Tarihte bugÃ¼n: PadiÅŸah Vahdettin vefat etti

Tarih DosyasÄ±/DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
Son PadiÅŸah Vahdettin Ä°talyaâ€™da Vefat Etti (1926)
Vahdettin I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±nÄ±n sonunun artÄ±k iyice netleÅŸtiÄŸi 1918 temmuz ayÄ±nda padiÅŸah oldu. YaklaÅŸÄ±k dÃ¶rt ay sonra Mondros AteÅŸkes AntlaÅŸmasÄ± ile OsmanlÄ± Devleti yenilgiyi kabul ederek teslim oldu. Ã‡ok sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir dÃ¶nemde hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±k yapan padiÅŸah Vahdettin saltanatÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± Ã¼zerine 17 KasÄ±m 1922 tarihinde sessiz bir ÅŸekilde Ã¼lkeden ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. HayatÄ±n son gÃ¼nlerini Ä°talyaâ€™nÄ±n San Remo kentinde maddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar iÃ§erisinde geÃ§iren son padiÅŸah 14 MayÄ±s 1926 tarihinde kalp yetmezliÄŸinden vefat etti. Cenazesi Suriyeâ€™ye getirilmiÅŸ ve Åžamâ€™da defnedilmiÅŸtir.
GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
Ä°stanbul KuÅŸatmasÄ±nda Yer AltÄ±nda da Åžiddetli Ã‡arpÄ±ÅŸmalar Oldu (1453)
Fatih Sultan Mehmet maden iÅŸÃ§ileri getirtti ve EÄŸrikapÄ± yÃ¶nÃ¼nde Ä°stanbulâ€™a yer altÄ±ndan tÃ¼nel kazÄ±larak girilme teÅŸebbÃ¼sÃ¼nde bulunuldu. BizanslÄ±larÄ±n bunu fark ederek karÅŸÄ± tÃ¼nel aÃ§masÄ± Ã¼zerine yer altÄ±nda 16 MayÄ±s 1453 tarihinde ÅŸiddetli Ã§arpÄ±ÅŸmalar oldu. AynÄ± gÃ¼n HaliÃ§ Ã¼zerinde ki zincirlere yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da tÃ¼nel saldÄ±rÄ±sÄ± gibi sonuÃ§suz kaldÄ±.
Rusya Ä°le BÃ¼kreÅŸ AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1812)
Rusya ne zaman kendini gÃ¼Ã§lÃ¼ hissetse ya da OsmanlÄ± Devletini sÄ±kÄ±ntÄ±da gÃ¶rse fÄ±rsatÄ± kaÃ§Ä±rmak istememiÅŸ ve OsmanlÄ± Devletine savaÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡ar I.Petroâ€™nun gÃ¶sterdiÄŸi hedefe ulaÅŸmak iÃ§in sÃ¼rekli bir Ã§aba iÃ§erisine girmiÅŸtir. III.Selimâ€™in reformlarÄ± ile toparlanma belirtileri gÃ¶steren OsmanlÄ± Devletine fÄ±rsat vermek istemeyen Rusya 1806 yÄ±lÄ±nda savaÅŸ ilan etti. SavaÅŸ sonunda 16 MayÄ±s 1812 tarihinde BÃ¼kreÅŸ antlaÅŸmasÄ±nÄ±n imzalanmasÄ± ile sona erdi.
Mustafa Kemal Sultan Vahdetin Ä°le Son Kez GÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ Ve Anadoluâ€™ya Hareket Etti (1916)
Mustafa Kemal 9. Ordu MÃ¼fettiÅŸi olarak gÃ¶revlendirilmesinin ardÄ±ndan Samsunâ€™a hareket etmeden Ã¶nce son defa Sultan Vahdettin ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ayrÄ±ntÄ±larÄ± hakkÄ±nda fazla bir bilgi yoktur. Mustafa Kemal PaÅŸa aynÄ± gÃ¼n BandÄ±rma Vapuru ile Anadoluâ€™ya hareket etmiÅŸtir.
SSCB Ä°le Ã‡ekoslavakya ArasÄ±nda Ä°ttifak AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1935)
Fransaâ€™nÄ±n arkasÄ±ndan SSCB Ã‡ekoslavakya ile de 16 MayÄ±s 1935 tarihinde bir ittifak antlaÅŸmasÄ± imzaladÄ±. Ancak antlaÅŸmada ki karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼ Fransaâ€™nÄ±n da yardÄ±ma gelmesi ile mÃ¼mkÃ¼n olacaktÄ±. BÃ¶ylece antlaÅŸma Ã¼Ã§lÃ¼ bir ittifaka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
AhÄ±ska TÃ¼rkleri TÃ¼rkiyeâ€™den Destek Ä°stediler (1990)
Stalin tarafÄ±ndan yurtlarÄ±ndan sÃ¼rgÃ¼n edilen AhÄ±ska TÃ¼rkleri TÃ¼rkiyeâ€™nin Moskova BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde 16 MayÄ±s 1990 tarihinde bir miting dÃ¼zenleyerek sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde TÃ¼rkiyeâ€™nin desteÄŸini istediler.
