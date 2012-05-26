Tarihte bugün: İlk yerli yolcu uçağımız İstanbul’dan Ankara’ya uçtu

Tarih Dosyası/Dünya Bülteni
GÜNÜN OLAYI
İlk Yerli Yolcu Uçağımız İstanbul’dan Ankara’ya Uçtu (1944)
İlk yerli yolcu uçağımız olan NU-D-38 26 Mayıs 1944 tarihinde İstanbul’dan Ankara’ya başarılı bir uçuş gerçekleştirdi. Bu ilk yerli yolcu uçağı Nuri Demirağ’ın fabrikasında imal edilmişti. Yolcu kapasitesi 6 olan bu uçak 1000 km uçabilmekte, saatte 325 km hızı olan ve çift pilot kabinli zamanının A sınıfı kategorisinde bir uçaktı. THY bu uçaklardan almamış üretilen uçaklardan bir kısmı Hollanda’ya ambulans uçak olarak satılmıştı.http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=191696
GÜNÜN ÖNEMLİ OLAYLARI
Bizanslılara Avrupa’dan Yardım Geleceği Haberi Alındı (1453)
İstanbul kuşatmasının kaldırılmaması durumunda Macaristan’ın Bizans’ın yanında savaşa girmeye hazırlandığı haberi 26 Mayıs 1453 tarihinde Osmanlı Devletine ulaştı. Ayrıca Avrupa’da büyük bir donanma hazırlandığı söylentileri yayılmışı. Fatih Sultan Mehmet artık kaybedecek zamanın kalmadığını düşünerek son hücum için hazırlıkları hızlandırdı.
Fatih’in Oğlu II.Bayezit Vefat Etti (1512)
Oğlu Yavuz Sultan Selim lehinde tahtından feragat beden 8.Osmanlı hükümdarı II.Bayezit Edirne yakınlarında 26 Mayıs 1512 tarihinde vefat etti. Dönemi kardeşi Şehzade Cem ile mücadelesi nedeniyle nispeten sönük geçti. Son yıllarında özellikle Anadolu’da Şah İsmail’in faaliyetleri nedeniyle sıkıntılı ortamlar oluştu.
Rakamlarda Değişiklik Yapılarak Avrupa Tarzında Rakamlar Kabul Edildi (1928)
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 26 Mayıs 1928 tarihinde kabul edilen bir kanun ile Arapça rakamlar kaldırıldı. Yine bu kanun kapsamında Arapça sokak numaralarının değiştirilmesine de karar verildi.
SALT-I Antlaşması İmzalandı (1972)
Küba Bunalımı dünyayı bir nükleer savaşın eşiğine getirmişti. ABD ve SSCB’nin askeri ve politik açıdan birbiri ile dengeli bir güce sahip olduklarını anlamaları bu savaşı önlemişti. Bu olaydan sonra iki devlet arasında ki ilişkiler bir yumuşama dönemine girdi. ABD ile SSCB arasında 1969 yılında başlayan görüşmeler 26 Mayıs 1972 tarihinde Stratejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşmasının imzalanması ile sona erdi.
Bulgaristan’da Türkler Üzerindeki Baskılar Şiddetlendi (1989)
Bulgaristan’da hükümet Türkleri asimile politikalarına hız verdi. Bu politika çerçevesinde Türkleri milli ve manevi değerlerinden uzaklaştırmak için baskı ve şiddete hız verildi. Son olarak 800 Türk 26 Mayıs 1989 tarihinde Belene Kampına sürgün edildi.
İspanyol Askerleri Taşıyan Uçak Trabzon’da Düştü (2003)
Afganistan'ın başkenti Kabil'de görev yapan İspanyol Barış Gücü askerlerini taşıyan Ukrayna uçağı, 26 Mayıs 2003 tarihinde Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Şahinkaya beldesi Koçkina Mezrası'nda düştü. Bu uçak kazasın da 62 İspanyol Barış Gücü askeri ile 13 uçak mürettebatı hayatını kaybetti.
