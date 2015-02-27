GÃ¼ncelleme: 00:10, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

Tarihte bugÃ¼n: PadiÅŸah Vahdettin vefat etti

Tarih DosyasÄ±/DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Son PadiÅŸah Vahdettin Ä°talyaâ€™da Vefat Etti (1926)

Vahdettin I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n sonunun artÄ±k iyice netleÅŸtiÄŸi 1918 temmuz ayÄ±nda padiÅŸah oldu. YaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt ay sonra Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ± ile OsmanlÄ± Devleti yenilgiyi kabul ederek teslim oldu. Ã‡ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir dÃ¶nemde hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±k yapan padiÅŸah Vahdettin saltanatÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine 17 KasÄ±m 1922 tarihinde sessiz bir ÅŸekilde Ã¼lkeden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HayatÄ±n son gÃ¼nlerini Ä°talyaâ€™nÄ±n San Remo kentinde maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§erisinde geÃ§iren son padiÅŸah 14 MayÄ±s 1926 tarihinde kalp yetmezliÄŸinden vefat etti. Cenazesi Suriyeâ€™ye getirilmiÅŸ ve Åžamâ€™da defnedilmiÅŸtir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°stanbul KuÅŸatmasÄ±nda Yer AltÄ±nda da Åžiddetli Ã‡arpÄ±ÅŸmalar Oldu (1453)

Fatih Sultan Mehmet maden iÅŸÃ§ileri getirtti ve EÄŸrikapÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ä°stanbulâ€™a yer altÄ±ndan tÃ¼nel kazÄ±larak girilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunuldu. BizanslÄ±larÄ±n bunu fark ederek karÅŸÄ± tÃ¼nel aÃ§masÄ± Ã¼zerine yer altÄ±nda 16 MayÄ±s 1453 tarihinde ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmalar oldu. AynÄ± gÃ¼n HaliÃ§ Ã¼zerinde ki zincirlere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da tÃ¼nel saldÄ±rÄ±sÄ± gibi sonuÃ§suz kaldÄ±.

Rusya Ä°le BÃ¼kreÅŸ AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1812)

Rusya ne zaman kendini gÃ¼Ã§lÃ¼ hissetse ya da OsmanlÄ± Devletini sÄ±kÄ±ntÄ±da gÃ¶rse fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmak istememiÅŸ ve OsmanlÄ± Devletine savaÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ar I.Petroâ€™nun gÃ¶sterdiÄŸi hedefe ulaÅŸmak iÃ§in sÃ¼rekli bir Ã§aba iÃ§erisine girmiÅŸtir. III.Selimâ€™in reformlarÄ± ile toparlanma belirtileri gÃ¶steren OsmanlÄ± Devletine fÄ±rsat vermek istemeyen Rusya 1806 yÄ±lÄ±nda savaÅŸ ilan etti. SavaÅŸ sonunda 16 MayÄ±s 1812 tarihinde BÃ¼kreÅŸ antlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± ile sona erdi.

Mustafa Kemal Sultan Vahdetin Ä°le Son Kez GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ Ve Anadoluâ€™ya Hareket Etti (1916)

Mustafa Kemal 9. Ordu MÃ¼fettiÅŸi olarak gÃ¶revlendirilmesinin ardÄ±ndan Samsunâ€™a hareket etmeden Ã¶nce son defa Sultan Vahdettin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ayrÄ±ntÄ±larÄ± hakkÄ±nda fazla bir bilgi yoktur. Mustafa Kemal PaÅŸa aynÄ± gÃ¼n BandÄ±rma Vapuru ile Anadoluâ€™ya hareket etmiÅŸtir.

