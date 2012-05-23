Güncelleme: 00:30, 24 Mayıs 2017 Çarşamba

Tarihte bugün: PKK Bingöl'de 33 askerimizi şehit etti

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

PKK, Bingöl'de 33 Masum Eri Katletti (1993)

Bingöl-Elazığ Karayolu'nda birliklerine giden 33 silahsız er, PKK tarafından acımasızca 24 Mayıs 1993'te katledildi. Bu olayı gerçekleştiren PKK grubunun liderinin Şemdin Sakık olduğu ortaya çıkmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Kırım Hanı Moskova’yı Yaktı (1571)

Rusların bölgedeki Müslümanları rahatsız etmesi üzerine Kırım Hanı Devlet Giray 24 Mayıs 1571 tarihinde Moskova’ya girdi ve şehri baştan başa yaktı. Rus Çarı Korkunç İvan çoktan Moskova’dan kaçmıştı. Kırım Hanı Devlet Giray Ruslara ağır zayiat verdirmiş, yüzlerce esir ve ganimet ele geçirerek geri dönmüştü.

Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını İmzaladı (1841)

Kavalalı Mehmet ali Paşa isyanı nihayet Londra Antlaşması ile (1841) sona ermişti. Fakat Kavalalı bu antlaşmaya direnmek istediyse de Avrupalı büyük devletlerin tepkisi dolayısı ile kabul etmek zorunda kaldı. Padişah Abdülmecit Mısır’ın Osmanlı Devleti içerisinde ki statüsünü belirleyen fermanı 24 Mayıs 1841 tarihinde imzaladı. Bu ferman ile adeta Mısır’ın anayasası belirlenmiş oluyordu.

Yunanistan Diplomatik Baskı İle Osmanlı Devletinden Toprak Aldı (1881)

Yunanistan’ın Osmanlı-Rus Savaşından yararlanarak Osmanlı Devletine saldırmasını özellikle İngiltere toprak vaadiyle durdurmuştu. Savaştan sonra Yunanistan’ın kendisine verilen vaat doğrultusunda toprak isteği arttı. Yeni bir savaş ihtimali ortaya çıktı. Sonunda büyük devletlerinde araya girmesi ile Osmanlı-Yunan sınırını belirleyen yeni antlaşma 24 Mayıs 1881 tarihinde imzalandı. Bu antlaşma ile Yunanistan diplomatik baskı yoluyla savaş yapılmadan Osmanlı Devletinden toprak koparmayı başardı.

İngiliz Casusu Mustafa Sagir İdam Edildi (1921)

İngliz casusu Hintli Mustafa Sagir casusluk ve Mustafa Kemal’e suikast tasarlama suçlarından İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmişti.İdam cezası 24 Mayıs 1921 tarihinde Ulus Meydanında gerçekleştirildi.

Bulgaristan Türkleri Zorunlu Göçe Tabi Tuttu (1989)

Bulgar hükümeti Müslüman Türkler üzerinde ki asimilasyon politikasını yoğunlaştırdı. Hatta bununla da yetinmeyerek bir kısım Türkleri göç etmeye zorladı. İlk olarak 24 Mayıs 1989 tarihinde 300 kişilik bir grup Bulgaristan’da çıkarıldı. Başbakan Turgut Özal Bulgaristan ile kapsamlı bir göç anlaşması yapılacağını duyurdu.

Doğu Türkistan’da Dini Eğitim Veren Kurslar Kapatıldı (1990)

Çin işgali altında ki Doğu Türkistan’da ki dini ve kültürel baskıların yeni bir aşaması daha uygulamaya konuldu. Doğu Türkistan’da dini eğitim veren kurslar 24 Mayıs 1990 tarihinde kapatıldı. Dini eğitim veren din adamları hakkında soruşturmalar, tutuklamalar ve işkenceler yapılmaya başlandı.

İsrail Süleyman Operasyonu ile Etiyopyalı Yahudileri İsrail’e Taşıdı (1991)

İsrail Etyopya’da ki istikrarsızlıktan yararlanarak Falaşa adı verilen Etiyopya Yahudilerini 36 uçak ve askeri bir operasyonla İsrail’e taşıdı. Süleyman operasyonu adı verilen bu operasyon 24 Mayıs 1991 tarihinde gerçekleşmiş ve yaklaşık 14500 Yahudi İsrail’e taşınmıştır.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1844- Amerikalı mucit Samuel F.B. Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore’da bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.

1924- Yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryolları Şirketinin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.

1944- Ressam Şevket Dağ İstanbul’da öldü.

1957- Tarihçi ve biyografi yazarı İbnülemin Mahmut Kemal İnal 82 yaşında İstanbul’da öldü.

1979- Yüzde 85’i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı ‘’Mavi Işık 79-XA’’, Kayseri İkmal Merkezi’nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.

2000- İsrail, Güney Lübnan’da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi.

2003 - Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkiye adına yarışan Sertab Erener kazandı.

