DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
01:32, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±
Tarihte bugÃ¼n
GÃ¼ncelleme: 00:10, 16 MayÄ±s 2017 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Tarihte bugÃ¼n: PadiÅŸah Vahdettin vefat etti
Tarihte bugÃ¼n: PadiÅŸah Vahdettin vefat etti

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar ArasÄ±nda; BÃ¼kreÅŸ AntlaÅŸmasÄ±, Mustafa Kemalâ€™in Anadoluya hareketi, Sultan Vahdettinâ€™in vefatÄ±, Demirelâ€™in CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi var

Tarih DosyasÄ±/DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

Son PadiÅŸah Vahdettin Ä°talyaâ€™da Vefat Etti (1926)

Vahdettin I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n sonunun artÄ±k iyice netleÅŸtiÄŸi 1918 temmuz ayÄ±nda padiÅŸah oldu. YaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt ay sonra Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ± ile OsmanlÄ± Devleti yenilgiyi kabul ederek teslim oldu. Ã‡ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir dÃ¶nemde hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±k yapan padiÅŸah Vahdettin saltanatÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine 17 KasÄ±m 1922 tarihinde sessiz bir ÅŸekilde Ã¼lkeden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HayatÄ±n son gÃ¼nlerini Ä°talyaâ€™nÄ±n San Remo kentinde maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§erisinde geÃ§iren son padiÅŸah 14 MayÄ±s 1926 tarihinde kalp yetmezliÄŸinden vefat etti. Cenazesi Suriyeâ€™ye getirilmiÅŸ ve Åžamâ€™da defnedilmiÅŸtir.

GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

Ä°stanbul KuÅŸatmasÄ±nda Yer AltÄ±nda da Åžiddetli Ã‡arpÄ±ÅŸmalar Oldu (1453)

Fatih Sultan Mehmet maden iÅŸÃ§ileri getirtti ve EÄŸrikapÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ä°stanbulâ€™a yer altÄ±ndan tÃ¼nel kazÄ±larak girilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunuldu. BizanslÄ±larÄ±n bunu fark ederek karÅŸÄ± tÃ¼nel aÃ§masÄ± Ã¼zerine yer altÄ±nda 16 MayÄ±s 1453 tarihinde ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmalar oldu. AynÄ± gÃ¼n HaliÃ§ Ã¼zerinde ki zincirlere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da tÃ¼nel saldÄ±rÄ±sÄ± gibi sonuÃ§suz kaldÄ±.

Rusya Ä°le BÃ¼kreÅŸ AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1812)

Rusya ne zaman kendini gÃ¼Ã§lÃ¼ hissetse ya da OsmanlÄ± Devletini sÄ±kÄ±ntÄ±da gÃ¶rse fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmak istememiÅŸ ve OsmanlÄ± Devletine savaÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ar I.Petroâ€™nun gÃ¶sterdiÄŸi hedefe ulaÅŸmak iÃ§in sÃ¼rekli bir Ã§aba iÃ§erisine girmiÅŸtir. III.Selimâ€™in reformlarÄ± ile toparlanma belirtileri gÃ¶steren OsmanlÄ± Devletine fÄ±rsat vermek istemeyen Rusya 1806 yÄ±lÄ±nda savaÅŸ ilan etti. SavaÅŸ sonunda 16 MayÄ±s 1812 tarihinde BÃ¼kreÅŸ antlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± ile sona erdi.

Mustafa Kemal Sultan Vahdetin Ä°le Son Kez GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ Ve Anadoluâ€™ya Hareket Etti (1916)

Mustafa Kemal 9. Ordu MÃ¼fettiÅŸi olarak gÃ¶revlendirilmesinin ardÄ±ndan Samsunâ€™a hareket etmeden Ã¶nce son defa Sultan Vahdettin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ayrÄ±ntÄ±larÄ± hakkÄ±nda fazla bir bilgi yoktur. Mustafa Kemal PaÅŸa aynÄ± gÃ¼n BandÄ±rma Vapuru ile Anadoluâ€™ya hareket etmiÅŸtir.