GÜNÜN DİĞER ÖNEMLİ OLAYLARI
1938- Atatürk, Ankara’dan son kez ayrıldı.
1957- Abant’ta 7.1 büyüklüğündeki depremde 52 kişi öldü.
1992- Hakkari’nin Çukurca ilçesi Üzümlü köyü yakınlarındaki Jandarma Karakolu bir grup teröristin saldırısına uğradı. Çatışmada 40 terörist öldürüldü.
1995- Eski TRT genel müdürlerinden Doğan Kasaroğlu öldü.
1999- Danıştay 8. Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen türbanlı memurların,’’uyarı cezası’’ bile verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.
NuD38 adında çift motorlu altı kişilik bir yolcu uçağı yapımı başarıyla tamamlandı. Bu Türkiye’nin kendi uçağını artık yapabildiği anlamına gelmekteydi. Üretilen uçaklar İstanbul’daki test uçuşlarından başarı ile geçti. Bu uçaklarla binlerce saat uçuş gerçekleştirildi ve herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; İlk yerli yolcu uçağımızın İstanbul’dan Ankara’ya uçması, II.Bayezit’in vefatı, SALT-I Antlaşması,İspanyol askerlerini taşıyan uçağın Trabzon’da düşmesi var…
Ömrü mücadelelerle geçen büyük şairt ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek 1982 yılında bugün vefat etmişti.
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; PKK'nın Bingöl'de 33 askeri şehit etmesi, İngiliz Casus Mustafa Sagir’in idamı, Sultan Abdülmecit Mısır Fermanını imzalaması, Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Şah İsmail’in ölümü, Talat Paşa’nın emri, İsrail’in İstanbul Başkonsolosu ölü bulunması, Federal Almanya’nın kuruluşu var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında;Büyük İstanbul depremi, Nene Hatun’un vefatı, ABD’nin Türkiye ve Yunanistan’a yardım kanunu kabulü var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Babür Şah’ın Hindistan’ı ele geçirmesi, Napolyon'un Akka Kalesi önünde yenilmesi,RP’ye kapatma davası, Rajiv Ghandi’nin öldürülmesi var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Dandanakan savaşı, Ali Suavi’nin Çırağan baskını, Kral Hüseyin'in ihanetinin bedelini ödemesi, Milli Nizam Partisi'nin kapatılması var. İşte 20 Mayıs tarihli önemli olaylar:
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, Malta Kuşatması, Musul görüşmelerinin başlaması ve ünlü İngiliz casus Lawrence'in ölümü var
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Genç Osman’a karşı darbe, Çanakkale’de keskin nişancı bir Türk kızının şehit olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Danıştay İkinci Daireye Silahlı Saldırı, Kasr-ı Şirin antlaşması, Dömeke Zaferi, Castro’nun Tarım Reformu, Galatasaray'ın UEFA kupasını kazanması var..
Tarihte bugün yaşanan olaylar Arasında; Bükreş Antlaşması, Mustafa Kemal’in Anadoluya hareketi, Sultan Vahdettin’in vefatı, Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi var
Almanya'nın Sovyetler Birliği'ni işgale başladığı ilk haftalarda Smolensk yakınlarında esir düşen 101 Özbek, işgal altındaki Hollanda topraklarına propaganda amacıyla getirilerek Amersfoort kampında işkence edildikten sonra öldürülerek isimsiz Sovyet mezarlığına gömüldü
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Yunanlıların İzmir’i işgali, Gazi Umur Bey’in şehadeti, Ermenilerin Van’ı işgali, 1948 Arap-İsrail savaşı, Kızılordunun Afganistan’dan çekilmeye başlaması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; Karamanoğlu Mehmet Bey’in Türkçeyi resmi dil ilan etmesi, Cerbe Zaferi, İsrail’in kurulması, Varşova Paktının kurulması, Ecevit’in CHP Genel Başkanı olması var…
Tarihte bugün yaşanan olaylar arasında; ABD’nin Meksika’yı işgali, Muavenet-i Milliye Goliath’ı batırması, Mehmet Ali Ağca’nın Papa’yı vurması var…