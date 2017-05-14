GÃ¼ncelleme: 01:00, 14 MayÄ±s 2017 Pazar

Tarihte bugÃ¼n: Ä°srail kuruluÅŸunu ilan etti

Tarih Servisi/DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ

GÃœNÃœN OLAYI

Yahudiler Tarihsel AmaÃ§larÄ±na UlaÅŸtÄ± Ve Ä°srail Devleti Kuruldu (1948)

Yahudiler ilk olarak OsmanlÄ± Devleti zamanÄ±nda Sultan II.AbdÃ¼lhamitâ€™ten Filistinâ€™de bir Yahudi Devleti kurulmasÄ± isteÄŸinde bulunmuÅŸlardÄ±. Fakat bu istekleri reddedilmiÅŸti. Ä°ngiliz iÅŸgal dÃ¶nemi Yahudiler iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir fÄ±rsat oldu. Ã–nce kademeli olarak bÃ¶lgedeki Yahudi nÃ¼fusu artÄ±rÄ±ldÄ±. ArkasÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸlandÄ±. Ä°ngiltere Filistin meselesini BMâ€™ye taÅŸÄ±dÄ±.BM Filistinâ€™in bÃ¶lÃ¼nerek iki ayrÄ± devlet kurulmasÄ± Ã¶nerildi. Araplar ile Yahudilerin Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¶nemde Ä°ngiltere manda yÃ¶netimine son verdi. Tel Avivâ€™de 14 MayÄ±s 1948 tarihinde toplanan Yahudi Milli Konseyi Ä°srail Devletinin kuruluÅŸunu ilan etti. Ä°lk tanÄ±yanlar ise ABD ve SSCB oldu.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

KaramanoÄŸlu Mehmet Bey TÃ¼rkÃ§eyi Resmi Dil Ä°lan Etti (1277)

KaramanoÄŸlu Mehmet Bey Anadolu SelÃ§uklu Devleti ileri gelenlerinin karÅŸÄ± koymasÄ±na raÄŸmen 14 MayÄ±s 1277 tarihinde Konyaâ€™yÄ± ele geÃ§irdi. Beraberinde getirdiÄŸi ve SelÃ§uklu soyundan olduÄŸunu ilan ettiÄŸi Cimri lakaplÄ± Alaaddin SiyavuÅŸâ€™u sultan ilan etti. Kendisi de vezir olan KaramanoÄŸlu Mehmet Bey divan toplantÄ±sÄ±nda â€˜â€™bundan sonra divanda, sarayda ve resmi toplantÄ±larda, mecliste ve meydanda TÃ¼rkÃ§eden baÅŸka dil kullanÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ±â€™â€™ ilan etti. Bu olay tarihte ilk kez TÃ¼rkÃ§enin resmi dil ilan ediliÅŸi olarak kabul edilir. Daha sonra ki gÃ¼nlerde KaramanoÄŸlu Mehmet Bey MoÄŸollar tarafÄ±ndan katledildi.

HaÃ§lÄ± DonanmasÄ± Cerbeâ€™de Â BÃ¼yÃ¼k Bir Yenilgi AldÄ± (1560)

Kaptan-Ä± Derya Piyale Mehmet PaÅŸa ve Turgut Reis komutasÄ±nda ki 120 gemilik OsmanlÄ± DonanmasÄ± 200 gemiden oluÅŸan ve yine Andrea Doria komutasÄ±nda ki HaÃ§lÄ± donanmasÄ±nÄ± 14 MayÄ±s 1560 tarihinde yine bÃ¼yÃ¼k bir yenilgiye uÄŸrattÄ±. Andrea Doria Prevezeâ€™den sonra burada da hezimete uÄŸramayÄ± hazmedemedi ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nden Ã¶ldÃ¼. Bu zaferin arkasÄ±ndan 80 gÃ¼nlÃ¼k bir kuÅŸatma sonunda Cerbe AdasÄ± ele geÃ§irildi. Arta kalan dÃ¼ÅŸman donanmasÄ± Sicilya AdasÄ±na gÃ¼Ã§lÃ¼kle sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. AsÄ±l darbeyi bu savaÅŸa Ã¶ncÃ¼lÃ¼k eden Ä°spanyol donanmasÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

SeÃ§im Sistemi DeÄŸiÅŸti CHP Hezimete UÄŸradÄ± (1950)

TÃ¼rkiyeâ€™de ilk defa seÃ§imlerde gizli oy aÃ§Ä±k sayÄ±m yÃ¶ntemi ile 14 MayÄ±s 1950 yÄ±lÄ±nda milletvekili genel seÃ§imi yapÄ±ldÄ±. Bu seÃ§imin galibi Demokrat Parti oldu. CHPâ€™nin 27 yÄ±l sÃ¼ren iktidar dÃ¶nemi kapandÄ±. YapÄ±lan seÃ§imlerde DP 396, CHP 68, MP 1 ve 7 baÄŸÄ±msÄ±z milletvekili TBMMâ€™ye girmeye hak kazandÄ±.

