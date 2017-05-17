Tarihte bugÃ¼n: DanÄ±ÅŸtay Ä°kinci Daireye silahlÄ± saldÄ±rÄ± yapÄ±ldÄ±

Tarih DosyasÄ±/DÃ¼nya BÃ¼lteni
GÃœNÃœN OLAYI
DanÄ±ÅŸtay Ä°kinci Daireye SilahlÄ± SaldÄ±rÄ± YapÄ±ldÄ± (2006)
DanÄ±ÅŸtay ikinci dairesine 17 MayÄ±s 2006 tarihinde Alparslan Arslan adlÄ± bir kiÅŸi tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. SaldÄ±rÄ± sonucu DanÄ±ÅŸtay ikinci daire Ã¼yesi Mustafa YÃ¼cel Ã–zbilgin hayatÄ±nÄ± kaybetti. AralarÄ±nda daire baÅŸkanÄ± Mustafa Birdenâ€™in de olduÄŸu dÃ¶rt kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rgan kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken gÃ¶revli polis memurlarÄ±ndan biri tarafÄ±ndan yakalandÄ±. OlayÄ±n faturasÄ± bazÄ± kesimler tarafÄ±ndan Ak Parti ve Vakit Gazetesine kesilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak olay aydÄ±nlandÄ±kÃ§a Ergenekon ile irtibatlÄ± olduÄŸunu gÃ¶steren bazÄ± deliller ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. (Tepkiler iÃ§in 18 MayÄ±s Tarihten BugÃ¼ne'ye bakÄ±nÄ±z.). Fakat yÄ±llar geÃ§tikÃ§e Â bu olayÄ±n arka planÄ±nda daha farklÄ± etkilerin de olduÄŸu konusunda baÅŸka delillereÂ ulaÅŸÄ±ldÄ±.
GÃœNÃœNÂ Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
HaÃ§lÄ±lar Konya Ã–nlerine Geldi (1190)
Alman Ä°mparatoru Frederik Barbarossa komutasÄ±nda ki III.HaÃ§lÄ± ordusu 17 MayÄ±s 1190 tarihinde Konya Ã¶nlerine geldi. Anadolu SelÃ§uklu hÃ¼kÃ¼mdarÄ± II.KÄ±lÄ±Ã§arslan tÃ¼m Ã§abasÄ±na raÄŸmen Ã§ok kalabalÄ±k olan HaÃ§lÄ± ordusunu durduramamÄ±ÅŸtÄ±. HaÃ§lÄ±lar Konyaâ€™ya girdiler ve ÅŸehri yaÄŸmalayarak katliam yaptÄ±lar. Konyaâ€™dan ayrÄ±lÄ±p yoluna devam eden HaÃ§lÄ± ordusu TÃ¼rkmen saldÄ±rÄ±larÄ± ile periÅŸan oldu. Alman Ä°mparatoru Frederik Barbarossa Silifke Ã‡ayÄ±nÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken boÄŸularak Ã¶ldÃ¼.
BugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye-Ä°ran SÄ±nÄ±rÄ±nÄ± Belirleyen Kasr-Ä± Åžirin AntlaÅŸmasÄ± Ä°mzalandÄ± (1639)
IV.Muratâ€™Ä±n BaÄŸdatâ€™Ä± geri almasÄ± Ã¼zerine Ä°ranlÄ±lar anlaÅŸma isteÄŸinde bulundular. Bunun Ã¼zerine Sadrazam KemankeÅŸ Mustafa PaÅŸa ile Ä°ran elÃ§isi Saru Han arasÄ±nda Kasr-Ä± Åžirinâ€™de aynÄ± isimle anÄ±lan antlaÅŸma 17 MayÄ±s 1639 tarihinde imzalandÄ±. Bu antlaÅŸma bugÃ¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye-Ä°ran sÄ±nÄ±rÄ±nda da temel alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca 60 yÄ±la yakÄ±ndÄ±r devam eden Ä°ran savaÅŸlarÄ± sona erdi. Uzun bir sÃ¼re Ä°ranlÄ±lar ile herhangi bir savaÅŸa girilmedi.
YunanlÄ±lar DÃ¶mekeâ€™de AÄŸÄ±r Bir Yenilgi AldÄ±lar (1897)
Girit meselesi yÃ¼zÃ¼nden Yunanistan ile savaÅŸ baÅŸladÄ±. MÃ¼ÅŸir Ethem PaÅŸa komutasÄ±nda ki OsmanlÄ± Ordusu YunanlÄ±larÄ± arka arkaya yenerek ilerlemeye baÅŸladÄ±. AsÄ±l savaÅŸ 15-17 MayÄ±s 1897 tarihinde DÃ¶mekeâ€™de gerÃ§ekleÅŸti. YunanlÄ±lar burada aÄŸÄ±r bir yenilgi aldÄ±lar. OsmanlÄ± Ordusunun Atinaâ€™ya kadar ilerlemesine bÃ¼yÃ¼k devletler izin vermediler. OsmanlÄ± Devletini barÄ±ÅŸ yapmaya zorladÄ±lar.
