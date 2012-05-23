Tarihte bugün: PKK Bingöl'de 33 askerimizi şehit etti

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
PKK, Bingöl'de 33 Masum Eri Katletti (1993)
Bingöl-Elazığ Karayolu'nda birliklerine giden 33 silahsız er, PKK tarafından acımasızca 24 Mayıs 1993'te katledildi. Bu olayı gerçekleştiren PKK grubunun liderinin Şemdin Sakık olduğu ortaya çıkmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Kırım Hanı Moskova’yı Yaktı (1571)
Rusların bölgedeki Müslümanları rahatsız etmesi üzerine Kırım Hanı Devlet Giray 24 Mayıs 1571 tarihinde Moskova’ya girdi ve şehri baştan başa yaktı. Rus Çarı Korkunç İvan çoktan Moskova’dan kaçmıştı. Kırım Hanı Devlet Giray Ruslara ağır zayiat verdirmiş, yüzlerce esir ve ganimet ele geçirerek geri dönmüştü.
Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını İmzaladı (1841)
Kavalalı Mehmet ali Paşa isyanı nihayet Londra Antlaşması ile (1841) sona ermişti. Fakat Kavalalı bu antlaşmaya direnmek istediyse de Avrupalı büyük devletlerin tepkisi dolayısı ile kabul etmek zorunda kaldı. Padişah Abdülmecit Mısır’ın Osmanlı Devleti içerisinde ki statüsünü belirleyen fermanı 24 Mayıs 1841 tarihinde imzaladı. Bu ferman ile adeta Mısır’ın anayasası belirlenmiş oluyordu.
Yunanistan Diplomatik Baskı İle Osmanlı Devletinden Toprak Aldı (1881)
Yunanistan’ın Osmanlı-Rus Savaşından yararlanarak Osmanlı Devletine saldırmasını özellikle İngiltere toprak vaadiyle durdurmuştu. Savaştan sonra Yunanistan’ın kendisine verilen vaat doğrultusunda toprak isteği arttı. Yeni bir savaş ihtimali ortaya çıktı. Sonunda büyük devletlerinde araya girmesi ile Osmanlı-Yunan sınırını belirleyen yeni antlaşma 24 Mayıs 1881 tarihinde imzalandı. Bu antlaşma ile Yunanistan diplomatik baskı yoluyla savaş yapılmadan Osmanlı Devletinden toprak koparmayı başardı.
İngiliz Casusu Mustafa Sagir İdam Edildi (1921)
İngliz casusu Hintli Mustafa Sagir casusluk ve Mustafa Kemal’e suikast tasarlama suçlarından İstiklal Mahkemesi tarafından idama mahkum edilmişti.İdam cezası 24 Mayıs 1921 tarihinde Ulus Meydanında gerçekleştirildi.
Bulgaristan Türkleri Zorunlu Göçe Tabi Tuttu (1989)
Bulgar hükümeti Müslüman Türkler üzerinde ki asimilasyon politikasını yoğunlaştırdı. Hatta bununla da yetinmeyerek bir kısım Türkleri göç etmeye zorladı. İlk olarak 24 Mayıs 1989 tarihinde 300 kişilik bir grup Bulgaristan’da çıkarıldı. Başbakan Turgut Özal Bulgaristan ile kapsamlı bir göç anlaşması yapılacağını duyurdu.
Doğu Türkistan’da Dini Eğitim Veren Kurslar Kapatıldı (1990)
Çin işgali altında ki Doğu Türkistan’da ki dini ve kültürel baskıların yeni bir aşaması daha uygulamaya konuldu. Doğu Türkistan’da dini eğitim veren kurslar 24 Mayıs 1990 tarihinde kapatıldı. Dini eğitim veren din adamları hakkında soruşturmalar, tutuklamalar ve işkenceler yapılmaya başlandı.