SSCB Ä°le Ã‡ekoslavakya ArasÄ±nda Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1935)

Fransaâ€™nÄ±n arkasÄ±ndan SSCB Ã‡ekoslavakya ile de 16 MayÄ±s 1935 tarihinde bir ittifak antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±. Ancak antlaÅŸmada ki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼ Fransaâ€™nÄ±n da yardÄ±ma gelmesi ile mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±. BÃ¶ylece antlaÅŸma Ã¼Ã§lÃ¼ bir ittifaka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

AhÄ±ska TÃ¼rkleri TÃ¼rkiyeâ€™den Destek Ä°stediler (1990)

Stalin tarafÄ±ndan yurtlarÄ±ndan sÃ¼rgÃ¼n edilen AhÄ±ska TÃ¼rkleri TÃ¼rkiyeâ€™nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde 16 MayÄ±s 1990 tarihinde bir miting dÃ¼zenleyerek sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde TÃ¼rkiyeâ€™nin desteÄŸini istediler.

PKK Jandarma KarakollarÄ±na SaldÄ±rdÄ± (1992)

ÅžÄ±rnak Uludereâ€™ye baÄŸlÄ± IÅŸÄ±kveren ve TaÅŸdelen Jandarma KarakollarÄ±â€™na PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristlerce16 MayÄ±s 1992 tarihinde saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 Asker ÅŸehit olurken, 36 terÃ¶ristin ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§ildi (1993)

Turgut Ã–zalâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±nda TBMMâ€™de yapÄ±lan oylama neticesinde DYP ve SHP oylarÄ± ile BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel 244 oy ile 16 MayÄ±s 1993 tarihinde cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

- 1717. Voltaire adÄ±yla bilinen yazar FranÃ§ois-Marie Arouet, din ve krallÄ±k karÅŸÄ±tÄ± yazÄ±larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Bastille hapishanesine gÃ¶nderildi.

- 1888. Gramofonun mucidi Emile Berliner, Philadelphiaâ€™da geliÅŸtirdiÄŸi bu aletin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.

- 1919. Mustafa Kemal, Samsunâ€™a gitmek Ã¼zere â€˜â€™BandÄ±rmaâ€™â€™ vapuru ile Ä°stanbulâ€™dan yola Ã§Ä±ktÄ±.

- 1926. Son OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± VI. Mehmet Vahdettin, Ä°talyaâ€™nÄ±n San Remo kentinde Ã¶ldÃ¼.

- 1943. VarÅŸova gettosundaki Yahudi topluluÄŸunun Nazi iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸi kÄ±rÄ±ldÄ±. Hayatta kalanlar Treblinka toplama kampÄ±na gÃ¶nderilmeye baÅŸladÄ±.

- 1952. Ä°ngiltereâ€™de kadÄ±nlara eÅŸit Ã¼cret yasalaÅŸtÄ±.

- 1952. Yazar Mahmut Åževket Esendal 69 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

- 1957. IBMâ€™in, yeni geliÅŸtirdiÄŸi bilgisayarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 21 tondu.

- 1958. Londraâ€™da besteci Ahmet Adnan Saygunâ€™a â€˜â€™Jean Sibelius Ã–dÃ¼lÃ¼â€™â€™ verildi.

- 1974. 9 Ä°srailli Ã§ocuÄŸu rehin alan Filistin gerillalarÄ±yla Ä°srail askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±; 16 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼, 70 Ã§ocuk yaralandÄ±.

- 1992. Tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, kÃ¶prÃ¼ altÄ±ndaki bir lokantada Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucunda Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldi.

- 2000. Galatasaray Futbol takÄ±mÄ± Arsenalâ€™i 4-1 yenerek UEFA KupasÄ±â€™nÄ± aldÄ±.