Castro TarÄ±m Reformu Kanununu Ã‡Ä±kardÄ± (1959)
Batistaâ€™nÄ±n devrilmesinden sonra fakir KÃ¼ba halkÄ±nÄ±n Castroâ€™dan bÃ¼yÃ¼k beklentileri vardÄ±. Bu beklentilere cevap vermek isteyen Castro 17 MayÄ±s 1959 tarihinde TarÄ±m Reformu Kanununu Ã§Ä±kardÄ±. Bu kanun ile bÃ¼yÃ¼k topraklar kamulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. KamulaÅŸtÄ±rÄ±lan araziler arasÄ±nda ABD vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n arazilerinin de olmasÄ± KÃ¼ba ile ABD iliÅŸkilerini gerdi. Gerek ABD tepkisi gerekse Ã¼lke iÃ§erisinde ki tepkiler Castroâ€™nun iyice sosyalizme doÄŸru kaymasÄ±na neden oldu.
TÃ¼rk Futbol Tarihinde Bir Ä°lk Galatasaray UEFA KupasÄ±nÄ± KazandÄ± (2000)
TÃ¼rk Futbol Tarihinde bir ilk gerÃ§ekleÅŸti. Galatasaray Danimarkaâ€™da 17 MayÄ±s 2000 tarihinde oynanan final maÃ§Ä±nda Ä°ngiltereâ€™nin Arsenal takÄ±mÄ±nÄ± penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ±nda 4-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼k saÄŸlayarak yendi ve UEFA kupasÄ±nÄ±n sahibi oldu.
Zonguldak Karadon Maden OcaÄŸÄ±nda Grizu PatladÄ± (2009)
TTK Karadon MÃ¼essese MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ait kÃ¶mÃ¼r ocaÄŸÄ±n da 17 MayÄ±s 2010 tarihinde yerin 540 metre altÄ±nda Ã¶ÄŸle saatlerinde bÃ¼yÃ¼k bir grizu patlamasÄ± meydana geldi. Patlama sonucu 30 iÅŸÃ§i gÃ¶Ã§Ã¼k altÄ±nda kalarak hayatÄ±nÄ± kaybetti. Ä°ki iÅŸÃ§inin cesedine 100 gÃ¼n sonra ulaÅŸÄ±labildi.
GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI
1880- Åžair, siyaset adamÄ± Ziya PaÅŸa 55 yaÅŸÄ±nda Adana Valisi iken Ã¶ldÃ¼.
1928- TÃ¼rkiye Cumhuriyeti HÄ±fzÄ±sÄ±hha MÃ¼essesesi kuruldu.
1952- Ã–ykÃ¼cÃ¼, romancÄ±, siyaset adamÄ± Memduh Åževket Esendal, Ankaraâ€™da Ã¶ldÃ¼.
1957- ÃœnlÃ¼ yazar, eleÅŸtirmen Nurullah AtaÃ§ 59 yaÅŸÄ±nda Ã¼remi tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ankara Numune Hastanesinde Ã¶ldÃ¼.
1967- Ä°mam hatip okullarÄ±nÄ± bitirenlere, Ã¼niversitelere girme hakkÄ± tanÄ±ndÄ±.
1989- Ã‡inâ€™de 1 milyondan fazla gÃ¶sterici, Tienanmen MeydanÄ±â€™nda aÃ§lÄ±k grevi yapan Ã¶ÄŸrencileri desteklemek amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
1994- TÃ¼rkiye ekonomisi, 14 yÄ±l aradan sonra yeniden IMF denetimine girdi.
1998- ÅžarkÄ±cÄ± ve oyuncu Frank Sinatra Ã¶ldÃ¼.