VarÅŸova PaktÄ± Kuruldu (1955)

VarÅŸova'da sekiz sosyalist Ã¼lke tarafÄ±ndan14 MayÄ±s 1955'de Dostluk, Ä°ÅŸbirliÄŸi ve KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± YardÄ±m AntlaÅŸmasÄ± ile kurulan askeri ve siyasal birlik VarÅŸova PaktÄ± olarak kuruldu. AntlaÅŸma Ã¼lkeler Arnavutluk, Romanya, SSCB, Demokratik Almanya, Bulgaristan, Polonya, Ã‡ekoslovakya ve Macaristan arasÄ±nda imzalandÄ±. Pakt'Ä±n askeri kanadÄ±na Demokratik Almanya 1956'da katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

BÃ¼lent Ecevit CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na SeÃ§ildi (1972)

CHP kurultayÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nden itibaren Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen BÃ¼lent Ecevit aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± hissettirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Kurultay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi durumu iyice netleÅŸtirmiÅŸti. Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ ikinci gÃ¼nÃ¼ 7 MayÄ±s 1972 tarihinde parti meclisi iÃ§in gÃ¼venoyu yaptÄ±rdÄ±. AmacÄ± gÃ¼vensizlik oyu Ã§Ä±kmasÄ± ve Parti Meclisini yeniden oluÅŸturmaktÄ±. Fakat istediÄŸi olmadÄ± ve parti meclisi gÃ¼venoyu aldÄ±. ArtÄ±k Ecevitâ€™in gÃ¼cÃ¼ iyice netleÅŸmiÅŸti. Bu sonuÃ§ KarÅŸÄ±sÄ±nda Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼ istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ kurultaya giden CHPâ€™de 14 MayÄ±s 1972 tarihinde BÃ¼lent Ecevit CHP Genel BaÅŸkanÄ± seÃ§ildi. BÃ¶ylece CHPâ€™de milli ÅŸef dÃ¶nemi kesin olarak sona ermiÅŸ oldu.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

- 1767. Ä°ngiliz hÃ¼kÃ¼metinin ithal Ã§aya vergi koymasÄ± Ã¼zerine Amerikan BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k savaÅŸÄ± baÅŸladÄ±.

- 1839. Askeri hekim yetiÅŸtiren OsmanlÄ± Ã¶ÄŸretim kurumu Mektebi Åžahane-i TÄ±bbiye aÃ§Ä±ldÄ±. Tanzimat FermanÄ±â€™nÄ±n getirdiÄŸi reform dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinden en Ã§ok etkilenen kurumlardan olan â€˜â€™Mektebi Åžahane-i TÄ±bbiyeâ€™â€™, 1909â€™da, HaydarpaÅŸaâ€™daki binasÄ±na (bugÃ¼nkÃ¼ Marmara Ãœniversitesi) taÅŸÄ±ndÄ±.

- 1919. Ä°zmir LimanÄ±â€™nda bulunan Ä°tilaf Devletleri donanmasÄ± kumandanÄ± Amiral Caltrop, TÃ¼rk ordusuna Ä°zmirâ€™in YunanlÄ±lar tarafÄ±ndan iÅŸgal edileceÄŸini bildirdi.

- 1919. Ä°zmirli yurtseverler, gece Yahudi MaÅŸatlÄ±ÄŸÄ±â€™nda toplanarak, â€˜â€™Reddi Ä°lhakâ€™â€™ ilkesini kabul ettiler.

- 1924. TÃ¼rkiye TaÅŸ KÃ¶mÃ¼rÃ¼ Kurumu Zonguldakâ€™ta faaliyete geÃ§ti.

- 1948. Filistinâ€™de Ä°ngiliz egemenliÄŸi sona erdi; Ä°srail baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti.

- 1968. Ãœniversite Ã¶ÄŸrencileri â€˜â€™NATOâ€™ya HayÄ±râ€™â€™ haftasÄ± baÅŸlattÄ±; 106 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

- 1969. CHP Genel BaÅŸkanÄ± Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼, Celal Bayarâ€™Ä± Pembe KÃ¶ÅŸkâ€™te konuk etti.

- 1974. â€˜â€™Genel Afâ€™â€™ TBMMâ€™de kabul edildi. 141. ve 142. maddeler kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±.

- 1987. TBMM, Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini kabul ederek, siyasi yasaklar iÃ§in referanduma gidilmesi, milletvekili sayÄ±sÄ±nÄ±n 450â€™ye Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve seÃ§men yaÅŸÄ±nÄ±n 20â€™ye indirilmesini benimsedi.

- 1997. GÃ¼neydoÄŸuâ€™da sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len operasyonlarda 30â€™u Ã¶lÃ¼, 32 Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi. TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, Irak KÃ¼rdistan Demokrat Partisiâ€™nin isteÄŸi Ã¼zerine Kuzey Irakâ€™a girdi.