PKK Jandarma KarakollarÄ±na SaldÄ±rdÄ± (1992)
ÅžÄ±rnak Uludereâ€™ye baÄŸlÄ± IÅŸÄ±kveren ve TaÅŸdelen Jandarma KarakollarÄ±â€™na PKKâ€™lÄ± terÃ¶ristlerce16 MayÄ±s 1992 tarihinde saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Ã‡Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalarda 29 Asker ÅŸehit olurken, 36 terÃ¶ristin ise Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel CumhurbaÅŸkanÄ± SeÃ§ildi (1993)
Turgut Ã–zalâ€™Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±nda TBMMâ€™de yapÄ±lan oylama neticesinde DYP ve SHP oylarÄ± ile BaÅŸbakan SÃ¼leyman Demirel 244 oy ile 16 MayÄ±s 1993 tarihinde cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
- 1717. Voltaire adÄ±yla bilinen yazar FranÃ§ois-Marie Arouet, din ve krallÄ±k karÅŸÄ±tÄ± yazÄ±larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ Bastille hapishanesine gÃ¶nderildi.
- 1888. Gramofonun mucidi Emile Berliner, Philadelphiaâ€™da geliÅŸtirdiÄŸi bu aletin tanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± yaptÄ±.
- 1919. Mustafa Kemal, Samsunâ€™a gitmek Ã¼zere â€˜â€™BandÄ±rmaâ€™â€™ vapuru ile Ä°stanbulâ€™dan yola Ã§Ä±ktÄ±.
- 1926. Son OsmanlÄ± padiÅŸahÄ± VI. Mehmet Vahdettin, Ä°talyaâ€™nÄ±n San Remo kentinde Ã¶ldÃ¼.
- 1943. VarÅŸova gettosundaki Yahudi topluluÄŸunun Nazi iÅŸgaline karÅŸÄ± direniÅŸi kÄ±rÄ±ldÄ±. Hayatta kalanlar Treblinka toplama kampÄ±na gÃ¶nderilmeye baÅŸladÄ±.
- 1952. Ä°ngiltereâ€™de kadÄ±nlara eÅŸit Ã¼cret yasalaÅŸtÄ±.
- 1952. Yazar Mahmut Åževket Esendal 69 yaÅŸÄ±nda Ã¶ldÃ¼.
- 1957. IBMâ€™in, yeni geliÅŸtirdiÄŸi bilgisayarÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± 21 tondu.
- 1958. Londraâ€™da besteci Ahmet Adnan Saygunâ€™a â€˜â€™Jean Sibelius Ã–dÃ¼lÃ¼â€™â€™ verildi.
- 1974. 9 Ä°srailli Ã§ocuÄŸu rehin alan Filistin gerillalarÄ±yla Ä°srail askerleri arasÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±; 16 Ã§ocuk Ã¶ldÃ¼, 70 Ã§ocuk yaralandÄ±.
- 1992. Tarihi Galata KÃ¶prÃ¼sÃ¼, kÃ¶prÃ¼ altÄ±ndaki bir lokantada Ã§Ä±kan yangÄ±n sonucunda Ã§Ã¶kerek kullanÄ±lamaz hale geldi.
- 2000. Galatasaray Futbol takÄ±mÄ± Arsenalâ€™i 4-1 yenerek UEFA KupasÄ±â€™nÄ± aldÄ±.
- 2000. Onuncu CumhurbaÅŸkanÄ± Ahmet Necdet Sezer, TBMMâ€™de ant iÃ§erek gÃ¶revine baÅŸladÄ±.
- 2001. Genelkurmay Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ± Hava Grubuâ€™na ait CASA tipi askeri uÃ§ak, Malatyaâ€™da dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kazada, 1 binbaÅŸÄ±, 3 yÃ¼zbaÅŸÄ±, 3 Ã¼steÄŸmen, 16 astsubay, 1 uzman Ã§avuÅŸ ve 10 er ÅŸehit oldu.
