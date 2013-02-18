GÃ¼ncelleme: 00:11, 15 MayÄ±s 2017 Pazartesi

Tarihte bugÃ¼n: Arap-Ä°srail savaÅŸÄ± baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Tarih DosyasÄ±



GÃœNÃœN OLAYI

Arap-Ä°srail SavaÅŸÄ± BaÅŸladÄ± (1948)

Yahudilerin Ä°srail Devletinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etmeleri Ã¼zerine Arap devletleri bu kararÄ± kabul etmediler.Â

MÄ±sÄ±r, ÃœrdÃ¼n, Suriye, LÃ¼bnan ve Irak ordularÄ± 15 MayÄ±s'tan itibaren Ä°srailin Ã¼zerine yÃ¼rÃ¼meye baÅŸladÄ±lar. Birinci Arap-Ä°srail savaÅŸÄ± baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸin ilginÃ§ tarafÄ±, Amerika yeni Ä°srail devletini 14 MayÄ±s gÃ¼nÃ¼ tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± halde, Sovyet Rusya Arap Ä°srail savaÅŸÄ±nÄ±n Ã§Ä±kmasÄ±ndan iki gÃ¼n sonra tanÄ±dÄ±. Yani Sovyetler aÃ§Ä±kÃ§a Araplara karÅŸÄ± cephe almÄ±ÅŸtÄ±.

1948-49 Arap-Ä°srail SavaÅŸÄ± bir yÄ±l kadar sÃ¼rdÃ¼. Ä°srailâ€˜in ancak 75.000 kiÅŸilik muntazam bir ordusu olmasÄ±na ve beÅŸ Arap devletinin saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸramasÄ±na raÄŸmen, Araplar her yerde aÄŸÄ±r yenilgiye uÄŸradÄ±lar. Ä°Ã§lerinde en iyi savaÅŸanÄ± ÃœrdÃ¼n ordusu oldu.

GÃœNÃœN KÄ°ÅžÄ°SÄ°Â

AydÄ±noÄŸlu Gazi Umur Bey Åžehit DÃ¼ÅŸtÃ¼ (1348)

Gazi Umur Bey AydÄ±noÄŸullarÄ± BeyliÄŸinin en aktif hÃ¼kÃ¼mdarÄ± olarak bilinmektedir. Gazi Umur Bey zamanÄ±nda AydÄ±noÄŸullarÄ± donanmasÄ± Ege AdalarÄ± ve Mora YarÄ±madasÄ±na kadar akÄ±nlarda bulunmuÅŸ ve HaÃ§lÄ±lar ile baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼cadeleler sergilemiÅŸtir. AydÄ±noÄŸlu Gazi Umur Bey Ä°zmirâ€™i HaÃ§lÄ±larÄ±n elinden geri almak isterken 15 MayÄ±s 1348 tarihinde ÅŸehit dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ermeniler Vanâ€™Ä± Ä°ÅŸgal Ederek Ruslara Teslim Ettiler (1915)

I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n hemen arkasÄ±ndan Anadoluâ€™da ki Ermeniler Ã§ete faaliyetlerine baÅŸladÄ±lar. Rusya ile OsmanlÄ± Devletinin savaÅŸa girmesinin ardÄ±ndan Rus subaylar tarafÄ±ndan eÄŸitilmiÅŸ olan Ã§ok sayÄ±da Ermeni gÃ¶nÃ¼llÃ¼ tabur ve Ã§eteler oluÅŸturdular. Bu Ã§eteler askeri birliklere ve sivil halka saldÄ±rarak DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesini kan ve ateÅŸ Ã§emberine dÃ¶ndÃ¼rdÃ¼ler. Eli silah tutan kiÅŸilerin savaÅŸta olmasÄ± onlarÄ±n iÅŸini kolaylaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ masum halka karÅŸÄ± her tÃ¼rlÃ¼ zulmÃ¼ iÅŸlemelerine neden olmuÅŸtur. Ermeni Ã§eteleri Van ÅŸehrini kuÅŸattÄ±lar. Vanâ€™Ä±n MÃ¼slÃ¼man ahalisi Bitlisâ€™e doÄŸru gÃ¶Ã§ etmeye baÅŸladÄ±. GÃ¶Ã§ eden halkdan bir Ã§ok kiÅŸi Ã§eteler tarafÄ±ndan korkunÃ§ yÃ¶ntemler ile katledildi. Åžehirde bulunan Ã§ok az sayÄ±da ki kuvvet ÅŸehri boÅŸaltmak zorunda kaldÄ±. Ermeniler 14 MayÄ±s 1915 tarihinde Vanâ€™Ä± iÅŸgal ettiler ve sonrada 15 MayÄ±sâ€™ta Ruslara teslim ettiler.

