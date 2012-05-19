GÃ¼ncelleme: 00:18, 19 MayÄ±s 2017 Cuma

Tarihte bugÃ¼n: Arap isyanÄ±nÄ± organize eden Ã¼nlÃ¼ Ä°ngiliz casus Lawrence Ã¶ldÃ¼

Tarih DosyasÄ±/ DÃ¼nya BÃ¼lteniÂ

GÃœNÃœN OLAYI

Arap Ä°syanÄ±nÄ± Organize Eden ÃœnlÃ¼ Ä°ngiliz Casus Lawrence Ã–ldÃ¼ (1935)

Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±â€™nda Arap topraklarÄ±nÄ± OsmanlÄ±dan koparmak iÃ§in AraplarÄ± OsmanlÄ±ya karÅŸÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtanÂ Thomas Edward Lawrence, 16 AÄŸustos 1888â€™de, Ä°ngiltereâ€™nin Tremadoc kasabasÄ±nda, evlilik dÄ±ÅŸÄ± bir Ã§ocuk olarak dÃ¼nyaya geldi.

Lawrence, I.DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda AraplarÄ± OsmanlÄ± Devletine karÅŸÄ± isyan ettirmek iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli rol oynamÄ±ÅŸtÄ±r. Daha sonra 1930 AÄŸrÄ± isyanÄ±nÄ±n geri planÄ±nda da onun olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Ä°ngiliz casusu Lawrence 19 MayÄ±s 1935 tarihinde Londraâ€™da geÃ§irdiÄŸi bir motosiklet kazasÄ±nda Ã¶ldÃ¼.

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GÃœNÃœN Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

OsmanlÄ± DonanmasÄ± Malta AdasÄ±nÄ± Almak Ä°Ã§in Geldi (1565)

Rodosâ€™tan kovulan Saint Jean ÅŸÃ¶valyelerinin Ã¼ssÃ¼ olan Malta adasÄ±nÄ±n alÄ±narak bu ÅŸer yuvasÄ±nÄ±n temizlenmesi amaÃ§landÄ±. Malta AdasÄ± daha Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 300 yÄ±l MÃ¼slÃ¼man AraplarÄ±n elinde kalmÄ±ÅŸtÄ±. Donanma Piyale PaÅŸa komutasÄ±nda 19 MayÄ±s 1565 tarihinde Malta adasÄ± Ã¶nlerine geldi ve kuÅŸatma baÅŸladÄ±. Ada kayalÄ±klardan oluÅŸuyordu ve saÄŸlam kale ve tÃ¼nellerle donatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Turgut Reisâ€™te ilerleyen yaÅŸÄ±na raÄŸmen (80)bu sefere katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Sultan II.Osman YeniÃ§eri AÄŸasÄ±na SÄ±ÄŸÄ±ndÄ± (1622)

GenÃ§ Osmanâ€™a karÅŸÄ± Ã§Ä±kan yeniÃ§eri isyanÄ± giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Ä°syanÄ±nÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼ yani 19 MayÄ±s 1622 tarihinde yeniÃ§eriler saraya kadar girdiler ve bazÄ± devlet adamlarÄ±nÄ±n kellesini istediler. Bu istekleri reddedildi.Â Ä°hanet Ã§emberi iÃ§erisinde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren Sultan II. Osman Bursaâ€™ya gitmek istedi ancak yollarÄ±n tutulmuÅŸ olduÄŸunu gÃ¶rÃ¼nce SÃ¼leymaniyeâ€™de ki YeniÃ§eri aÄŸasÄ± karargahÄ±na sÄ±ÄŸÄ±ndÄ±. Bu arada akli dengesi yerinde olmayan Sultan Mustafa padiÅŸah ilan edilmiÅŸti.

Yunan Ordusuna Termofil GeÃ§idinde AÄŸÄ±r Bir Darbe Ä°ndirildi (1897)

Girit meselesi yÃ¼zÃ¼nden Yunanistan ile savaÅŸ baÅŸladÄ±. MÃ¼ÅŸir Ethem PaÅŸa komutasÄ±nda ki OsmanlÄ± Ordusu YunanlÄ±larÄ± arka arkaya yenerek ilerlemeye baÅŸladÄ±. AsÄ±l savaÅŸ 15-17 MayÄ±s 1897 tarihinde DÃ¶mekeâ€™de gerÃ§ekleÅŸti. YunanlÄ±lar burada aÄŸÄ±r bir yenilgi aldÄ±lar. Yunan ordusunu takip eden OsmanlÄ± Kuvvetleri son darbeyi 19 MayÄ±s 1897â€™de Termofil geÃ§idinde indirdi. OsmanlÄ± Ordusunun Atinaâ€™ya kadar ilerlemesine bÃ¼yÃ¼k devletler izin vermediler. OsmanlÄ± Devletini barÄ±ÅŸ yapmaya zorladÄ±lar.