-2010 - Ä°ran ile BatÄ±lÄ± Ã¼lkeler arasÄ±nda uranyum takasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren, TÃ¼rkiye, Brezilya ve Ä°ran'Ä±n ortak formÃ¼lÃ¼ Ã¼zerinde mutabakat 18 saatlik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler sonunda saÄŸlandÄ±. MutabakatÄ±n saÄŸlanmasÄ± sonucu baÅŸbakan ErdoÄŸan Tahran'a gitti.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar ArasÄ±nda; BÃ¼kreÅŸ AntlaÅŸmasÄ±, Mustafa Kemalâ€™in Anadoluya hareketi, Sultan Vahdettinâ€™in vefatÄ±, Demirelâ€™in CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi var
Almanya'nÄ±n Sovyetler BirliÄŸi'ni iÅŸgale baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftalarda Smolensk yakÄ±nlarÄ±nda esir dÃ¼ÅŸen 101 Ã–zbek, iÅŸgal altÄ±ndaki Hollanda topraklarÄ±na propaganda amacÄ±yla getirilerek Amersfoort kampÄ±nda iÅŸkence edildikten sonra Ã¶ldÃ¼rÃ¼lerek isimsiz Sovyet mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; YunanlÄ±larÄ±n Ä°zmirâ€™i iÅŸgali, Gazi Umur Beyâ€™in ÅŸehadeti, Ermenilerin Vanâ€™Ä± iÅŸgali, 1948 Arap-Ä°srail savaÅŸÄ±, KÄ±zÄ±lordunun Afganistanâ€™dan Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; KaramanoÄŸlu Mehmet Beyâ€™in TÃ¼rkÃ§eyi resmi dil ilan etmesi, Cerbe Zaferi, Ä°srailâ€™in kurulmasÄ±, VarÅŸova PaktÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, Ecevitâ€™in CHP Genel BaÅŸkanÄ± olmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin Meksikaâ€™yÄ± iÅŸgali, Muavenet-i Milliye Goliathâ€™Ä± batÄ±rmasÄ±, Mehmet Ali AÄŸcaâ€™nÄ±n Papaâ€™yÄ± vurmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fransaâ€™nÄ±n Tunusâ€™u iÅŸgali, Ä°rlandaâ€™nÄ±n BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± isteyen liderlerin idamÄ±, Yiba Ã‡arÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yanmasÄ±, Ä°ngiliz asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man yazar Martin Lings'in vefatÄ± ve Ã‡inâ€™de bÃ¼yÃ¼k deprem varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MeÅŸaleler SavaÅŸÄ±, Softalar kÄ±yamÄ±, Milli MÃ¼cadele liderlerinin idama mahkum edilmesi, Stalinâ€™den KÄ±rÄ±m TÃ¼rklerine sÃ¼rgÃ¼n, YassÄ±ada DavalarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yolunda ilk Ã¶nemli adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ±, Nelson Mandelaâ€™nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±, Deniz Baykalâ€™Ä±n CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABâ€™nin temelini oluÅŸturan Shumann Deklarasyonunun yayÄ±nlanmasÄ±, Meinhof Ã‡ete liderinin hÃ¼cresinde Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mithat PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Pele YanardaÄŸÄ±nÄ±n patlamasÄ±, FransÄ±zlarÄ±n Cezayir'de soykÄ±rÄ±m yapmasÄ±, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ±-ABD resmi iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ±, TBMM'nin tarihinde ilk kez polis tarafÄ±ndan aranmasÄ±, II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonunda Almanyaâ€™nÄ±n teslim olmasÄ± var..
Ä°mam-Ä± Azam Ebu Hanife, oÄŸlu Hammadâ€™a bulunduÄŸu vasiyette dÃ¼nya ve Ã¢hiret mutluluÄŸunun anahtarÄ±nÄ± vermiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Ä°mam-Ä± Azamâ€™Ä±n vefatÄ±, ManÅŸ TÃ¼nelinin aÃ§Ä±lmasÄ±, Deniz GezmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n idam edilmesi varâ€¦
Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; Napoleonâ€™unâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼, Mehmet Ali PaÅŸa ile antlaÅŸma, TÃ¼rkiyeâ€™de ilk anneler gÃ¼nÃ¼, Ankaraâ€™da 555 K gÃ¶sterisi varâ€¦
SalgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n da zayiata sebep olduÄŸu bu ilk kara kuÅŸatmasÄ±na Ebu EyyÃ¼b El-Ensari, Abdullah Bin Abbas, Abdullah Bin Ã–mer, Abdullah Bin ZÃ¼beyr gibi Ã¶nde gelen sahabeler de katÄ±lmÄ±ÅŸ, Ebu EyyÃ¼b El-Ensari burada hastalanarak vefat etmiÅŸtir.
Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; Ebu Eyyub El Ensariâ€™nin vefatÄ±, KerkÃ¼klÃ¼ TÃ¼rkmenlere karÅŸÄ± Levi KatliamÄ±, Bilge KÃ¶yÃ¼ katliamÄ±, Titoâ€™nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ varâ€¦