SSCB Ä°le Ã‡ekoslavakya ArasÄ±nda Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1935)

Fransaâ€™nÄ±n arkasÄ±ndan SSCB Ã‡ekoslavakya ile de 16 MayÄ±s 1935 tarihinde bir ittifak antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±. Ancak antlaÅŸmada ki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼ Fransaâ€™nÄ±n da yardÄ±ma gelmesi ile mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±. BÃ¶ylece antlaÅŸma Ã¼Ã§lÃ¼ bir ittifaka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

AhÄ±ska TÃ¼rkleri TÃ¼rkiyeâ€™den Destek Ä°stediler (1990)

Stalin tarafÄ±ndan yurtlarÄ±ndan sÃ¼rgÃ¼n edilen AhÄ±ska TÃ¼rkleri TÃ¼rkiyeâ€™nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde 16 MayÄ±s 1990 tarihinde bir miting dÃ¼zenleyerek sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde TÃ¼rkiyeâ€™nin desteÄŸini istediler.

PKK Jandarma KarakollarÄ±na SaldÄ±rdÄ± (1992)

ÅžÄ±rnak Uludereâ€™ye baÄŸlÄ± IÅŸÄ±kveren ve TaÅŸdelen Jandarma KarakollarÄ±â€™na PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristlerce16 MayÄ±s 1992 tarihinde saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 Asker ÅŸehit olurken, 36 terÃ¶ristin ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§ildi (1993)

Turgut Ã–zalâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±nda TBMMâ€™de yapÄ±lan oylama neticesinde DYP ve SHP oylarÄ± ile BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel 244 oy ile 16 MayÄ±s 1993 tarihinde cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

- 1717. Voltaire adÄ±yla bilinen yazar FranÃ§ois-Marie Arouet, din ve krallÄ±k karÅŸÄ±tÄ± yazÄ±larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Bastille hapishanesine gÃ¶nderildi.

- 1888. Gramofonun mucidi Emile Berliner, Philadelphiaâ€™da geliÅŸtirdiÄŸi bu aletin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

- 1919. Mustafa Kemal, Samsunâ€™a gitmek Ã¼zere â€˜â€™BandÄ±rmaâ€™â€™ vapuru ile Ä°stanbulâ€™dan yola Ã§Ä±ktÄ±.

- 1926. Son OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± VI. Mehmet Vahdettin, Ä°talyaâ€™nÄ±n San Remo kentinde Ã¶ldÃ¼.

- 1943. VarÅŸova gettosundaki Yahudi topluluÄŸunun Nazi iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸi kÄ±rÄ±ldÄ±. Hayatta kalanlar Treblinka toplama kampÄ±na gÃ¶nderilmeye baÅŸladÄ±.

- 1952. Ä°ngiltereâ€™de kadÄ±nlara eÅŸit Ã¼cret yasalaÅŸtÄ±.

- 1952. Yazar Mahmut Åževket Esendal 69 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

- 1957. IBMâ€™in, yeni geliÅŸtirdiÄŸi bilgisayarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 21 tondu.

- 1958. Londraâ€™da besteci Ahmet Adnan Saygunâ€™a â€˜â€™Jean Sibelius Ã–dÃ¼lÃ¼â€™â€™ verildi.

- 1974. 9 Ä°srailli Ã§ocuÄŸu rehin alan Filistin gerillalarÄ±yla Ä°srail askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±; 16 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼, 70 Ã§ocuk yaralandÄ±.

- 1992. Tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, kÃ¶prÃ¼ altÄ±ndaki bir lokantada Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucunda Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldi.

- 2000. Galatasaray Futbol takÄ±mÄ± Arsenalâ€™i 4-1 yenerek UEFA KupasÄ±â€™nÄ± aldÄ±.

- 2000. Onuncu CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer, TBMMâ€™de ant iÃ§erek gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

- 2001. Genelkurmay Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± Hava Grubuâ€™na ait CASA tipi askeri uÃ§ak, Malatyaâ€™da dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada, 1 binbaÅŸÄ±, 3 yÃ¼zbaÅŸÄ±, 3 Ã¼steÄŸmen, 16 astsubay, 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 10 er ÅŸehit oldu.

-2010 - Ä°ran ile BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda uranyum takasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren, TÃ¼rkiye, Brezilya ve Ä°ran'Ä±n ortak formÃ¼lÃ¼ Ã¼zerinde mutabakat 18 saatlik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda saÄŸlandÄ±. MutabakatÄ±n saÄŸlanmasÄ± sonucu baÅŸbakan ErdoÄŸan Tahran'a gitti.