Musul Ä°Ã§in GÃ¶rÃ¼ÅŸmeler BaÅŸladÄ± (1924)

Lozan antlaÅŸmasÄ±nda Musul Meselesi konusunda antlaÅŸma saÄŸlanamamÄ±ÅŸ bu konunun TÃ¼rkiye-Ä°ngiltere arasÄ±nda ikili gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ile 9 aylÄ±k bir sÃ¼re iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Bu karardan sonra TÃ¼rk ve Ä°ngiliz heyetleri arasÄ±nda 19 MayÄ±s 1924 tarihinde HaliÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri baÅŸladÄ±. Fakat gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerden herhangi bir netice alÄ±namadÄ±.

9.Ordu MÃ¼fettiÅŸi Mustafa Kemal Samsunâ€™a Ã‡Ä±ktÄ± (1919)

Karadeniz BÃ¶lgesindeki Pontus olaylarÄ± nedeniyle OsmanlÄ± Devleti tarafÄ±ndan 9.Ordu mÃ¼fettiÅŸi olarak gÃ¶revlendirilen Mustafa Kemal PaÅŸa 19 MayÄ±s 1919 tarihinde BandÄ±rma vapuru ile geldiÄŸi Samsunâ€™a Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lk olarak bÃ¶lgedeki olaylarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±p rapor hazÄ±rlayan Mustafa Kemal ilerleyen gÃ¼nlerde Anadoluâ€™nun iÃ§lerine doÄŸru hareket ederek Milli MÃ¼cadeleyi Ã¶rgÃ¼tleme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayacaktÄ±r.

ÃœnlÃ¼ Hattat Hamit AytaÃ§ Vefat Etti (1982)

Cumhuriyet dÃ¶neminin Ã¼nlÃ¼ hattatÄ± Hamit AytaÃ§ 19 MayÄ±s 1982 tarihinde Ä°stanbulâ€™da vefat etti. Ä°stanbulâ€™da bulunan ÅžiÅŸli Camii Hat yazÄ±larÄ± onun eserlerindendir.

GÃœNÃœN DÄ°ÄžER Ã–NEMLÄ° OLAYLARI

1915- Kaymakam rÃ¼tbesindeki Mustafa Kemal, ArÄ±burnu cephesinde gÃ¶sterdiÄŸi cesaret ve kahramanlÄ±k dolayÄ±sÄ±yla MiralaylÄ±ÄŸa terfi etti.

1943- Ankaraâ€™da GenÃ§lik ParkÄ± tÃ¶renle aÃ§Ä±ldÄ±.

1945- Ä°smet Ä°nÃ¶nÃ¼â€™nÃ¼n 19 MayÄ±s tÃ¶renindeki konuÅŸmasÄ±, Ã§ok partili dÃ¼zene geÃ§iÅŸin sinyalini verdi: â€˜â€™Harp zamanlarÄ±nÄ±n ihtiyatlÄ± tedbirlere lÃ¼zum gÃ¶steren darlÄ±klarÄ± kalktÄ±kÃ§a, memleketin siyaset ve fikir hayatÄ±nda demokrasi prensipleri daha geniÅŸ Ã¶lÃ§Ã¼de hÃ¼kÃ¼m sÃ¼recektir.â€™â€™

1975- ABD Senatosu, TÃ¼rkiyeâ€™ye silah ambargosunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

1975- 19 MayÄ±s BayramÄ± baÅŸkentte sÃ¶nÃ¼k geÃ§ti; gÃ¶steriler yapÄ±lmadÄ±. TRTâ€™nin Ä°stanbul ve Ã¶teki kentlerdeki tÃ¶renleri naklen yayÄ±nlamamasÄ± eleÅŸtirildi. Ankaraâ€™da elveriÅŸsiz hava koÅŸullarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lerek ertelenen tÃ¶renler, daha sonra okullarÄ±n tatile giriÅŸi bahane edilerek tamamen iptal edildi.

1981- AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n Selanikâ€™te doÄŸduÄŸu ev yeniden dÃ¼zenlenerek Devlet BakanÄ± Ä°lhan Ã–ztrak tarafÄ±ndan hizmete aÃ§Ä±ldÄ±. AtatÃ¼rkâ€™Ã¼n AOÃ‡â€™deki evinin benzerinin temeli, BaÅŸbakan BÃ¼lend Ulusu tarafÄ±ndan atÄ±ldÄ±.Â