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Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; DanÄ±ÅŸtay Ä°kinci Daireye SilahlÄ± SaldÄ±rÄ±, Kasr-Ä± Åžirin antlaÅŸmasÄ±, DÃ¶meke Zaferi, Castroâ€™nun TarÄ±m Reformu, Galatasaray'Ä±n UEFA kupasÄ±nÄ± kazanmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar ArasÄ±nda; BÃ¼kreÅŸ AntlaÅŸmasÄ±, Mustafa Kemalâ€™in Anadoluya hareketi, Sultan Vahdettinâ€™in vefatÄ±, Demirelâ€™in CumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ilmesi var
Almanya'nÄ±n Sovyetler BirliÄŸi'ni iÅŸgale baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk haftalarda Smolensk yakÄ±nlarÄ±nda esir dÃ¼ÅŸen 101 Ã–zbek, iÅŸgal altÄ±ndaki Hollanda topraklarÄ±na propaganda amacÄ±yla getirilerek Amersfoort kampÄ±nda iÅŸkence edildikten sonra Ã¶ldÃ¼rÃ¼lerek isimsiz Sovyet mezarlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶mÃ¼ldÃ¼
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; YunanlÄ±larÄ±n Ä°zmirâ€™i iÅŸgali, Gazi Umur Beyâ€™in ÅŸehadeti, Ermenilerin Vanâ€™Ä± iÅŸgali, 1948 Arap-Ä°srail savaÅŸÄ±, KÄ±zÄ±lordunun Afganistanâ€™dan Ã§ekilmeye baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; KaramanoÄŸlu Mehmet Beyâ€™in TÃ¼rkÃ§eyi resmi dil ilan etmesi, Cerbe Zaferi, Ä°srailâ€™in kurulmasÄ±, VarÅŸova PaktÄ±nÄ±n kurulmasÄ±, Ecevitâ€™in CHP Genel BaÅŸkanÄ± olmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin Meksikaâ€™yÄ± iÅŸgali, Muavenet-i Milliye Goliathâ€™Ä± batÄ±rmasÄ±, Mehmet Ali AÄŸcaâ€™nÄ±n Papaâ€™yÄ± vurmasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Fransaâ€™nÄ±n Tunusâ€™u iÅŸgali, Ä°rlandaâ€™nÄ±n BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± isteyen liderlerin idamÄ±, Yiba Ã‡arÅŸÄ±sÄ±nÄ±n yanmasÄ±, Ä°ngiliz asÄ±llÄ± MÃ¼slÃ¼man yazar Martin Lings'in vefatÄ± ve Ã‡inâ€™de bÃ¼yÃ¼k deprem varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; MeÅŸaleler SavaÅŸÄ±, Softalar kÄ±yamÄ±, Milli MÃ¼cadele liderlerinin idama mahkum edilmesi, Stalinâ€™den KÄ±rÄ±m TÃ¼rklerine sÃ¼rgÃ¼n, YassÄ±ada DavalarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABDâ€™nin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± yolunda ilk Ã¶nemli adÄ±mÄ±n atÄ±lmasÄ±, Nelson Mandelaâ€™nÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ± olmasÄ±, Deniz Baykalâ€™Ä±n CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; ABâ€™nin temelini oluÅŸturan Shumann Deklarasyonunun yayÄ±nlanmasÄ±, Meinhof Ã‡ete liderinin hÃ¼cresinde Ã¶lÃ¼ bulunmasÄ± var..
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; Mithat PaÅŸaâ€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi, Pele YanardaÄŸÄ±nÄ±n patlamasÄ±, FransÄ±zlarÄ±n Cezayir'de soykÄ±rÄ±m yapmasÄ±, Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n CHP Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan istifasÄ± varâ€¦
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda; OsmanlÄ±-ABD resmi iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ±, TBMM'nin tarihinde ilk kez polis tarafÄ±ndan aranmasÄ±, II.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sonunda Almanyaâ€™nÄ±n teslim olmasÄ± var..
Ä°mam-Ä± Azam Ebu Hanife, oÄŸlu Hammadâ€™a bulunduÄŸu vasiyette dÃ¼nya ve Ã¢hiret mutluluÄŸunun anahtarÄ±nÄ± vermiÅŸtir.
Tarihte bugÃ¼n yaÅŸanan olaylar arasÄ±nda;Ä°mam-Ä± Azamâ€™Ä±n vefatÄ±, ManÅŸ TÃ¼nelinin aÃ§Ä±lmasÄ±, Deniz GezmiÅŸ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n idam edilmesi varâ€¦
Tarihte BugÃ¼n YaÅŸanan Olaylar ArasÄ±nda; Napoleonâ€™unâ€™un Ã¶lÃ¼mÃ¼, Mehmet Ali PaÅŸa ile antlaÅŸma, TÃ¼rkiyeâ€™de ilk anneler gÃ¼nÃ¼, Ankaraâ€™da 555 K gÃ¶sterisi varâ€¦
SalgÄ±n hastalÄ±klarÄ±n da zayiata sebep olduÄŸu bu ilk kara kuÅŸatmasÄ±na Ebu EyyÃ¼b El-Ensari, Abdullah Bin Abbas, Abdullah Bin Ã–mer, Abdullah Bin ZÃ¼beyr gibi Ã¶nde gelen sahabeler de katÄ±lmÄ±ÅŸ, Ebu EyyÃ¼b El-Ensari burada hastalanarak vefat etmiÅŸtir.