1978. Liselerde okutulan ahlak dersi ve müfredat programları ile ders kitapları uygulamadan kaldırıldı.

- 1979. Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği, gazetelere ‘’Gerçekçi Çıkış Yolu’’ başlıklı, Ecevit hükümetini eleştiren tam sayfa ilan verdi.

- 1994. Kayıp olan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Namık Erdoğan, başına iki kurşun sıkılmış halde ölü bulundu.

- 1997. Güneydoğu’da sürdürülen operasyonlarda 28 terörist ölü ele geçirildi.

- 1998. İstanbul’da, Hollanda ve Türk polisinin ortak çalışması sonucu, deniz yoluyla İtalya ve Hollanda’ya gönderilmek istenen, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin’in amcasının oğlu Nizamettin Baybaşin’e ait 10 trilyon lira değerinde eroin ve afyon sakızı ele geçirildi.

- 1998. İHD Genel Başkanı Akın Birdal, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