- 2000. Onuncu CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer, TBMMâ€™de ant iÃ§erek gÃ¶revine baÅŸladÄ±.

- 2001. Genelkurmay Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± Hava Grubuâ€™na ait CASA tipi askeri uÃ§ak, Malatyaâ€™da dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada, 1 binbaÅŸÄ±, 3 yÃ¼zbaÅŸÄ±, 3 Ã¼steÄŸmen, 16 astsubay, 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 10 er ÅŸehit oldu.

-2010 - Ä°ran ile BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda uranyum takasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren, TÃ¼rkiye, Brezilya ve Ä°ran'Ä±n ortak formÃ¼lÃ¼ Ã¼zerinde mutabakat 18 saatlik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda saÄŸlandÄ±. MutabakatÄ±n saÄŸlanmasÄ± sonucu baÅŸbakan ErdoÄŸan Tahran'a gitti.



Ä°lgili Konular SÃ¼leyman Demirel AhÄ±ska TÃ¼rkleri SSCB Ä°le Ã‡ekoslavakya ArasÄ±nda Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ± Rusya Ä°le BÃ¼kreÅŸ AntlaÅŸmasÄ± Vahdettin tarihte bugÃ¼n
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Yorum
KOMÄ°NÄ°STLEÅžMEYE SON her zaman saÄŸ taraf güçlüdür vücudumuzdada imanÄ±mÄ±zdada allah iyilikten yanadÄ±r
selim demir
son padiÅŸah vahdettin sessizce ülkeden ayrÄ±lmamÄ±ÅŸ ayrÄ±lmaya mecbur bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r sürgün edilmiÅŸtir . atatürkte kurtarÄ±cÄ± deÄŸil vatan hainidir dÄ±ÅŸ güçlerin bi oyunudur ülkede yer eedinmek için yaptÄ±ÄŸÄ± iyiliklwer vardÄ±r ama kötülüÄŸü haddinden fazladÄ±r ÅŸimdiki atatürkün yetiÅŸtirdiÄŸi gençlikle bi savaÅŸa girelim ne olacak bakalÄ±m dinimize uyÄŸun yaÅŸamak bazÄ±larÄ±nÄ±n iÅŸine gelmiyor ki batÄ±laÅŸmak hÄ±ristiyanlaÅŸmak istiyorlar ÅŸeytan yakalarÄ±nÄ± bÄ±rakmÄ±yor sol kötülük saÄŸ iyiliktir asÄ±rlardÄ±r bu böyledeir am
27/02/2015, 18:18
Yorum Ekle

Tarihte bugÃ¼n Haberleri
Tarihte bugÃ¼n PadiÅŸah Vahdettin vefat etti
Tarihte bugÃ¼n: PadiÅŸah Vahdettin vefat etti

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar ArasÄ±nda; BÃ¼kreÅŸ AntlaÅŸmasÄ±, Mustafa Kemalâ€™in Anadoluya hareketi, Sultan Vahdettinâ€™in vefatÄ±, Demirelâ€™in CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi var
1942'de Hollanda'da 101 Orta AsyalÄ± neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
1942'de Hollanda'da 101 Orta AsyalÄ± neden Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼?

Almanya'nÄ±n Sovyetler BirliÄŸi'ni iÅŸgale baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftalarda Smolensk yakÄ±nlarÄ±nda esir dÃ¼ÅŸen 101 Ã–zbek, iÅŸgal altÄ±ndaki Hollanda topraklarÄ±na propaganda amacÄ±yla getirilerek Amersfoort kampÄ±nda iÅŸkence edildikten sonra Ã¶ldÃ¼rÃ¼lerek isimsiz Sovyet mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼
Tarihte bugÃ¼n Arap-Ä°srail savaÅŸÄ± baÅŸladÄ±
Tarihte bugÃ¼n: Arap-Ä°srail savaÅŸÄ± baÅŸladÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; YunanlÄ±larÄ±n Ä°zmirâ€™i iÅŸgali, Gazi Umur Beyâ€™in ÅŸehadeti, Ermenilerin Vanâ€™Ä± iÅŸgali, 1948 Arap-Ä°srail savaÅŸÄ±, KÄ±zÄ±lordunun Afganistanâ€™dan Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n Ä°srail kuruluÅŸunu ilan etti
Tarihte bugÃ¼n: Ä°srail kuruluÅŸunu ilan etti

