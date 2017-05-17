GÃ¼ncelleme: 00:28, 17 MayÄ±s 2017 Ã‡arÅŸamba

DanÄ±ÅŸtay Ä°kinci Daireye silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±

Tarih DosyasÄ±/DÃ¼nya BÃ¼lteni

GÃœNÃœN OLAYI

DanÄ±ÅŸtay Ä°kinci Daireye SilahlÄ± SaldÄ±rÄ± YapÄ±ldÄ± (2006)

DanÄ±ÅŸtay ikinci dairesine 17 MayÄ±s 2006 tarihinde Alparslan Arslan adlÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ± sonucu DanÄ±ÅŸtay ikinci daire Ã¼yesi Mustafa YÃ¼cel Ã–zbilgin hayatÄ±nÄ± kaybetti. AralarÄ±nda daire baÅŸkanÄ± Mustafa Birdenâ€™in de olduÄŸu dÃ¶rt kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rgan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶revli polis memurlarÄ±ndan biri tarafÄ±ndan yakalandÄ±. OlayÄ±n faturasÄ± bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan Ak Parti ve Vakit Gazetesine kesilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak olay aydÄ±nlandÄ±kÃ§a Ergenekon ile irtibatlÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren bazÄ± aÃ§Ä±k deliller ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. (Tepkiler iÃ§in 18 MayÄ±s Tarihte BugÃ¼ne bakÄ±nÄ±z.)

GÃœNÃœNÂ Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

HaÃ§lÄ±lar Konya Ã–nlerine Geldi (1190)

Alman Ä°mparatoru Frederik Barbarossa komutasÄ±nda ki III.HaÃ§lÄ± ordusu 17 MayÄ±s 1190 tarihinde Konya Ã¶nlerine geldi. Anadolu SelÃ§uklu hÃ¼kÃ¼mdarÄ± II.KÄ±lÄ±Ã§arslan tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen Ã§ok kalabalÄ±k olan HaÃ§lÄ± ordusunu durduramamÄ±ÅŸtÄ±. HaÃ§lÄ±lar Konyaâ€™ya girdiler ve ÅŸehri yaÄŸmalayarak katliam yaptÄ±lar. Konyaâ€™dan ayrÄ±lÄ±p yoluna devam eden HaÃ§lÄ± ordusu TÃ¼rkmen saldÄ±rÄ±larÄ± ile periÅŸan oldu. Alman Ä°mparatoru Frederik Barbarossa Silifke Ã‡ayÄ±nÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken boÄŸularak Ã¶ldÃ¼.

BugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye-Ä°ran SÄ±nÄ±rÄ±nÄ± Belirleyen Kasr-Ä± Åžirin AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1639)

IV.Muratâ€™Ä±n BaÄŸdatâ€™Ä± geri almasÄ± Ã¼zerine Ä°ranlÄ±lar anlaÅŸma isteÄŸinde bulundular. Bunun Ã¼zerine Sadrazam KemankeÅŸ Mustafa PaÅŸa ile Ä°ran elÃ§isi Saru Han arasÄ±nda Kasr-Ä± Åžirinâ€™de aynÄ± isimle anÄ±lan antlaÅŸma 17 MayÄ±s 1639 tarihinde imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma bugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda da temel alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca 60 yÄ±la yakÄ±ndÄ±r devam eden Ä°ran savaÅŸlarÄ± sona erdi. Uzun bir sÃ¼re Ä°ranlÄ±lar ile herhangi bir savaÅŸa girilmedi.

YunanlÄ±lar DÃ¶mekeâ€™de AÄŸÄ±r Bir Yenilgi AldÄ±lar (1897)

Girit meselesi yÃ¼zÃ¼nden Yunanistan ile savaÅŸ baÅŸladÄ±. MÃ¼ÅŸir Ethem PaÅŸa komutasÄ±nda ki OsmanlÄ± Ordusu YunanlÄ±larÄ± arka arkaya yenerek ilerlemeye baÅŸladÄ±. AsÄ±l savaÅŸ 15-17 MayÄ±s 1897 tarihinde DÃ¶mekeâ€™de gerÃ§ekleÅŸti. YunanlÄ±lar burada aÄŸÄ±r bir yenilgi aldÄ±lar. OsmanlÄ± Ordusunun Atinaâ€™ya kadar ilerlemesine bÃ¼yÃ¼k devletler izin vermediler. OsmanlÄ± Devletini barÄ±ÅŸ yapmaya zorladÄ±lar.

Castro TarÄ±m Reformu Kanununu Ã‡Ä±kardÄ± (1959)

Batistaâ€™nÄ±n devrilmesinden sonra fakir KÃ¼ba halkÄ±nÄ±n Castroâ€™dan bÃ¼yÃ¼k beklentileri vardÄ±. Bu beklentilere cevap vermek isteyen Castro 17 MayÄ±s 1959 tarihinde TarÄ±m Reformu Kanununu Ã§Ä±kardÄ±. Bu kanun ile bÃ¼yÃ¼k topraklar kamulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KamulaÅŸtÄ±rÄ±lan araziler arasÄ±nda ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n arazilerinin de olmasÄ± KÃ¼ba ile ABD iliÅŸkilerini gerdi. Gerek ABD tepkisi gerekse Ã¼lke iÃ§erisinde ki tepkiler Castroâ€™nun iyice sosyalizme doÄŸru kaymasÄ±na neden oldu.

TÃ¼rk Futbol Tarihinde Bir Ä°lk Galatasaray UEFA KupasÄ±nÄ± KazandÄ± (2000)

TÃ¼rk Futbol Tarihinde bir ilk gerÃ§ekleÅŸti. Galatasaray Danimarkaâ€™da 17 MayÄ±s 2000 tarihinde oynanan final maÃ§Ä±nda Ä°ngiltereâ€™nin Arsenal takÄ±mÄ±nÄ± penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda 4-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayarak yendi ve UEFA kupasÄ±nÄ±n sahibi oldu.

Zonguldak Karadon Maden OcaÄŸÄ±nda Grizu PatladÄ± (2009)

TTK Karadon MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±n da 17 MayÄ±s 2010 tarihinde yerin 540 metre altÄ±nda Ã¶ÄŸle saatlerinde bÃ¼yÃ¼k bir grizu patlamasÄ± meydana geldi. Patlama sonucu 30 iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°ki iÅŸÃ§inin cesedine 100 gÃ¼n sonra ulaÅŸÄ±labildi.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1880- Åžair, siyaset adamÄ± Ziya PaÅŸa 55 yaÅŸÄ±nda Adana Valisi iken Ã¶ldÃ¼.

1928- TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÄ±fzÄ±sÄ±hha MÃ¼essesesi kuruldu.

1952- Ã–ykÃ¼cÃ¼, romancÄ±, siyaset adamÄ± Memduh Åževket Esendal, Ankaraâ€™da Ã¶ldÃ¼.

1957- ÃœnlÃ¼ yazar, eleÅŸtirmen Nurullah AtaÃ§ 59 yaÅŸÄ±nda Ã¼remi tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara Numune Hastanesinde Ã¶ldÃ¼.

1967- Ä°mam hatip okullarÄ±nÄ± bitirenlere, Ã¼niversitelere girme hakkÄ± tanÄ±ndÄ±.

1989- Ã‡inâ€™de 1 milyondan fazla gÃ¶sterici, Tienanmen MeydanÄ±â€™nda aÃ§lÄ±k grevi yapan Ã¶ÄŸrencileri desteklemek amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼dÃ¼.

1994- TÃ¼rkiye ekonomisi, 14 yÄ±l aradan sonra yeniden IMF denetimine girdi.

1998- ÅžarkÄ±cÄ± ve oyuncu Frank Sinatra Ã¶ldÃ¼.

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