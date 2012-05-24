Güncelleme: 00:06, 25 Mayıs 2017 Perşembe

Tarihte bugün: Necip Fazıl Kısakürek vefat etti

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni

GÜNÜN OLAYI

Necip Fazıl Kısakürek Vefat Etti (1983)

Büyük Doğu düşüncesinin fikir babası "dava adanı" Necip Fazıl KISAKÜREK 25 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul’da vefat etti.1943’ den 1971’ e kadar çeşitli aralıklarla Büyük Doğu Dergisini yayınladı. Cenaze Namazı Fatih Camii’nde büyük bir kalabalık eşliğinde kılınarak Eyüp Sultan Mezarlığı’na defnedildi.Arkasında pek çok edebi eser bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI

Osmanlıya Karşı Kutsal İttifak Oluşturuldu (1571)

Osmanlı Devletinin Kıbrıs’ı almak için harekete geçmesi Papa Pius’un Türklere karşı kutsal ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Nihayet çalışmalar netice verdi ve 25 Mayıs 1571 tarihinde kutsal ittifak oluşturuldu. İttifaka başta İspanya ve Venedik olmak üzere bir çok Avrupa Devletine ait donanma katıldı. Haçlı donanmasının komutanlığını İspanya Kralının gayri meşru kardeşi Don Juan yapacaktı.

Kabakcı Mustafa İsyanı Çıktı (1807)

III.Selim’in yeniliklerinden rahatsız olanlar 25 Mayıs 1807’ de Kabakcı Mustafa adında Kastamonu’lu bir askerin öncülüğünde isyan çıkardılar.III.Selim zamanında gerekli müdahaleyi yapamayınca isyan büyüdü sonunda III.Selim’in öldürülmesine kadar devam etti.

Ahmet Cevdet Paşa Vefat Etti (1894)

Tarihçi, yazar, ilim adamı ve devlet adamı Ahmet Cevdet Paşa 25 Mayıs 1894 tarihinde vefat etti. Osmanlı Medeni Hukuku olan Mecelle’nin hazırlanmasında önemli görev üstlendi.Peygamberler Tarihi (Kısas-ı Enbiya) ve Tarihi Cevdet’in yazarıdır.Bir çok değişik bakanlıklarda bakan olarak görev yapmıştır.

Osmanlı Devleti, Ermeniler İçin Gönderilen Müfettişlerle Sözleşme İmzaladı (1914)

Büyük Devletler Osmanlı Devleti’nden 1878 Berlin Antlaşması’na uygun olarak Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslahat yapmasını istediler.Osmanlı Devleti bu konuda Rusya ile yaptığı antlaşmayla ıslahatların denetlenmesi için bir Norveç’li bir de Hollanda’lı müfettişi, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgesinde görev yapmasını kabul etti.Bu müfettişler ile 25 Mayıs 1914 tarihinde Osmanlı Devleti bir sözleşme imzaladı.Ancak, I.Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine gelen müfettişler görevlerine başlayamadılar.Osmanlı Devleti’de bunların görevine resmen son verdi.

Afganistan İle Dostluk Antlaşması İmzalandı (1928)

Afganistan ile Türkiye ilişkileri milli mücadele yıllarında başlamıştı.Afgan Kralı Amanullah Han 1928 yılında Türkiye’ye ziyarete geldi.Bu ziyaret esnasında 25 Mayıs 1928 tarihinde Türk – Afgan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı.Bu antlaşmayla Afganistan’a gönderilen subay, öğretmen, doktor sayısı artırıldı.

Afrika Birliği Örgütü Kuruldu (1963)

Temel amacı Afrika ülkeleri arasında dayanışma ve işbirliğini artırmak olan Afrika Birliği Örgütü 25 Mayıs 1963 tarihinde 32 Afrika Devletinin katılımıyla kuruldu.Merkezi Etiyopya' nın Addis Ababa şehri olan örgüt 2002 yılında dağıldı.

GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI

1924- Türk Milli Futbol Takımı, Olimpiyat Oyunları kapsamındaki ilk milli maçında, Çek Milli Futbol Takımı’na 5-2 yenildi.

1929- İstanbul’da 4. Beynelmilel Ajanslar Kongresi toplandı.

1935- Birinci Türk Basın Kongresi toplandı.

1954- Türkiye, Osmanlı borçlarının son taksitini ödedi.

1954- Tokyo’da yapılan Dünya Serbest Güreş Şampiyonası’nda Türkiye birinci oldu.

1989- Mihail Gorbaçov, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı seçildi.

1995- Nasuh Mahruki Everest’in zirvesine çıkan ilk Türk oldu.

1997- Afganistan’dan kaçan General Raşit Dostum, Türkiye’ye sığındı.

2003- Nuri Bilge Ceylan’ın ‘’Uzak’’ adlı filmi 56. Cannes Film Festivali’nde ‘’Elephant’’ filmiyle ‘’Eni İyi Film’’ ödülünü paylaştı.

2005- Azeri petrolünü Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırması amaçlanan Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattına ilk petrol, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in katıldığı törenle verildi.