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; KaramanoÄŸlu Mehmet Beyâ€™in TÃ¼rkÃ§eyi resmi dil ilan etmesi, Cerbe Zaferi, Ä°srailâ€™in kurulmasÄ±, VarÅŸova PaktÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, Ecevitâ€™in CHP Genel BaÅŸkanÄ± olmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n Mehmet Ali AÄŸca Papa yÄ± vurdu
Tarihte bugÃ¼n: Mehmet Ali AÄŸca Papaâ€™yÄ± vurdu

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin Meksikaâ€™yÄ± iÅŸgali, Muavenet-i Milliye Goliathâ€™Ä± batÄ±rmasÄ±, Mehmet Ali AÄŸcaâ€™nÄ±n Papaâ€™yÄ± vurmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n Fransa Tunus u iÅŸgal etti
Tarihte bugÃ¼n: Fransa Tunusâ€™u iÅŸgal etti

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fransaâ€™nÄ±n Tunusâ€™u iÅŸgali, Ä°rlandaâ€™nÄ±n BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± isteyen liderlerin idamÄ±, Yiba Ã‡arÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yanmasÄ±, Ä°ngiliz asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man yazar Martin Lings'in vefatÄ± ve Ã‡inâ€™de bÃ¼yÃ¼k deprem varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n YassÄ±ada DavalarÄ± baÅŸladÄ±
Tarihte bugÃ¼n: YassÄ±ada DavalarÄ± baÅŸladÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MeÅŸaleler SavaÅŸÄ±, Softalar kÄ±yamÄ±, Milli MÃ¼cadele liderlerinin idama mahkum edilmesi, Stalinâ€™den KÄ±rÄ±m TÃ¼rklerine sÃ¼rgÃ¼n, YassÄ±ada DavalarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n ABD nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kararÄ± alÄ±ndÄ±
Tarihte bugÃ¼n: ABDâ€™nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kararÄ± alÄ±ndÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yolunda ilk Ã¶nemli adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ±, Nelson Mandelaâ€™nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±, Deniz Baykalâ€™Ä±n CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n AB'nin temeli olan 'Shumann Deklarasyonu' yayÄ±nlandÄ±
Tarihte bugÃ¼n: AB'nin temeli olan 'Shumann Deklarasyonu' yayÄ±nlandÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABâ€™nin temelini oluÅŸturan Shumann Deklarasyonunun yayÄ±nlanmasÄ±, Meinhof Ã‡ete liderinin hÃ¼cresinde Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n FransÄ±zlar Cezayir'de soykÄ±rÄ±m yaptÄ±
Tarihte bugÃ¼n: FransÄ±zlar Cezayir'de soykÄ±rÄ±m yaptÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mithat PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Pele YanardaÄŸÄ±nÄ±n patlamasÄ±, FransÄ±zlarÄ±n Cezayir'de soykÄ±rÄ±m yapmasÄ±, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n TBMM tarihinde ilk kez polis milletvekili odalarÄ±nÄ± aradÄ±
Tarihte bugÃ¼n: TBMM tarihinde ilk kez polis milletvekili odalarÄ±nÄ± aradÄ±

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ±-ABD resmi iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ±, TBMM'nin tarihinde ilk kez polis tarafÄ±ndan aranmasÄ±, II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonunda Almanyaâ€™nÄ±n teslim olmasÄ± var..
Ä°mam-Ä± Azam Ä±n OÄŸluna Vasiyeti
Ä°mam-Ä± Azamâ€™Ä±n OÄŸluna Vasiyeti