YunanlÄ±lar Ä°zmirâ€™i Ä°ÅŸgal Ettiler (1919)

Paris BarÄ±ÅŸ KonferansÄ±nda alÄ±nan karar doÄŸrultusunda YunanlÄ±lar 15 MayÄ±s 1919 tarihinde Ä°zmirâ€™i yerli gayri MÃ¼slimlerin bÃ¼yÃ¼k tezahÃ¼ratlarÄ± eÅŸliÄŸinde iÅŸgal ettiler. Bu duruma tahammÃ¼l edemeyen Gazeteci Hasan Tahsin Yunan askerleri Ã¼zerine ateÅŸ aÃ§tÄ± ve Yunan askerleri tarafÄ±ndan ÅŸehit edildi. Ä°zmirâ€™in YunanlÄ±lar tarafÄ±ndan iÅŸgali bÃ¼tÃ¼n yurtta bÃ¼yÃ¼k tepki ile karÅŸÄ±landÄ±.

Ä°ran ÅžahÄ± RÄ±za Pehlevi TÃ¼rkiyeâ€™ye Geldi (1956)

Ä°ran ÅžahÄ± RÄ±za Pehlevi ve eÅŸi 15 MayÄ±s 1956 tarihinde resmi bir ziyaret iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™ye geldi. Åžah RÄ±za Pehlevi ve eÅŸi Ankaraâ€™da 19 MayÄ±s tÃ¶renlerini ve Ä°zmirâ€™de Hava Kuvvetlerinin gÃ¶sterilerini izlediler. YaklaÅŸÄ±k iki hafta TÃ¼rkiyeâ€™de kaldÄ±ktan sonra Ã¼lkelerine dÃ¶ndÃ¼ler.

Demokrasi Ä°steyen AydÄ±nlar DilekÃ§esi Kenan Evrenâ€™e Sunuldu (1984)

Aziz Nesin Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde hazÄ±rlanan Demokrasinin tÃ¼m kurum ve kurallarÄ± ile iÅŸletilmesini isteyen AydÄ±nlar DilekÃ§esi CumhurbaÅŸkanÄ± Kenan Evrenâ€™e 15 MayÄ±s 1984 tarihinde sunuldu. DilekÃ§eyi imzalayanlar hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

KÄ±zÄ±lordu Afganistanâ€™dan Ã§ekilmeye BaÅŸladÄ± (1988)

Afganistan iÅŸgalinde mÃ¼cahitlerin sert direniÅŸi sonrasÄ± baÅŸarÄ±sÄ±z olan SSCB imzaladÄ±ÄŸÄ± antlaÅŸma sonrasÄ±nda 15 MayÄ±s 1988 tarihinde ordusunu Afganistanâ€™dan kademeli olarak Ã§ekmeye baÅŸladÄ±.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1718. LondralÄ± avukat James Puckle, makineli tÃ¼feÄŸi icat etti.

- 1756. Kuzey Amerikaâ€™daki egemenlik mÃ¼cadelesinde Ä°ngiltereâ€™nin Fransaâ€™ya savaÅŸ aÃ§masÄ±yla, Fransa-KÄ±zÄ±lderili savaÅŸÄ± olarak da bilinen 7 yÄ±l savaÅŸÄ± baÅŸladÄ±.