İsrail Süleyman Operasyonu ile Etiyopyalı Yahudileri İsrail’e Taşıdı (1991)
İsrail Etyopya’da ki istikrarsızlıktan yararlanarak Falaşa adı verilen Etiyopya Yahudilerini 36 uçak ve askeri bir operasyonla İsrail’e taşıdı. Süleyman operasyonu adı verilen bu operasyon 24 Mayıs 1991 tarihinde gerçekleşmiş ve yaklaşık 14500 Yahudi İsrail’e taşınmıştır.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1844- Amerikalı mucit Samuel F.B. Morse, ABD Senatosu üyelerinin hazır bulunduğu bir deneyle ABD Kongre binasından Baltimore’da bir tren istasyonuna kendi icadı olan Morse alfabesiyle ilk mesajı gönderdi.
1924- Yabancı şirketlerce işletilen Anadolu Demiryolları Şirketinin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.
1944- Ressam Şevket Dağ İstanbul’da öldü.
1957- Tarihçi ve biyografi yazarı İbnülemin Mahmut Kemal İnal 82 yaşında İstanbul’da öldü.
1979- Yüzde 85’i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı ‘’Mavi Işık 79-XA’’, Kayseri İkmal Merkezi’nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.
2000- İsrail, Güney Lübnan’da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi.
2003 - Letonya'nın başkenti Riga'da gerçekleştirilen 48. Eurovision Şarkı Yarışması'nı Türkiye adına yarışan Sertab Erener kazandı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; PKK'nın Bingöl'de 33 askeri şehit etmesi, İngiliz Casus Mustafa Sagir’in idamı, Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını imzalaması, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Büyük İstanbul depremi, Nene Hatun’un vefatı, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yardım kanunu kabulü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Babür Şah’ın Hindistan’ı ele geçirmesi, Napolyon'un Akka Kalesi önünde yenilmesi,RP’ye kapatma davası, Rajiv Ghandi’nin öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Dandanakan savaşı, Ali Suavi’nin Çırağan baskını, Kral Hüseyin'in ihanetinin bedelini ödemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılması var. İşte 20 Mayıs tarihli önemli olaylar:
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Malta Kuşatması, Musul görüşmelerinin başlaması ve ünlü İngiliz casus Lawrence'in ölümü var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Genç Osman’a karşı darbe, Çanakkale’de keskin nişancı bir Türk kızının şehit olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Danıştay İkinci Daireye Silahlı Saldırı, Kasr-ı Şirin antlaşması, Dömeke Zaferi, Castro’nun Tarım Reformu, Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar Arasında; Bükreş Antlaşması, Mustafa Kemal’in Anadoluya hareketi, Sultan Vahdettin’in vefatı, Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi var
Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgale başladığı ilk haftalarda Smolensk yakınlarında esir düşen 101 Özbek, işgal altındaki Hollanda topraklarına propaganda amacıyla getirilerek Amersfoort kampında işkence edildikten sonra öldürülerek isimsiz Sovyet mezarlığına gömüldü
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yunanlıların İzmir’i işgali, Gazi Umur Bey’in şehadeti, Ermenilerin Van’ı işgali, 1948 Arap-İsrail savaşı, Kızılordunun Afganistan’dan çekilmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi resmi dil ilan etmesi, Cerbe Zaferi, İsrail’in kurulması, Varşova Paktının kurulması, Ecevit’in CHP Genel Başkanı olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’nin Meksika’yı işgali, Muavenet-i Milliye Goliath’ı batırması, Mehmet Ali Ağca’nın Papa’yı vurması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Fransa’nın Tunus’u işgali, İrlanda’nın Bağımsızlığını isteyen liderlerin idamı, Yiba Çarşısının yanması, İngiliz asıllı Müslüman yazar Martin Lings'in vefatı ve Çin’de büyük deprem var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Meşaleler Savaşı, Softalar kıyamı, Milli Mücadele liderlerinin idama mahkum edilmesi, Stalin’den Kırım Türklerine sürgün, Yassıada Davalarının başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’nin bağımsızlığı yolunda ilk önemli adımın atılması, Nelson Mandela’nın Cumhurbaşkanı olması, Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığından istifası var…