Ä°mam-Ä± Azam Ebu Hanife, oÄŸlu Hammadâ€™a bulunduÄŸu vasiyette dÃ¼nya ve Ã¢hiret mutluluÄŸunun anahtarÄ±nÄ± vermiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n Deniz GezmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ± idam edildi
Tarihte bugÃ¼n: Deniz GezmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ± idam edildi

Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Ä°mam-Ä± Azamâ€™Ä±n vefatÄ±, ManÅŸ TÃ¼nelinin aÃ§Ä±lmasÄ±, Deniz GezmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n idam edilmesi varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n TÃ¼rkiye deki ilk Anneler GÃ¼nÃ¼'nde 'Nene Hatun' yÄ±lÄ±n
Tarihte bugÃ¼n: TÃ¼rkiyeâ€™deki ilk Anneler GÃ¼nÃ¼'nde 'Nene Hatun' yÄ±lÄ±n annesi seÃ§ildi

Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; Napoleonâ€™unâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼, Mehmet Ali PaÅŸa ile antlaÅŸma, TÃ¼rkiyeâ€™de ilk anneler gÃ¼nÃ¼, Ankaraâ€™da 555 K gÃ¶sterisi varâ€¦
Hedef gÃ¶sterilen ÅŸehir Ä°stanbul
Hedef gÃ¶sterilen ÅŸehir: Ä°stanbul

SalgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n da zayiata sebep olduÄŸu bu ilk kara kuÅŸatmasÄ±na Ebu EyyÃ¼b El-Ensari, Abdullah Bin Abbas, Abdullah Bin Ã–mer, Abdullah Bin ZÃ¼beyr gibi Ã¶nde gelen sahabeler de katÄ±lmÄ±ÅŸ, Ebu EyyÃ¼b El-Ensari burada hastalanarak vefat etmiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n Ebu Eyyub El Ensari Vefat Etti
Tarihte bugÃ¼n: Ebu Eyyub El Ensari Vefat Etti

Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; Ebu Eyyub El Ensariâ€™nin vefatÄ±, KerkÃ¼klÃ¼ TÃ¼rkmenlere karÅŸÄ± Levi KatliamÄ±, Bilge KÃ¶yÃ¼ katliamÄ±, Titoâ€™nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦

Haberler

Tarihte bugÃ¼n: Mehmet Ali AÄŸca Papaâ€™yÄ± vurdu
Tarihte bugÃ¼n Mehmet Ali AÄŸca Papa yÄ± vurdu

Merhum siyasi liderler sistem deÄŸiÅŸikliÄŸini savunmuÅŸtu
Merhum siyasi liderler sistem deÄŸiÅŸikliÄŸini savunmuÅŸtu

Ä°ki cumhurbaÅŸkanÄ±, bir baÅŸbakan
Ä°ki cumhurbaÅŸkanÄ± bir baÅŸbakan

SÃ¼leyman Demirel bugÃ¼n Ä°slamkÃ¶y'de defnediliyor
SÃ¼leyman Demirel bugÃ¼n Ä°slamkÃ¶y'de defnediliyor

Demirel iÃ§in devlet tÃ¶reni dÃ¼zenleniyor
Demirel iÃ§in devlet tÃ¶reni dÃ¼zenleniyor

Ä°srail'den Demirel iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±
Ä°srail'den Demirel iÃ§in baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±

YabancÄ± basÄ±n Demirel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼
YabancÄ± basÄ±n Demirel'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ bÃ¶yle gÃ¶rdÃ¼

'Ã–zal'Ä± indireceÄŸiz' diye geldiler, '1993'Ã¼ yaÅŸattÄ±lar...
Ã–zal'Ä± indireceÄŸiz' diye geldiler '1993'Ã¼ yaÅŸattÄ±lar






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k
EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
DÃ¼nyada Ramazan
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 