- 1873. DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Lisesi kuruldu.

- 1924. Sanayi-i Nefise Mektebi (M.Ãœ GÃ¼zel Sanatlar Akademisi) Ã¶ÄŸrencileri ilk resim sergilerini Ä°stanbulâ€™da aÃ§tÄ±lar.

- 1925. Ankaraâ€™daki TÃ¼rkiye-Rusya milli futbol maÃ§Ä±, 2-1 TÃ¼rkiyeâ€™nin maÄŸlubiyetiyle sonuÃ§landÄ±.

- 1928. ABDâ€™de Sinema SanatlarÄ± ve Bilimleri Akademisi ilk Ã¶dÃ¼lleri daÄŸÄ±ttÄ±. Amerikan yapÄ±mÄ± sessiz film â€˜â€™Wingsâ€™â€™ (Kanatlar) en iyi film seÃ§ildi. Frank Borzage, â€˜â€™en iyi yÃ¶netmenâ€™â€™, Emil Jannings â€˜â€™en iyi erkek oyuncuâ€™â€™ ve Janet Gaynor da â€˜â€™en iyi kadÄ±n oyuncuâ€™â€™ Ã¶dÃ¼llerini aldÄ±. Ã–dÃ¼ller, 1931â€™den bu yana â€˜â€™Oscarâ€™â€™ adÄ±yla da biliniyor.

- 1953. Ä°stinye Tersanesiâ€™nde yapÄ±lan BostancÄ± ve Caddebostan gemileri tÃ¶renle denize indirildi.

- 1963. ABDâ€™li astronot L. Gordon Cooper, Mercury-Atlas 8 adlÄ± kapsÃ¼lle o gÃ¼ne kadar yapÄ±lmÄ±ÅŸ en uzun uzay uÃ§uÅŸunu (34 saat, 19 dakika) gerÃ§ekleÅŸtirmek Ã¼zere uzaya fÄ±rlatÄ±ldÄ±.

- 1965. EreÄŸli Demir Ã‡elik FabrikalarÄ± tesisleri hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.

- 1966. Washingtonâ€™da Vietnam SavaÅŸÄ±â€™nÄ± protesto eden 8 bin kiÅŸi, 2 saat boyunca Beyaz Saray Ã§evresinde gÃ¶steri yaptÄ±.

- 1969. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸinin Meclisâ€™te kabul edilmesiyle, eski DPâ€™lilere siyasal haklarÄ±nÄ± iade etme imkanÄ± tanÄ±ndÄ±.

- 1983. 12 EylÃ¼l dÃ¶neminin ardÄ±ndan demokrasiye geÃ§iÅŸte kurulan ilk parti aÃ§Ä±klandÄ±: MilliyetÃ§i Demokrasi Partisi.

- 1987. Ä°ki bine yakÄ±n kadÄ±n, YoÄŸurtÃ§u ParkÄ±â€™nda baÅŸlayan ve SÃ¶ÄŸÃ¼tlÃ¼Ã§eÅŸmeâ€™de son bulan â€˜â€™dayaÄŸÄ± protestoâ€™â€™ yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne katÄ±ldÄ±.

- 1990. Vincent Van Goghâ€™un yapÄ±tÄ± â€˜â€™Doktor Gachetâ€™nin Portresiâ€™â€™ adlÄ± tablo, o gÃ¼ne kadar bir resim iÃ§in Ã¶denen en yÃ¼ksek fiyatla 82,5 milyon dolara satÄ±ldÄ±.

- 1997. SÄ±nÄ±r Ã¶tesi operasyonun ilk gÃ¼nÃ¼nde SarÄ±kavaklarâ€™da 30 terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ ele geÃ§irildi.

- 2000. Necdet YÃ¼kselâ€™in Sincanâ€™da gÃ¶sterdiÄŸi yerdeki ikinci cephanelikte, 75 kilo C-4, 30 tabanca, 4 otomatik tabanca ile 7 lav silahÄ± bulundu.