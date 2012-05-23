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00:38, 23 Mayıs 2017 Salı
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Güncelleme: 00:18, 23 Mayıs 2017 Salı

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Tarihte bugün: Federal Almanya Cumhuriyeti kuruldu
Tarihte bugün: Federal Almanya Cumhuriyeti kuruldu

Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni 

GÜNÜN OLAYI

Federal Almanya Cumhuriyeti Kuruldu (1949)

II.Dünya Savaşı sonunda Almanya müttefikler ve SSCB tarafından işgal edilmişti. Berlin Buhranı sonunda görüldü ki SSCB işgal ettiği yerlerden çekilmeyecek. Bu durumda müttefiklerin kontrolü altında ki bölgede bir kurucu meclis oluşturuldu. Kurucu Meclis 23 Mayıs 1949 tarihinde Federal Alman Anayasasını ilan ederek  Batı Almanya yada Federal Alman Cumhuriyeti kurulmuş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Bizans İmparatoruna Son Kez Elçi Gönderildi (1453)

Fatih Sultan Mehmet, İsfendiyaroğlu İsmail Bey’i elçi olarak 23 Mayıs 1453 tarihinde son kez Bizans İmparatoruna teslim olmasını bildirmesi için gönderdi. Teslim şartnamesinde İmparator bütün hazinesiyle ve istedikleri ile istediği yere gidebilecek hatta halktan da gitmek isteyenlere müsaade edilecekti. İmparator isterse kendisine Mora Despotluğu verilecekti. Fakat Ceneviz ve Venediklilere güvenerek teslim olmayı reddetti.

Şah İsmail Vefat Etti (1924)

İran Safevi Devletinin kurucusu Şah İsmail 23 Mayıs 1524 tarihinde vefat etti. Anadolu’da Şiiliği yaymak istemiş bu düşüncesini uygulama aşamasına getirince Çaldıran’da Yavuz Sultan Selim ile savaşmak zorunda kalmış ve yenilmişti. Hatayi mahlası ile Türkçe şiirler yazmıştır.

Talat Paşa’nın IV. Orduya Talimatı (1915)

Ermenilerin isyan ve ihtilal faaliyetlerinin yoğun olduğu illerde Ermenilerin göç ettirilmesi ile ilgili olarak Talat Paşa 23 Mayıs 1915 tarihinde IV.Ordu komutanlığına talimat gönderdi. Bu talimat da hangi vilayetlerde ki Ermenilerin nereye göç ettirileceği belirtiliyordu. Ayrıca talimatnamede de nakil esnasında dikkat edilmesi gereken kurallar ve yerleştirilme esasları yer alıyordu. Ermenilerin taşınabilir malları yanlarında götürebilecekleri taşınmaz malların ise emanete kaydedilmesi isteniyordu.

Osmanlı Devleti’nden Esir Misillemesi (1916)

I.Dünya Savaşı sırasında Akdeniz sahillerindeki baskınlar neticesi esir alınan Osmanlı vatandaşı sivillere karşılık olarak da Osmanlı topraklarında bulunan İtilaf Devletleri vatandaşlarından bazıları sivil esir kabul edilerek iç bölgelere sürüldüler . Mesela Kaş Kale köyünden esir alınan sivillere karşılık İstanbul’da yaşayan Fransız vatandaşlarından 6 erkek ve bir kadın 23 Mayıs 1916 tarihinde Çorum’a sürüldü.

İngiliz Casusu Mustafa Sagir İdama Mahkum Edildi (1921)

Mustafa Sagir Milli Mücadelenin başlarında  İngilizler tarafından İstanbul’da görevlendirilmişti. Milli Mücadeleye destek veren bir Hintli Müslüman imajı ile İstanbul’da Milli Mücadele için çalışanların arasına sızmış, daha sonra da Anadolu’ya geçmişti. Mehmet Akif ile dostluk kurmuş ama casus olduğu yine O’nun tarafından ortaya çıkarılmıştır. Mektupları incelenerek görünmez mürekkep ile yazıldıkları tespit edilmiş İstiklal Mahkemesi tarafından suçu sabit görülerek 23 Mayıs 1921 tarihinde idamına karar verilmiştir.

Çin Dalai Lama’ya Zorla Antlaşma İmzalattı (1951)

Çin Tibet işgalini resmileştirmek için Dalai Lama’ya 23 Mayıs 1951 tarihinde baskı ile gizli bir antlaşma imzalattı. Bu antlaşma ile Çin Tibet’te ki varlığını resmileştirmek istiyordu. Ülkenin kontrolü Çin ordusuna veriliyor Dalai Lama’nın yetkileri kısıtlanıyordu.

İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Ölü Bulundu (1971)

İsrail’in İstanbul Başkonsolosu Efraim Elrom 23 Mayıs 1971 tarihinde Nişantaşında bir apartman dairesinde şakağına sıkılmış üç kurşun ile öldürülmüş olarak bulundu. Başkonsolos THKP-C örgütü tarafından kaçırılmıştı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1906- Ünlü Norveçli oyun yazarı Henrik İbsen öldü.

1919- İzmir’in İtilaf Devletlerince işgalini protesto için Sultanahmet Mitingi yapıldı.

1928- Türk Vatandaşlığı Kanunu TBMM’de kabul edildi.

1938- İstanbul Elektrik Şirketinin hükümetçe satın alınmasına ilişkin sözleşme Ankara’da imzalandı.

1943- Hikaye yazarı Hulusi Koray öldü.

1944- Nazi liderlerinden Himmler, Müttefikler’in eline geçmemek için siyanür kapsülüyle intihar etti.

1992- İstanbul’a 117 yıl hizmet eden Galata Köprüsü yerinden sökülerek Haliç’e çekildi.

1994- Seramik sanatçısı Atilla Galatalı 58 yaşında öldü.

1995- ‘’Kömür kralı’’ olarak tanınan Yeni Günaydın ve Tan gazetelerinin sahibi Bekir Kutmangil silahlı saldırıda öldü.

2002- Ankara’nın en eski ve en büyük sinemalarından Akün, 1975 yılında Ertem Eğilmez’in unutulmaz filmi ‘’Hababam Sınıfı’’ ile açtığı perdelerini, yine aynı filmle bir daha açılmamak üzere kapattı.



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