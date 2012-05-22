Güncelleme: 00:07, 22 Mayıs 2017 Pazartesi

Tarihte bugün: Nene Hatun vefat etti

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Nene Hatun Vefat Etti (1955)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının sembol kahramanı Erzurumlu Nene Hatun 22 Mayıs 1955 tarihinde 98 yaşında vefat etti. Ruslar Ermeni çetelerinin yardımı ile Aziziye tabyasına girmiş ve askerleri şehit etmişlerdi. Yaralı kurtulan bir asker sayesinde durumdan haberdar olan Erzurum halkı kadını erkeği yaşlısı genci eline ne geçirdiyse 9 Kasım 1877’de Ruslara saldırdı. Ruslar halkın bu ölümü hiçe sayan saldırısı karşısında topla tüfekle karşı koyamadılar ve epeyce kayıp vererek kaçmaktan başka çare bulamadılar. Ruslara saldıranlar arasında kardeşi kollarında şehit olan ve eşi savaşta bulunan genç bir kadın elinde satırı ile‘’Nene Hatun’’da vardı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Macaristan İle Barış İçin Görüşmeler Başladı(1444)

Veliahd Şehzade Alaaddin Ali’nin ölümü savaşlardan iyice yorulmuş olan II.Murat’ı iyice yıprattı. II.Murat Balkanlarda süren savaşlara son vererek bir barış dönemi oluşturmak istedi. Macaristan ile yapılan görüşmelere 22 Mayıs 1444 tarihinde başlandı. Bu görüşmeler sonunda Osmanlı Tarihinin ilk yazılı antlaşması olan Edirne-Segedin Antlaşması imza edildi.

Büyük İstanbul Depremi (1766)

İstanbul’da 22 Mayıs 1766 tarihinde büyük bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul’da ve civar yerlerde büyük hasara yol açmış ve tahmini 5000 civarında insan hayatını kaybetmiştir. Bu deprem sonrası oluşan tsunamide çevreye önemli ölçüde zarar vermiştir. Deprem büyük gürültüler eşliğinde kurban bayramının üçüncü günü sabahı meydana gelmişti. Başta Fatih Camii olmak üzere bir çok yapı ağır derecede hasar görmüştü. Sultan III.Mustafa hasarın onarımı için büyük çaba harcamıştır.

Yunanistan Ve Türkiye’ye Yardım Kanunu Kabul Edildi (1947)

Truman Doktrini ile SSCB’nin yayılmasını engellemek için ihtiyacı olan uluslara askeri ve ekonomik destek yapılması kararlaştırılmıştı. Başkan Truman’ın isteği ile ABD kongrede kabul edilen Yunanistan ve Türkiye’ye Yardım Kanunu başkan Truman’ın 22 Mayıs 1947 tarihinde onayı ile yürürlüğe girdi. Bu kanun ile Türkiye’ye 100 milyon, Yunanistan’a 300 milyon dolar yardım yapılması kararlaştırılmış oldu. Truman Doktrini ile ABD politikasında köklü bir değişiklik meydana geldi. Artık ABD dünyadaki gelişmeler ile doğrudan ilgilenmeye başladı.

Celal Bayar Cumhurbaşkanlığına Seçildi (1950)

Demokrat Parti Milletvekillerinin önerisi ile aday olan Celal Bayar 22 Mayıs 1950 tarihinde TBMM’de yapılan oylama neticesinde 387 oy alarak cumhurbaşkanı oldu. Aynı tarihte Adnan Menderes yeni hükümeti kurmakla görevlendirildi.

Nene Hatun Vefat Etti (1955)

1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının sembol kahramanı Erzurumlu Nene Hatun 22 Mayıs 1955 tarihinde 98 yaşında vefat etti. Ruslar Ermeni çetelerinin yardımı ile Aziziye tabyasına girmiş ve askerleri şehit etmişlerdi. Yaralı kurtulan bir asker sayesinde durumdan haberdar olan Erzurum halkı kadını erkeği yaşlısı genci eline ne geçirdiyse 9 Kasım 1877’de Ruslara saldırdı. Ruslar halkın bu ölümü hiçe sayan saldırısı karşısında topla tüfekle karşı koyamadılar ve epeyce kayıp vererek kaçmaktan başka çare bulamadılar. Ruslara saldıranlar arasında kardeşi kollarında şehit olan ve eşi savaşta bulunan genç bir kadın elinde satırı ile‘’Nene Hatun’’da vardı.

Türkiye SSCB’nin Afganistan İşgali Nedeniyle Olimpiyatlara Katılmama Kararı Aldı (1980)

SSCB’nin Afganistan’ı işgaline tepki olarak ABD olimpiyatlara katılmama çağrısında bulundu. Bu çağrıya uyan Türkiye 22 Mayıs 1980 Bakanlar Kurulu kararı ile olimpiyatları boykot etti.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1958- İstanbul Süleymaniye’deki tarihi Siyavuş Paşa Konağı yandı.

1960- Haberleşmeye sansür koyan Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, beş kişinin bir araya gelerek dolaşmasını yasakladı.

1960- Ressam İbrahim Çallı, İstanbul’da 78 yaşında öldü.

1971- Bingöl’de 6.7 büyüklüğündeki depremde 878 kişi öldü.

1972- Richard Nixon, Sovyetler Birliği’ni ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

1982- Türkiye’nin Beşinci Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay öldü.

1988- Galatasaraylı Tanju Çolak, Metin Oktay’ın 25 yıllık 38 gol rekorunu 39 golle kırdı.

1989- Siirt’in Şeyhömer mevkiinde, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 12 terörist ölü ele geçirildi.

1996- Sanatçı Tanju Okan öldü.

2007 - Ankara, Ulus'ta patlama sonucu 5 kişi öldü 60 kişi yaralandı.

2010 - CHP 33. olağan kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu, 1246 delegenin oyu ile CHP Genel Başkanlığı'na resmen aday gösterildi.

2010 - Dubai'den gelen Hindistan Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Karnataka eyaletindeki Mangalore Havaalanı'na inişe geçtiği sırada pisti ıskalayarak, havaalanın yakınındaki vadiye düştü. Uçaktaki 166 kişiden 8 kişi yaralı olarak kurtuldu