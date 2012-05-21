Güncelleme: 01:00, 21 Mayıs 2017 Pazar

Tarihte bugün: Yenilmez denilen Napolyon Akka Kalesi önünde yenildi

Tarih Dosyası/ Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Yenilmez Napolyon Akka Kalesi Önünde Yenildi (1799)

Napolyon Mısır’ı ele geçirmiş ve yeni hedef olarak kendisine Suriye’yi seçmişti. Fransız ordusu Akka Kalesi kuşatmasında Cezzar Ahmet Paşa komutasında ki bir avuç Nizam-ı Cedit askeri karşısında 21 Mayıs 1799 tarihinde yenilgiyi kabul ederek geri çekildi. İlginç olan başka bir konu ise Nizam-ı Cedit ordusunu eğiten teknisyen ve subaylarında Fransız olması idi. Napolyon bu olaydan sonra daha fazla Mısır’da kalamadı ve ülkesine döndü. Bir daha kale kuşatması yapmadı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Babür Şah Ludi Ordusunu Yok Etti Ve Hindistan’ı Ele Geçirdi (1526)

Timur’un torunu Babür Şah Özbekler tarafından memleketinden çıkarılınca Kabil’e yerleşip Afganistan’ı ele geçirdi. Delhi Sultanlığına ait 100 bin kişiyi bulan düşmanla yaklaşık 13500 askeri ile 21 Mayıs 1526 tarihinde Panipat savaşını yaptı ve kazandı. Bu çok kalabalık ve 1000 kadar filinde bulunduğu orduyu 7 saatte yok ederken kendi hizmetinde bulunan bir Osmanlı topçu subayının çok büyük faydasını gördü.

Hitler SSCB İle Çekoslavakya İttifak Antlaşmasına Tepki Gösterdi (1935)

Fransa’nın arkasından SSCB Çekoslavakya ile de 16 Mayıs 1935 tarihinde bir ittifak antlaşması imzaladı. Ancak antlaşmada ki karşılıklı yardım taahhüdü Fransa’nın da yardıma gelmesi ile mümkün olacaktı. Böylece antlaşma üçlü bir ittifaka dönüştürülmüştü. Bu ittifakı Hitler 21 Mayıs 1935 tarihinde yaptığı bir açıklama ile Locarno Antlaşmasına aykırı buldu. SSCB Fransa yakınlaşması İngiltere’nin de tepkisini çekmişti.

Refah Partisi’ne Kapatma Davası Açıldı (1997)

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş 21 Mayıs 1997 tarihinde Refah Partisi hakkında iktidar da iken kapatma davası açtı. Dava gerekçesi olarak ‘’ Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemler’’de bulunduğu gösterildi. Yaklaşık sekiz ay süren dava sonunda Refah Partisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Partinin Necmettin Erbakan’da dahil bir çok üst düzey yönetici ve milletvekiline siyaset yasağı getirildi.

Talat Aydemir İkinci Darbe Girişiminde de Başarısız Oldu (1963)

Eski Harp okulları komutanı Talat Aydemir, 21 Mayıs 1963 tarihinde Anayasa'da öngörülen reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci darbe girişiminde daha bulundu. Ancak bu defa birincisi kadar da başarılı olamadı. Bu olay sonrasında yapılan yargılamadan sonra Süvari Binbaşı Fethi Gürcan ile birlikte idam cezası aldı ve idam edildiler.

Eski Hindistan Başbakanı Rajiv Ghandi Öldürüldü (1991)

Annesi İndra Ghandi’nin öldürülmesinden sonra onun yerine Kongre Partisi’nin başına geçti. Hemen arkasından da başbakan oldu. Rajiv Ghandi’nin sonu da annesi gibi oldu ve 21 Mayıs 1991'de Sriperumbudur’da bir miting esnasında suikaste uğradı ve hayatını kaybetti. Suikast bir Tamil tarafından gerçekleştirilmişti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1847- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

1927- Amerikalı havacı Charles Lindbergh, ‘’Sprit of St. Louis’’ adlı uçağıyla New York’tan Paris’e uçarak, Atlas Okyanusu’nu geçen ilk pilot oldu.

1950- Demokrat Parti’nin 14 Mayıstaki seçimlerden galibiyetle çıkmasıyla Adnan Menderes Başbakan, Celal Bayar Cumhurbaşkanı oldu.

1960- Harp Okulu öğrencileri, hükümet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı.

1983- Avrupa Konseyinin, Avrupa medeniyetinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergilerden 18’incisi İstanbul’da ‘’Anadolu Medeniyetleri Sergisi’’ adıyla açıldı.

1994- Hacda ‘’şeytan taşlama’’ sırasında izdiham çıktı, 7’si Türk 185 hacı öldü.

2004- Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı.