Güncelleme: 00:13, 13 Mayıs 2017 Cumartesi

Tarihte bugün: Mehmet Ali Ağca Papa’yı vurdu

Tarih Dosyası / Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Mehmet Ali Ağca Papa’yı Vurdu (1981)

Gazeteci Abdi İpekçi suikastinin zanlısı olarak aranan Mehmet Ali Ağca 13 Mayıs 1981 tarihinde Vatikan’da San Pietro meydanında konuşma yapan Papa II.Jean Paule’ü ateş ederek ağır şekilde yaraladı. Papa uzun süren bir ameliyattan sonra kurtuldu. Yakalanan Mehmet Ali Ağca dava sonunda ömür boyu hapse mahkum oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Süleyman Demirel’e Yumruklu Saldırı Yapıldı (1975)

Üzerine giydiği sahte yüzbaşı elbisesi ile başbakanlık önüne gelen Vural Önsel adlı bir kişi başbakanlık binası önündeki merdivenlerde 13 Mayıs 1975 günü Süleyman Demirel’e yumruklu saldırı da bulundu. Otuz dört yaşında olduğu belirlenen saldırganın annesi oğlunun ruh sağlığının yerinde olmadığını iddia etti. Bu olaydan saldırga bir buçuk yıl hapis cezası aldı. Saldırganın cebinden CHP Çankaya örgütüne ait bir seminer giriş kartı bulunması çeşitli yorumları beraberinde getirdi.

ABD Meksika Topraklarının Yarısını Ele Geçirdi (1846)

ABD ile Meksika arasında 13 Mayıs 1846 tarihinde büyük bir savaş çıktı. Savaşın başlangıcı ABD’nin Meksika toprağı olan Teksas’ın ABD birliklerince işgaline dayanmaktadır. Meksika ile arasında ki sınır çatışmalarını gerekçe gösteren ABD Meksika ile savaş kararı aldı. Savaş ABD’nin kesin galibiyeti ile sona erdi. ABD savaş sonunda yapılan antlaşma ile belirli bir miktar para ödemek şartıyla New Mexico, Nevada, Arizona ve Kaliforniya topraklarını Meksika’dan aldı.

Muavenet-i Milliye Goliath’ı Batırdı İngiltere'de Hükümet Sarsıldı (1915)

İngilizlerin Goliath adlı büyük bir zırhlısı Morto koyuna demirlemiş buradan Türk tabyalarına göz açtırmıyordu. Bu duruma son vermek için harekete geçildi ve küçük bir gemi olan Muavenet-i Milliye Goliath’ı bertaraf etmek için görevlendirilince 12-13 Mayıs gece yarısı harekete geçti.

Işıklarını söndürüp gece karanlığında bütün tehlikeleri göze alarak ilerledi. Burnu döner dönmez büyük zırhlılardan Goliath bütün heybetiyle karşılarındaydı ancak yaklaşmak gerekiyordu. Bu hiç de kolay değildi çünkü projektörler sürekli etrafı tarıyorlardı. Nitekim az bir mesafe kala nöbetçilerden birisi tarafından fark edildiler. İngiliz nöbetçinin kimsiniz sorusuna İngilizce ve İngiliz aksanıyla ‘’büyük bir haberimiz var’’ diyerek cevap verildi. İngiliz nöbetçi subayı uyanamamıştı ya da düşmanın bu kadar cesur bir teşebbüs yapabileceğine ihtimal vermemiş olmalı ki alarm vermeye gerek duymadı. Bu bir iki cümle gerekli zamanı kazandırmış iki torpil peş peşe denize bırakılmıştı. Bir süre sonra Goliath’ın baş tarafında büyük bir patlama meydana geldi. Koca dev gemi 500 kadar personeli ile birlikte birkaç dakika içerisinde daha ne olduğunu anlayamadan Çanakkale boğazının suları içerisinde kayboldu .

MÜSİAD Ve TÜSİAD Tarihinde Bir İlk Yaşandı (2010)

MÜSİAD Genel Başkanı Vardan başkanlığındaki heyet, 13 Mayıs 2010 tarihinde TÜSİAD’ı ziyaret etti. Bu ziyaret iki kuruluş içinde bir ilk oldu.Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Ömer Cihat Vardan başkanlığındaki heyet, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Ümit Boyner ve Yönetim Kurulu’na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

- 1919. İzmir’in işgal edileceğine ilişkin Venizelos’un beyannamesi, Aya Fotini Kilisesi’nde Yunan Albayı Mavrudis tarafından yerli Rumlar’a okundu.

- 1926. Sıtma ile Mücadele Kanunu kabul edildi.

- 1929. İran’ın Horasan bölgesindeki depremde 3 bin kişi öldü.

- 1943. II. Dünya Savaşı’nda, Mihver kuvvetleri askerlerinin Tunus’ta İttifak devletlerine teslim olmasıyla Kuzey Afrika savaşı son buldu.

- 1950. Ereğli Kömür İşletmeleri’nde Türkiye’nin ilk siyasal grevi yapıldı.

- 1958. Cezayir’de Fransız milliyetçiler ayaklandı.

- 1965. Batı Almanya İsrail’i tanıdı. Karar nedeniyle, 9 Arap ülkesi Batı Almanya ile ilişkisini kesti.

- 1975. Başbakan Süleyman Demirel, Vural Önsel adlı bir kişinin saldırısına uğradı. Demirel’in burun kemiği kırıldı.

- 1976. İstanbul Kapalıçarşı’da yangın çıktı; 1 han tamamen, 2 han kısmen yandı.

- 1994. Eski İSKİ Genel Müdürü Ergun Göknel, ‘’Klor yolsuzluğu’’ davasında 8 yıl 4 ay hapse mahkum edildi.

- 1996. DYP Genel Başkanı Tansu Çiller’in örtülü ödenekten dolandırıcı Selçuk Parsadan’a 5.5 milyar lira verdiği iddia edildi. Parsadan’ın birçok ünlü kişi ve bazı kuruluşları dolandırdığı ortaya çıktı.

- 2000. Ankara’da Sincan’da tarlaya bırakılmış halde fazla miktarda patlayıcı madde ve silah ele geçirildi. Patlayıcı ve silahların, yasadışı Tevhid (Selam) örgütü mensubu Necdet Yüksel tarafından bırakıldığı belirlendi. Yüksel’in Ahmet Taner Kışlalı’nın aracına bombayı koyduğunu ‘’itiraf ettiği’’ bildirildi.

